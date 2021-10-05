Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Новороссийск
Публикаций - 149, упоминаний - 174
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 6
|Поляков Сергей 61 4
|Евдокимов Андрей 55 4
|Симаков Олег 106 4
|Айвазов Армен 450 4
|Ушацкий Андрей 102 4
|Казак Максим 104 4
|Попов Алексей 322 4
|Серова Елена 299 4
|Ухлинов Леонид 51 4
|Четвернин Алексей 658 4
|Сапельников Сергей 100 4
|Путин Владимир 1877 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Сардар Лориана 6 3
|Казарин Станислав 100 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Анкилов Константин 82 2
|Азизов Евгений 2 2
|Ласкавый Сергей 17 2
|Носков Константин 203 1
|Нуралиев Борис 208 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Смирнов Алексей 151 1
|Дегтев Геннадий 86 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Белоусов Сергей 220 1
|Сергунина Наталья 164 1
|Эйгес Павел 66 1
|Кравцов Роман 77 1
|Кузнецов Сергей 92 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Реймер Денис 49 1
|Лю Юй 10 1
|Комаров Илья 9 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Федоров Алексей 41 1
|Верестникова Дарья 13 1
|CNews Analytics 2239 2
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru