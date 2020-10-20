Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|20.10.2020
|
Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике
огистического рынка России и известна как надежный поставщик всего комплекса логистических услуг. В Itella Россия работают около 2 тысяч сотрудников, компания располагает складскими площадками
|14.09.2020
|
Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella
Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise и логистическая компания Itella завершили работы по развертыванию беспроводной сети в трех территориально-распределенных складских комплексах общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Пилотная фаза была запущен
|10.09.2020
|
Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi
Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, производитель продуктов и решений для сетей нового поколения, и логистическая комания Itella, завершили работы по развертыванию беспроводной сети в трех территориально-распределенных складских комплексах общей площадью более 200 тыс. квадратных метров. Пилотная фаза была запущен
|15.04.2020
|
Itella с помощью Oberon перешла на Wi-Fi на базе mesh-технологий
сервиса. Разработанное решение обеспечило надежный и высокоскоростной обмен данными, что позволило повысить качество предоставляемых услуг на складских комплексах транспортно-логистической компании. Itella ежегодно осуществляет обработку более 1,5 млн тонн груза на своих площадках, предоставляя складские услуги, транспортные сервисы и индивидуальные логистические решения. Бизнес-процессы п
|18.07.2019
|
ГК «Корус Консалтинг» провела аудит безопасности в Itella
а информационной безопасности и повышения уровня защищенности корпоративных данных Itella в России. Itella Россия – это часть группы компаний Posti Group (также известной как Posti Group Oyj),
|06.02.2017
|
Itella систематизирует первичные данные для BI с помощью решения «Корус Консалтинга»
Компания Itella Россия завершила внедрение многофункциональной платформы K-Point, разработанной «Корус
|14.09.2009
|
«Ай-Теко» интегрировала ИТ-системы ItellaNLC и ее клиента
«Ай-Теко» объявила о завершении проекта по включению информационной системы одного из клиентов ItellaNLC в единую интеграционную платформу компании. ItellaNLC помогает своим клиентам добиваться повышения уровня конкурентоспособности путем обеспечения полного комплекса индивидуальн
|26.12.2008
|
«Ланит» помогает ItellaNLC строить инфраструктуру на базе SOA
Cпециалисты компании «Ланит» и логистической компании ItellaNLC почти за год работы построили SOA-решение на базе платформы Oracle Fusion Middleware, позволяющее эффективно обслуживать существующих и оперативно подключать новых клиентов компании.
|01.09.2004
|
Tablogix внедрила систему управления складом EXceed WMS
Провайдер логистических услуг Tablogix объявил о завершении внедрения автоматизированной системы управления складом EXceed WMS (SSA Warehouse Management) на своем складском терминале «Дзержинский». Проект проводился при уча
