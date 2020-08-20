Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома»

Интеграция Внедрения Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«Ростелеком» реализовал в Новороссийске комплекс цифровых решений, позволяющих назвать его первым умным городом на Черноморском побережье. В городе действует сеть «умного» освещения, «Система-112», информационная система для выявления налогооблагаемых объектов, лабораторная информационная система, установлены «умные» остановки и скамейки, работающие на солнечной энергии. Внедрение всех этих проектов происходит в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2019 г. между «Ростелекомом» и администрацией муниципального образования.

Весной 2020 г. в городе было полностью модернизировано уличное освещение. Специалисты «Ростелекома» установили и заменили более 15 тыс. светодиодных светильников, которые прослужат свыше 25 лет. Энергосберегающие технологии помогут муниципалитету экономить на освещении городских улиц до 60% эксплуатационных расходов. На сегодняшний день это крупнейший энергосервисный проект, реализованный на территории Краснодарского края.

В августе 2020 г. специалисты компании реализовали еще одно «умное» решение – информационную систему для выявления налогооблагаемых объектов (ВНО). С ее помощью администрация города получила возможность сравнивать данные об объектах недвижимости и земельных участках из налоговой и кадастровых баз данных, и, в случае обнаружения расхождений, отправлять владельцам информационные письма о необходимости постановки земельного участка на налоговый учет. Данные аэрофотосъемки высокого разрешения в системе ВНО позволят выявлять нецелевое использование земельных участков, самозахваты и прочие нарушения законодательства. Использование системы ВНО принесет бюджету Новороссийска дополнительные поступления уже в 2021 г.

В условиях пандемии особенно важно свести к минимуму контакты между людьми и сократить срок пребывания в медучреждениях. Достичь этой цели помогает лабораторная информационная система (ЛИС) – ИТ-решение, которое позволяет регистрировать и обрабатывать в электронном виде данные медицинских анализов. Эта система в настоящее время внедряется «Ростелекомом» в 16 больницах и поликлиниках Новороссийска. Применение ЛИС минимизирует ошибки при регистрации и обработке биоматериалов в клинико-диагностических лабораториях, сократит сроки обмена информацией между врачами и медучреждениями, поможет контролировать трудозатраты и вести учет расходных материалов, а также избавит пациентов от необходимости приходить лично за результатами исследований.

Первые пять «умных» остановок, которые появились в городе в феврале 2020 г., делают ожидание общественного транспорта более комфортным. Они оснащены электронными табло с графиком движения транспорта, видеонаблюдением, регулируемым освещением, USB-розетками для зарядки гаджетов и «тревожной» кнопкой.

С «тревожными» кнопками, установленными на «умных» остановках и во многих других общественных местах города, связана «Система-112». В нее интегрированы все четыре экстренных службы: пожарная служба, полиция, скорая помощь и служба газа, а также МЧС. Система обеспечивает оперативное реагирование и взаимодействие всех этих служб не только при нажатии «тревожных» кнопок, но и по единому номеру 112. Вызов оператору единой дежурно-диспетчерской службы можно отправить с любого телефона.

Арт-скамейки, работающие на солнечной энергии, образуют удобное пространство для проведения досуга горожан. Проект реализован дочерней компанией «Ростелекома» Теlе2. Специалисты компании разработали установку, которая преобразует солнечную энергию в сигнал Wi-Fi. Внутри конструкции установлен аккумулятор, который заряжается днём от солнечных батарей и поддерживает действие Wi-Fi-роутера. Накопленной энергии достаточно для бесперебойной работы генератора при пасмурной погоде, в вечернее и ночное время.

Федеральная программа «Умный город» реализуется «Ростелекомом» по всей стране. Основная цель программы – широкое использование современных технологичных и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре для повышения ее эффективности. Таким образом, создается новая цифровая среда для жителей города.



Другие материалы рубрики

Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда

Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду

Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака