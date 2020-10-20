Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation

огистического рынка России и известна как надежный поставщик всего комплекса логистических услуг. В Itella Россия работают около 2 тысяч сотрудников, компания располагает складскими площадками

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise и логистическая компания Itella завершили работы по развертыванию беспроводной сети в трех территориально-распределенных складских комплексах общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Пилотная фаза была запущен