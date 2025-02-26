Анисимов Алексей
Анисимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 390 4
|Лысенко Эдуард 308 2
|Гугуев Андрей 2 2
|Дереляк Дмитрий 7 2
|Путин Владимир 3193 1
|Горбатько Александр 105 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Михалев Евгений 89 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Кутмириди Ян 9 1
|Кучерова Ольга 10 1
|Нагаев Олег 30 1
|Массух Илья 232 1
|Мельников Александр 88 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Македонский Сергей 47 1
|Holden David - Холден Дэвид 17 1
|Сиренко Ирина 7 1
|Бородин Андрей 38 1
|Макаров Владимир 73 1
|Луцик Павел 12 1
|Зяббарова Елена 2 1
|Нечепоренко Юрий 27 1
|Шамонина Екатерина 1 1
|Киляков Александр 5 1
|Владзимирский Антон 9 1
|Захаров Павел 60 1
|Майоров Александр 2 1
|Игнатьев Александр 7 1
|Петухов Максим 12 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Когай Евгений 11 1
|Гилев Сергей 14 1
|Борщевская Наталья 3 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Немерюк Алексей 2 1
|Прохоров Александр 102 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
|Forrester Research 821 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 691 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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