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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город

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05.03.2026 ДИТ Москвы назвал глобальные тренды умных городов

х практик. Результаты мониторинга может изучить любой желающий на портале ICT.Moscow в спецпроекте “Smart City Moscow”», – сказал советник руководителя Департамента информационных технологий го
16.01.2026 Экосистема «Умного города» «Росатома» в 2025 г. расширила применение искусственного интеллекта

боты включали цифровую трансформацию ресурсоснабжения, создание интеллектуальных систем видеонаблюдения и общественной безопасности, внедрение IoT-решений, а также масштабирование сервисов платформы «Умный город». На сегодняшний день география проектов охватывает более 200 городов и 15 регионов. Приоритетом 2025 г. стало объединение больших данных и инструментов ИИ для повышения управляемос
17.12.2025 Цифровую платформу «Умный город» в Волгодонске дополнили новыми сервисами информирования горожан

В Волгодонске (Ростовская область) в 2025 г. расширен функционал цифровой платформы «Умный город». Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росат
11.11.2025 Резидент «Сколково» внедрил интерактивного гида по «Умному городу» на ВДНХ

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), осуществила внедрение геоинформационной системы Indoors Navigation Platform на основе цифрового двойника в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Павильон «Умный город» на ВДНХ является наглядным примером того, как современные технологии цифровизации трансформируют путешествие по выставочному пространству. В

20.10.2025 В Центре искусственного интеллекта НГУ разработали и апробировали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов»

знообразие, комфортность и др.). Полученные индексы гуманитарного риска и гуманитарного потенциала, умного города и качества городской среды суммируются, и выводится агрегированный показатель —
15.10.2025 Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home

Интерфейс будущего уже сегодня ‒ в «Крокус Экспо» соберутся лидеры автоматизации, светотехники и урбанистики. С 21 по 24 октября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка Interlight | Smart City & Home, которая станет ключевым событием для профессионального сообщества в области освещения, автоматизации зданий, цифровизации городской среды и систем безопасности. В этом году э
13.10.2025 На выставке INTERLIGHT | SMART CITY&HOME 2025 впервые пройдут тематические туры для профессионалов отрасли

С 21 по 24 октября 2025 года в Москве в «Крокус Экспо» пройдет международная выставка INTERLIGHT | SMART CITY&HOME – крупнейшая в России и СНГ специализированная площадка, объединяющая решения
09.10.2025 Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Рейтинг технологичных городов Москва вошла в тройку самых «умных городов» мира, уступив лишь Сингапуру, согласно отчету подготовленным аналитиками Kept. Российская столица признана лидером по цифровому управлению, качеству жизни и внедрению технологий

29.05.2025 В павильоне «Умный город» открыли экспозицию о кибербезопасности

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылась новая экспозиция о кибербезопасности, созданная Департаментом информационных технологий Москвы совместно с компанией Positive Technologies. Новая зона павильона п
24.04.2025 В Приморье создают первый умный город

удобным и интуитивно понятным. За счет большого числа интеграций мы смогли создать такую экосистему в этом проекте», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft. Сервисная компания нового умного города работает на цифровой платформе с сентября 2024 г. Приложение «DNS Комфорт» интегрировано с системами видеонаблюдения, домофонами, шлагбаумами, телеметрией. Кроме того, жители могу
19.02.2025 Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза

в сфере «Умного города» и формировать банк решений успешных практик, отражающих концепцию проекта «Умный город». Дина Орлова from Pixabay Yа развитие в России «умных городов» в 2019-2024 гг. в
15.10.2024 Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

ие качества городского управления. Ее участники придерживаются общих подходов к измерению основных критериев развития. Высокие стандарты Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умных городов — блокчейна, метавселенных, интернета вещей и других. Ежегодно в столице реализуется свыше 300 ИТ-проектов, а искусственный интеллект применяется уже в более 90. Только за 2023 г.
20.09.2024 Наталья Сергунина: Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города

Москва использует потенциал всех актуальных сегодня технологий умного города, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представител
19.09.2024 Решения резидентов «Сколково» создадут цифровое будущее российских городов

исано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и АНО «Центр компетенций "Умный город"». Главная цель сотрудничества – развитие и масштабирование разработок резидентов
26.07.2024 Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек

