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Абдеева Ирина



16.12.2024 Власти ужесточают требования к российскому ПО. Программы должны работать минимум с двумя суверенными ОС – без этого в реестр не пустят 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
20.05.2022 Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Абдеева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Oracle Corporation 6688 1
Microsoft Corporation 24625 1
SAP SE 5279 1
Broadcom - VMware 2359 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
GitHub 814 1
Скопинфарм 7 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 751 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 14 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Google Android 13994 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Мочалов Илья 1 1
Мураховский Эдуард 38 1
Бугримов Олег 1 1
Андриевский Сергей 13 1
Гонтарь Людмила 9 1
Лашин Ренат 69 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Немкин Антон 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 348 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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