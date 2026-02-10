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Сургутнефтегаз СНГ

Сургутнефтегаз - СНГ

ПАО «Сургутнефтегаз» — входит в число крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.

 

"Особенности ИТ-стратегии на современном этапе"  Ринат Гимранов, Начальник управления информационных технологий, Сургутнефтегаз на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

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10.02.2026 Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

ическое обеспечение, казначейство, управление имуществом, бухгалтерский и налоговый учет и другим. «Сургутнефтегаз» стала одной из первых российских компаний, внедривших решения SAP, и пионером
27.06.2025 «Сургутнефтегаз» внедрил технологическую платформу на базе частного облака от VK Tech

ители VK. В рамках первой фазы проекта уже введены в эксплуатацию пять бизнес-приложений. В планах «Сургутнефтегаза» до конца 2025 г. перенести еще несколько бизнес-приложений на собственную об
05.06.2025 «Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики»

ышленную эксплуатацию. Для осуществления этого корпорацией «Галактика», совместно со специалистами «Сургутнефтегаза», был разработан уникальный механизм, обеспечивающий двустороннюю интеграцию

02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив

м, как были решены методические и технические вопросы в проекте внедрения долговременного архива в «Сургутнефтегазе», представители компании рассказали на эксклюзивном вебинаре. Смотрите запись
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов

нейшего использования для различных бизнес-процессов, а также наращивание собственной экспертизы в «Сургутнефтегазе». В рамках проекта произведены разработка и внедрение функциональности систем
15.11.2018 НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud

Activecloud объявила о завершении проекта по миграции интернет-ресурсов НПФ «Сургутнефтегаз» в облако, в результате которого была обеспечена надежная бесперебойная работа веб-порталов с многоуровневой системой безопасности. С целью обеспечения высокой надежности, скорос
08.08.2018 В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково»

истему в промышленную эксплуатацию. Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза», отметил: «Для нас основной характеристикой, определившей выбор в пользу Com
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня»

ровицации, отвечающей потребностям сегодняшнего времени, требуется принципиально новая парадигма построения информационных систем. Об этом с трибуны CNews Forum 2017 заявил начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов. «Информационные системы под цифровое будущее — совсем другие: не те, что у нас сегодня есть, и не те, что нам предлагают к внедрению», — считает он. С точки зре
01.08.2016 "Сургутнефтегаз" переходит на Directum 5.2

ом лежит ECM-система Directum. Больше года назад были представлены результаты внедрения Directum в "Сургутнефтегазе". Более 20 000 пользователей, 15 интеграционных решений, свыше 1 млн операций
27.04.2015 ECM-система Directum стала базой для создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе»

для автоматизации сквозных бизнес-процессов и создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе», в том числе связующим звеном для десятка информационных систем нефтяной ком
23.07.2014 «Сургутнефтегаз»: Какой должна быть сеть в крупной корпорации

гических решений и ИТ-сервисов, развертывания новых приложений. Корпоративная сеть передачи данных «Сургутнефтегаза» объединяет более 300 объектов в Западной и Восточной Сибири, Москве, Санкт-П
22.02.2013 ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory

Services for SAP HANA, поддержку и услуги по инсталляции. В качестве основы для будущей системы в "Сургутнефтегазе" был выбран аппаратно-программный комплекс HP AppSystem for SAP HANA в вариан
22.03.2012 ТМК и «Сургутнефтегаз» оптимизировали взаимодействие с помощью SAP SRM

изводства и сбыта продукции, повысить качество обслуживания клиентов, говорится в сообщении SAP. В «Сургутнефтегазе» также осуществляется взаимодействие с поставщиками на базе SAP SRM. ТМК и «С
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе»

сов; Business Publisher — для веб-публикации всей информации по бизнес-процессам. В ходе проекта в «Сургутнефтегазе» создан процессный офис, основные усилия которого направлены на поддержку все
29.03.2010 Завершается модернизация центрального вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз"

