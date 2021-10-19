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Сургутнефтегаз
СНГ


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 2
02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив 5
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
16.10.2019 «Газпрому» отключили оборудование через спутник 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 4
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 1
17.01.2019 DirectumRX реализовал безбумажное управление первичной документацией в «Калининграднефтепродукте» 1
25.12.2018 В России развивается аналог платформенных решений SAP, IBM, Microsoft, Oracle 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
08.08.2018 В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково» 4
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
10.04.2018 SAP Forum 2018, крупнейший IT-форум в России, посвященный инновационным технологиям в бизнесе, пройдет с 11 по 12 апреля в Москве 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
28.03.2018 SAP Forum 2018, крупнейший IT-форум в России, посвященный инновационным технологиям в бизнесе, пройдет с 11 по 12 апреля в Москве 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
31.01.2018 «Первый БИТ» создал систему управленческого учета для компании Lignum 1
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1

Публикаций - 123, упоминаний - 177

Сургутнефтегаз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 19
IBM 3539 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
SAP CIS - САП СНГ 753 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Schneider Electric 408 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Microsoft Corporation 11077 4
Diasoft - Диасофт 354 4
Галактика - Корпорация 248 4
3738 4
ELMA 106 3
АФК Система ПАО 994 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
IBM Европа 7 3
Oracle Corporation 3344 3
Google LLC 7148 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Rimini Street 38 2
Robin - Робин 15 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
Celonis 12 2
Центр2М - Center2М 47 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилабс 25 2
Национальная квантовая лаборатория 8 2
Логика BPM 39 2
Merlion - Мерлион 275 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 28
Газпромбанк - ГПБ 692 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
X5 Group 599 9
Транснефть 159 9
Аэрофлот 493 8
Норникель - Норильский никель 177 8
Газпром нефть 382 7
Газпром ПАО 520 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Альфа-Банк 1123 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Почта России ПАО 1572 6
Уралсиб Банк 389 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Роснефть НК 367 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
Мелстон ГК 11 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 4
UBS AG 118 3
Банк Зенит 131 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Рольф 39 3
Геобанк КБ 30 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Правительство Москвы 653 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Роснано 456 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Федеральное казначейство России 766 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 2
Правительство РФ 2203 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
Рособоронэкспорт 34 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 12
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Big Data - Большие данные 1136 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures - стандарт электронной подписи 4 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
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SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
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SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
SAP Process Mining by Celonis 13 2
Comindware Business Application Platform 14 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Terrasoft Creatio 44 2
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
SAP Resume Matching 1 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Oracle СУБД 32 1
TmaxSoft Tibero 40 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP Afaria 17 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ELMA RPA 4 1
SAP Business All-in-One 40 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Microsoft Office 1939 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Robin RPA 5 1
TmaxSoft JEUS 10 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
SAP Invoice Matching 1 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
HP AppSystem 3 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
SAP Brand Impact 3 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
Гимранов Ринат 56 14
Емельченков Сергей 83 11
Волков Никита 50 10
Шипов Савва 70 10
Чаркин Евгений 182 10
Шадаев Максут 384 10
Нестеров Алексей 79 7
Аксаков Анатолий 98 7
Козырев Алексей 270 7
Сахаров Александр 30 6
Ермолаев Артем 340 6
Онищенко Владислав 41 6
Иванов Алексей 76 6
Сотин Денис 102 6
Попов Андрей 72 6
Бойко Елена 151 6
Пегасов Сергей 52 6
Белоусов Максим 59 6
Богданов Кирилл 91 6
Евраев Михаил 222 6
Фомичев Олег 107 6
Натрусов Артем 121 5
Абакумов Евгений 103 5
Ягнятинский Евгений 32 5
Прохорова Алла 45 5
Дьяченко Валерий 66 5
Клепиков Алексей 77 5
Лигачев Глеб 60 5
Чикунов Андрей 16 4
Паршин Константин 44 4
Семенихин Игорь 37 4
Соколов Алексей 121 4
Гришина Дарья 15 4
Рыбаков Александр 24 4
Петров Сергей 51 4
Филатов Андрей 99 4
Садовенко Илья 60 4
Калина Роман 60 4
Трефилов Алексей 34 4
Россия - Российская федерация - РФ 57350 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 19
Восточная Европа 1678 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 5
Украина 3365 5
Япония 2780 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Индия - Республика 2169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Таджикистан - Республика 434 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Россия - Республика Крым 626 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Проектный офис 16 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Кибернетика 6 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Конституция США 18 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральное законодательство 254 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
NYT - The New York Times 509 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 5
Gartner 2190 2
Forrester Research 385 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
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