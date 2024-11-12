Валента Фарм - Valenta Pharm

АО «Валента Фарм» — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. «Валента Фарм» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как противопростудная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, антибактериальная терапия и др. Портфель препаратов компании представлен такими известными брендами, как Ингавирин®️, Граммидин®️, Нормомед®️, Диоксидин®️, Тримедат®️, Регидрон®️, Антарейт®️, Тералиджен®️, Феназепам®️, Фенотропил®️ и др.