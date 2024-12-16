Абдеева Ирина
Абдеева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Скопинфарм 7 1
|БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
|Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|Мочалов Илья 1 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Бугримов Олег 1 1
|Андриевский Сергей 13 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Лашин Ренат 69 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Немкин Антон 35 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Ведомости 996 1
|Евразийский цифровой университет 1 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
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