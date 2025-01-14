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Правительство Москвы Mos.Hub платформа для совместной разработки программного обеспечения

Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения

Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки ПО. Москва планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны.

Создание благоприятных условий для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок, в том числе информирование представителей профессионального сообщества о конкурсах на получение государственной поддержки с использованием столичных профильных информационных ресурсов, соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровые технологии».

 

 

Илья Мочалов, Руководитель направления МосКод, ГКУ "Инфогород", конференция CNews Open Source 2024 25.06.2024 Москва


14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
11.10.2024 Вместо единого «убийцы GitHub» Россия получит единое регулирование для его аналогов 1
16.08.2024 Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода 1
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
21.05.2024 Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech 1
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем 1
02.02.2024 На столичной платформе Mos.Hub появилась функция автоматической проверки кода на уязвимости 1
22.01.2024 Более 10 тыс. разработчиков присоединились к работе на столичной платформе Mos.Hub 1
01.09.2023 Сбербанк и «Яндекс» создают искусственный интеллект, который будет писать код за программистов 1
28.08.2023 Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub 1
28.07.2023 К столичной библиотеке решений с открытым кодом Mos.Hub присоединились более 3 тысяч пользователей 1
30.05.2023 Москва построила и открыла доступ к «убийце» GitHub 1
30.05.2023 Московская библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub стала доступна всем российским разработчикам 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 814 8
Microsoft Corporation 24624 4
Ростелеком 9700 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
OpenAI 217 1
Yandex - Яндекс 7339 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Telegram Group 1983 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Broadcom - VMware 2359 1
Atlassian 118 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 21 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
Ростелеком - РТК-феникс 6 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Unsplash 762 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Скопинфарм 7 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 3
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
Repository - Репозиторий 852 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 98 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 17 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 2
Microsoft 365 Copilot 115 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Mos.Tech - технологическая платформа 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Microsoft Office 365 940 1
FreePik 980 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
OpenAI ChatGPT 338 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 25 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Google Gmail 946 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Avito Tech - Aqueduct 1 1
Apple Safari - браузер 853 1
Microsoft Office Word 776 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
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Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
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Анисимов Алексей 13 3
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Мишустин Михаил 676 1
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Лобанов Валерий 18 1
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Калашников Евгений 13 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 284 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 171 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Евразийский цифровой университет 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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