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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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LWIR long-wave infrared cameras ИК-камера Тепловизор Тепловизионное наблюдение Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне



03.12.2020 МТС установила тепловизоры в ВятГУ для контроля за здоровьем студентов
26.10.2020 Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией
06.04.2020 «Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации
19.10.2010 Новые IP-тепловизоры Axis Communications обнаружат человека за два километра
04.07.2008 ITV интегрирует тепловизоры FLIR в платформу «Интеллект»

Публикаций - 114, упоминаний - 123

LWIR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 17
Lenovo Group 2077 13
Nvidia Corp 3118 8
Microsoft Corporation 22497 8
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
Apple Inc 10683 5
Ростех - Ростехнологии 2532 4
Dell EMC 4736 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
HP Inc. 5313 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Google LLC 10352 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 2
Qualcomm Technologies 1639 2
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Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 52 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 2
Bang&Olufsen 129 2
Галактика - Корпорация 1077 2
Ситроникс - Sitronics 941 1
RecFaces - РекФэйсис 17 1
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Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 1
Ricoh Pentax 213 1
Huawei Mobile Services 54 1
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ВРМ - Вагонреммаш 3 2
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Точка 1820 2
Открытие ФК 2713 1
BAE Systems 162 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога 9 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Русагро Группа Компаний 182 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 1
Yamaha - Ямаха 98 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 27 1
TÜV Rheinland Group 86 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 4
Правительство РФ 8292 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 439 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
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HP Envy - Серия ноутбуков 92 2
ASUS ExpertBook (AsusPro) - Серия ноутбуков 5 2
Linux OS 7669 2
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Microsoft Windows 7 1780 2
HP Envy Pavilion All-in-One (AiO) - Серия моноблоков 112 2
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LG Display 107 2
ASUS ErgoLift 11 2
Intel Project Athena 16 2
Microsoft Windows Mixed Reality 21 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 118 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 2
Dell CinemaStream - потоковое воспроизведение видео с меньшим временем задержки и улучшенным качеством изображения 4 2
Рахманов Максим 47 2
Левкевич Михаил 60 2
Титов Сергей 4 2
Морозов Василий 6 1
Копин Роман 6 1
Боленков Андрей 1 1
Пугач Валентин 1 1
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Гинятуллин Роман 61 1
Щипачева Александра 1 1
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Морозова Тамара 14 1
Хитрова Елена 12 1
Патрикеев Алексей 8 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 1
Антонов Артур 1 1
Комаровский Андрей 4 1
Белоглинцев Александр 1 1
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Луна 1184 5
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 3
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Япония 10069 3
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США - Массачусетс 463 2
Канада 3319 2
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США - Пенсильвания 347 2
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Юпитер - планета Солнечной системы 529 2
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Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 156 2
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
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Атлантический океан - Атлантика 233 2
Земля - Северное полушарие 130 2
США - Нью-Мексико 239 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 265 2
Индия - Республика 4263 2
США - Вермонт - Берлингтон 26 2
Персидский залив 164 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Венера - планета Солнечной системы 262 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
США - Калифорния - Сан-Диего 311 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
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ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 25 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Liliputing 33 1
Neowin 45 1
New Scientist 1447 1
Phys.org 972 1
Allied Market Research 18 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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