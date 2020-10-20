Разделы

Tablogix Таблоджикс Ителла ItellaNLC Itella Logistics Posti Group Corporation

Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation

 

"Какие уроки извлекла компания Tablogix из резко изменившейся ситуации. Опыт основанный на реальных событиях" Николай Галкин, Директор по информационным технологиям, Tablogix на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

УПОМИНАНИЯ


20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике

огистического рынка России и известна как надежный поставщик всего комплекса логистических услуг. В Itella Россия работают около 2 тысяч сотрудников, компания располагает складскими площадками

14.09.2020 Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise и логистическая компания Itella завершили работы по развертыванию беспроводной сети в трех территориально-распределенных складских комплексах общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Пилотная фаза была запущен
10.09.2020 Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, производитель продуктов и решений для сетей нового поколения, и логистическая комания Itella, завершили работы по развертыванию беспроводной сети в трех территориально-распределенных складских комплексах общей площадью более 200 тыс. квадратных метров. Пилотная фаза была запущен
15.04.2020 Itella с помощью Oberon перешла на Wi-Fi на базе mesh-технологий

сервиса. Разработанное решение обеспечило надежный и высокоскоростной обмен данными, что позволило повысить качество предоставляемых услуг на складских комплексах транспортно-логистической компании. Itella ежегодно осуществляет обработку более 1,5 млн тонн груза на своих площадках, предоставляя складские услуги, транспортные сервисы и индивидуальные логистические решения. Бизнес-процессы п
18.07.2019 ГК «Корус Консалтинг» провела аудит безопасности в Itella

а информационной безопасности и повышения уровня защищенности корпоративных данных Itella в России. Itella Россия – это часть группы компаний Posti Group (также известной как Posti Group Oyj),

06.02.2017 Itella систематизирует первичные данные для BI с помощью решения «Корус Консалтинга»

Компания Itella Россия завершила внедрение многофункциональной платформы K-Point, разработанной «Корус
14.09.2009 «Ай-Теко» интегрировала ИТ-системы ItellaNLC и ее клиента

«Ай-Теко» объявила о завершении проекта по включению информационной системы одного из клиентов ItellaNLC в единую интеграционную платформу компании. ItellaNLC помогает своим клиентам добиваться повышения уровня конкурентоспособности путем обеспечения полного комплекса индивидуальн
26.12.2008 «Ланит» помогает ItellaNLC строить инфраструктуру на базе SOA

Cпециалисты компании «Ланит» и логистической компании ItellaNLC почти за год работы построили SOA-решение на базе платформы Oracle Fusion Middleware, позволяющее эффективно обслуживать существующих и оперативно подключать новых клиентов компании.

01.09.2004 Tablogix внедрила систему управления складом EXceed WMS

Провайдер логистических услуг Tablogix объявил о завершении внедрения автоматизированной системы управления складом EXceed WMS (SSA Warehouse Management) на своем складском терминале «Дзержинский». Проект проводился при уча

