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Сургутнефтегаз СНГ
ПАО «Сургутнефтегаз» — входит в число крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.
"Особенности ИТ-стратегии на современном этапе" Ринат Гимранов, Начальник управления информационных технологий, Сургутнефтегаз на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
СОБЫТИЯ
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|10.02.2026
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Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
ическое обеспечение, казначейство, управление имуществом, бухгалтерский и налоговый учет и другим. «Сургутнефтегаз» стала одной из первых российских компаний, внедривших решения SAP, и пионером
|27.06.2025
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«Сургутнефтегаз» внедрил технологическую платформу на базе частного облака от VK Tech
ители VK. В рамках первой фазы проекта уже введены в эксплуатацию пять бизнес-приложений. В планах «Сургутнефтегаза» до конца 2025 г. перенести еще несколько бизнес-приложений на собственную об
|05.06.2025
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«Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики»
ышленную эксплуатацию. Для осуществления этого корпорацией «Галактика», совместно со специалистами «Сургутнефтегаза», был разработан уникальный механизм, обеспечивающий двустороннюю интеграцию
|02.09.2020
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«Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив
м, как были решены методические и технические вопросы в проекте внедрения долговременного архива в «Сургутнефтегазе», представители компании рассказали на эксклюзивном вебинаре. Смотрите запись
|06.08.2019
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«Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов
нейшего использования для различных бизнес-процессов, а также наращивание собственной экспертизы в «Сургутнефтегазе». В рамках проекта произведены разработка и внедрение функциональности систем
|15.11.2018
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НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud
Activecloud объявила о завершении проекта по миграции интернет-ресурсов НПФ «Сургутнефтегаз» в облако, в результате которого была обеспечена надежная бесперебойная работа веб-порталов с многоуровневой системой безопасности. С целью обеспечения высокой надежности, скорос
|08.08.2018
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В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково»
истему в промышленную эксплуатацию. Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза», отметил: «Для нас основной характеристикой, определившей выбор в пользу Com
|01.12.2017
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Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня»
ровицации, отвечающей потребностям сегодняшнего времени, требуется принципиально новая парадигма построения информационных систем. Об этом с трибуны CNews Forum 2017 заявил начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов. «Информационные системы под цифровое будущее — совсем другие: не те, что у нас сегодня есть, и не те, что нам предлагают к внедрению», — считает он. С точки зре
|01.08.2016
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"Сургутнефтегаз" переходит на Directum 5.2
ом лежит ECM-система Directum. Больше года назад были представлены результаты внедрения Directum в "Сургутнефтегазе". Более 20 000 пользователей, 15 интеграционных решений, свыше 1 млн операций
|27.04.2015
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ECM-система Directum стала базой для создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе»
для автоматизации сквозных бизнес-процессов и создания единого стандарта управления документами в «Сургутнефтегазе», в том числе связующим звеном для десятка информационных систем нефтяной ком
|23.07.2014
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«Сургутнефтегаз»: Какой должна быть сеть в крупной корпорации
гических решений и ИТ-сервисов, развертывания новых приложений. Корпоративная сеть передачи данных «Сургутнефтегаза» объединяет более 300 объектов в Западной и Восточной Сибири, Москве, Санкт-П
|22.02.2013
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ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory
Services for SAP HANA, поддержку и услуги по инсталляции. В качестве основы для будущей системы в "Сургутнефтегазе" был выбран аппаратно-программный комплекс HP AppSystem for SAP HANA в вариан
|22.03.2012
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ТМК и «Сургутнефтегаз» оптимизировали взаимодействие с помощью SAP SRM
изводства и сбыта продукции, повысить качество обслуживания клиентов, говорится в сообщении SAP. В «Сургутнефтегазе» также осуществляется взаимодействие с поставщиками на базе SAP SRM. ТМК и «С
|03.12.2010
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Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе»
сов; Business Publisher — для веб-публикации всей информации по бизнес-процессам. В ходе проекта в «Сургутнефтегазе» создан процессный офис, основные усилия которого направлены на поддержку все
|29.03.2010
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Завершается модернизация центрального вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз"
