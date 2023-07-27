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LWIR long-wave infrared cameras ИК-камера Тепловизор Тепловизионное наблюдение Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне
СОБЫТИЯ
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|27.07.2023
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Новые охранные тепловизоры STX-IP465B от Smartec с IP-камерой, видеоаналитикой и функцией подсчета людей
одуле STX-IP465B с чувствительностью NETD ≤40 мК применяется микроболометрическая матрица с разрешением 400х300 пикс., интерполируемым до 704х576 пикс. при 25 к/с. Объектив, которым оснащены охранные тепловизоры, может иметь фокусное расстояние 8, 15, 25, 35 либо 50 мм. Сетевая камера снабжена 1/2.8” КМОП-матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей и моторизованным вариообъективом с 10-кратны
|18.07.2022
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Новинка Smartec – тепловизионная IP-видеокамера с различными объективами
Ассортимент Smartec пополнили тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K в цилиндрическом корпусе, которые идеально подойдут
|29.03.2022
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Новое поколение тепловизионных IP-камер марки Smartec
ения температуры устройством составляет ±2 °С или ±2%. Для улучшения качества изображения IP камеры-тепловизоры применяют технологию DVE (Digital Video Enhancement). Улучшить визуальное восприя
|20.09.2021
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Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта
ляет о выпуске двух новых тепловизионных камер Axis Q1951-E и Axis Q1952-E. Они позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на большом расстоянии, круглосуточно передавая тепловые видеопотоки. Тепловизионные камеры могут работать в условиях непогоды и плохого освещения, поэтому подходят для видеонаблюдения в морских портах, аэропортах, логистических центрах, нефтехимических предприят
|25.12.2020
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Роман Горпинченко, Dahua Technology -
Рынок столкнулся с экспоненциальным ростом спроса на тепловизионные технологии
важно не потеряться в той массе информации, которой наполнен интернет, и иметь ввиду тот факт, что тепловизоры для эффективного и точного определения температуры — это сложное передовое технол
|03.12.2020
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МТС установила тепловизоры в ВятГУ для контроля за здоровьем студентов
в корпусах Вятского государственного университета. На входах и выходах в учебные здания установлены тепловизоры, которые ведут контроль за состоянием здоровья студентов и сотрудников университе
|03.12.2020
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Как тепловизионные технологии помогают остановить пандемию
Как быстро измерять температуру прохожих Тепловизоры помогают получить визуализацию того тепла, которое изучают разные объекты. В том
|26.10.2020
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Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией
ибочный контроль за допуском проходящих через КПП людей. Поэтому было принято решение взять за основу биометрическое решение Id-Guard от компании RecFaces и встроить его функциональность в российские тепловизоры. После создания интеграционного модуля, доступ на объект теперь разграничивается на две фазы верификации по разным признакам: температура тела, как признак состояния здоровья челове
|29.04.2020
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«Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса»
тории Республики Саха (Якутия), а также в Архангельске и Москве. «В этот непростой период мы хотим защитить не только коллектив компании, но и жителей алмазной провинции в целом. Мы рассчитываем, что тепловизоры помогут нам еще более эффективно противодействовать распространению нового коронавируса, а также станут хорошим подспорьем для наших медиков, которые сейчас добросовестно трудятся,
|06.04.2020
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«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации
«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и температуры тела человека реагиру
|19.10.2010
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Новые IP-тепловизоры Axis Communications обнаружат человека за два километра
Новые тепловизоры используют микроболометрический сенсор с разрешением 384х288 пикселей и чувствительностью менее 0,1 К, процессор Artrec-3. Они осуществляют трансляцию видео в H.264 и M-Jpeg с разре
|04.07.2008
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ITV интегрирует тепловизоры FLIR в платформу «Интеллект»
зоне, но и проводить тепловизионный неразрушающий контроль различных объектов, а также использовать тепловизоры в качестве дополнительных температурных датчиков пожарной сигнализации. Охранные
|16.11.2000
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Intel инвестирует в британскую Quantum Beam - разработчика систем беспроводной передачи данных в ИК-диапазоне
Компания Intel сообщила о намерении инвестировать в начинающую британскую компанию Quantum Beam из Кембриджа. Quantum Beam изобрела новый способ широкополосной беспроводной передачи данных в ИК-диапазоне оптического спектра. Преимуществом новой технологии является отсутствие необходимости в строго фиксированной установке передатчика и приемника, что позволит использовать ее, наприм
|23.10.2000
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Infineon представила систему высокоскоростной беспроводной передачи данных в ИК-диапазоне
Компания Infineon Technologies AG представила на выставке World PC Expo систему сверхбыстрой передачи данных в ИК-диапазоне (VFIR), которая позволяет обеспечивать обмен данными со скоростями до 16 Мбит/с. Система VFIR, по утверждению компании, поможет разработчикам ноутбуков, мобильных телефонов, принте
LWIR и организации, системы, технологии, персоны:
|Левкевич Михаил 59 8
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|Путин Владимир 3454 3
|Титов Сергей 6 3
|Зверев Андрей 59 2
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