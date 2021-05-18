Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 123488
ИКТ 10107
Организации 7825
Ведомства 1397
Ассоциации 770
Технологии 3115
Системы 20586
Персоны 48798
География 1964
Статьи 1360
Пресса 996
ИАА 610
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1951
Мероприятия 817

Oracle Siebel CRM On Demand Oracle Siebel Customer Relationship Management

Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management


18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM

нс-рисков по «антиотмывочному» закону и глобальным экономическим санкциям теперь возможны в системе Oracle Siebel CRM. О новом решении разработчики расскажут на бизнес-завтраке 23 июня. Компани
12.12.2016 Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle

«Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM «Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы

22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM

Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта

12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI

e объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России —

29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов

» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах  программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 2000 АЗС в 65 регион
30.09.2015 «Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM

бербанк России» и BNP Paribas Personal Finance, и компания GlowByte Consulting объявили о внедрении Oracle Siebel CRM. Решение позволяет автоматизировать важнейшие этапы взаимоотношений банка с
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM

ерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен переход системы на новейшую версию платформы Oracle Siebel CRM, а также формализованы все поддерживаемые этим ИТ-решением бизнес-процессы. Сотрудники компании в России, Великобритании, США и на Кипре, использующие данную CRM-систему, буду
04.02.2015 Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей

Государственный Россельхозбанк приступает к внедрению систем взаимоотношений с клиентами на базе технологической платформы Oracle Siebel CRM. Работы будут проводиться по двум контрактам. По первому должна быть создана система для физлиц, по второму — для корпоративных клиентов. Подрядчиком Россельхозбанка по создан
29.01.2015 Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata

настраивать терминалы по списанию баллов в местах продаж партнеров. В целом реализация новых возможностей стала продолжением масштабного проекта по модернизации программы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точках продаж в 10 раз, выгрузки данных

27.01.2015 AT Consulting обновила CRM-систему в «ОТП Банке»

ng завершила проект по обновлению CRM-системы в «ОТП Банке», обеспечив миграцию данных на платформу Oracle Siebel CRM 8.1.1.11. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI CRM-система
05.11.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите»

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-решение использует около
09.06.2014 «Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM

Российский авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» создал единую информационную систему на основе Oracle Siebel CRM с целью оптимизации обслуживания пассажиров и улучшения работы с партнерами
14.05.2014 Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM

анке» автоматизированы процессы продаж и обслуживания розничных продуктов на основе новейшей версии Oracle Siebel CRM. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI новая CRM-система ра
29.04.2014 НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко»

оению и введению в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы для НПФ «Благосостояние» на базе Oracle Siebel CRM. Возможности комплекса позволили централизовать управление договорами обяза
20.02.2014 «Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности

азали в «Техносерв Консалтинге». С этой целью в авиакомпании было принято решение о внедрении полнофункциональной системы CRM. В качестве платформы по итогам открытого конкурса была выбрана платформа Oracle Siebel CRM, а проект внедрения доверен компании «Техносерв Консалтинг». Система Oracle, как ожидается, обеспечит эффективное управление и развитие отношений с миллионами пассажиров в соо
11.12.2013 Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM

Oracle в России и СНГ сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позво
28.11.2013 IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке»

Группа компаний IBS объявил об успешном завершении проекта по внедрению системы Oracle Siebel CRM в КБ «Восточный экспресс банк». В результате проекта в банке создан единый

10.10.2013 Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM

ть кросс-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Возможности единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM уже оценили 8 тыс. сотрудников отделений банка и контакт-центра, рассказали
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»

Компания «Техносерв Консалтинг» приступила к внедрению ИТ-системы управления программой лояльности для «Топливной Процессинговой Компании» (ТПК). Ожидается, что система на платформе Oracle Siebel CRM Loyalty обеспечит эффективное управление покупательской активностью и оптимизирует обслуживание клиентов в сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-систе
22.03.2013 МГТС внедряет единую систему управления отношениями с клиентами на базе платформы Oracle

в группу МТС — реализуется единая комплексная система управления отношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. По расчетам компании, она позволит повысить эффективность маркетинговых ка
19.11.2012 «Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM

й компании, успешно завершено построение системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. Компания реализует продукцию около 1,5 тыс. потребителей в топливно-энерге
28.05.2012 AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке»

рамках проекта консультанты AT Consulting совместно с представителями заказчика проведут внедрение Oracle Siebel CRM 8.1. Как ожидается, единая интеграционная платформа позволит обеспечить гиб
29.02.2012 AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине

Компания AT Consulting завершила проект по внедрению Oracle Siebel CRM в украинской финансовой компании «ОТП Кредит», принадлежащей Группе ОТП. На
27.01.2012 «Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine

ина» на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine с системой Oracle Siebel CRM. Среди первых результатов комплексного проекта — ускорение операций оплаты

14.11.2011 AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»

AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа дл
28.09.2011 Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP

