Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

VSaaS Video Surveillance as a Service Удаленное облачное видеонаблюдение Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) Умное видеонаблюдение

VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Рынок решений для видеонаблюдения 2021

окамер. Темпы развития российского рынка пока ниже — всего 6% в год. Самый быстрорастущий сегмент — облачное видеонаблюдение. По итогам 2020 г. объем российского рынка видеонаблюдения оценивает
16.06.2025 Новый программный модуль Timex VS для организации системы IP-видеонаблюдения

Новый программный продукт — модуль системы IP-видеонаблюдения Timex VS — пополнил ИСБ Timex от Smartec. На базе ПО Timex VS можно постро
23.05.2025 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года

вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Применение современной системы видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта значительно повышает объектив
24.04.2025 Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город»

идеокамеры «Финист», оснащенной передовыми технологиями искусственного интеллекта группы ЦРТ. Новая умная камера усиливает экспертизу группы ЦРТ в АПК «Безопасный город», позволяет конечным пол
23.04.2025 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которы
19.03.2025 Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга

стях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект продолжает череду социально важных инициатив МТС и демонстрирует, что умный видеомониторинг несет важную природоохранную функцию», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.
24.02.2025 Роман Казаченко, Netvision: Мы готовы предложить рынку open source-платформу для аналитики событий

«Один видеопоток можно использовать одновременно для обеспечения общественной безопасности и для уп
18.02.2025 «МегаФон» усилил безопасность ювелирной сети «585*Золотой»

магазин был обеспечен беспрерывным мониторингом без замены уже установленного оборудования, а весь видеопоток был объединен в единую систему с доступом в одном личном кабинете. Такие видеосист
13.02.2025 Умная камера «Яндекса» научилась делать комплименты

ляд мудрого философа, а волосы подруги гладкие, как шелк. Скоро возможность получить комплимент от «Умной камеры» появится также в мобильном приложении «Яндекс Браузер» для iOS и Android.
20.01.2025 Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения

р. При этом уже более 12 тыс. из них интегрированы из коммерческих систем», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы. Он добавил, что городская система видеонаблюдения уже много лет развивается по пути мультивендорности, применяя в своей работе разработки различных российских ИТ- и телеком-компаний. Это позволяет использовать лучшие ре
24.10.2024 МТС расширила проект умного видеонаблюдения в торговых центрах

ванное ПО позволяет подключаться к оборудованию удаленно из любой точки мира с доступом в интернет. Системы видеонаблюдения защищены от DDoS-атак, кибератак и других внешних вторжений. Установк
24.07.2024 МТС запустила систему умных камер видеонаблюдения в Междуреченске

кого трафика и так далее», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Помимо новых умных камер региональной платформы в Междуреченске не первый год работает муниципальная систе
02.07.2024 Умные камеры от МТС проследят за безопасностью в петербургском ТРЦ «Июнь»

ПАО «МТС» внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения в одном из крупнейших торговых центров Петербурга — «Июнь». Умные камеры позволяют круглосуточно следить за безопасностью на территории даже в условиях низкой освещенности. Проект реализован вместе с УК «Сампа». Об этом CNews сообщили представители МТС.
23.05.2024 Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году

абот экспертами предметных комиссий. «“Ростелеком” подготовил и проверил технологическую готовность системы видеонаблюдения, задействованной в проведении основного периода ЕГЭ. Это важный этап

08.04.2024 Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом»

омска. Теперь жителям 18-этажного многоквартирного дома на ул. Обручева, 30 в личном кабинете приложения «Госуслуги.Дом» доступен просмотр изображения с камер на территории жилого комплекса. Доступ к видеонаблюдению в приложении осуществляется благодаря интеграции сервиса с платформой Ujin OS российской ИТ-компании «Юникорн», резидента «Сколково», разработчика облачной платформы для умных з
05.04.2024 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области

ладая многолетней экспертизой, сегодня мы можем решить самые сложные «цифровые» задачи клиента – от интеллектуального видеонаблюдения до интернета вещей. А главное, можно сделать это в короткие
27.03.2024 «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения обновленный «Театральный парк»

Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный «Театральный парк». Теперь 30 IP-камер следят за

14.03.2024 Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома»

