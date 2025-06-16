Получите все материалы CNews по ключевому слову
VSaaS Video Surveillance as a Service Удаленное облачное видеонаблюдение Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) Умное видеонаблюдение
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|
Рынок решений для видеонаблюдения 2021
окамер. Темпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивает
|16.06.2025
|
Новый программный модуль Timex VS для организации системы IP-видеонаблюдения
Новый программный продукт — модуль системы IP-видеонаблюдения Timex VS — пополнил ИСБ Timex от Smartec. На базе ПО Timex VS можно постро
|23.05.2025
|
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года
вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Применение современной системы видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта значительно повышает объектив
|24.04.2025
|
Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город»
идеокамеры «Финист», оснащенной передовыми технологиями искусственного интеллекта группы ЦРТ. Новая умная камера усиливает экспертизу группы ЦРТ в АПК «Безопасный город», позволяет конечным пол
|23.04.2025
|
Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ
«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которы
|19.03.2025
|
Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга
стях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект продолжает череду социально важных инициатив МТС и демонстрирует, что умный видеомониторинг несет важную природоохранную функцию», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.
|24.02.2025
|
Роман Казаченко, Netvision: Мы готовы предложить рынку open source-платформу для аналитики событий
«Один видеопоток можно использовать одновременно для обеспечения общественной безопасности и для уп
|18.02.2025
|
«МегаФон» усилил безопасность ювелирной сети «585*Золотой»
магазин был обеспечен беспрерывным мониторингом без замены уже установленного оборудования, а весь видеопоток был объединен в единую систему с доступом в одном личном кабинете. Такие видеосист
|13.02.2025
|
Умная камера «Яндекса» научилась делать комплименты
ляд мудрого философа, а волосы подруги гладкие, как шелк. Скоро возможность получить комплимент от «Умной камеры» появится также в мобильном приложении «Яндекс Браузер» для iOS и Android.
|20.01.2025
|
Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения
р. При этом уже более 12 тыс. из них интегрированы из коммерческих систем», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы. Он добавил, что городская система видеонаблюдения уже много лет развивается по пути мультивендорности, применяя в своей работе разработки различных российских ИТ- и телеком-компаний. Это позволяет использовать лучшие ре
|24.10.2024
|
МТС расширила проект умного видеонаблюдения в торговых центрах
ванное ПО позволяет подключаться к оборудованию удаленно из любой точки мира с доступом в интернет. Системы видеонаблюдения защищены от DDoS-атак, кибератак и других внешних вторжений. Установк
|24.07.2024
|
МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске
кого трафика и так далее», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Помимо новых умных камер региональной платформы в Междуреченске не первый год работает муниципальная систе
|02.07.2024
|
Умные камеры от МТС проследят за безопасностью в петербургском ТРЦ «Июнь»
ПАО «МТС» внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения в одном из крупнейших торговых центров Петербурга — «Июнь». Умные камеры позволяют круглосуточно следить за безопасностью на территории даже в условиях низкой освещенности. Проект реализован вместе с УК «Сампа». Об этом CNews сообщили представители МТС.
|23.05.2024
|
Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году
абот экспертами предметных комиссий. «“Ростелеком” подготовил и проверил технологическую готовность системы видеонаблюдения, задействованной в проведении основного периода ЕГЭ. Это важный этап
|08.04.2024
|
Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом»
омска. Теперь жителям 18-этажного многоквартирного дома на ул. Обручева, 30 в личном кабинете приложения «Госуслуги.Дом» доступен просмотр изображения с камер на территории жилого комплекса. Доступ к видеонаблюдению в приложении осуществляется благодаря интеграции сервиса с платформой Ujin OS российской ИТ-компании «Юникорн», резидента «Сколково», разработчика облачной платформы для умных з
|05.04.2024
|
МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области
ладая многолетней экспертизой, сегодня мы можем решить самые сложные «цифровые» задачи клиента – от интеллектуального видеонаблюдения до интернета вещей. А главное, можно сделать это в короткие
|27.03.2024
|
«Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк»
Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за
|14.03.2024
|
Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома»
с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. Система настроен
|11.03.2024
|
Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье
ципального округа, Пограничном, Жариково и Богуславке Пограничного муниципального района. Фото: МТС Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье Видеокамеры установл
|29.02.2024
|
MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»
ить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходящее в до
|22.02.2024
|
В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение
уации. Еще (28%) – сельскохозяйственная отрасль. Предприятия данной отрасли смогли усилить наблюдение за сельхозугодиями и складскими объектами. Фото: МТС В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение Рост спроса зафиксирован также со стороны управляющих компаний (21%). Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру
|31.01.2024
|
«Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников
амятников и театров до необычных строений, автомобилей, деревьев и цветов. Функция работает на базе умной камеры из приложения «Яндекс с Алисой» и использует технологии компьютерного зрения. Та
|29.12.2023
|
Юлия Смирнова -
Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра
наблюдения и тех, что используются в западных странах, например, знаменитой лондонской. Технически системы видеонаблюдения строятся по одним и тем же принципам. Единственное, чем мы отличаемся
|15.12.2023
|
Как выбрать АКБ для системы видеонаблюдения?
