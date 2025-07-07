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Кучин Роман
УПОМИНАНИЯ
Кучин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10014 4
|Базальт СПО - BaseALT 718 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 1
|Газпром ПАО 1376 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 273 1
|Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1840 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 93 1
|Исхизова Александра 89 2
|Лукошков Дмитрий 45 2
|Пичугин Иван 35 1
|Ципорин Павел 102 1
|Трандин Сергей 100 1
|Белов Андрей 66 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
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