Правительство Москвы Mos.Hub платформа для совместной разработки программного обеспечения
Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки ПО. Москва планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны.
Создание благоприятных условий для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок, в том числе информирование представителей профессионального сообщества о конкурсах на получение государственной поддержки с использованием столичных профильных информационных ресурсов, соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровые технологии».
Илья Мочалов, Руководитель направления МосКод, ГКУ "Инфогород", конференция CNews Open Source 2024 25.06.2024 Москва
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