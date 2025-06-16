VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение

Рынок решений для видеонаблюдения 2021 окамер. Темпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивает

Новый программный модуль Timex VS для организации системы IP-видеонаблюдения Новый программный продукт — модуль системы IP-видеонаблюдения Timex VS — пополнил ИСБ Timex от Smartec. На базе ПО Timex VS можно постро

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Применение современной системы видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта значительно повышает объектив

Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город» идеокамеры «Финист», оснащенной передовыми технологиями искусственного интеллекта группы ЦРТ. Новая умная камера усиливает экспертизу группы ЦРТ в АПК «Безопасный город», позволяет конечным пол

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ «Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которы

Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга стях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект продолжает череду социально важных инициатив МТС и демонстрирует, что умный видеомониторинг несет важную природоохранную функцию», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Роман Казаченко, Netvision: Мы готовы предложить рынку open source-платформу для аналитики событий «Один видеопоток можно использовать одновременно для обеспечения общественной безопасности и для уп

«МегаФон» усилил безопасность ювелирной сети «585*Золотой» магазин был обеспечен беспрерывным мониторингом без замены уже установленного оборудования, а весь видеопоток был объединен в единую систему с доступом в одном личном кабинете. Такие видеосист

Умная камера «Яндекса» научилась делать комплименты ляд мудрого философа, а волосы подруги гладкие, как шелк. Скоро возможность получить комплимент от «Умной камеры» появится также в мобильном приложении «Яндекс Браузер» для iOS и Android.

Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения р. При этом уже более 12 тыс. из них интегрированы из коммерческих систем», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы. Он добавил, что городская система видеонаблюдения уже много лет развивается по пути мультивендорности, применяя в своей работе разработки различных российских ИТ- и телеком-компаний. Это позволяет использовать лучшие ре

МТС расширила проект умного видеонаблюдения в торговых центрах ванное ПО позволяет подключаться к оборудованию удаленно из любой точки мира с доступом в интернет. Системы видеонаблюдения защищены от DDoS-атак, кибератак и других внешних вторжений. Установк

МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске кого трафика и так далее», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Помимо новых умных камер региональной платформы в Междуреченске не первый год работает муниципальная систе

Умные камеры от МТС проследят за безопасностью в петербургском ТРЦ «Июнь» ПАО «МТС» внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения в одном из крупнейших торговых центров Петербурга — «Июнь». Умные камеры позволяют круглосуточно следить за безопасностью на территории даже в условиях низкой освещенности. Проект реализован вместе с УК «Сампа». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году абот экспертами предметных комиссий. «“Ростелеком” подготовил и проверил технологическую готовность системы видеонаблюдения, задействованной в проведении основного периода ЕГЭ. Это важный этап

Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом» омска. Теперь жителям 18-этажного многоквартирного дома на ул. Обручева, 30 в личном кабинете приложения «Госуслуги.Дом» доступен просмотр изображения с камер на территории жилого комплекса. Доступ к видеонаблюдению в приложении осуществляется благодаря интеграции сервиса с платформой Ujin OS российской ИТ-компании «Юникорн», резидента «Сколково», разработчика облачной платформы для умных з

МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области ладая многолетней экспертизой, сегодня мы можем решить самые сложные «цифровые» задачи клиента – от интеллектуального видеонаблюдения до интернета вещей. А главное, можно сделать это в короткие

«Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк» Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за

Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома» с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. Система настроен

Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье ципального округа, Пограничном, Жариково и Богуславке Пограничного муниципального района. Фото: МТС Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье Видеокамеры установл

MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима» ить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходящее в до

В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение уации. Еще (28%) – сельскохозяйственная отрасль. Предприятия данной отрасли смогли усилить наблюдение за сельхозугодиями и складскими объектами. Фото: МТС В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение Рост спроса зафиксирован также со стороны управляющих компаний (21%). Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру

«Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников амятников и театров до необычных строений, автомобилей, деревьев и цветов. Функция работает на базе умной камеры из приложения «Яндекс с Алисой» и использует технологии компьютерного зрения. Та

Юлия Смирнова - Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра наблюдения и тех, что используются в западных странах, например, знаменитой лондонской. Технически системы видеонаблюдения строятся по одним и тем же принципам. Единственное, чем мы отличаемся

Как выбрать АКБ для системы видеонаблюдения? Видеонаблюдение без перебоев В современном мире системы видеонаблюдения являются неотъемлемой частью любого бизнеса, а также стали важным инструментом безопасности для собственников недвижимости. Они обеспечивают постоянный контроль и наблюд

Новые умные камеры видеонаблюдения Botslab на российском рынке 2028 г. его объем достигнет 23,8 млрд руб. Следуя этому тренду, бренд Botslab развивает направление умных камер видеонаблюдения, используя последние разработки в области электроники и искусстве

Сбербанк делает следующий шаг в развитии онлайн-медицины идео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций. Удаленная консультация с использованием «Умной камеры» дает пользователям возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и бе

Облачное видеонаблюдение МТС позволяет нижегородским предприятиям экономить до 30% в год МТС зафиксировала рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Нижегородской области за три квартала 2023 г. на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по внедрению комплексных решений стали

Решение VMSBox откроет бизнесу простой доступ к облачному видеонаблюдению «Ростелекома» SBox найдет в локальной сети камеры, пользователю нужно будет только выбрать в личном кабинете, какие из них подключить. С помощью одного устройства подключить к облачной платформе можно до 16 камер. Видеопоток с подключенных камер в режиме онлайн транслируется в приложение, в котором также можно просматривать архивное видео. Все данные передаются в зашифрованном виде по защищенному каналу

«Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения й день в региональную платформу видеонаблюдения подключено более 5000 видеокамер Тюменской области. Видеопоток передается в “Единый центр хранения данных Тюменской области”, где информация обра

Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на объектах дорожного строительства в Кемеровской области. IP-камеры помогают вести мониторинг качества и безопасности работ в столице региона и на строительстве моста ч

«Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала стема, где все подразделения работают в едином информационном и цифровом поле. Большая модернизация системы видеонаблюдения позволила нам усилить визуальный контроль процессов, происходящих в в

ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций лекома” не первый год успешно организует техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения в ходе выборов. Сотрудники, задействованные в работе горячей линии, п

Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность в творческом пространстве «Арт-позитив» МТС сообщила об установке системы видеонаблюдения в ивановской студии развития «Арт-позитив», где взрослые и дети осваи

Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на территории водозабора МУП «Междуреченский водоканал». 12 IP-видеокамер контролируют безопасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатн

C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии дной зоны. На территории национального парка «Башкирия» МТС развернула систему автоматизированного видеомониторинга пожаров онлайн с точным определением координат и моментальным оповещением. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения включает в себя камеру со специальными объективами и сенсорами и альтернативные источники питания – ветрогенератор и солнечный модуль. Благодаря энергоавтономн

Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ тку в пункт проведения экзаменов. В режиме реального времени нейросеть одновременно «просматривает» видеопоток из 230 аудиторий в дни проведения экзаменов, а в офлайне — архивные видео из тысяч

В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома» нфраструктуру для проведения ЕГЭ с 2014 г. За это время система показала высокую надежность и стабильность. В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Все данные будут храниться в центре обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2024 г.». Алек

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 230 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. «Система видео

За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС ки до 60 машин в сутки, грузооборотом до 5000 тонн в месяц со всей сопутствующей инфраструктурой. С системой видеонаблюдения мы контролируем соблюдение производственных процессов, трудовую дисц