Система Siebel CRM была внедрена в Microsoft около 12 лет назад, за несколько лет до покупки компании Siebel корпорацией Oracle. «Внедрение было очень тяжелым и потребовало значительных затрат, - расск
14.09.2011 Oracle Application Testing Suite 9.3 упрощает тестирование веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle

тва, масштабируемости и готовности. Среди новых возможностей Oracle Application Testing Suite 9.3 — Oracle Siebel CRM Test Starter Kit, интеграция со средствами диагностики Oracle Enterprise Ma
07.09.2011 «М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет»

пространяется не только на обслуживание ИТ-инфраструктуры, но и на информационные системы SAP ERP и Oracle Siebel CRM, включая их настройку, мониторинг, администрирование и техническую поддержк
20.05.2011 «Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM

рвый этап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации проц
17.05.2011 «Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM

взаимоотношениями с клиентами стартовал в 2008 г. В качестве технологической платформы была выбрана Oracle Siebel CRM — CRM-решение для финансовых организаций по всему миру. Для реализации прое
18.11.2010 «Инфосистемы Джет» интегрировали CRM-систему и контакт-центр в «Нордеа Банке»

«Нордеа Банк» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по интеграции системы Oracle Siebel CRM с контакт-центром. Новое интегрированное решение позволило повысить качеств
03.09.2010 Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса

s: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кр
18.11.2009 «Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM

банка России». Новая информационная система поддержки продаж корпоративного блока создана на основе Oracle Siebel CRM. Стратегия «Сбербанка» до 2014 г., нацеленная на дальнейшее развитие конкур
12.10.2009 «Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle

Компания Sputnik Labs успешно завершила первую фазу внедрения решения Oracle Siebel CRM в «Банке Уралсиб». Главной задачей первой фазы проекта стала оптимизация уп
21.09.2009 Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны

CNews: Исходя из каких предпосылок банк принял решение о внедрении новой версии Oracle Siebel CRM? Вадим Мамаев: Это последняя версия системы от мирового лидера рынка CRM, п
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн

Тендер на внедрение Oracle Siebel CRM 8.0 в «ОТП Банке» был проведен летом 2007 г., тогда в нем кроме победившей

21.07.2009 «ОТП Банк» модернизировал CRM-систему на базе решения Oracle

оект по внедрению фронт-офисного решения на основе системы управления взаимоотношениями с клиентами Oracle Siebel CRM 8.0. Внедрение системы Oracle Siebel CRM позволило банку обеспечить

29.01.2009 Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте»

Представительство Oracle СНГ сообщило о том, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС

контрольный пакет которого, как и контроль в МТС, принадлежит АФК «Системе»), предложивших систему Oracle Siebel CRM. В тендере участвовали также подконтрольная «Ситрониксу» чешская Strom Tele
26.08.2008 Oracle Siebel CRM внедрили в КБ «Транспортный»

КБ «Транспортный», компания «Инфосистемы Джет» и корпорация Oracle сообщили о завершении первого этапа разработки и внедрения автоматизированной информационной системы на основе Oracle Siebel CRM. С целью повышения эффективности работы и получения конкурентных преимуществ руководство банка приняло решение о внедрении CRM-системы, которая позволила бы накапливать информ