с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. Система настроен
11.03.2024 Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье

ципального округа, Пограничном, Жариково и Богуславке Пограничного муниципального района. Фото: МТС Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье Видеокамеры установл
29.02.2024 MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»

ить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходящее в до
22.02.2024 В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение 

уации. Еще (28%) – сельскохозяйственная отрасль. Предприятия данной отрасли смогли усилить наблюдение за сельхозугодиями и складскими объектами. Фото: МТС В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение Рост спроса зафиксирован также со стороны управляющих компаний (21%). Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру

31.01.2024 «Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников

амятников и театров до необычных строений, автомобилей, деревьев и цветов. Функция работает на базе умной камеры из приложения «Яндекс с Алисой» и использует технологии компьютерного зрения. Та
29.12.2023 Юлия Смирнова -

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

наблюдения и тех, что используются в западных странах, например, знаменитой лондонской. Технически системы видеонаблюдения строятся по одним и тем же принципам. Единственное, чем мы отличаемся
15.12.2023 Как выбрать АКБ для системы видеонаблюдения?

Видеонаблюдение без перебоев В современном мире системы видеонаблюдения являются неотъемлемой частью любого бизнеса, а также стали важным инструментом безопасности для собственников недвижимости. Они обеспечивают постоянный контроль и наблюд
13.12.2023 Новые умные камеры видеонаблюдения Botslab на российском рынке

2028 г. его объем достигнет 23,8 млрд руб. Следуя этому тренду, бренд Botslab развивает направление умных камер видеонаблюдения, используя последние разработки в области электроники и искусстве
30.11.2023 Сбербанк делает следующий шаг в развитии онлайн-медицины

идео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций. Удаленная консультация с использованием «Умной камеры» дает пользователям возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и бе
15.11.2023 Облачное видеонаблюдение МТС позволяет нижегородским предприятиям экономить до 30% в год

МТС зафиксировала рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Нижегородской области за три квартала 2023 г. на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по внедрению комплексных решений стали
26.10.2023 Решение VMSBox откроет бизнесу простой доступ к облачному видеонаблюдению «Ростелекома»

SBox найдет в локальной сети камеры, пользователю нужно будет только выбрать в личном кабинете, какие из них подключить. С помощью одного устройства подключить к облачной платформе можно до 16 камер. Видеопоток с подключенных камер в режиме онлайн транслируется в приложение, в котором также можно просматривать архивное видео. Все данные передаются в зашифрованном виде по защищенному каналу

20.10.2023 «Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения

й день в региональную платформу видеонаблюдения подключено более 5000 видеокамер Тюменской области. Видеопоток передается в “Единый центр хранения данных Тюменской области”, где информация обра
04.10.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на объектах дорожного строительства в Кемеровской области. IP-камеры помогают вести мониторинг качества и безопасности работ в столице региона и на строительстве моста ч
28.09.2023 «Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала

стема, где все подразделения работают в едином информационном и цифровом поле. Большая модернизация системы видеонаблюдения позволила нам усилить визуальный контроль процессов, происходящих в в
19.09.2023 ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций

лекома” не первый год успешно организует техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения в ходе выборов. Сотрудники, задействованные в работе горячей линии, п
28.08.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность в творческом пространстве «Арт-позитив»

МТС сообщила об установке системы видеонаблюдения в ивановской студии развития «Арт-позитив», где взрослые и дети осваи
16.08.2023 Облачное видеонаблюдение МТС помогает обеспечить бесперебойное водоснабжение в Междуреченске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на территории водозабора МУП «Междуреченский водоканал». 12 IP-видеокамер контролируют безопасность на объекте ЖКХ и помогают оперативно реагировать на возможные нештатн
31.07.2023 C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии

дной зоны. На территории национального парка «Башкирия» МТС развернула систему автоматизированного видеомониторинга пожаров онлайн с точным определением координат и моментальным оповещением. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения включает в себя камеру со специальными объективами и сенсорами и альтернативные источники питания – ветрогенератор и солнечный модуль. Благодаря энергоавтономн
20.07.2023 Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ

тку в пункт проведения экзаменов. В режиме реального времени нейросеть одновременно «просматривает» видеопоток из 230 аудиторий в дни проведения экзаменов, а в офлайне — архивные видео из тысяч
30.05.2023 В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»

нфраструктуру для проведения ЕГЭ с 2014 г. За это время система показала высокую надежность и стабильность. В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Все данные будут храниться в центре обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2024 г.». Алек
24.03.2023 «Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ

сственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 230 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. «Система видео
23.03.2023 За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС

ки до 60 машин в сутки, грузооборотом до 5000 тонн в месяц со всей сопутствующей инфраструктурой. С системой видеонаблюдения мы контролируем соблюдение производственных процессов, трудовую дисц
15.03.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»

мобилей, грузового и спецтранспорта. Комплексная система безопасности позволяет усилить контроль за складскими процессами и соблюдением условий охраны труда. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система видеонаблюдения МТС охватывает рабочие и складские зоны, а также маршруты передвижения электрических погрузчиков. Умные IP-камеры помогают обеспечивать безопасность на всей территории п

Публикаций - 2052, упоминаний - 2592

VSaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 325
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 213
АРМО ГК - АРМО-Системы 327 106
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 70
Smartec 155 64
Yandex - Яндекс 8434 63
Microsoft Corporation 25236 57
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 49
АРМО ГК 174 48
Sony 6634 48
Cisco Systems 5222 41
МегаФон 9892 39
IBM - International Business Machines Corp 9551 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 36
Google LLC 12255 35
Samsung Electronics 10625 34
Ростех - Автоматика Концерн 1744 34
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 33
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 32
Vocord - Вокорд 183 32
8983 32
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 30
Ivideon - Мобильные видеорешения 66 30
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 30
Motorola Solutions - Pelco 68 28
Intel Corporation 12541 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 27
Huawei 4221 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 27
Oracle Corporation 6867 25
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 24
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 23
STC 97 22
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 22
Apple Inc 12628 22
Hikvision - Хиквижн 61 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 21
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 48
РЖД - Российские железные дороги 2001 39
X5 Group - Перекрёсток 605 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
Газпром ПАО 1416 15
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 15
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 13
Россети Ленэнерго 1699 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 12
Лента - Сеть розничной торговли 2267 11
Газпром - Севернефтегазпром 14 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 10
Почта России ПАО 2245 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 10
Газпром нефть 670 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 10
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 22 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 9
Роснефть НК - нефтяная компания 528 9
РВК - Российская венчурная компания 556 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 8
ГПБ - Газпромбанк 1174 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 8
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 7
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 7
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 7
ВТБ - ВТБ24 668 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 7
Visa International 1972 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 140 7
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 6
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 6
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 6
Наукоград - технопарк 150 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 122
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 107
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 89
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 86
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 70
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 68
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 63
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 46
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 45
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 45
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 31
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 14
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 13
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 12
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 12
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 12
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 12
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 11
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 29 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 10
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 10
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 10
Петербургский метрополитен ГУП 144 9
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 12
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 4
Метро Международная ассоциация 4 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 1092
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 813
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 763
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 347
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 337
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 335
Видеокамера - Camcorder 2326 322
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 289
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 282
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 246
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 241
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 241
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 573 238
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 233
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 227
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 227
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 226
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 224
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 220
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 211
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 199
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 186
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 184
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 173
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 171
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 171
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 168
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 166
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 165
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 163
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 152
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 141
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 141
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 140
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 132
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 131
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 130
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 129
Аналоговые технологии 2835 126
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 124
Google Android 14679 93
Apple iOS 8242 77
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 68
Microsoft Windows 16327 64
Linux OS 10896 61
Microsoft Windows 2000 8662 38
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 38
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 81 34
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 33
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 49 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 30
Apple iPhone 6 4862 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 27
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 27
