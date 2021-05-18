Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management

«Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM нс-рисков по «антиотмывочному» закону и глобальным экономическим санкциям теперь возможны в системе Oracle Siebel CRM. О новом решении разработчики расскажут на бизнес-завтраке 23 июня. Компани

Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle «Техносерв консалтинг» внедряет Oracle Siebel CRM «Техносерв консалтинг» завершил первую стадию проекта по внедрению системы

Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM Банк «Уралсиб» внедрил систему комплексного обслуживания розничных клиентов на базе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Как рассказали CNews в компании, благодаря реализации проекта

«Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI e объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России —

«Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов » («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 2000 АЗС в 65 регион

«Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM бербанк России» и BNP Paribas Personal Finance, и компания GlowByte Consulting объявили о внедрении Oracle Siebel CRM. Решение позволяет автоматизировать важнейшие этапы взаимоотношений банка с

«Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM ерв Консалтинг» приступила к миграции CRM-системы в компании Sberbank CIB. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в рамках проекта будет произведен переход системы на новейшую версию платформы Oracle Siebel CRM, а также формализованы все поддерживаемые этим ИТ-решением бизнес-процессы. Сотрудники компании в России, Великобритании, США и на Кипре, использующие данную CRM-систему, буду

Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей Государственный Россельхозбанк приступает к внедрению систем взаимоотношений с клиентами на базе технологической платформы Oracle Siebel CRM. Работы будут проводиться по двум контрактам. По первому должна быть создана система для физлиц, по второму — для корпоративных клиентов. Подрядчиком Россельхозбанка по создан

Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata настраивать терминалы по списанию баллов в местах продаж партнеров. В целом реализация новых возможностей стала продолжением масштабного проекта по модернизации программы лояльности на основе системы Oracle Siebel CRM, работающей на программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata. Новая платформа позволила увеличить скорость операций оплаты баллами на точках продаж в 10 раз, выгрузки данных

AT Consulting обновила CRM-систему в «ОТП Банке» ng завершила проект по обновлению CRM-системы в «ОТП Банке», обеспечив миграцию данных на платформу Oracle Siebel CRM 8.1.1.11. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI CRM-система

«Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите» Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в компании «МигКредит». В новой системе ведется обработка кредитных заявок, расчет условий предоставления займов и работа с должниками. Уже сегодня ИТ-решение использует около

«Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM Российский авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» создал единую информационную систему на основе Oracle Siebel CRM с целью оптимизации обслуживания пассажиров и улучшения работы с партнерами

Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM анке» автоматизированы процессы продаж и обслуживания розничных продуктов на основе новейшей версии Oracle Siebel CRM. Благодаря пользовательскому интерфейсу Oracle Open UI новая CRM-система ра

НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко» оению и введению в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы для НПФ «Благосостояние» на базе Oracle Siebel CRM. Возможности комплекса позволили централизовать управление договорами обяза

«Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности азали в «Техносерв Консалтинге». С этой целью в авиакомпании было принято решение о внедрении полнофункциональной системы CRM. В качестве платформы по итогам открытого конкурса была выбрана платформа Oracle Siebel CRM, а проект внедрения доверен компании «Техносерв Консалтинг». Система Oracle, как ожидается, обеспечит эффективное управление и развитие отношений с миллионами пассажиров в соо

Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM Oracle в России и СНГ сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления лояльностью Oracle Siebel CRM, работающей на Oracle Exadata. Полная модернизация системы лояльности позво

IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке» Группа компаний IBS объявил об успешном завершении проекта по внедрению системы Oracle Siebel CRM в КБ «Восточный экспресс банк». В результате проекта в банке создан единый

Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM ть кросс-продажи и повысить качество клиентского сервиса. Возможности единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM уже оценили 8 тыс. сотрудников отделений банка и контакт-центра, рассказали

«Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом» Компания «Техносерв Консалтинг» приступила к внедрению ИТ-системы управления программой лояльности для «Топливной Процессинговой Компании» (ТПК). Ожидается, что система на платформе Oracle Siebel CRM Loyalty обеспечит эффективное управление покупательской активностью и оптимизирует обслуживание клиентов в сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-систе

