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Кучин Роман


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 «Ростелеком» и Югорский государственный университет займутся подготовкой телеком-специалистов 1
28.09.2023 «Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала 1
13.07.2023 «Ростелеком» и Югорский государственный университет подписали соглашение об ИТ-трансформации 1
19.05.2023 «Ростелеком» подключает к Wi-Fi вузы Югры 1
08.06.2022 МТС и ЮГУ создадут ИТ-лабораторию развития технологий беспроводной связи 1
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кучин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10014 4
Базальт СПО - BaseALT 718 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 1
Газпром ПАО 1376 1
Сургутнефтегаз - СНГ 273 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10291 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1588 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11969 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10970 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2147 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3745 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 391 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 593 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 554 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 284 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4960 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4200 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5659 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1893 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26221 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8745 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 107 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2270 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5919 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7807 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5622 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6391 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10671 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1840 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 93 1
Исхизова Александра 89 2
Лукошков Дмитрий 45 2
Пичугин Иван 35 1
Ципорин Павел 102 1
Трандин Сергей 100 1
Белов Андрей 66 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1265 5
Россия - РФ - Российская федерация 150548 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3079 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 212 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 247 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 102 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 339 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Армения - Республика 2337 1
Беларусь - Белоруссия 5888 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2637 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6065 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 6
НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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