Публикаций - 243, упоминаний - 333

Oracle Siebel CRM On Demand упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6410 161
Oracle Siebel Systems 504 116
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 39
SAP SE 4997 36
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 342 34
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 341 23
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 240 23
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 980 19
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9976 16
Microsoft Corporation 23809 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8209 10
SAS Institute 920 10
IBM - International Business Machines Corp 9272 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 9
Salesforce.com 400 9
1С-ИЖТИСИ 32 8
7303 8
Ситроникс - Sitronics 1131 8
Terrasoft - Террасофт 197 7
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 159 7
ФОРС - Центр разработки 576 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6455 6
Apple Inc 11422 6
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 5
HP Inc. 5590 5
OpenText 199 5
Рексофт - Reksoft 391 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1016 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 234 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 968 4
Camunda 16 4
Dell EMC 4957 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1908 3
Крок - Croc 1733 3
Teradata 205 3
Sitecore 8 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2515 19
ВТБ - ВТБ24 661 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6151 17
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 187 13
Ингосстрах СПАО 355 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 7
ФосАгро 94 7
ПСБ - Промсвязьбанк 752 6
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 941 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 6
Газпром нефть 526 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 202 5
Почта Банк 383 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 93 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2555 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1917 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 89 4
Миэль ГК 38 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 4
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 209 4
МКБ - Московский кредитный банк 460 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 311 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 619 3
Лента - Сеть розничной торговли 1792 3
FICO 47 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 381 3
Связной ГК 1352 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 3
Альфа-Банк 1631 3
РЖД - Российские железные дороги 1688 3
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 351 3
Главстрой 9 3
Лента - Утконос 164 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18556 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3922 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 3
Федеральное казначейство России 1614 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1098 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 842 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3101 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2544 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1640 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК 34 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 42 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 144 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 26 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 3 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 88 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 18 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 98 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1569 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2813 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1236 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2569 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 337 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1936 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 479 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 169 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5752 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55816 115
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26981 88
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8355 52
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3510 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5413 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17788 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3842 36
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3895 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9543 33
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 416 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26672 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5947 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8395 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8639 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18181 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13770 24
Бизнес-приложение - Business Application - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 906 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41332 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3629 21
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1423 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10415 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9827 19
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1006 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18462 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3731 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10545 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11310 16
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2558 16
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11890 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5381 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9554 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13500 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11281 14
Масштабируемость - Scalability 2791 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2601 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5078 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3909 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22792 13
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 561 12
Oracle E-Business Suite - OEBS 576 64
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 30
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 27
Oracle PeopleSoft 418 25
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 175 24
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 483 18
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 158 12
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 20 12
Oracle Utilities 38 12
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl 110 12
Microsoft Dynamics CRM 533 12
Oracle Java - язык программирования 2818 12
Oracle Retail 58 11
Orecle Exadata Database Machine 98 11
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 11
Microsoft Windows 2000 12864 10
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 193 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 10
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 50 10
Oracle Exalogic 73 9
Microsoft SharePoint Server 692 9
Oracle Hyperion 228 9
Oracle СУБД 600 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 8
Microsoft Windows 14743 8
Microsoft Office 3523 8
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 8
Microsoft Dynamics 1177 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 347 8
Oracle Applications 68 8
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 110 8
Oracle Communications - Oracle Communications Converged Application Server - OCCAS 23 7
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 36 7
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 7
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 22 7
Oracle Hyperion Planning 118 7
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture 17 7
IBM BPM - IBM Business Process Manager 39 7
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 107 7
Linux OS 8617 7
Рубцова Ольга 33 13
Булгаков Кирилл 68 5
Макеев Алексей 19 5
Арифуллин Павел 8 4
Солодилов Андрей 9 4
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
Кручинин Денис 5 3
Русанов Сергей 48 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 298 3
Иванов Алексей 109 3
Бурмагин Михаил 4 3
Шилов Сергей 85 3
Бочкарев Сергей 35 3
Степаненко Игорь 6 3
Корнеев Сергей 83 3
Миронова Елена 8 2
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
Щукин Кирилл 3 2
Мякишева Марина 84 2
Кошкина Юлия 13 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Егорова Юлия 3 2
Дергилёв Никита 44 2
Гузовский Денис 45 2
Дородных Дмитрий 5 2
Аксельрод Михаил 2 2
Юргелас Мария 41 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Титов Виталий 4 2
Соколов Андрей 17 2
Коровин Алексей 13 2
Небесный Илья 6 2
Красовский Александр 29 2
Макаров Олег 4 2
Карагиоз Владимир 6 2
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
Мальцев Андрей 5 2
Соколовский Александр 39 1
Сеньковский Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127416 148
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13442 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40396 34
Украина 7397 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50779 15
Казахстан - Республика 5099 12
Европа 21546 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13852 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15676 7
Германия - Федеративная Республика 12212 7
Европа Восточная 3017 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2617 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1381 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13104 4
Беларусь - Белоруссия 4611 3
Таджикистан - Республика 812 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 953 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1604 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2686 3
Индия - Республика 5169 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1901 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2392 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2459 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3438 2
Узбекистан - Республика 1500 2
Канада 4748 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1181 2
Турция - Турецкая республика 2143 2
Норвегия - Королевство 1777 2
Греция - Греческая Республика 963 2
Кипр - Республика 503 2
Грузия 1153 2
Великобритания - Лондон 2385 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6570 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2908 2
Австрия - Австрийская Республика 1240 2
Польша - Республика 1867 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15528 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43397 134
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21410 63
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7225 40
Кредитование - Сrediting - Заём 6107 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11276 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11225 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5318 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43311 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6329 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14488 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5124 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2015 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25179 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5715 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4607 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2651 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9640 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15758 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4817 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5249 11
Энергетика - Energy - Energetically 4571 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2803 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2553 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4393 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10216 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4162 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5348 9
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1175 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2093 8
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция 491 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4892 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8128 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2687 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 526 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3135 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2293 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5770 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6733 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1717 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4526 6
Sputnik 57 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 7
TAdviser - Центр выбора технологий 322 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 2
Bloomberg 1152 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 847 1
InformationWeek 241 1
Rambler - Секрет фирмы 34 1
The Banker 6 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7590 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2461 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 8
IDC - International Data Corporation 4872 7
Gartner - Гартнер 3501 6
Forrester Research 815 2
Forrester Wave 45 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 13 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 41 1
Интерфакс-100 19 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 356 1
Juniper Research 509 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 615 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 249 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11913 13
Oracle AppsForum 23 6
CNews AWARDS - награда 437 2
Oracle OpenWorld 65 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2151 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1834 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 921 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1242730, в очереди разбора - 847100.
Создано именных указателей - 123488.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще