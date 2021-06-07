«Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и «Сберсервис» рассматривают перспективные проекты в поле своего сотрудничества на будущее. Текущее партнерство сторон базировалось на реализации поставок теплотелевизионных регистраторов для термометрии, их установке и сервисном обслуживании на объектах.

«Швабе» выступает производителем этого оборудования и поставщиком, а «Сберсервис» (входит в экосистему Сбер) – сервисной организацией, оказывающей услуги по его комплексной техподдержке.

Вместе стороны ввели в эксплуатацию свыше 1400 тепловизоров в учреждениях федеральных и региональных органов исполнительной власти, на вокзалах и в аэропортах в целях сдерживания в России COVID-19 во исполнение распоряжения Правительства РФ. Несколько экземпляров таких инфракрасных систем измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом функционируют в центральном офисе СберСервиса в Москве. Производство тепловизоров реализовывалось с апреля прошлого года Лыткаринским заводом оптического стекла, и Красногорским заводом им. С. А. Зверева при поддержке Фонда развития промышленности.

«На сегодня в качестве направлений развития существующей кооперации рассматривается возможность привлечения этой компании-партнера для реализации дальнейших проектов в части сервисного обслуживания нашего оборудования на всей территории РФ. До конца 2021 года мы намерены перейти к практическим действиям в намеченных инициативах. В будущем взаимодействие Холдинга и «Сберсервиса» может повысить качество и скорость совместной работы в сфере внедрения российских оптико-электронных систем, комплексов и отдельных приборов в практику компаний и предприятий разного профиля», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

Согласно последним данным отечественного рынка сервисных услуг, «Сберсервис» входит в число компаний-лидеров в области комплексного технического обслуживания широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования. Он включен в перечень системообразующих организаций на основании протокола заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

«Термометрия на входе в офисный центр, а также в течение рабочего дня позволяет своевременно выявить и предотвратить дальнейшее распространение болезни. Тепловизоры “Швабе” уже показали свою эффективность с начала пандемии коронавируса в России, и сегодня обеспечивают температурный контроль в офисе компании СберСервис», – подчеркнул генеральный директор «Сберсервиса» Алексей Евтушенко.

Партнерство сторон образовалось в 2020 году – с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России.