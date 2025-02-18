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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Новороссийск

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск

Граер Аракельян "Новороссийск. Утро в порту" (1971) Граер Аракельян "Новороссийск. Утро в порту" (1971)
Граер Аракельян "Новороссийск. Цементный завод Пролетарий" (1982) Граер Аракельян "Новороссийск. Цементный завод Пролетарий" (1982)
Василий Голиков "Новороссийский порт. Теплоход "Адмирал Нахимов" (1960) Василий Голиков "Новороссийский порт. Теплоход "Адмирал Нахимов" (1960)
Василий Голиков "Новороссийск. Набережная" (1961) Василий Голиков "Новороссийск. Набережная" (1961)
А.Н. Куликов "Порт Новороссийск" (1976) А.Н. Куликов "Порт Новороссийск" (1976)
Игорь Суворов "Порт Новороссийск" (1968) Игорь Суворов "Порт Новороссийск" (1968)
Граер Аракельян "Новороссийск. Юго-западный причал" (1987) Граер Аракельян "Новороссийск. Юго-западный причал" (1987)
Олег Вишняков "Новороссийский порт" (1970) Олег Вишняков "Новороссийский порт" (1970)
Александр Авраимов "Новороссийск. Морские будни" (1988) Александр Авраимов "Новороссийск. Морские будни" (1988)
Виктор Прибыловский "Новороссийск. Бакен" (1970) Виктор Прибыловский "Новороссийск. Бакен" (1970)
Анатолий Поддубский "Радуга в Новороссийске" (1976) Анатолий Поддубский "Радуга в Новороссийске" (1976)
Граер Аракельян "Новороссийск. Индустриальный пейзаж" (1968) Граер Аракельян "Новороссийск. Индустриальный пейзаж" (1968)
Граер Аракельян "Новороссийск. Утро в порту" (1971)

СОБЫТИЯ


18.02.2025 «ТрансТелеКом» разработал автоматический голосовой помощник для администрации Новороссийска

е. «Совместная работа цифровых сервисов «ТрансТелеКом» и Администрации муниципального округа города Новороссийска продемонстрировала высокую эффективность и большой потенциал для дальнейшего ма
05.09.2024 «МегаФон» прокачал сеть в Новороссийске

оненты с комфортом пользовались цифровыми услугами. Сегодня максимальная скорость передачи данных в Новороссийске достигает 150 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Респ
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома»

«Ростелеком» реализовал в Новороссийске комплекс цифровых решений, позволяющих назвать его первым умным городом на Черн
25.03.2020 «Ростелеком» модернизировал инфраструктуру Новороссийска

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение и установил пять «умных» остановок в Новороссийске. Проекты реализованы в рамках выполнения соглашения о стратегическом партнерств
17.10.2019 «Ростелеком» превратит Новороссийск в «умный город»

«Ростелеком» будет реализовывать программу «Умный город» в Новороссийске. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве подписали директор Кра
26.08.2019 «Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным»

«Ростелеком» приступил к модернизации сети уличного освещения в городе Новороссийске. Энергосервисный контракт, подписанный между национальным цифровым провайдером

19.11.2018 Второй учебный центр Acronis Unium начал работу в Новороссийске

народного фонда Acronis Foundation. Вслед за открытием первого учебного центра франшизы «Юниум» («Мастерская любопытства»), состоявшегося 27 октября в Ульяновске, свои двери распахнул учебный центр в Новороссийске. «В Новороссийске не было образовательных проектов такого масштаба, и поэтому было очень важно открыть учебный центр "Юниум" в нашем городе, - сказал Николай Соловьев, пред
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске

tion, развивающего образование по всему миру. Благодаря грантам Acronis Foundation учебные центры в Новороссийске и Ульяновске по концепции Acronis и «Юниум» будут открыты до конца 2018 г. Конк
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске

Delta Electronics оснастила источниками бесперебойного питания два серверных помещения акционерного общества «Новорослесэкспорт» в Новороссийске. Проект реализован при помощи партнера Delta Electronics, компании Landata, и системного интегратора в Краснодарском крае «Надёжные решения».Акционерное общество «Новорослесэкспор
01.09.2008 Спутники выявляют разливы нефти

удования. Судовладелец понес серьезные убытки из-за незапланированного вынужденного простоя судна в Новороссийске. По мнению капитана морского порта Новороссийск Владимира Ерыгина, всепогодный

28.07.2008 «Транзас» осуществил модернизацию СУДС Новороссийск

Компания «Транзас» провела модернизацию двух радиотехнических постов «Пенай» и «Дооб» СУДС Новороссийск. В ходе модернизации на постах установлены модели радиолокационных станций датской фирмы Terma. Антенны станций способны выдерживать ветровую нагрузку до 55 м/с без понижения своих
08.10.2007 «Транзас» модернизирует СУДС порта Новороссийск

этапа: до конца 2007 года будет поставлено новое радарное оборудование, окончание модернизации СУДС Новороссийска запланировано в 2008 году.
05.02.2002 "Информсвязь" установила беспроводную линию связи на высокоскоростном оборудовании нового поколения Ceragon FibeAir 1500 в Новороссийске

нии "Информсвязь" проведена инсталляция радиорелейного оборудования нового поколения FibeAir 1500 в Новороссийске. Эти работы выполнялись в рамках начального этапа реализации комплексного проек
17.07.2001 В Сочи, Анапе, Новороссийске идет установка базовых станций питерским оператором "Северо-Западный GSM"

На территории Краснодарского края, в городах Сочи, Анапе и Новороссийске, идет установка базовых станций оператором "Северо-Западный GSM", как сообщает компания "Мобильные ТелеСистемы", абоненты которой в настоящее время уже могут пользоваться роуминго

Публикаций - 273, упоминаний - 299

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Ростелеком 10948 23
МегаФон 10742 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
Microsoft Corporation 25775 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 8
Yandex - Яндекс 9216 7
9594 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Intel Corporation 12811 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 5
МТС - Кубань GSM 118 5
Huawei 4676 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
Ростех - Сириус НПП концерн 30 4
SAP SE 5601 4
Telegram Group 2940 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Совзонд - Sovzond 123 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 3
Broadcom - VMware 2610 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Apple Inc 13154 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Oracle Corporation 7074 3
Navicon - Навикон 339 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 7
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 7
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 5
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 4
Омнибэнд Групп 22 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 4
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Абрау-Дюрсо 24 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Башня Федерация 16 2
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 19 2
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Visa International 1993 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Яндекс.Лавка 315 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 16
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 9
Linux OS 11533 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 19
Microsoft Windows 16882 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 9
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 8
Google Android 15243 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Linux - Debian GNU 567 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Apple iOS 8583 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
GeoEye IKONOS 127 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 39 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
МТС 3G-сеть 121 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
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Ситроникс - СиТрафик СУДС - Система управления движением судов 5 3
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