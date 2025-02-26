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Индексная книга (каталог) CNews*
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Анисимов Алексей



26.02.2025 Новый модуль «Вопрос-ответ» в разделе «Сообщество» на платформе Mos.Hub поможет российским разработчикам делиться экспертизой 1
21.05.2024 Москва открыла разработчикам доступ к двум новым сервисам технологической платформы Mos.Tech 1
02.02.2024 На столичной платформе Mos.Hub появилась функция автоматической проверки кода на уязвимости 1
22.01.2024 Более 10 тыс. разработчиков присоединились к работе на столичной платформе Mos.Hub 1
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 1
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов 2
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 2
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 2
27.09.2018 Orange Business Services разработал ИT-инфраструктуру для нового офиса GSK в Москве 1
21.09.2017 Panasonic и российская EME протестировали новое WMS-решение на складе «Супервэйв Групп» 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
24.12.2010 Русский сектор открытого ПО не ограничивается ОС 2
22.02.2005 В Ростове-на-Дону построили общегородскую беспроводную сеть 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Анисимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9755 1
Microsoft Corporation 24678 1
Intel Corporation 12223 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 415 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
Seldon - Селдон 17 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Broadcom - VMware 2376 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Citrix Systems 814 1
Red Hat 1316 1
Netscape Communications Corporation 421 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
OSSystems - Открытые Операционные Системы 3 1
Ред Софт - Red Soft 726 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 22 1
Alfresco Software 146 1
ДОК 829 1
Telegram Group 2029 1
Самсон-Виста 3 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 3
BMW Group 449 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
A.T.Legal 13 1
Ward Howell 11 1
Аркус - бизнес-центр 5 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 25 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
Honda Motor Company 234 1
Volvo Cars 253 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
ФораФарм 1 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Микроген НПО 11 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 1 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 365 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6293 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8092 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12603 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24608 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1980 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6200 2
Оповещение и уведомление - Notification 4682 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1505 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8289 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7332 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10020 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 259 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1556 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 135 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1353 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7472 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 16 3
Microsoft Windows 15733 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2051 1
Microsoft Visio - MS Visio 150 1
КриптоПро Ngate 15 1
Volkswagen Polo 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Google Android 14073 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Apple macOS 2074 1
Linux OS 10028 1
Python - высокоуровневый язык программирования 952 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Apache OpenOffice 472 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 131 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
EME WMS 8 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
Honda CR-V 2 1
BMW Z Series 9 1
BMW 7 Series 4 1
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 771 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Mos.Tech - технологическая платформа 3 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 1
Microsoft Office Word 778 1
Собянин Сергей 390 4
Лысенко Эдуард 308 2
Гугуев Андрей 2 2
Дереляк Дмитрий 7 2
Путин Владимир 3193 1
Горбатько Александр 105 1
Сергунина Наталья 369 1
Шадаев Максут 1017 1
Михалев Евгений 89 1
Ефимов Владимир 144 1
Кутмириди Ян 9 1
Кучерова Ольга 10 1
Нагаев Олег 30 1
Массух Илья 232 1
Мельников Александр 88 1
Ермолаев Артем 378 1
Македонский Сергей 47 1
Holden David - Холден Дэвид 17 1
Сиренко Ирина 7 1
Бородин Андрей 38 1
Макаров Владимир 73 1
Луцик Павел 12 1
Зяббарова Елена 2 1
Нечепоренко Юрий 27 1
Шамонина Екатерина 1 1
Киляков Александр 5 1
Владзимирский Антон 9 1
Захаров Павел 60 1
Майоров Александр 2 1
Игнатьев Александр 7 1
Петухов Максим 12 1
Смирнов Михаил 67 1
Шифрин Михаил 8 1
Когай Евгений 11 1
Гилев Сергей 14 1
Борщевская Наталья 3 1
Дегтерева Мария 28 1
Сафронов Юрий 67 1
Немерюк Алексей 2 1
Прохоров Александр 102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 11
Россия - РФ - Российская федерация 145520 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 3
Франция - Французская Республика 7863 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Европа 21811 2
Польша - Республика 1964 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Украина 7631 1
Нидерланды 3531 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 715 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
Литва - Литовская Республика 654 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - СФО - Иркутская область 1115 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1398 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
Европа Западная 1482 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1560 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 434 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 1
Латвия - Латвийская Республика 818 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 706 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2202 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1248 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Ergonomics - Эргономика 1603 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 498 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4853 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
Пищевая промышленность - Чай 122 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 298 1
Дача - дачники 832 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4167 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1957 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3446 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6740 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 2
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 691 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 168 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2024 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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