На выставке «Умный город» на ВДНХ можно узнать о ключевых цифровых проектах города, которые делают жизнь м
10.06.2024 Умные технологии в Полярных Зорях повысят уровень общественной безопасности

деоаналитику. На реализацию этих мероприятий Концерн «Росэнергоатом» выделил 20 млн руб. Платформа «Умный город» внедряется в Полярных Зорях с 2019 г. На портале собраны цифровые городские серв
05.06.2024 «Искра Технологии» представила ИТ-решение «Умный город» на базе платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт»

На выставке «Комплексная безопасность 2024», которая прошла 29 мая - 1 июня 2024 г., компания «Искра Технологии» представила платформу «Умный город», разработанную на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт». Платформа «Умный город» предназначена для автоматизации управленческой дея
04.06.2024 В Смоленске завершен первый этап внедрения технологий «Умного города» «Росатома»

представитель РИР. «Развитие каналов прямой обратной связи направлено на улучшение жизни горожан. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Если на дороге яма, не горит фонарь,

22.05.2024 «Росатом» представил тренды умных городов России

Сухотина. Решения для городской безопасности – продолжение работы «Росатома» по развитию технологий умного города. Ксения Сухотина подчеркнула важность проектов безопасного города, рассказала о
15.05.2024 Игорь Зимин в интервью CNews — как города трансформируются в «умные» пространства

ствуют тренды? Игорь Зимин: Выделю в качестве главного и обязательного элемента реализации проекта «Умный город» единое приложение, охватывающее все сферы городской жизни и позволяющее человеку
25.04.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе

м городе — временно или на постоянной основе. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского». Умный город — это экосистема сервисов, продуктов и технологий, нацеленных на что, чтобы сдела
14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»

улучшение жизни горожан, в том числе развитие каналов прямой обратной связи с жителями и бизнесом. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Мы хотим понимать, что, по мнению жит
09.02.2024 В 2023 г. более 127 тыс. посетителей познакомились с цифровыми сервисами столицы в павильоне «Умный город»

ют технологии. Познакомиться с цифровыми сервисами, которые реализуются в Москве можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Посетители не увидят табличку «Руками не трогать» – с каждым экспонатом
06.02.2024 «Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области

Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на территории Заречного. Проект направле
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»

ения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения, и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе. Операционные системы семейст
20.12.2023 Как «умнеют» российские города

городах, и сельских поселениях. Так, в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «умный город» (курирует Минстрой России») отмечено внедрение системы «Цифровое теплоснабжение»
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город»

основные сферы управления городским хозяйством, то есть речь идет о внедрении полноценной системы «Умный город». Как отмечает Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами вла
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем

а также в целом города и страны. В этой связи мы также развиваем направление по построению систем «Умный город» верхнего уровня на «паутине» наших систем освещения по принципу построения «mesh
10.11.2023 «Ред софт» и АНО «Центр компетенций «Умный город» объявили о партнерстве

проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в целях импортозамещения программного обеспечения.
25.10.2023 «Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области

города имели под рукой современный цифровой инструмент для решения вопросов из разных сфер жизни. Наша важнейшая задача – повышение безопасности и качества жизни наших горожан с помощью технологий. «Умный город» – удобный современный инструмент, расширяющий возможности для жителей города. Отследить прибытие нужного транспорта, проверить график уборки улиц или законность земляных работ – и

02.10.2023 Проекты Москвы вошли в число наиболее эффективных российских практик применения искусственного интеллекта в умных городах

и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Москва — современный умный город, который использует различные сквозные технологии в городском управлении. Сегодня
27.09.2023 «Росатом» примет участие в подготовке кадров для «Умного города»

рофессиональной переподготовки в сфере «Умного города» разработаны совместно с Центром компетенций «Умный город» и реализуются в рамках проекта «Цифровые кафедры» федерального проекта «Развитие
28.07.2023 Максимальный балл: Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов»

представители ДИТ Москвы. В 2022 г. методика индекса была обновлена в целях соответствия стандарту «Умного города» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В новом и
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город»

ы, муниципалитет осуществит необходимую поддержку, предоставив инструменты, технику и т.п. «Проект «Умный город» отличается тем, что после внедрения работа по нему только начинается, а ни в кое
13.07.2023 В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна»

