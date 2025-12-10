Открытое решение для бронирования переговорных комнат опубликовано на Mos.Hub

Компания-разработчик мобильных приложений, веб-сервисов и бэкенд-систем Effective разместила на городской облачной платформе Mos.Hub исходный код приложения Meeting Room для бронирования переговорных комнат в офисе. Пользователи платформы могут как поучаствовать в развитии проекта, так и взять исходный код в качестве основы для собственных разработок, что способствует развитию экосистемы открытых решений в сфере офисных приложений, сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Meeting Room написан на Kotlin Multiplatform, что позволяет запускать один и тот же код с минимальными изменениями на разных платформах. Это помогает разработчикам экономить время и усилия на создание ПО. Приложение отображает статус переговорных комнат в реальном времени, самостоятельно находит ближайшую свободную переговорку, позволяет бронировать комнату одним нажатием на 15, 30 или 60 минут, а также автоматически синхронизируется с календарем. Решение обеспечивает прозрачность бронирования, исключает конфликты и экономит время на поиск свободной комнаты, что упрощает работу команд.

«Mos.Hub постоянно пополняется новыми открытыми решениями из разных сфер. Также мы видим, что к платформе все активнее подключаются разработчики и команды из различных регионов России. Так, команда Effective базируется в Омске, и благодаря возможностям Mos.Hub может сотрудничать и обмениваться практиками с ИТ-специалистами со всей страны. Для развития сообщества и более активного взаимодействия на платформе в этому году были запущены новые модули, они позволяют делиться экспертизой, размещать обучающие материалы, блоги, кейсы решения сложных задач, а также задавать вопросы или искать сотрудников себе в команду», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов.

«Meeting Room — часть проекта Effective Office, цель которого сделать работу в офисе комфортной и эффективной. Изначально исходный код приложения был опубликован в open source и собрал почти 200 звезд на GitHub. Однако для дальнейшего продвижения и развития в России мы выбрали платформу Mos.Hub - она полностью локализована, поэтому не нужно беспокоиться за сохранность кода или доступ к своему аккаунту. Кроме того, Mos.Hub позволяет бесшовно провести миграцию проектов с других репозиториев, не имеет ограничений по числу членов команды или продуктов», – сказал один из авторов проекта и директор по маркетингу в Effective Матвей Авгуль.

Городская облачная платформа Mos.Hub была запущена в 2023 г. Присоединиться к платформе может любой желающий. Для этого достаточно авторизоваться в системе с помощью Mos ID или аккаунта одной из популярных платформ, например VK, «Яндекс», «Госуслуги» и др. Сегодня на Mos.Hub работают уже более 27 тыс. пользователей, которые разместили на платформе свыше 32 тыс. проектов, многие из которых находятся в открытом доступе: библиотеки, курсы, боты, исходные коды, сборки пакетов, сайты, программы.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».