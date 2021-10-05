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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск


05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
23.12.2020 Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи 1
08.12.2020 «Велесстрой» создал решение для строительной отрасли на базе SAP 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» 3
25.03.2020 «Ростелеком» модернизировал инфраструктуру Новороссийска 6
23.01.2020 SafeTech внедрила PayControl в компании «Порт транзит» 2
29.10.2019 «ЮТС-Логистик» внедрила видеоконференции VideoMost 1
17.10.2019 «Ростелеком» превратит Новороссийск в «умный город» 4
26.08.2019 «Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным» 4
02.08.2019 Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365 1
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики 1
19.11.2018 Второй учебный центр Acronis Unium начал работу в Новороссийске 3
07.08.2018 Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок 1
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске 5
10.05.2018 В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта 1
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника 2
04.10.2017 «Транстелеком» обеспечит связью торговую сеть «Эльдорадо» 1
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
30.03.2017 «Брис-Босфор» увеличил прибыль на 15% с помощью «1С:Предприятие 8» 2
16.02.2017 МТС запустила LTE-2600 в Краснодарском крае 1
26.01.2017 «Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме 1
03.10.2016 МТС инвестирует в технологий и сетей связи на Кубани 5 млрд рублей 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1

Публикаций - 149, упоминаний - 174

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 427 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 7
Microsoft Corporation 12409 6
Huawei 2791 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
4205 4
Intel Corporation 4546 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 4
МегаФон Кавказский филиал 192 4
Ростех - Ростехнологии 2238 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Совзонд - Sovzond 66 3
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 360 3
Softline - Софтлайн 1547 3
SAP SE 3347 3
Золотая Корона 287 2
Базальт СПО 206 2
Navicon - Навикон 203 2
VMware 1863 2
Acronis Foundation 5 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
Transas - Транзас ГК 99 2
Dr.Web - Доктор Веб 1042 2
Oracle Corporation 3602 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Alcatel-Lucent Enterprise 386 2
Комдив 20 2
Acronis - Акронис 374 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Синтерра - Synterra 683 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 206 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
РЖД - Российские железные дороги 1118 6
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 3
Belkacar - Оператор каршеринга 26 3
Росморпорт ФГУП 19 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Связной ГК 935 2
DiDi Chuxing 19 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 60 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 4 1
Uber 257 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Global CIO 28 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Афимолл ТРЦ 3 1
ItellaNLC - Ителла 5 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
УЦ Профи 2 1
Велесстрой 4 1
Порт транзит 1 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Uber China 7 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 47 1
Яндекс.Еда 93 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Uber Technologies 258 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Уралсиб Банк 396 1
Лукойл-Информ 79 1
Qiwi 783 1
Visa International 1383 1
Яндекс.Такси 271 1
Еврохим МХК 47 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 9
Правительство Москвы 675 6
Правительство РФ 2264 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 88 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 4
Президент Российской Федерации 1460 4
Федеральное казначейство России 774 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 191 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 28 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 85 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 94 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 3
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 3
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 217 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 2
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Краснодарского края 12 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство Калининградской области 13 1
Администрация Псковской области 22 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 271 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
Linux Foundation 161 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
Creative Commons - некоммерческая организация 33 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 18
ARM64 - Архитектура процессора 1029 13
3G - Стандарт мобильной связи 3920 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 199 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 106 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 326 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 160 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
DDR - Double data rate 1111 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 483 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 367 2
USB Type-C - USB-C 902 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 481 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
Сервер - Серверные платформы 187 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 50 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 124 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 142 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 47 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 357 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 164 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 10
IBM System Z - IBM eServer zSeries 53 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 485 7
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 7
Linux - Debian GNU 283 7
Linux OS 4553 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 5
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 63 4
Microsoft Windows 10 7196 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 158 4
Microsoft Windows 918 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
МТС 3G-сеть 87 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 327 3
СПАРК-Интерфакс 107 3
Google Android 10773 3
Золотая Корона - Денежные переводы 61 2
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 6 2
Microsoft Dynamics NAV 223 2
Microsoft Dynamics CRM 431 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 10 2
IBM Power8 27 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
Microsoft Exchange 719 1
HPE Aruba Instant On 16 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Skype 1570 1
Microsoft Windows XP 1051 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 47 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 1
Apple macOS 957 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1219 1
Apple iOS 5750 1
Apple Face ID 118 1
Мылицын Роман 79 6
Поляков Сергей 61 4
Евдокимов Андрей 55 4
Симаков Олег 106 4
Айвазов Армен 450 4
Ушацкий Андрей 102 4
Казак Максим 104 4
Попов Алексей 322 4
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Ухлинов Леонид 51 4
Четвернин Алексей 658 4
Сапельников Сергей 100 4
Путин Владимир 1877 3
Бушуев Алексей 9 3
Сардар Лориана 6 3
Казарин Станислав 100 3
Чучелов Андрей 44 3
Анкилов Константин 82 2
Азизов Евгений 2 2
Ласкавый Сергей 17 2
Носков Константин 203 1
Нуралиев Борис 208 1
Мишустин Михаил 302 1
Мамонов Михаил 24 1
Смирнов Алексей 151 1
Дегтев Геннадий 86 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Никифоров Николай 1127 1
Белоусов Сергей 220 1
Сергунина Наталья 164 1
Эйгес Павел 66 1
Кравцов Роман 77 1
Кузнецов Сергей 92 1
Нащекин Алексей 111 1
Реймер Денис 49 1
Лю Юй 10 1
Комаров Илья 9 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Федоров Алексей 41 1
Верестникова Дарья 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 89
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 40
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 28
Россия - Геленджик 62 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 87 22
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 19
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 16
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 15
Россия - СФО - Новосибирск 2140 14
Россия - Туапсе 32 14
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 253 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 14
Казахстан - Республика 2834 13
Россия - Керчь 35 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 12
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 11
Россия - ЮФО - Севастополь 424 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 10
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 116 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 348 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 7
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 226 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 335 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Информационное общество - Государственная программа 283 4
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 16 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 2 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 292 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
КПД - Коэффициент полезного действия 66 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 133 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 40 1
Русский язык 1081 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
Вторая мировая война 347 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 1
Великая Отечественная война 135 1
Космодром Байконур 103 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
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