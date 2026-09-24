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Индексная книга (каталог) CNews*
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Налогообложение ВНО выявление налогооблагаемых объектов Налоговая база

СОБЫТИЯ


24.09.2026 Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор 1
30.07.2025 В Москве открылось производство чипов для БПЛА 1
29.05.2025 Апелляционный суд отменил прежние неприятные приговоры для крупной ИТ-компании 1
08.04.2025 Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплательщиков 1
14.03.2025 «Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27% 1
26.11.2024 В России ввели налог на цифровую валюту 1
27.04.2024 Последние законодательные инициативы в ЭДО 1
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г. 1
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля 1
20.05.2022 Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа» 1
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала 1
28.02.2022 В России готовят льготы для компаний, использующих отечественное «железо» и ПО 1
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» 1
25.03.2020 «Ростелеком» модернизировал инфраструктуру Новороссийска 1
30.11.2018 Аналитики «Яндекс.Денег»: россияне стали активнее платить налоги 1
05.07.2017 Apple, Amazon и Google обременят на десятки миллиардов ежегодно 1
23.04.2013 ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины 1
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 1
24.04.2008 В Думе начали подготовку закона "О технопарках" 1
10.12.2007 Медведев: главные высказывания об ИКТ 1
25.07.2007 «Евросети» надоела Белоруссия 1
17.05.2007 "Дальсвязь" обратилась с жалобой в суд на решение налоговых органов 1
16.05.2007 Еврокомиссия открыла БД по налогам стран ЕС 1
18.02.2005 Fitch: долги "Дальсвязи" не обвалят рейтинги телекома 1
20.01.2005 В развитии ИТ Казахстан пойдет по стопам России 1
09.07.2003 Прорыв России в сфере аутсорсинга ИТ задерживается 1
20.12.2000 "1С" и еженедельник "Финансовая газета" провели седьмой консультационный семинар "День бухгалтерии" 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11025 4
Microsoft Corporation 25857 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
SAP SE 5626 2
Apple Inc 13267 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Oracle Corporation 7104 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Google LLC 12780 2
Болид НВП - Bolid 104 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Softkey - Софткей 215 1
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
Motorola Inc 1156 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Atomyze - Атомайз 30 1
1С:Сервистренд 5 1
Информсервис и Ко 1 1
Современные технологии учета 3 1
Идея - Инновационно-производственный технопарк 4 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 1
Альфа-Офис 1 1
МТС - Иртея 159 1
Беспилотные авиационные системы 97 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
Комкон Проект - Комкон Центр 2 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
ИКС Технологии 6 1
Новые технологии 6 1
Альтер Лого 3 1
Сиэсэй Сервис 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5712 1
Amazon Inc - Amazon.com 3303 1
Yandex - Яндекс 9350 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
HP Inc. 5907 1
9686 1
ESET - ESET Software 1163 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
Крок - Croc 1970 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1814 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Lidings - Лидингс 8 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9002 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Связной ГК 1401 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 1
Евросеть 1421 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1753 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 84 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3349 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6672 6
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1180 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4003 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1555 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 11 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 147 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3086 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1306 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 643 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54630 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1880 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26273 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10019 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26763 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14120 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23135 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33863 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 654 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35695 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36672 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14091 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29863 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2768 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2031 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26521 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2937 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1334 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1667 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4375 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1913 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8733 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5565 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17090 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1604 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9408 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8755 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 440 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 417 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8372 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7856 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4712 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3597 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8585 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 571 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2510 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8751 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10813 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3186 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 285 3
Microsoft Windows 16993 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3725 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 127 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2499 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
Omni - криптовалюта 102 1
Naumen NauPhone - Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 17 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 94 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 1
Mandriva Linux 87 1
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 228 1
Avito - Авито услуги 155 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Lighthouse - Лайтхаус 4 1
Linux OS 11635 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 437 1
Microsoft Office 4211 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 976 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6370 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 935 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 859 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1383 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 797 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2568 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 220 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 79 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
Dash - Криптовалюта 58 1
Путин Владимир 3470 4
Рейман Леонид 1066 2
Аксаков Анатолий 164 2
Кириллов Дмитрий 7 2
Зуев Георгий 6 1
Мякишева Марина 84 1
Липич Григорий 65 1
Зубков Виктор 49 1
Житнюк Павел 34 1
Чуйкин Алексей 27 1
Боровко Роман 22 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Ветлугин Сергей 2 1
Агабеков Сергей 1 1
Серов Дмитрий 3 1
Воронин Виталий 5 1
Мищенко Никита 2 1
Астапов Кирилл 1 1
Успенский Михаил 5 1
Карачаровский Владимир 3 1
Телегина Мария 2 1
Абдеева Ирина 3 1
Семиноженко Владимир 2 1
Басько Владимир 1 1
Гарбузов Анатолий 175 1
Мкртчян Кристина 4 1
Dombrovskis Valdis - Домбровскис Валдис 1 1
Волков Данил 1 1
Kovacs Laszlo - Ковач Ласло 1 1
Ferber Markus - Фербер Маркус 1 1
Ростова Елена 1 1
Касперская Наталья 321 1
Щеголев Игорь 699 1
Мишустин Михаил 792 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 935 1
Греф Герман 490 1
Собянин Сергей 561 1
Поляков Сергей 75 1
Макаров Валентин 253 1
Лашин Ренат 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 168005 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 5
Беларусь - Белоруссия 6344 4
Казахстан - Республика 6099 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4223 2
Европа 25018 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3501 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13862 2
Ирландия - Республика 1055 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 2
Индия - Bharat 5902 2
Украина 7950 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2327 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 274 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 274 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5518 1
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19330 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 1
Земля - планета Солнечной системы 10899 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3157 1
Польша - Республика 2037 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3373 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Израиль 2870 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1720 1
Германия - Федеративная Республика 13290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3613 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1307 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 1
Турция - Турецкая республика 2640 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2400 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1830 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 209 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 239 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1046 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1121 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34195 10
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 399 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53978 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2461 7
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8312 5
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4033 5
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 278 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16305 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7576 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1578 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11930 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21960 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6665 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 619 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8957 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12416 3
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 348 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2352 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6223 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1352 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 92 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3185 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10967 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 931 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4078 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2946 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1521 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 3
Forbes - Форбс 1015 2
Юность - радиостанция 52 1
Computer Weekly 376 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Финансовая газета 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1289 1
Ведомости 1511 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2476 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 2
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Microsoft Research 145 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 765 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 316 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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