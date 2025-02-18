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Россия ЮФО Краснодарский край Новороссийск
СОБЫТИЯ
|18.02.2025
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«ТрансТелеКом» разработал автоматический голосовой помощник для администрации Новороссийска
е. «Совместная работа цифровых сервисов «ТрансТелеКом» и Администрации муниципального округа города Новороссийска продемонстрировала высокую эффективность и большой потенциал для дальнейшего ма
|05.09.2024
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«МегаФон» прокачал сеть в Новороссийске
оненты с комфортом пользовались цифровыми услугами. Сегодня максимальная скорость передачи данных в Новороссийске достигает 150 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Респ
|20.08.2020
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Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома»
«Ростелеком» реализовал в Новороссийске комплекс цифровых решений, позволяющих назвать его первым умным городом на Черн
|25.03.2020
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«Ростелеком» модернизировал инфраструктуру Новороссийска
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение и установил пять «умных» остановок в Новороссийске. Проекты реализованы в рамках выполнения соглашения о стратегическом партнерств
|17.10.2019
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«Ростелеком» превратит Новороссийск в «умный город»
«Ростелеком» будет реализовывать программу «Умный город» в Новороссийске. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве подписали директор Кра
|26.08.2019
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«Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным»
«Ростелеком» приступил к модернизации сети уличного освещения в городе Новороссийске. Энергосервисный контракт, подписанный между национальным цифровым провайдером
|19.11.2018
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Второй учебный центр Acronis Unium начал работу в Новороссийске
народного фонда Acronis Foundation. Вслед за открытием первого учебного центра франшизы «Юниум» («Мастерская любопытства»), состоявшегося 27 октября в Ульяновске, свои двери распахнул учебный центр в Новороссийске. «В Новороссийске не было образовательных проектов такого масштаба, и поэтому было очень важно открыть учебный центр "Юниум" в нашем городе, - сказал Николай Соловьев, пред
|25.07.2018
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Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске
tion, развивающего образование по всему миру. Благодаря грантам Acronis Foundation учебные центры в Новороссийске и Ульяновске по концепции Acronis и «Юниум» будут открыты до конца 2018 г. Конк
|22.09.2017
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Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске
Delta Electronics оснастила источниками бесперебойного питания два серверных помещения акционерного общества «Новорослесэкспорт» в Новороссийске. Проект реализован при помощи партнера Delta Electronics, компании Landata, и системного интегратора в Краснодарском крае «Надёжные решения».Акционерное общество «Новорослесэкспор
|01.09.2008
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Спутники выявляют разливы нефти
удования. Судовладелец понес серьезные убытки из-за незапланированного вынужденного простоя судна в Новороссийске. По мнению капитана морского порта Новороссийск Владимира Ерыгина, всепогодный
|28.07.2008
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«Транзас» осуществил модернизацию СУДС Новороссийск
Компания «Транзас» провела модернизацию двух радиотехнических постов «Пенай» и «Дооб» СУДС Новороссийск. В ходе модернизации на постах установлены модели радиолокационных станций датской фирмы Terma. Антенны станций способны выдерживать ветровую нагрузку до 55 м/с без понижения своих
|08.10.2007
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«Транзас» модернизирует СУДС порта Новороссийск
этапа: до конца 2007 года будет поставлено новое радарное оборудование, окончание модернизации СУДС Новороссийска запланировано в 2008 году.
|05.02.2002
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"Информсвязь" установила беспроводную линию связи на высокоскоростном оборудовании нового поколения Ceragon FibeAir 1500 в Новороссийске
нии "Информсвязь" проведена инсталляция радиорелейного оборудования нового поколения FibeAir 1500 в Новороссийске. Эти работы выполнялись в рамках начального этапа реализации комплексного проек
|17.07.2001
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В Сочи, Анапе, Новороссийске идет установка базовых станций питерским оператором "Северо-Западный GSM"
На территории Краснодарского края, в городах Сочи, Анапе и Новороссийске, идет установка базовых станций оператором "Северо-Западный GSM", как сообщает компания "Мобильные ТелеСистемы", абоненты которой в настоящее время уже могут пользоваться роуминго
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Мылицын Роман 111 6
|Холодов Андрей 55 5
|Симаков Олег 113 4
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