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Oracle Siebel CRM On Demand Oracle Siebel Customer Relationship Management
СОБЫТИЯ
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|17.05.2024
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Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM
ое разработало вместе с российским разработчиком Grotem. «Ева» пришла на смену американской системе Oracle Siebel CRM. На основании рейтинга производителей NielsenIQ RMS за 2023 г. Japan Tobacc
|12.12.2016
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Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle
«Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM «Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы
|22.11.2016
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Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM
Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта
|12.11.2015
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«Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI
e объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России —
|30.09.2015
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«Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM
бербанк России» и BNP Paribas Personal Finance, и компания GlowByte Consulting объявили о внедрении Oracle Siebel CRM. Решение позволяет автоматизировать важнейшие этапы взаимоотношений банка с
|02.09.2015
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«Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM
ерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен переход системы на новейшую версию платформы Oracle Siebel CRM, а также формализованы все поддерживаемые этим ИТ-решением бизнес-процессы. Сотрудники компании в России, Великобритании, США и на Кипре, использующие данную CRM-систему, буду
|04.02.2015
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Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей
Государственный Россельхозбанк приступает к внедрению систем взаимоотношений с клиентами на базе технологической платформы Oracle Siebel CRM. Работы будут проводиться по двум контрактам. По первому должна быть создана система для физлиц, по второму — для корпоративных клиентов. Подрядчиком Россельхозбанка по создан
|29.01.2015
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Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata
настраивать терминалы по списанию баллов в местах продаж партнеров. В целом реализация новых возможностей стала продолжением масштабного проекта по модернизации программы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точках продаж в 10 раз, выгрузки данных
|05.11.2014
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«Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите»
Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-решение использует около
|04.09.2014
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Более 400 медицинских представителей «Валента Фарм» используют Oracle CRM в «облаке» и на мобильных устройствах
Фармацевтическая компания «Валента Фарм» выбрала систему Oracle CRM SaaS как оптимальную для работы своих медицинских представителей. Переход на иннов
|09.06.2014
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«Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM
Российский авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» создал единую информационную систему на основе Oracle Siebel CRM с целью оптимизации обслуживания пассажиров и улучшения работы с партнерами
|14.05.2014
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Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM
анке» автоматизированы процессы продаж и обслуживания розничных продуктов на основе новейшей версии Oracle Siebel CRM. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI новая CRM-система ра
|29.04.2014
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НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко»
оению и введению в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы для НПФ «Благосостояние» на базе Oracle Siebel CRM. Возможности комплекса позволили централизовать управление договорами обяза
|20.02.2014
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«Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности
азали в «Техносерв Консалтинге». С этой целью в авиакомпании было принято решение о внедрении полнофункциональной системы CRM. В качестве платформы по итогам открытого конкурса была выбрана платформа Oracle Siebel CRM, а проект внедрения доверен компании «Техносерв Консалтинг». Система Oracle, как ожидается, обеспечит эффективное управление и развитие отношений с миллионами пассажиров в соо
|11.12.2013
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Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM
Oracle в России и СНГ сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позво
|28.11.2013
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IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке»
Группа компаний IBS объявил об успешном завершении проекта по внедрению системы Oracle Siebel CRM в КБ «Восточный экспресс банк». В результате проекта в банке создан единый
|10.10.2013
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Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM
ть кросс-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Возможности единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM уже оценили 8 тыс. сотрудников отделений банка и контакт-центра, рассказали
|22.03.2013
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МГТС внедряет единую систему управления отношениями с клиентами на базе платформы Oracle
в группу МТС — реализуется единая комплексная система управления отношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. По расчетам компании, она позволит повысить эффективность маркетинговых ка
|19.11.2012
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«Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM
й компании, успешно завершено построение системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. Компания реализует продукцию около 1,5 тыс. потребителей в топливно-энерге
|28.05.2012