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 20
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 18
Apple iPad 3936 18
Apple - App Store 3008 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 17
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 17
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 51 16
Google YouTube - Видеохостинг 2885 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 15
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 221 15
DSSL Trassir 29 15
Apple macOS 2248 15
Intel x86 - архитектура процессора 1982 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 14
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 13
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 12
Исхизова Александра 91 25
Головин Дмитрий 42 20
Ермаков Валерий 136 20
Путин Владимир 3349 17
Горбатько Александр 105 15
Ермолаев Артем 379 14
Барвинский Владимир 33 12
Сергеев Михаил 110 11
Сысоева Евгения 98 11
Куртяник Надежда 369 11
Румянцева Ольга 62 10
Собянин Сергей 473 10
Осеевский Михаил 332 10
Шадаев Максут 1146 10
Егошин Сергей 88 9
Абуталимов Заур 14 9
Чернышенко Дмитрий 575 9
Медведев Дмитрий 1662 8
Мякишева Марина 84 8
Барсуков Николай 9 8
Казаков Николай 9 8
Щелгачев Дмитрий 28 8
Гольцов Александр 82 8
Марков Дмитрий 70 8
Громов Иван 102 7
Малярчук Юрий 8 7
Кадацкий Валерий 7 7
Грунтов Антон 8 7
Андрианов Михаил 9 7
Бекиров Руслан 56 7
Лукошков Дмитрий 53 6
Прокопенко Артемий 9 6
Юдников Андрей 14 6
Шелепов Владимир 25 6
Морозова Тамара 19 6
Логинов Станислав 35 6
Векилов Тимур 28 6
Варев Александр 16 6
Герман Андрей 24 6
Тимофеев Илья 10 6
Россия - РФ - Российская федерация 156831 1088
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 473
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 101
Европа 24634 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 76
Беларусь - Белоруссия 6023 74
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 71
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 54
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 54
Россия - СФО - Новосибирск 4650 52
Армения - Республика 2368 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 42
Россия - УФО - Челябинская область 1387 41
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 40
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 39
Германия - Федеративная Республика 12936 38
Россия - УФО - Тюменская область 1255 37
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 35
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 35
Япония 13547 34
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 34
Украина 7793 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 32
Казахстан - Республика 5792 30
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 30
Земля - планета Солнечной системы 10658 28
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 25
Азия - Азиатский регион 5748 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 24
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 24
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 23
Россия - УФО - Свердловская область 1735 23
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 550
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 419
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 286
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 233
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 216
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 126
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 124
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 111
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 110
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 105
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 102
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 101
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 94
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 91
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 87
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 85
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 75
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 70
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 65
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 64
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 58
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 58
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 57
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 55
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 53
Энергетика - Energy - Energetically 5524 52
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 51
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 51
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 51
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1330 50
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 48
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 47
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 47
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 47
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 46
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 45
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 44
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 18
CNews - ZOOM.CNews 1854 11
N+1 - Издание 181 11
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 7
Ведомости 1233 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 4
AP - Associated Press 2006 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
Bloomberg 1417 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 3
PCWorld - PC World 46 2
CNews TV 747 2
Phys.org 972 2
CNews Северо-Запад 24 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 2
Ars Technica 435 2
FT - Financial Times 1259 2
The Guardian - Британская газета 384 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Harvard Business Review 21 1
Telegraph 196 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Mashable 371 1
Фонтанка 34 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Regnum - Регнум 112 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Автокод (портал) 37 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 67
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 37
IDC - International Data Corporation 4943 19
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 9
Gartner - Гартнер 3608 9
Markets&Markets Research 113 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 5
Mordor Intelligence 33 3
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 3
IMS Research 31 3
Allied Market Research 22 2
Keypoint Intelligence 7 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Buyers Laboratory 15 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ABI Research 235 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 2
Frost & Sullivan 203 2
Counterpoint Research 97 1
CNews Инновация года - награда 133 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
HFS Research 49 1
Tractica 7 1
Директ Инфо 9 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IDC China 2 1
TAP Advisors 1 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
B2B International 50 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Forbes Cloud 100 6 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 8
РАН - Российская академия наук 2014 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 7
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 6
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 5
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 4
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 2
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 2
Heriot-Watt University - Университет Хериот-Уатт 8 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 41
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 23
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 21
Единый день голосования 138 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 17
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 12
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 13 7
День молодёжи - 27 июня 998 6
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 5
CNews AWARDS - награда 549 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
MIPS Securika 9 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 3
Biometrics AIA 17 3
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 7 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 3
CeBIT 612 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
Цифровая прокачка региона 29 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
Битва роботов 13 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CSTB Telecom & Media 58 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще