Евтушенко Алексей


СОБЫТИЯ


21.11.2025 «СберСервис» и «Диасофт» интегрировали экосистему Digital Q и GigaARPA 1
11.10.2023 Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
15.06.2023 «Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области 1
15.05.2023 «Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму 1
30.12.2022 Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды 1
07.07.2022 «Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане 1
14.06.2022 «Сберсервис» получил партнерский статус интегратора у российского производителя ОС «Базальт СПО» 1
26.05.2022 Сбербанк запускает новую услугу «Установка зарядной станции для электромобилей» 1
28.04.2022 «Сберсервис» подвел финансовые итоги 2021 года 1
10.06.2021 Алексей Евтушенко -

Без строительства экосистем нельзя многократно увеличивать выручку и клиентскую базу

 1
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества 1
24.03.2021 «СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft 1
19.11.2020 «Сберсервис» открывает филиал в Казахстане 1
14.10.2020 Исследование «Сберсервиса»: лишь 40% россиян готовы обратиться за профессиональной помощью по ремонту ПК 1
07.08.2020 «Сберсервис» подвел итоги первого полугодия 1
22.06.2020 Алексей Евтушенко, СберСервис -

Россия стала одним из лидеров мировой цифровизации

 1
20.12.2019 «СберСервис» открыл в Москве терминально-ремонтный центр 1
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
23.08.2019 СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году 1
15.08.2019 Выручка «Сберсервиса» за I полугодие 2019 выросла на 30% 1
22.03.2019 Zabbix открыла представительство в России 1
31.01.2019 «Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов 1
29.05.2018 «Росевробанк» внедрил новую систему «Банк-Клиент» для корпоративных клиентов 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
27.03.2015 «Банк Хоум Кредит» прошел сертификацию НСПК по MasterCard и Visa 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
10.04.2014 Банковская информатизация: фокус на клиентах 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
14.02.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
06.12.2013 60% крупнейших индийских компаний считают Big Data приоритетной технологией 1
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 1
11.09.2013 Алексей Евтушенко - Рост эффективности сократит ИТ-бюджет на 5% 1
14.05.2013 Из «Хоум Кредит Банка» уходит один из ключевых ИТ-менеджеров 1
18.04.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
18.01.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
07.12.2012 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
06.06.2012 "Нордеа Банк": Новая CRM ускорит кредитный процесс в 2 раза 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Евтушенко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 102 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9182 5
Microsoft Corporation 25215 4
Телеком-защита 53 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 642 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 606 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 121 2
Oracle Siebel Systems 515 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Cisco Systems 5218 2
Huawei 4204 2
Oracle Corporation 6859 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 499 2
Zabbix SIA - Заббикс 132 2
Seiko Epson Corporation 902 2
8923 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1699 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Softline - Софтлайн 3238 2
Neoflex - Неофлекс 244 2
ИКС 387 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 2
ESG - Enterprise Strategy Group 252 2
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 16 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 335 1
Сбер - Расчетные решения АО 28 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 44 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Бифит - Bifit 84 1
Транснефть Технологии 17 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8116 17
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 16
Альфа-Банк 1860 7
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 6
Citi - Citibank - Ситибанк 319 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 4
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 4
ВТБ - ВТБ24 668 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 257 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 3
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 3
Межтопэнергобанк 9 3
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 3
Интерактивный Банк - iBank 19 3
Русский Трастовый Банк 9 3
ВТБ - Почта Банк 502 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2679 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 522 3
СДМ-Банк 65 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 3
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 167 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
МКБ - Московский кредитный банк 614 2
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
Спортмастер - Sportmaster 189 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 2
Кредит Европа банк 66 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1990 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 304 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
Правительство Челябинской области 74 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 181 1
Федеральное казначейство России 1875 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3516 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4848 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3234 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3108 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2071 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1450 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72645 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14784 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56871 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22896 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4868 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10082 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22919 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5839 8
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1223 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2433 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31474 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7542 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5658 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17060 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12197 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4444 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9731 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2260 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13296 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12984 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12289 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7035 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11494 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14341 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7366 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17737 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28890 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31821 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1195 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3392 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10194 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 162 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6684 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5227 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1222 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12935 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4665 3
Microsoft Windows 16283 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 2
Microsoft Dynamics CRM 545 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 186 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3430 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5121 1
Citrix XenMobile 21 1
Домашние Деньги - Digital Cash 15 1
MasterCard MoneySend 44 1
Asus PadFone 25 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 24 1
Gigabyte GSmart 28 1
Digital Grass Group - Check-n-Pay 7 1
Google Chrome - браузер 1639 1
Apple macOS 2231 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2018 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1205 1
Apple Safari - браузер 875 1
Mozilla Firefox - браузер 1917 1
Opera Browser - Браузер 1032 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
Microsoft Azure 1457 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7333 1
Apple iPad 3920 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2872 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1047 1
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
Apple iOS 8217 1
Google Android 14629 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 1
Apple iPhone 6 4862 1
Linux OS 10841 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 266 1
Microsoft Dynamics 1185 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Серова Елена 320 4
Сумин Денис 9 4
Дремач Кирилл 8 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
Федосов Виктор 8 4
Шелин Ярослав 8 4
Шеин Валерий 18 4
Быков Владислав 8 4
Попов Андрей 115 4
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 4
Затуловский Аркадий 16 4
Бухтияров Андрей 18 3
Степанов Сергей 25 3
Козлов Михаил 175 3
Илюхин Олег 17 3
Прохоров Фёдор 83 3
Чиков Сергей 18 3
Емельянов Алексей 10 3
Макаров Станислав 117 3
Пустовой Максим 36 3
Соколов Ренат 8 3
Дугаев Михаил 4 3
Герштейн Михаил 3 3
Кобышев Сергей 4 3
Савин Константин 4 3
Жучков Евгений 3 3
Ануфриев Вадим 3 3
Теряев Владимир 4 3
Зотов Алексей 59 2
Тарасенко Владимир 36 2
Подкопаев Олег 30 2
Кузякин Дмитрий 26 2
Артамонов Игорь 14 2
Кравченко Денис 28 2
Леушев Андрей 75 2
Патрин Максим 32 2
Благирев Вячеслав 15 2
Замашкина Наиля 23 2
Гринкевич Сергей 8 2
Фищук Борис 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 156021 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45552 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18488 4
Европа 24611 3
Казахстан - Республика 5783 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 618 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18126 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14465 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 584 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 247 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8070 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 658 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 710 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1324 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53368 1
Индия - Bharat 5674 1
Европа Восточная 3121 1
Франция - Французская Республика 7970 1
Европа Западная 1489 1
Африка - Африканский регион 3565 1
Ближний Восток 3027 1
Турция - Турецкая республика 2481 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3378 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Америка Латинская 1878 1
Россия - УФО - Челябинская область 1377 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1612 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1639 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3041 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 991 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 476 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51070 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6210 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25853 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7314 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54784 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15010 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5829 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3360 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4908 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20273 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17345 4
Энергетика - Energy - Energetically 5500 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7249 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8055 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8506 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1319 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7772 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10488 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 252 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31682 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5284 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 915 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 357 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10679 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6486 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6641 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2266 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5288 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5248 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10172 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11699 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6280 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 372 1
Экономический эффект 1202 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 611 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 130 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 11
IDC - International Data Corporation 4942 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 3
IDC Financial Insights 10 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Gartner - Гартнер 3602 1
CNews Fast рейтинг 54 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 78 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 975 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Транспортная неделя - форум 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 610 1
