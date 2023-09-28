«Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала

Компания «Ростелеком» в Югре оснастила все филиалы Югорского государственного университета (ЮГУ) отечественной системой видеонаблюдения. Цифровой каркас безопасности, включающий более 350 IP-камер, появился на территории учебных корпусов вуза в Лянторе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте. Ежедневно филиалы учебного заведения в этих городах посещают около 5000 человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета: «Наш вуз – это большая экосистема, где все подразделения работают в едином информационном и цифровом поле. Большая модернизация системы видеонаблюдения позволила нам усилить визуальный контроль процессов, происходящих в вузе, и держать руку на пульсе. В первую очередь, видеонаблюдение – это безопасность учащихся, педагогов и гостей Югорского госуниверситета».

Согласно законодательству, сегодня все образовательные учреждения страны должны быть оснащены системами видеонаблюдения. Технологическое решение призвано обеспечить антитеррористическую защищенность объектов путем сбора видеоинформации и незамедлительного реагирования в рамках проекта «Безопасный город». Камеры помогают выявлять факты вандализма, краж и иных правонарушений внутри и снаружи зданий. Оператор, для которого создается новое полноценное рабочее место, в режиме реального времени следит за состоянием материальных ценностей, действиями сотрудников, учеников и гостей учреждения.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «У нашей компании в Югре богатый опыт организации систем видеонаблюдения для государственных учреждений и частных компаний любого масштаба. Мы создаем на объектах цифровой каркас безопасности. Ранее мы установили IP-камеры видеонаблюдения на территории Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске, а также подключили к единой системе уже существующие устройства. Масштабное цифровое решение объединило более 600 видеоприборов».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы создаем интеллектуальные решения по услуге "Видеонаблюдение и видеоаналитика" фактически во всех городах России, используя только эффективные подходы, основываясь на своем многолетнем опыте. На сегодня комплексный подход "под ключ" позволяет строить масштабную экосистему и адаптировать проект под любые задачи наших заказчиков. После введения в эксплуатацию системы, процесс реагирования на каждый инцидент становится оперативным, а возможность просмотра и прослушивания записей в архиве становится объективной доказательной базой в случае возникновения инцидентов».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.