МГТС внедряет единую систему управления отношениями с клиентами на базе платформы Oracle в группу МТС — реализуется единая комплексная система управления отношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. По расчетам компании, она позволит повысить эффективность маркетинговых ка

«Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM й компании, успешно завершено построение системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе Oracle Siebel CRM. Компания реализует продукцию около 1,5 тыс. потребителей в топливно-энерге

AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке» рамках проекта консультанты AT Consulting совместно с представителями заказчика проведут внедрение Oracle Siebel CRM 8.1. Как ожидается, единая интеграционная платформа позволит обеспечить гиб

AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине Компания AT Consulting завершила проект по внедрению Oracle Siebel CRM в украинской финансовой компании «ОТП Кредит», принадлежащей Группе ОТП. На

«Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine ина» на оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exadata Database Machine с системой Oracle Siebel CRM. Среди первых результатов комплексного проекта — ускорение операций оплаты

AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст» AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа дл

Microsoft избавилась от CRM-системы Oracle, но пока не может отказаться от SAP ERP Система Siebel CRM была внедрена в Microsoft около 12 лет назад, за несколько лет до покупки компании Siebel корпорацией Oracle. «Внедрение было очень тяжелым и потребовало значительных затрат, - расск

Oracle Application Testing Suite 9.3 упрощает тестирование веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle тва, масштабируемости и готовности. Среди новых возможностей Oracle Application Testing Suite 9.3 — Oracle Siebel CRM Test Starter Kit, интеграция со средствами диагностики Oracle Enterprise Ma

«М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет» пространяется не только на обслуживание ИТ-инфраструктуры, но и на информационные системы SAP ERP и Oracle Siebel CRM, включая их настройку, мониторинг, администрирование и техническую поддержк

«Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM рвый этап проекта по созданию кредитного конвейера и внедрил систему кредитного фронт-офиса на базе Oracle Siebel CRM во всей филиальной сети банка. Система предназначена для автоматизации проц

«Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM взаимоотношениями с клиентами стартовал в 2008 г. В качестве технологической платформы была выбрана Oracle Siebel CRM — CRM-решение для финансовых организаций по всему миру. Для реализации прое

«Инфосистемы Джет» интегрировали CRM-систему и контакт-центр в «Нордеа Банке» «Нордеа Банк» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по интеграции системы Oracle Siebel CRM с контакт-центром. Новое интегрированное решение позволило повысить качеств

Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса s: На основании каких предпосылок было принято решение о внедрении кредитного фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кр

«Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM банка России». Новая информационная система поддержки продаж корпоративного блока создана на основе Oracle Siebel CRM. Стратегия «Сбербанка» до 2014 г., нацеленная на дальнейшее развитие конкур

«Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle Компания Sputnik Labs успешно завершила первую фазу внедрения решения Oracle Siebel CRM в «Банке Уралсиб». Главной задачей первой фазы проекта стала оптимизация уп

Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны CNews: Исходя из каких предпосылок банк принял решение о внедрении новой версии Oracle Siebel CRM? Вадим Мамаев: Это последняя версия системы от мирового лидера рынка CRM, п

«ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн Тендер на внедрение Oracle Siebel CRM 8.0 в «ОТП Банке» был проведен летом 2007 г., тогда в нем кроме победившей

«ОТП Банк» модернизировал CRM-систему на базе решения Oracle оект по внедрению фронт-офисного решения на основе системы управления взаимоотношениями с клиентами Oracle Siebel CRM 8.0. Внедрение системы Oracle Siebel CRM позволило банку обеспечить

Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте» Представительство Oracle СНГ сообщило о том, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт

Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС контрольный пакет которого, как и контроль в МТС, принадлежит АФК «Системе»), предложивших систему Oracle Siebel CRM. В тендере участвовали также подконтрольная «Ситрониксу» чешская Strom Tele