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AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке»
рамках проекта консультанты AT Consulting совместно с представителями заказчика проведут внедрение Oracle Siebel CRM 8.1. Как ожидается, единая интеграционная платформа позволит обеспечить гиб
|29.02.2012
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AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине
Компания AT Consulting завершила проект по внедрению Oracle Siebel CRM в украинской финансовой компании «ОТП Кредит», принадлежащей Группе ОТП. На
|19.10.2011
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Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack предлагает технологии call-центра на базе хостинга и функции корпоративного маркетинга
Корпорация Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack. Новый пакет предлагает технологии call-центр
|28.09.2011
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Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP
Система Siebel CRM была внедрена в Microsoft около 12 лет назад, за несколько лет до покупки компании Siebel корпорацией Oracle. «Внедрение было очень тяжелым и потребовало значительных затрат, - расск
|07.09.2011
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«М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет»
пространяется не только на обслуживание ИТ-инфраструктуры, но и на информационные системы SAP ERP и Oracle Siebel CRM, включая их настройку, мониторинг, администрирование и техническую поддержк
|19.08.2011
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Oracle выпустила новую версию сервиса Oracle CRM On Demand
Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle CRM On Demand Release 19 — новой версии CRM-сервиса по запросу, которая продолжает инн
|20.05.2011
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«Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM
рвый этап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации проц
|17.05.2011
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«Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM
взаимоотношениями с клиентами стартовал в 2008 г. В качестве технологической платформы была выбрана Oracle Siebel CRM — CRM-решение для финансовых организаций по всему миру. Для реализации прое
|17.02.2011
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Oracle предлагает Oracle CRM On Demand с хостингом данных в Европе
Корпорация Oracle предлагает SaaS-решение Oracle CRM On Demand с возможностью хостинга на территории Европы – в защищённой инфраструкту
|08.10.2010
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Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 18
Oracle анонсировала новую версию CRM-сервиса Oracle CRM On Demand Release 18 предоставляющего возможности, призванные содействовать эффект
|03.09.2010
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Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса
s: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кр
|08.06.2010
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Softlogic запустила новые тарифы для сервиса CRM on Demand
Компания Softlogic объявила о запуске новых тарифных планов для своего сервиса CRM on Demand – Light, Commercial и Enterprise. Сервис Softlogic CRM on Demand адресован, прежде всего, компаниям, которые заинтересованы в эффективном управлении взаимоотношениями с кли
|03.06.2010
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Oracle анонсировала новую версию Oracle CRM on Demand Release 17
м управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM). В части прогнозирования нововведения Oracle CRM On Demand Release 17 включают налоговый календарь, помогающий повысить эффективнос
|12.03.2010
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Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте»
вая компания Softline Solutions (входит в холдинг Softline) объявила о завершении проекта внедрения Oracle CRM On Demand в инвестиционной компании «Евроинвест». Клиенту был предоставлен полный
|18.11.2009
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«Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM
банка России». Новая информационная система поддержки продаж корпоративного блока создана на основе Oracle Siebel CRM. Стратегия «Сбербанка» до 2014 г., нацеленная на дальнейшее развитие конкур
|12.10.2009
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«Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle
Компания Sputnik Labs успешно завершила первую фазу внедрения решения Oracle Siebel CRM в «Банке Уралсиб». Главной задачей первой фазы проекта стала оптимизация уп
|21.09.2009
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Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны
CNews: Исходя из каких предпосылок банк принял решение о внедрении новой версии Oracle Siebel CRM? Вадим Мамаев: Это последняя версия системы от мирового лидера рынка CRM, п
|22.07.2009
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«ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн
Тендер на внедрение Oracle Siebel CRM 8.0 в «ОТП Банке» был проведен летом 2007 г., тогда в нем кроме победившей
|29.01.2009
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Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте»
Представительство Oracle СНГ сообщило о том, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт
|26.08.2008
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Oracle Siebel CRM внедрили в КБ «Транспортный»
КБ «Транспортный», компания «Инфосистемы Джет» и корпорация Oracle сообщили о завершении первого этапа разработки и внедрения автоматизированной информационной системы на основе Oracle Siebel CRM. С целью повышения эффективности работы и получения конкурентных преимуществ руководство банка приняло решение о внедрении CRM-системы, которая позволила бы накапливать информ
|20.03.2008
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Skype интегрирован с Oracle Siebel CRM
асширяет существующие каналы взаимодействия с клиентами в центрах обработки вызовов на базе системы Oracle Siebel CRM версий 7.7, 7.8 и 8.0. При помощи решения SCCS реализуется полнофункциональ
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