Публикаций - 87, упоминаний - 99

Tablogix и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13681 32
МегаФон 9567 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 28
Directum - Директум 1153 28
Gelarm - Геларм 37 28
InfoWatch - Инфовотч 1062 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 28
Luxms 92 15
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 484 13
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 8
SAP SE 5378 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 6
ИРЗ - Ижевский радиозавод 38 6
Selectel - Селектел 418 5
HPE Aruba Networks 89 5
Oberon - Оберон 59 5
Oracle Corporation 6801 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9037 5
Amazon Inc - Amazon.com 3081 5
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 5
Huawei 4109 4
Commvault 176 4
IBM - International Business Machines Corp 9505 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 4
Yandex - Яндекс 8072 4
8704 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 3
Intel Corporation 12415 3
Biocad - Биокад 83 3
Eaton - Tripp Lite 15 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 39 3
Seiko Epson Europe B. V. 24 3
Veeam Software 322 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 359 2
ОБИТ 96 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
VK - Mail.ru Group 3500 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 43
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 496 36
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 35
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 35
МКБ - Московский кредитный банк 605 30
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 28
Сургутнефтегаз - СНГ 277 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1738 22
Лента - Сеть розничной торговли 2211 21
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 20
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 537 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 215 16
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 16
Комус 102 16
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 53 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
МОСГАЗ 44 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 519 12
РЖД - Российские железные дороги 1966 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 11
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 76 11
Югория - страховая компания 42 10
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 10
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 383 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 120 7
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 89 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 6
НСПК - Национальная система платежных карт 876 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 33
Федеральное казначейство России 1839 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2087 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1964 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4644 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3254 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 351 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3476 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2648 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1012 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 641 2
Мосгортранс ГУП 125 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 121 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6189 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5095 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 689 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 499 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1253 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 122 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
EALA - EuroAsian Logistic Association - ЕАЛА - ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация 1 1
ПЛА - Поволжская логистическая ассоциация 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21886 50
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1029 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5077 32
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1446 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 28
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1471 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13154 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6029 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7124 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5702 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11665 21
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 702 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2354 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2976 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6042 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11056 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4591 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9874 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2663 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12776 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13188 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 14
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 67 14
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 336 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16744 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12660 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7320 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13085 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6104 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4306 9
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 29 28
Luxms BI 91 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1421 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5639 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2838 3
Linux OS 10609 3
NVision Барьер 696 3
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 10 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 44 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1926 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 901 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 914 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 194 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 2
Microsoft Teams - MS Teams 592 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1060 2
Microsoft Office 3881 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 603 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 2
Directum Ario 44 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 200 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 147 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 501 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 2
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 25 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Lex Borealis - Doczilla 17 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - InfoWatch Data Access Tracker - DCAP-система 10 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 2
Dell Looking Glass 22 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 2
1С:ERP Управление предприятием 665 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
Apache Hadoop 443 1
Галкин Николай 118 63
Меденцев Константин 98 41
Натрусов Артем 300 35
Тараторин Александр 58 34
Сотин Денис 216 29
Шадаев Максут 1100 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 158 28
Истомин Константин 58 28
Микрюков Валерий 28 28
Андрианов Павел 84 28
Фокин Валерий 48 28
Гимранов Ринат 125 28
Кирьянова Александра 141 28
Шинкарев Александр 32 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Ерошкин Павел 35 28
Алешкин Сергей 65 21
Бурилов Андрей 117 20
Сологуб Денис 74 19
Михалев Евгений 95 17
Сирота Юрий 67 15
Копысов Виталий 63 14
Дорофеев Дмитрий 31 14
Лагунов Андрей 43 14
Ульихин Павел 36 14
Сафрыгин Егор 38 14
Дмитриев Андрей 42 14
Сыцко Дмитрий 25 14
Мартынов Павел 28 14
Новоселов Иван 35 14
Ефёров Алексей 44 14
Тютюнник Александр 41 14
Пчелин Юрий 38 14
Голощапова Ирина 25 14
Гатин Виталий 14 13
Козак Николай 179 13
Албычев Александр 168 13
Полянская Нина 24 13
Руднева Валентина 26 13
Россия - РФ - Российская федерация 152740 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 32
Европа 24499 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 6
Европа Восточная 3114 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7912 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 5
Финляндия - Финляндская Республика 3640 5
Казахстан - Республика 5728 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 202 4
Украина 7726 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 165 3
Беларусь - Белоруссия 5940 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 696 3
Грузия 1274 2
Германия - Федеративная Республика 12854 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 2
Индия - Bharat 5605 2
Азия - Азиатский регион 5679 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 866 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3178 2
Сербия - Республика 353 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4179 1
Россия - СФО - Новосибирск 4543 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1660 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 250 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1366 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 246 1
Китай - Тайвань 4086 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Армения - Республика 2352 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 244 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 65
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6075 64
Экономический эффект 1154 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3521 16
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 438 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3300 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11505 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5160 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9677 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 342 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 6
Аудит - аудиторский услуги 2942 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 6
Оптимизация затрат - Cost optimization 901 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 676 6
Импортозамещение - параллельный импорт 541 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5354 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3095 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8097 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6118 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8393 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5852 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8145 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6170 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4157 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 3
Sports.ru - Спортс.ру 30 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 2
Forbes - Форбс 886 1
Digital Trends - Издание 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 34
CNews Инновация года - награда 129 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 3
Gartner - Гартнер 3590 3
IDC - International Data Corporation 4929 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1211 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1604 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 75 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 31
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 30
CNews AWARDS - награда 534 30
CNews FORUM Кейсы 279 28
CNews Баттл 64 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381941, в очереди разбора - 735294.
Создано именных указателей - 182271.