успешном завершении основного этапа модернизации Центрального Вычислительного Комплекса (ЦВК) ОАО «Сургутнефтегаз», сообщает пресс-служба HP. Более 15 лет корпоративной информационной системой
29.03.2010 НР и «Инлайн Груп» приступили к завершающему этапу модернизации ЦВК «Сургутнефтегаза»

им вычислительным мощностям. По результатам конкурса, проведенного в декабре 2008 г., руководством «Сургутнефтегаза» было принято решение о переводе Центрального вычислительного комплекса на ар
22.07.2009 «Синтерра-Урал» предоставила услуги связи «Сургутнефтегазу»

Компания «Синтерра-Урал» объявила о заключении соглашения с российской нефтяной компанией «Сургутнефтегаз». В рамках соглашения «Синтерра-Урал» обеспечила подключение административного офиса, а также всех подразделений градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз» в ХМАО-Югре

23.01.2009 BCC внедрила инфраструктуру универсального доступа в «Сургутнефтегазе»

ативным приложениям. Это решение позволит связать воедино информационные системы дочерних компаний «Сургутнефтегаза», расположенных в Северо-западном федеральном округе. В ходе предпроектного к
06.06.2008 «Сургутнефтегаз» управляет закупочной деятельностью вместе с SAP SRM

мости МТР, закупаемых в ходе торгов. В планах дальнейшего развития проекта внедрения решений SAP в «Сургутнефтегазе» – введение процедуры аттестации поставщиков, внедрение электронного документ
28.02.2008 «Сургутнефтегаз» переводит дочерние предприятия на «Парус»

риториальному признаку в пять предприятий областного масштаба. Ранее дочерние сбытовые предприятия «Сургутнефтегаза» работали в разных учетных системах, в том числе на программных продуктах соб
04.07.2007 Спамеры «арестовали» руководство «Сургутнефтегаза»

й спамерами информации большое количество российских и иностранных изданий, агентств и компаний. В «Сургутнефтегазе» подчеркнули, что на котировки акций проведенная злоумышленниками акция никак
04.07.2007 Хакеры «штурмуют» «Сургутнефтегаз»: спам-рассылка и DDoS-атака

ой хакерами информации большое количество российских и иностранных изданий, агентств и компаний. В «Сургутнефтегазе» также подчеркнули, что на котировки акций компании проведенная злоумышленник
01.06.2006 "Сургутнефтегаз": аутентификация по отпечатку пальца

ва аутентификации, — комментирует заместитель начальника управления информационных технологий „Сургутнефтегаза“ Алексей Коробков. — В то же время вход по отпечатку пальца предельно пр
15.04.2005 "Сургутнефтегаз" продолжает строить беспроводную сеть

Компания «Авалком» выиграла тендер «Сургутнефтегаза» на проведение комплекса работ по организации корпоративной беспроводной сети
01.02.2005 "Авалком" построит беспроводную сеть для "Сургутнефтегаза"

Компания «Авалком» выиграла очередной тендер «Сургутнефтегаза» на проведение комплекса работ по организации корпоративной беспроводной сети
25.05.2000 SAP и "Сургутнефтегаз" создают торговую Интернет-платформу

По сообщению Moscow Times, SAP, немецкая фирма, занимающаяся разработкой программного обеспечения для коммерческих Интернет-проектов, и российская компания "Сургутнефтегаз" объявили о планах создания торговой Интернет-платформы для осуществления торговых операций, заключения контрактов и проведения электронных платежей. "Сургутнефтегаз" - тр
15.06.1999 IBM приступла к модернизации центрального информационно-вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз"

Корпорация IBM приступла к модернизации центрального информационно-вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз". Планируется увеличить к 2000 году количество клиентов интегрированной систем

