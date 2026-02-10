Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения ическое обеспечение, казначейство, управление имуществом, бухгалтерский и налоговый учет и другим. «Сургутнефтегаз» стала одной из первых российских компаний, внедривших решения SAP, и пионером

«Сургутнефтегаз» внедрил технологическую платформу на базе частного облака от VK Tech ители VK. В рамках первой фазы проекта уже введены в эксплуатацию пять бизнес-приложений. В планах «Сургутнефтегаза» до конца 2025 г. перенести еще несколько бизнес-приложений на собственную об

«Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики» ышленную эксплуатацию. Для осуществления этого корпорацией «Галактика», совместно со специалистами «Сургутнефтегаза», был разработан уникальный механизм, обеспечивающий двустороннюю интеграцию

«Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив м, как были решены методические и технические вопросы в проекте внедрения долговременного архива в «Сургутнефтегазе», представители компании рассказали на эксклюзивном вебинаре. Смотрите запись

«Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов нейшего использования для различных бизнес-процессов, а также наращивание собственной экспертизы в «Сургутнефтегазе». В рамках проекта произведены разработка и внедрение функциональности систем

НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud Activecloud объявила о завершении проекта по миграции интернет-ресурсов НПФ «Сургутнефтегаз» в облако, в результате которого была обеспечена надежная бесперебойная работа веб-порталов с многоуровневой системой безопасности. С целью обеспечения высокой надежности, скорос

В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково» истему в промышленную эксплуатацию. Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза», отметил: «Для нас основной характеристикой, определившей выбор в пользу Com

Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» ровицации, отвечающей потребностям сегодняшнего времени, требуется принципиально новая парадигма построения информационных систем. Об этом с трибуны CNews Forum 2017 заявил начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов. «Информационные системы под цифровое будущее — совсем другие: не те, что у нас сегодня есть, и не те, что нам предлагают к внедрению», — считает он. С точки зре

"Сургутнефтегаз" переходит на Directum 5.2 ом лежит ECM-система Directum. Больше года назад были представлены результаты внедрения Directum в "Сургутнефтегазе". Более 20 000 пользователей, 15 интеграционных решений, свыше 1 млн операций

ECM-система Directum стала базой для создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе» для автоматизации сквозных бизнес-процессов и создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе», в том числе связующим звеном для десятка информационных систем нефтяной ком

«Сургутнефтегаз»: Какой должна быть сеть в крупной корпорации гических решений и ИТ-сервисов, развертывания новых приложений. Корпоративная сеть передачи данных «Сургутнефтегаза» объединяет более 300 объектов в Западной и Восточной Сибири, Москве, Санкт-П

ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory Services for SAP HANA, поддержку и услуги по инсталляции. В качестве основы для будущей системы в "Сургутнефтегазе" был выбран аппаратно-программный комплекс HP AppSystem for SAP HANA в вариан

ТМК и «Сургутнефтегаз» оптимизировали взаимодействие с помощью SAP SRM изводства и сбыта продукции, повысить качество обслуживания клиентов, говорится в сообщении SAP. В «Сургутнефтегазе» также осуществляется взаимодействие с поставщиками на базе SAP SRM. ТМК и «С

Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» сов; Business Publisher — для веб-публикации всей информации по бизнес-процессам. В ходе проекта в «Сургутнефтегазе» создан процессный офис, основные усилия которого направлены на поддержку все

Завершается модернизация центрального вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз" успешном завершении основного этапа модернизации Центрального Вычислительного Комплекса (ЦВК) ОАО «Сургутнефтегаз», сообщает пресс-служба HP. Более 15 лет корпоративной информационной системой

НР и «Инлайн Груп» приступили к завершающему этапу модернизации ЦВК «Сургутнефтегаза» им вычислительным мощностям. По результатам конкурса, проведенного в декабре 2008 г., руководством «Сургутнефтегаза» было принято решение о переводе Центрального вычислительного комплекса на ар

«Синтерра-Урал» предоставила услуги связи «Сургутнефтегазу» Компания «Синтерра-Урал» объявила о заключении соглашения с российской нефтяной компанией «Сургутнефтегаз». В рамках соглашения «Синтерра-Урал» обеспечила подключение административного офиса, а также всех подразделений градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз» в ХМАО-Югре

BCC внедрила инфраструктуру универсального доступа в «Сургутнефтегазе» ативным приложениям. Это решение позволит связать воедино информационные системы дочерних компаний «Сургутнефтегаза», расположенных в Северо-западном федеральном округе. В ходе предпроектного к

«Сургутнефтегаз» управляет закупочной деятельностью вместе с SAP SRM мости МТР, закупаемых в ходе торгов. В планах дальнейшего развития проекта внедрения решений SAP в «Сургутнефтегазе» – введение процедуры аттестации поставщиков, внедрение электронного документ

«Сургутнефтегаз» переводит дочерние предприятия на «Парус» риториальному признаку в пять предприятий областного масштаба. Ранее дочерние сбытовые предприятия «Сургутнефтегаза» работали в разных учетных системах, в том числе на программных продуктах соб

Спамеры «арестовали» руководство «Сургутнефтегаза» й спамерами информации большое количество российских и иностранных изданий, агентств и компаний. В «Сургутнефтегазе» подчеркнули, что на котировки акций проведенная злоумышленниками акция никак

Хакеры «штурмуют» «Сургутнефтегаз»: спам-рассылка и DDoS-атака ой хакерами информации большое количество российских и иностранных изданий, агентств и компаний. В «Сургутнефтегазе» также подчеркнули, что на котировки акций компании проведенная злоумышленник

"Сургутнефтегаз": аутентификация по отпечатку пальца ва аутентификации, — комментирует заместитель начальника управления информационных технологий „Сургутнефтегаза“ Алексей Коробков. — В то же время вход по отпечатку пальца предельно пр

"Сургутнефтегаз" продолжает строить беспроводную сеть Компания «Авалком» выиграла тендер «Сургутнефтегаза» на проведение комплекса работ по организации корпоративной беспроводной сети

"Авалком" построит беспроводную сеть для "Сургутнефтегаза" Компания «Авалком» выиграла очередной тендер «Сургутнефтегаза» на проведение комплекса работ по организации корпоративной беспроводной сети

SAP и "Сургутнефтегаз" создают торговую Интернет-платформу По сообщению Moscow Times, SAP, немецкая фирма, занимающаяся разработкой программного обеспечения для коммерческих Интернет-проектов, и российская компания "Сургутнефтегаз" объявили о планах создания торговой Интернет-платформы для осуществления торговых операций, заключения контрактов и проведения электронных платежей. "Сургутнефтегаз" - тр