Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management

Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM ое разработало вместе с российским разработчиком Grotem. «Ева» пришла на смену американской системе Oracle Siebel CRM. На основании рейтинга производителей NielsenIQ RMS за 2023 г. Japan Tobacc

Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle «Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM «Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы

Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта

«Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI e объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России —

«Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM бербанк России» и BNP Paribas Personal Finance, и компания GlowByte Consulting объявили о внедрении Oracle Siebel CRM. Решение позволяет автоматизировать важнейшие этапы взаимоотношений банка с

«Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM ерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен переход системы на новейшую версию платформы Oracle Siebel CRM, а также формализованы все поддерживаемые этим ИТ-решением бизнес-процессы. Сотрудники компании в России, Великобритании, США и на Кипре, использующие данную CRM-систему, буду

Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей Государственный Россельхозбанк приступает к внедрению систем взаимоотношений с клиентами на базе технологической платформы Oracle Siebel CRM. Работы будут проводиться по двум контрактам. По первому должна быть создана система для физлиц, по второму — для корпоративных клиентов. Подрядчиком Россельхозбанка по создан

Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata настраивать терминалы по списанию баллов в местах продаж партнеров. В целом реализация новых возможностей стала продолжением масштабного проекта по модернизации программы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точках продаж в 10 раз, выгрузки данных

«Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите» Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-решение использует около

Более 400 медицинских представителей «Валента Фарм» используют Oracle CRM в «облаке» и на мобильных устройствах Фармацевтическая компания «Валента Фарм» выбрала систему Oracle CRM SaaS как оптимальную для работы своих медицинских представителей. Переход на иннов

«Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM Российский авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» создал единую информационную систему на основе Oracle Siebel CRM с целью оптимизации обслуживания пассажиров и улучшения работы с партнерами

Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM анке» автоматизированы процессы продаж и обслуживания розничных продуктов на основе новейшей версии Oracle Siebel CRM. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI новая CRM-система ра

НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко» оению и введению в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы для НПФ «Благосостояние» на базе Oracle Siebel CRM. Возможности комплекса позволили централизовать управление договорами обяза

«Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности азали в «Техносерв Консалтинге». С этой целью в авиакомпании было принято решение о внедрении полнофункциональной системы CRM. В качестве платформы по итогам открытого конкурса была выбрана платформа Oracle Siebel CRM, а проект внедрения доверен компании «Техносерв Консалтинг». Система Oracle, как ожидается, обеспечит эффективное управление и развитие отношений с миллионами пассажиров в соо

Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM Oracle в России и СНГ сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позво

IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке» Группа компаний IBS объявил об успешном завершении проекта по внедрению системы Oracle Siebel CRM в КБ «Восточный экспресс банк». В результате проекта в банке создан единый

Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM ть кросс-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Возможности единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM уже оценили 8 тыс. сотрудников отделений банка и контакт-центра, рассказали

МГТС внедряет единую систему управления отношениями с клиентами на базе платформы Oracle в группу МТС — реализуется единая комплексная система управления отношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. По расчетам компании, она позволит повысить эффективность маркетинговых ка

«Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM й компании, успешно завершено построение системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. Компания реализует продукцию около 1,5 тыс. потребителей в топливно-энерге

AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке» рамках проекта консультанты AT Consulting совместно с представителями заказчика проведут внедрение Oracle Siebel CRM 8.1. Как ожидается, единая интеграционная платформа позволит обеспечить гиб

AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине Компания AT Consulting завершила проект по внедрению Oracle Siebel CRM в украинской финансовой компании «ОТП Кредит», принадлежащей Группе ОТП. На

Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack предлагает технологии call-центра на базе хостинга и функции корпоративного маркетинга Корпорация Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack. Новый пакет предлагает технологии call-центр

Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP Система Siebel CRM была внедрена в Microsoft около 12 лет назад, за несколько лет до покупки компании Siebel корпорацией Oracle. «Внедрение было очень тяжелым и потребовало значительных затрат, - расск

«М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет» пространяется не только на обслуживание ИТ-инфраструктуры, но и на информационные системы SAP ERP и Oracle Siebel CRM, включая их настройку, мониторинг, администрирование и техническую поддержк

Oracle выпустила новую версию сервиса Oracle CRM On Demand Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle CRM On Demand Release 19 — новой версии CRM-сервиса по запросу, которая продолжает инн

«Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM рвый этап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации проц

«Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM взаимоотношениями с клиентами стартовал в 2008 г. В качестве технологической платформы была выбрана Oracle Siebel CRM — CRM-решение для финансовых организаций по всему миру. Для реализации прое

Oracle предлагает Oracle CRM On Demand с хостингом данных в Европе Корпорация Oracle предлагает SaaS-решение Oracle CRM On Demand с возможностью хостинга на территории Европы – в защищённой инфраструкту

Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 18 Oracle анонсировала новую версию CRM-сервиса Oracle CRM On Demand Release 18 предоставляющего возможности, призванные содействовать эффект

Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса s: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кр

Softlogic запустила новые тарифы для сервиса CRM on Demand Компания Softlogic объявила о запуске новых тарифных планов для своего сервиса CRM on Demand – Light, Commercial и Enterprise. Сервис Softlogic CRM on Demand адресован, прежде всего, компаниям, которые заинтересованы в эффективном управлении взаимоотношениями с кли

Oracle анонсировала новую версию Oracle CRM on Demand Release 17 м управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM). В части прогнозирования нововведения Oracle CRM On Demand Release 17 включают налоговый календарь, помогающий повысить эффективнос

Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте» вая компания Softline Solutions (входит в холдинг Softline) объявила о завершении проекта внедрения Oracle CRM On Demand в инвестиционной компании «Евроинвест». Клиенту был предоставлен полный

«Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM банка России». Новая информационная система поддержки продаж корпоративного блока создана на основе Oracle Siebel CRM. Стратегия «Сбербанка» до 2014 г., нацеленная на дальнейшее развитие конкур

«Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle Компания Sputnik Labs успешно завершила первую фазу внедрения решения Oracle Siebel CRM в «Банке Уралсиб». Главной задачей первой фазы проекта стала оптимизация уп

Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны CNews: Исходя из каких предпосылок банк принял решение о внедрении новой версии Oracle Siebel CRM? Вадим Мамаев: Это последняя версия системы от мирового лидера рынка CRM, п

«ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн Тендер на внедрение Oracle Siebel CRM 8.0 в «ОТП Банке» был проведен летом 2007 г., тогда в нем кроме победившей

Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте» Представительство Oracle СНГ сообщило о том, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт

Oracle Siebel CRM внедрили в КБ «Транспортный» КБ «Транспортный», компания «Инфосистемы Джет» и корпорация Oracle сообщили о завершении первого этапа разработки и внедрения автоматизированной информационной системы на основе Oracle Siebel CRM. С целью повышения эффективности работы и получения конкурентных преимуществ руководство банка приняло решение о внедрении CRM-системы, которая позволила бы накапливать информ