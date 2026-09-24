Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Налогообложение ВНО выявление налогооблагаемых объектов Налоговая база
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 30
Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3470 4
|Рейман Леонид 1066 2
|Аксаков Анатолий 164 2
|Кириллов Дмитрий 7 2
|Зуев Георгий 6 1
|Мякишева Марина 84 1
|Липич Григорий 65 1
|Зубков Виктор 49 1
|Житнюк Павел 34 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Боровко Роман 22 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Ветлугин Сергей 2 1
|Агабеков Сергей 1 1
|Серов Дмитрий 3 1
|Воронин Виталий 5 1
|Мищенко Никита 2 1
|Астапов Кирилл 1 1
|Успенский Михаил 5 1
|Карачаровский Владимир 3 1
|Телегина Мария 2 1
|Абдеева Ирина 3 1
|Семиноженко Владимир 2 1
|Басько Владимир 1 1
|Гарбузов Анатолий 175 1
|Мкртчян Кристина 4 1
|Dombrovskis Valdis - Домбровскис Валдис 1 1
|Волков Данил 1 1
|Kovacs Laszlo - Ковач Ласло 1 1
|Ferber Markus - Фербер Маркус 1 1
|Ростова Елена 1 1
|Касперская Наталья 321 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Мишустин Михаил 792 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 935 1
|Греф Герман 490 1
|Собянин Сергей 561 1
|Поляков Сергей 75 1
|Макаров Валентин 253 1
|Лашин Ренат 88 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474744, в очереди разбора - 724607.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474744, в очереди разбора - 724607.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.