С 26 по 28 июля в столице Башкортостана пройдет IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Поддержку Форуму выразил Деловой совет БРИКС, приглашения к участию получили более 50 стран. Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это к
15.06.2023 «Вымпелком» и АО «ГЛОНАСС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития элементов «Умного города»

ЛОНАСС» позволит нам нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО «Вымпелкому» областях, таких как «Умный город» и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение ж
01.06.2023 Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

рмационных технологий, а также взаимодействие с научно-образовательным центром «Цифровые технологии умного города». Его основным профилем станет разработка технологий и подготовка кадров для ра
11.05.2023 «Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан

нией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили платформу «Умный город» Сочи и запустили в тестовой версии систему управления обращениями граждан «Едины
14.04.2023 Sitronics Group и центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в реализации проектов по цифровой трансформации городов

ик решений для государства и бизнеса Sitronics Group (входит в «АФК «Система») и центр компетенций «Умный город» подписали соглашение о реализации проектов в сфере развития городов и цифровой т
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

ы победители и призеры I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». В финал вышло порядка 100 заявок. Всего организационным комитетом было рассмотр

Публикаций - 1572, упоминаний - 2251

Smart City и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10859 213
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15556 191
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 141
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 85
Huawei 4495 79
9502 78
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 132 77
МегаФон 10609 75
IBM - International Business Machines Corp 9677 56
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1819 55
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 51
Microsoft Corporation 25693 51
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 627 50
Yandex - Яндекс 9097 49
Schneider Electric 608 48
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 45
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 45
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 44
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1450 44
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 43
Rimini Street 77 43
Такском - Taxcom 253 43
Центр2М - Center2М 67 43
Ситилабс 44 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 436 42
Schneider Electric Secure Power 65 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 40
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 39
Cisco Systems 5352 38
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 34
Samsung Electronics 11000 33
SAP SE 5575 33
Google LLC 12598 32
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3306 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 31
Oracle Corporation 7055 27
ESG - Enterprise Strategy Group 261 26
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 185 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 115
РЖД - Российские железные дороги 2082 65
ГПБ - Газпромбанк 1260 56
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 54
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 51
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 48
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 46
Ингосстрах СПАО 472 45
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 43
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 42
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 42
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 42
OKS Group 51 41
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 539 36
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 586 35
РВК - Российская венчурная компания 569 34
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 29
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 27
Альфа-Банк 1966 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
Почта России ПАО 2338 24
Газпром нефть 702 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 20
Сургутнефтегаз - СНГ 287 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 18
МКБ - Московский кредитный банк 648 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 16
Абсолют Банк 247 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 16
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 15
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 205 15
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 183
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 148
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 119
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 111
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 106
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 382 87
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 80
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 75
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 75
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6501 66
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 65
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3824 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 44
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 43
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 42
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1587 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3569 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5558 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 27
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 23
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 21
Федеральное казначейство России 1939 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3611 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5595 20
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 18
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3184 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3050 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 14
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6505 25
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 120 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 4
Международная академия связи - МАС 46 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 2
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 2
Инфофонд - Фонд информационной и технологической независимости 3 2
ГосИнформСистемы 160 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 154 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61040 970
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 795
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 531
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21685 443
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 370
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24143 351
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 334
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7788 309
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 301
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13743 278
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 256
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4575 234
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 230
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22730 186
5G - пятое поколение мобильной связи 2532 185
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1478 166
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29552 156
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12705 154
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33155 149
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 147
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2217 143
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7339 140
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10014 136
Умные платформы 1970 136
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12804 131
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3178 131
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15912 130
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6456 118
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6175 116
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17845 116
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2192 115
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27137 106
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26525 101
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1189 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26122 97
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10113 91
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10703 89
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2466 88
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 85
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12720 84
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6184 89
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1023 49
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 42
1С:ERP Управление предприятием 819 41
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 31
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 29
Linux OS 11424 29
Google Android 15150 27
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 25
Microsoft Windows 16790 24
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 23
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5627 20
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 19
Apple iOS 8535 19
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 15
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 551 15
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 15
Правительство Москвы - Наш город 110 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1340 13
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 73 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5224 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1718 12
Kaspersky OS 156 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 938 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1547 11
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 10
NtechLab FindFace 56 10
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 10
Электронный дневник - Цифровой дневник 175 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 748 10
Рики ГК - ‎Фиксики - анимационный сериал 37 10
Apple iPhone 6 4861 9
Чаркин Евгений 317 48
Путин Владимир 3444 48
Абакумов Евгений 226 45
Нестеров Алексей 174 45
Клепиков Алексей 121 44
Сотин Денис 216 44
Семенихин Игорь 56 43
Соловьев Алексей 96 43
Лебедев Антон 53 43
Каюмов Шамиль 53 42
Дьяченко Валерий 96 42
Слышкин Василий 129 42
Карпов Иван 79 42
Степченков Максим 65 42
Сыкулев Андрей 85 42
Васильев Владислав 58 42
Мискевич Евгений 50 42
Ямщиков Владимир 51 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Трофимова Людмила 50 41
Прохорова Алла 66 41
Халматов Максим 64 41
Урьяс Вадим 98 41
Генкина Екатерина 43 41
Рубин Адар 47 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Ермолаев Артем 379 39
Шадаев Максут 1206 38
Натрусов Артем 312 35
Казарин Станислав 175 34
Осеевский Михаил 349 30
Козак Николай 207 27
Лысенко Эдуард 317 26
Козырев Алексей 328 26
Валчев Стоян 48 25
Россия - РФ - Российская федерация 164569 1096
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47271 471
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 197
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54448 154
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18958 143
Европа 24906 126
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 102
Европа Восточная 3137 73
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8484 71
Азия - Азиатский регион 5888 60
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3437 55
Германия - Федеративная Республика 13152 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13757 53
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3412 51
Ближний Восток 3137 48
Земля - планета Солнечной системы 10826 47
Япония 13757 44
Россия - СФО - Новосибирск 4839 43
Южная Корея - Республика 7014 42
Сингапур - Республика 1942 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4447 42
Беларусь - Белоруссия 6250 41
Индия - Bharat 5840 41
Казахстан - Республика 6000 40
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3310 39
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 669 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3545 35
Африка - Африканский регион 3631 34
Россия - ПФО - Нижегородская область 2262 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1764 29
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1759 28
Франция - Французская Республика 8138 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3146 26
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 26
Солнце - звезда Солнечной системы 5457 26
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1774 25
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1239 25
Великобритания - Лондон 2427 25
Испания - Каталония - Барселона 752 24
Россия - УФО - Тюменская область 1351 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57130 713
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21397 592
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33373 391
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 345
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3928 319
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52994 301
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10812 235
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10202 226
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27021 203
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18004 179
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11197 167
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 157
Энергетика - Energy - Energetically 5788 143
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 127
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11421 120
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 104
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6582 99
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8797 97
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 95
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5550 94
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2091 88
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6530 88
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5987 80
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3814 77
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3124 73
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7400 72
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1228 70
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7709 67
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2319 65
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8763 65
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12199 64
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3938 62
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6671 60
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6133 54
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 947 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8440 48
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4595 47
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4950 46
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5618 45
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 313 42
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2347 16
Ведомости 1433 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 310 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1241 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 5
Bloomberg 1609 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6075 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 140 4
TAdviser - Центр выбора технологий 459 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1292 2
РИА Новости 1029 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 140 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Известия ИД 755 2
Госрасходы - портал 70 2
Автокод (портал) 40 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
Forbes - Форбс 979 2
Tom’s Hardware 589 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
NYT - The New York Times 1099 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
N+1 - Издание 186 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 130 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
The Washington Post 349 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
9to5Google 59 1
Global Times 16 1
IDG - International Data Group 116 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8546 74
IDC - International Data Corporation 4968 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3918 41
Gartner - Гартнер 3649 28
Markets&Markets Research 113 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 366 7
Frost & Sullivan 207 6
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 4
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 4
IoT Analytics 5 4
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
НМГ - Медиалогия 37 3
Allied Market Research 22 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
CNews Инновация года - награда 154 2
Mordor Intelligence 34 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Автостат 53 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Fortune Global 500 294 2
BCG - Boston Consulting Group 115 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
TrendForce 176 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 143 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 109 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Counterpoint Research 106 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1434 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 20
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 296 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 12
РАН - Российская академия наук 2099 11
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 36 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 719 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 725 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 10
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 267 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 93 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 276 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 599 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 4
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 330 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 484 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 81 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 129 3
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