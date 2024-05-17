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Oracle Siebel CRM On Demand Oracle Siebel Customer Relationship Management

Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM

ое разработало вместе с российским разработчиком Grotem. «Ева» пришла на смену американской системе Oracle Siebel CRM. На основании рейтинга производителей NielsenIQ RMS за 2023 г. Japan Tobacc
12.12.2016 Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle

«Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM «Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы

22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM

Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта

12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI

e объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России —

30.09.2015 «Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM

бербанк России» и BNP Paribas Personal Finance, и компания GlowByte Consulting объявили о внедрении Oracle Siebel CRM. Решение позволяет автоматизировать важнейшие этапы взаимоотношений банка с
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM

ерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен переход системы на новейшую версию платформы Oracle Siebel CRM, а также формализованы все поддерживаемые этим ИТ-решением бизнес-процессы. Сотрудники компании в России, Великобритании, США и на Кипре, использующие данную CRM-систему, буду
04.02.2015 Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей

Государственный Россельхозбанк приступает к внедрению систем взаимоотношений с клиентами на базе технологической платформы Oracle Siebel CRM. Работы будут проводиться по двум контрактам. По первому должна быть создана система для физлиц, по второму — для корпоративных клиентов. Подрядчиком Россельхозбанка по создан
29.01.2015 Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata

настраивать терминалы по списанию баллов в местах продаж партнеров. В целом реализация новых возможностей стала продолжением масштабного проекта по модернизации программы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точках продаж в 10 раз, выгрузки данных

05.11.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите»

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-решение использует около
04.09.2014 Более 400 медицинских представителей «Валента Фарм» используют Oracle CRM в «облаке» и на мобильных устройствах

Фармацевтическая компания «Валента Фарм» выбрала систему Oracle CRM SaaS как оптимальную для работы своих медицинских представителей. Переход на иннов
09.06.2014 «Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM

Российский авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» создал единую информационную систему на основе Oracle Siebel CRM с целью оптимизации обслуживания пассажиров и улучшения работы с партнерами
14.05.2014 Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM

анке» автоматизированы процессы продаж и обслуживания розничных продуктов на основе новейшей версии Oracle Siebel CRM. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI новая CRM-система ра
29.04.2014 НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко»

оению и введению в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы для НПФ «Благосостояние» на базе Oracle Siebel CRM. Возможности комплекса позволили централизовать управление договорами обяза
20.02.2014 «Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности

азали в «Техносерв Консалтинге». С этой целью в авиакомпании было принято решение о внедрении полнофункциональной системы CRM. В качестве платформы по итогам открытого конкурса была выбрана платформа Oracle Siebel CRM, а проект внедрения доверен компании «Техносерв Консалтинг». Система Oracle, как ожидается, обеспечит эффективное управление и развитие отношений с миллионами пассажиров в соо
11.12.2013 Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM

Oracle в России и СНГ сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позво
28.11.2013 IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке»

Группа компаний IBS объявил об успешном завершении проекта по внедрению системы Oracle Siebel CRM в КБ «Восточный экспресс банк». В результате проекта в банке создан единый

10.10.2013 Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM

ть кросс-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Возможности единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM уже оценили 8 тыс. сотрудников отделений банка и контакт-центра, рассказали
22.03.2013 МГТС внедряет единую систему управления отношениями с клиентами на базе платформы Oracle

в группу МТС — реализуется единая комплексная система управления отношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. По расчетам компании, она позволит повысить эффективность маркетинговых ка
19.11.2012 «Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM

й компании, успешно завершено построение системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. Компания реализует продукцию около 1,5 тыс. потребителей в топливно-энерге
28.05.2012 AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке»

рамках проекта консультанты AT Consulting совместно с представителями заказчика проведут внедрение Oracle Siebel CRM 8.1. Как ожидается, единая интеграционная платформа позволит обеспечить гиб
29.02.2012 AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине

Компания AT Consulting завершила проект по внедрению Oracle Siebel CRM в украинской финансовой компании «ОТП Кредит», принадлежащей Группе ОТП. На
19.10.2011 Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack предлагает технологии call-центра на базе хостинга и функции корпоративного маркетинга

Корпорация Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack. Новый пакет предлагает технологии call-центр
28.09.2011 Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP

Система Siebel CRM была внедрена в Microsoft около 12 лет назад, за несколько лет до покупки компании Siebel корпорацией Oracle. «Внедрение было очень тяжелым и потребовало значительных затрат, - расск
07.09.2011 «М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет»

пространяется не только на обслуживание ИТ-инфраструктуры, но и на информационные системы SAP ERP и Oracle Siebel CRM, включая их настройку, мониторинг, администрирование и техническую поддержк
19.08.2011 Oracle выпустила новую версию сервиса Oracle CRM On Demand

Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle CRM On Demand Release 19 — новой версии CRM-сервиса по запросу, которая продолжает инн
20.05.2011 «Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM

рвый этап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации проц
17.05.2011 «Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM

взаимоотношениями с клиентами стартовал в 2008 г. В качестве технологической платформы была выбрана Oracle Siebel CRM — CRM-решение для финансовых организаций по всему миру. Для реализации прое
17.02.2011 Oracle предлагает Oracle CRM On Demand с хостингом данных в Европе

Корпорация Oracle предлагает SaaS-решение Oracle CRM On Demand с возможностью хостинга на территории Европы – в защищённой инфраструкту
08.10.2010 Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 18

Oracle анонсировала новую версию CRM-сервиса Oracle CRM On Demand Release 18 предоставляющего возможности, призванные содействовать эффект
03.09.2010 Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса

s: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кр
08.06.2010 Softlogic запустила новые тарифы для сервиса CRM on Demand

Компания Softlogic объявила о запуске новых тарифных планов для своего сервиса CRM on Demand – Light, Commercial и Enterprise. Сервис Softlogic CRM on Demand адресован, прежде всего, компаниям, которые заинтересованы в эффективном управлении взаимоотношениями с кли
03.06.2010 Oracle анонсировала новую версию Oracle CRM on Demand Release 17

м управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM). В части прогнозирования нововведения Oracle CRM On Demand Release 17 включают налоговый календарь, помогающий повысить эффективнос
12.03.2010 Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте»

вая компания Softline Solutions (входит в холдинг Softline) объявила о завершении проекта внедрения Oracle CRM On Demand в инвестиционной компании «Евроинвест». Клиенту был предоставлен полный

18.11.2009 «Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM

банка России». Новая информационная система поддержки продаж корпоративного блока создана на основе Oracle Siebel CRM. Стратегия «Сбербанка» до 2014 г., нацеленная на дальнейшее развитие конкур
12.10.2009 «Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle

Компания Sputnik Labs успешно завершила первую фазу внедрения решения Oracle Siebel CRM в «Банке Уралсиб». Главной задачей первой фазы проекта стала оптимизация уп
21.09.2009 Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны

CNews: Исходя из каких предпосылок банк принял решение о внедрении новой версии Oracle Siebel CRM? Вадим Мамаев: Это последняя версия системы от мирового лидера рынка CRM, п
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн

Тендер на внедрение Oracle Siebel CRM 8.0 в «ОТП Банке» был проведен летом 2007 г., тогда в нем кроме победившей

29.01.2009 Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте»

Представительство Oracle СНГ сообщило о том, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт
26.08.2008 Oracle Siebel CRM внедрили в КБ «Транспортный»

КБ «Транспортный», компания «Инфосистемы Джет» и корпорация Oracle сообщили о завершении первого этапа разработки и внедрения автоматизированной информационной системы на основе Oracle Siebel CRM. С целью повышения эффективности работы и получения конкурентных преимуществ руководство банка приняло решение о внедрении CRM-системы, которая позволила бы накапливать информ
20.03.2008 Skype интегрирован с Oracle Siebel CRM

асширяет существующие каналы взаимодействия с клиентами в центрах обработки вызовов на базе системы Oracle Siebel CRM версий 7.7, 7.8 и 8.0. При помощи решения SCCS реализуется полнофункциональ

Публикаций - 310, упоминаний - 459

Oracle Siebel CRM On Demand и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 203
Oracle Siebel Systems 519 151
SAP SE 5601 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 41
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 35
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 30
Microsoft Corporation 25775 24
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Salesforce 498 21
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
9594 13
ФОРС - Центр разработки 703 13
SAS Institute 1082 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
Cisco Systems 5372 8
Terrasoft - Террасофт 206 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 8
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 7
HP Inc. 5883 7
Квазар-Микро - КМ 166 6
Ростелеком 10948 6
Apple Inc 13156 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
OpenText 238 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 5
МегаФон 10742 5
Dell EMC 5180 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Рексофт - Reksoft 488 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
ВТБ - ВТБ24 671 19
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 11
Ингосстрах СПАО 478 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
ФосАгро 176 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Газпром нефть 725 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 5
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 11 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
Миэль ГК 38 4
Газпром ПАО 1493 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Главстрой 18 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 3
Федеральное казначейство России 1949 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
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Бочкарев Сергей 72 3
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Кручинин Денис 5 3
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Rodwick Paul - Родвик Пол 12 3
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Гузовский Денис 79 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 191
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 69
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Европа 24964 21
Казахстан - Республика 6048 15
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
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Израиль 2856 3
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Турция - Турецкая республика 2620 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Таджикистан - Республика 953 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Греция - Греческая Республика 1017 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 2
Япония 13807 2
Ирландия - Республика 1051 2
Норвегия - Королевство 1858 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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