успешном завершении основного этапа модернизации Центрального Вычислительного Комплекса (ЦВК) ОАО «Сургутнефтегаз», сообщает пресс-служба HP. Более 15 лет корпоративной информационной системой
|29.03.2010
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НР и «Инлайн Груп» приступили к завершающему этапу модернизации ЦВК «Сургутнефтегаза»
им вычислительным мощностям. По результатам конкурса, проведенного в декабре 2008 г., руководством «Сургутнефтегаза» было принято решение о переводе Центрального вычислительного комплекса на ар
|22.07.2009
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«Синтерра-Урал» предоставила услуги связи «Сургутнефтегазу»
Компания «Синтерра-Урал» объявила о заключении соглашения с российской нефтяной компанией «Сургутнефтегаз». В рамках соглашения «Синтерра-Урал» обеспечила подключение административного офиса, а также всех подразделений градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз» в ХМАО-Югре
|23.01.2009
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BCC внедрила инфраструктуру универсального доступа в «Сургутнефтегазе»
ативным приложениям. Это решение позволит связать воедино информационные системы дочерних компаний «Сургутнефтегаза», расположенных в Северо-западном федеральном округе. В ходе предпроектного к
|06.06.2008
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«Сургутнефтегаз» управляет закупочной деятельностью вместе с SAP SRM
мости МТР, закупаемых в ходе торгов. В планах дальнейшего развития проекта внедрения решений SAP в «Сургутнефтегазе» – введение процедуры аттестации поставщиков, внедрение электронного документ
|28.02.2008
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«Сургутнефтегаз» переводит дочерние предприятия на «Парус»
риториальному признаку в пять предприятий областного масштаба. Ранее дочерние сбытовые предприятия «Сургутнефтегаза» работали в разных учетных системах, в том числе на программных продуктах соб
|04.07.2007
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Спамеры «арестовали» руководство «Сургутнефтегаза»
й спамерами информации большое количество российских и иностранных изданий, агентств и компаний. В «Сургутнефтегазе» подчеркнули, что на котировки акций проведенная злоумышленниками акция никак
|04.07.2007
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Хакеры «штурмуют» «Сургутнефтегаз»: спам-рассылка и DDoS-атака
ой хакерами информации большое количество российских и иностранных изданий, агентств и компаний. В «Сургутнефтегазе» также подчеркнули, что на котировки акций компании проведенная злоумышленник
|01.06.2006
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"Сургутнефтегаз": аутентификация по отпечатку пальца
ва аутентификации, — комментирует заместитель начальника управления информационных технологий „Сургутнефтегаза“ Алексей Коробков. — В то же время вход по отпечатку пальца предельно пр
|15.04.2005
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"Сургутнефтегаз" продолжает строить беспроводную сеть
Компания «Авалком» выиграла тендер «Сургутнефтегаза» на проведение комплекса работ по организации корпоративной беспроводной сети
|01.02.2005
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"Авалком" построит беспроводную сеть для "Сургутнефтегаза"
Компания «Авалком» выиграла очередной тендер «Сургутнефтегаза» на проведение комплекса работ по организации корпоративной беспроводной сети
|25.05.2000
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SAP и "Сургутнефтегаз" создают торговую Интернет-платформу
По сообщению Moscow Times, SAP, немецкая фирма, занимающаяся разработкой программного обеспечения для коммерческих Интернет-проектов, и российская компания "Сургутнефтегаз" объявили о планах создания торговой Интернет-платформы для осуществления торговых операций, заключения контрактов и проведения электронных платежей. "Сургутнефтегаз" - тр
|15.06.1999
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IBM приступла к модернизации центрального информационно-вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз"
Корпорация IBM приступла к модернизации центрального информационно-вычислительного комплекса ОАО "Сургутнефтегаз". Планируется увеличить к 2000 году количество клиентов интегрированной систем
Сургутнефтегаз и организации, системы, технологии, персоны:
|Гимранов Ринат 126 126
|Шадаев Максут 1210 88
|Натрусов Артем 313 73
|Чаркин Евгений 317 66
|Волков Никита 80 63
|Сотин Денис 216 60
|Шипов Савва 102 59
|Меденцев Константин 106 47
|Белоусов Максим 109 47
|Воронин Павел 196 46
|Иванов Алексей 163 44
|Евраев Михаил 266 44
|Аксаков Анатолий 163 43
|Козырев Алексей 328 43
|Ермолаев Артем 379 42
|Попов Андрей 116 42
|Сахаров Александр 93 42
|Козак Николай 209 42
|Клепиков Алексей 121 42
|Онищенко Владислав 98 42
|Фомичев Олег 139 42
|Абакумов Евгений 227 39
|Галкин Николай 140 35
|Нестеров Алексей 175 34
|Лигачев Глеб 120 33
|Кирьянова Александра 169 32
|Тараторин Александр 58 32
|Андрианов Павел 86 32
|Фокин Валерий 49 32
|Бурилов Андрей 117 31
|Ульянов Николай 176 30
|Емельченков Сергей 141 29
|Истомин Константин 58 29
|Шинкарев Александр 33 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Чернышев Андрей 74 28
|Ерошкин Павел 36 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Алешкин Сергей 65 27
|Казарин Станислав 175 26
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