Видеонаблюдение без перебоев В современном мире системы видеонаблюдения являются неотъемлемой частью любого бизнеса, а также стали важным инструментом безопасности для собственников недвижимости. Они обеспечивают постоянный контроль и наблюд
|13.12.2023
|
Новые умные камеры видеонаблюдения Botslab на российском рынке
2028 г. его объем достигнет 23,8 млрд руб. Следуя этому тренду, бренд Botslab развивает направление умных камер видеонаблюдения, используя последние разработки в области электроники и искусстве
|30.11.2023
|
Сбербанк делает следующий шаг в развитии онлайн-медицины
идео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций. Удаленная консультация с использованием «Умной камеры» дает пользователям возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и бе
|15.11.2023
|
Облачное видеонаблюдение МТС позволяет нижегородским предприятиям экономить до 30% в год
МТС зафиксировала рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Нижегородской области за три квартала 2023 г. на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по внедрению комплексных решений стали
|26.10.2023
|
Решение VMSBox откроет бизнесу простой доступ к облачному видеонаблюдению «Ростелекома»
SBox найдет в локальной сети камеры, пользователю нужно будет только выбрать в личном кабинете, какие из них подключить. С помощью одного устройства подключить к облачной платформе можно до 16 камер. Видеопоток с подключенных камер в режиме онлайн транслируется в приложение, в котором также можно просматривать архивное видео. Все данные передаются в зашифрованном виде по защищенному каналу
|20.10.2023
|
«Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения
й день в региональную платформу видеонаблюдения подключено более 5000 видеокамер Тюменской области. Видеопоток передается в “Единый центр хранения данных Тюменской области”, где информация обра
|04.10.2023
|
Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на объектах дорожного строительства в Кемеровской области. IP-камеры помогают вести мониторинг качества и безопасности работ в столице региона и на строительстве моста ч
|28.09.2023
|
«Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала
стема, где все подразделения работают в едином информационном и цифровом поле. Большая модернизация системы видеонаблюдения позволила нам усилить визуальный контроль процессов, происходящих в в
|19.09.2023
|
ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций
лекома” не первый год успешно организует техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения в ходе выборов. Сотрудники, задействованные в работе горячей линии, п
|28.08.2023
|
Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность в творческом пространстве «Арт-позитив»
МТС сообщила об установке системы видеонаблюдения в ивановской студии развития «Арт-позитив», где взрослые и дети осваи
|16.08.2023
|
Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на территории водозабора МУП «Междуреченский водоканал». 12 IP-видеокамер контролируют безопасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатн
|31.07.2023
|
C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии
дной зоны. На территории национального парка «Башкирия» МТС развернула систему автоматизированного видеомониторинга пожаров онлайн с точным определением координат и моментальным оповещением. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения включает в себя камеру со специальными объективами и сенсорами и альтернативные источники питания – ветрогенератор и солнечный модуль. Благодаря энергоавтономн
|20.07.2023
|
Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ
тку в пункт проведения экзаменов. В режиме реального времени нейросеть одновременно «просматривает» видеопоток из 230 аудиторий в дни проведения экзаменов, а в офлайне — архивные видео из тысяч
|30.05.2023
|
В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»
нфраструктуру для проведения ЕГЭ с 2014 г. За это время система показала высокую надежность и стабильность. В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Все данные будут храниться в центре обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2024 г.». Алек
|24.03.2023
|
«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ
сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 230 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. «Система видео
|23.03.2023
|
За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС
ки до 60 машин в сутки, грузооборотом до 5000 тонн в месяц со всей сопутствующей инфраструктурой. С системой видеонаблюдения мы контролируем соблюдение производственных процессов, трудовую дисц
|15.03.2023
|
Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»
мобилей, грузового и спецтранспорта. Комплексная система безопасности позволяет усилить контроль за складскими процессами и соблюдением условий охраны труда. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система видеонаблюдения МТС охватывает рабочие и складские зоны, а также маршруты передвижения электрических погрузчиков. Умные IP-камеры помогают обеспечивать безопасность на всей территории п
VSaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Исхизова Александра 91 25
|Головин Дмитрий 42 20
|Ермаков Валерий 136 20
|Путин Владимир 3349 17
|Горбатько Александр 105 15
|Ермолаев Артем 379 14
|Барвинский Владимир 33 12
|Сергеев Михаил 110 11
|Сысоева Евгения 98 11
|Куртяник Надежда 369 11
|Румянцева Ольга 62 10
|Собянин Сергей 473 10
|Осеевский Михаил 332 10
|Шадаев Максут 1146 10
|Егошин Сергей 88 9
|Абуталимов Заур 14 9
|Чернышенко Дмитрий 575 9
|Медведев Дмитрий 1662 8
|Мякишева Марина 84 8
|Барсуков Николай 9 8
|Казаков Николай 9 8
|Щелгачев Дмитрий 28 8
|Гольцов Александр 82 8
|Марков Дмитрий 70 8
|Громов Иван 102 7
|Малярчук Юрий 8 7
|Кадацкий Валерий 7 7
|Грунтов Антон 8 7
|Андрианов Михаил 9 7
|Бекиров Руслан 56 7
|Лукошков Дмитрий 53 6
|Прокопенко Артемий 9 6
|Юдников Андрей 14 6
|Шелепов Владимир 25 6
|Морозова Тамара 19 6
|Логинов Станислав 35 6
|Векилов Тимур 28 6
|Варев Александр 16 6
|Герман Андрей 24 6
|Тимофеев Илья 10 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.