Публикаций - 288, упоминаний - 462

Сургутнефтегаз и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 76
МегаФон 10742 56
SAP SE 5601 48
9594 46
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 40
Directum - Директум 1268 36
InfoWatch - Инфовотч 1185 31
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Gelarm - Геларм 41 28
Ростелеком 10948 27
Rimini Street 77 23
Schneider Electric 614 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 21
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 21
Газинформсервис - ГИС 496 20
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 20
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 20
Центр2М - Center2М 67 19
Ситилабс 44 19
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 19
Schneider Electric Secure Power 65 19
Такском - Taxcom 256 19
Luxms 120 18
Microsoft Corporation 25775 17
Diasoft - Диасофт 1144 17
Oracle Corporation 7074 16
Ланит Интеграция 219 15
Hoff Tech - Хофф Тех 47 14
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Галактика - Корпорация 1545 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 12
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 116
РЖД - Российские железные дороги 2096 88
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 80
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 74
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 68
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 62
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 54
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 51
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 50
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 47
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 44
Ингосстрах СПАО 478 44
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 44
Газпром ПАО 1493 43
Почта России ПАО 2370 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 39
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 39
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 38
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 37
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 37
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 36
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 35
Роснефть НК - нефтяная компания 562 34
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 34
МКБ - Московский кредитный банк 657 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 32
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 31
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 31
Северсталь ПАО - Severstal 629 30
Транснефть 335 29
36,6 - аптечная сеть 96 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 28
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 26
Zenden Group - Дом одежды 66 26
Абсолют Банк 249 25
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 25
Комус 110 24
Альфа-Банк 1979 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 90
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 49
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 47
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 47
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 36
Федеральное казначейство России 1949 35
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Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 20
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 160
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 129
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 26
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 24
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 21
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 20
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 20
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 20
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 20
ПравоТех АО - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 31 28
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
1С:ERP Управление предприятием 841 20
НКТ - Р7-Офис 543 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 19
Luxms BI 119 18
Московская Биржа - Финуслуги 64 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 18
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 17
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 10
Linux OS 11533 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
Протек - Здравсити 32 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Microsoft Office 4170 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 7
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 6
Microsoft Windows 16882 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Гимранов Ринат 126 126
Шадаев Максут 1210 88
Натрусов Артем 313 73
Чаркин Евгений 317 66
Волков Никита 80 63
Сотин Денис 216 60
Шипов Савва 102 59
Меденцев Константин 106 47
Белоусов Максим 109 47
Воронин Павел 196 46
Иванов Алексей 163 44
Евраев Михаил 266 44
Аксаков Анатолий 163 43
Козырев Алексей 328 43
Ермолаев Артем 379 42
Попов Андрей 116 42
Сахаров Александр 93 42
Козак Николай 209 42
Клепиков Алексей 121 42
Онищенко Владислав 98 42
Фомичев Олег 139 42
Абакумов Евгений 227 39
Галкин Николай 140 35
Нестеров Алексей 175 34
Лигачев Глеб 120 33
Кирьянова Александра 169 32
Тараторин Александр 58 32
Андрианов Павел 86 32
Фокин Валерий 49 32
Бурилов Андрей 117 31
Ульянов Николай 176 30
Емельченков Сергей 141 29
Истомин Константин 58 29
Шинкарев Александр 33 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Чернышев Андрей 74 28
Ерошкин Павел 36 28
Микрюков Валерий 28 28
Алешкин Сергей 65 27
Казарин Станислав 175 26
Россия - РФ - Российская федерация 166168 243
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Европа 24964 28
Европа Восточная 3138 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Украина 7928 14
Азия - Азиатский регион 5920 12
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Индия - Bharat 5870 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 5
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Япония 13807 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
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Швеция - Королевство 3782 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 158
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
CNews TV 747 8
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Известия ИД 770 3
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 3
NYT - The New York Times 1100 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Рен ТВ - телеканал 82 2
9to5Mac 70 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Ведомости 1466 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
9to5Google 60 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Деловой Петербург 40 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Радио России - радиостанция 49 1
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Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
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Открытые системы ИД 176 1
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Times 661 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
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IDC - International Data Corporation 4975 7
Forrester Research 834 3
НМГ - Медиалогия 37 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Рустелеком ТК 305 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
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AdIndex 13 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
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РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 6
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SAP Quality Awards 7 1
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Docflow 148 1
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