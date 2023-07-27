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LWIR long-wave infrared cameras ИК-камера Тепловизор Тепловизионное наблюдение Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.07.2023 Новые охранные тепловизоры STX-IP465B от Smartec с IP-камерой, видеоаналитикой и функцией подсчета людей

одуле STX-IP465B с чувствительностью NETD ≤40 мК применяется микроболометрическая матрица с разрешением 400х300 пикс., интерполируемым до 704х576 пикс. при 25 к/с. Объектив, которым оснащены охранные тепловизоры, может иметь фокусное расстояние 8, 15, 25, 35 либо 50 мм. Сетевая камера снабжена 1/2.8” КМОП-матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей и моторизованным вариообъективом с 10-кратны
18.07.2022 Новинка Smartec – тепловизионная IP-видеокамера с различными объективами

Ассортимент Smartec пополнили тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K в цилиндрическом корпусе, которые идеально подойдут

29.03.2022 Новое поколение тепловизионных IP-камер марки Smartec

ения температуры устройством составляет ±2 °С или ±2%. Для улучшения качества изображения IP камеры-тепловизоры применяют технологию DVE (Digital Video Enhancement). Улучшить визуальное восприя
20.09.2021 Axis выпускает тепловизионные камеры с аналитикой на основе искусственного интеллекта

ляет о выпуске двух новых тепловизионных камер Axis Q1951-E и Axis Q1952-E. Они позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на большом расстоянии, круглосуточно передавая тепловые видеопотоки. Тепловизионные камеры могут работать в условиях непогоды и плохого освещения, поэтому подходят для видеонаблюдения в морских портах, аэропортах, логистических центрах, нефтехимических предприят
25.12.2020 Роман Горпинченко, Dahua Technology -

Рынок столкнулся с экспоненциальным ростом спроса на тепловизионные технологии

важно не потеряться в той массе информации, которой наполнен интернет, и иметь ввиду тот факт, что тепловизоры для эффективного и точного определения температуры — это сложное передовое технол
03.12.2020 МТС установила тепловизоры в ВятГУ для контроля за здоровьем студентов

в корпусах Вятского государственного университета. На входах и выходах в учебные здания установлены тепловизоры, которые ведут контроль за состоянием здоровья студентов и сотрудников университе
03.12.2020 Как тепловизионные технологии помогают остановить пандемию

Как быстро измерять температуру прохожих Тепловизоры помогают получить визуализацию того тепла, которое изучают разные объекты. В том

26.10.2020 Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией

ибочный контроль за допуском проходящих через КПП людей. Поэтому было принято решение взять за основу биометрическое решение Id-Guard от компании RecFaces и встроить его функциональность в российские тепловизоры. После создания интеграционного модуля, доступ на объект теперь разграничивается на две фазы верификации по разным признакам: температура тела, как признак состояния здоровья челове
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса»

тории Республики Саха (Якутия), а также в Архангельске и Москве. «В этот непростой период мы хотим защитить не только коллектив компании, но и жителей алмазной провинции в целом. Мы рассчитываем, что тепловизоры помогут нам еще более эффективно противодействовать распространению нового коронавируса, а также станут хорошим подспорьем для наших медиков, которые сейчас добросовестно трудятся,

06.04.2020 «Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации

«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и температуры тела человека реагиру
19.10.2010 Новые IP-тепловизоры Axis Communications обнаружат человека за два километра

Новые тепловизоры используют микроболометрический сенсор с разрешением 384х288 пикселей и чувствительностью менее 0,1 К, процессор Artrec-3. Они осуществляют трансляцию видео в H.264 и M-Jpeg с разре
04.07.2008 ITV интегрирует тепловизоры FLIR в платформу «Интеллект»

зоне, но и проводить тепловизионный неразрушающий контроль различных объектов, а также использовать тепловизоры в качестве дополнительных температурных датчиков пожарной сигнализации. Охранные

16.11.2000 Intel инвестирует в британскую Quantum Beam - разработчика систем беспроводной передачи данных в ИК-диапазоне

Компания Intel сообщила о намерении инвестировать в начинающую британскую компанию Quantum Beam из Кембриджа. Quantum Beam изобрела новый способ широкополосной беспроводной передачи данных в ИК-диапазоне оптического спектра. Преимуществом новой технологии является отсутствие необходимости в строго фиксированной установке передатчика и приемника, что позволит использовать ее, наприм
23.10.2000 Infineon представила систему высокоскоростной беспроводной передачи данных в ИК-диапазоне

Компания Infineon Technologies AG представила на выставке World PC Expo систему сверхбыстрой передачи данных в ИК-диапазоне (VFIR), которая позволяет обеспечивать обмен данными со скоростями до 16 Мбит/с. Система VFIR, по утверждению компании, поможет разработчикам ноутбуков, мобильных телефонов, принте

Публикаций - 264, упоминаний - 299

LWIR и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Intel Corporation 12811 25
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 14
Lenovo Group 2446 14
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 14
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 13
Nvidia Corp 4002 13
АРМО ГК 185 10
Microsoft Corporation 25775 10
Smartec 168 8
Ростелеком 10948 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
Dell EMC 5180 6
Huawei 4676 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Apple Inc 13154 6
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 6
Thales Group 143 5
HP Inc. 5883 5
Sony 6739 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Google LLC 12688 5
Cisco Systems 5372 4
LG Electronics 3735 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Konica Minolta - Mobotix 35 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 4
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 4
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
Ростех - Швабе - Астрон ОКБ - Астрон Оптико-механическое конструкторское бюро 3 3
Samsung Electronics 11064 3
Qualcomm Technologies 1974 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
Lockheed Martin 777 6
Boeing 1031 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВРМ - Вагонреммаш 3 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ФосАгро 176 2
SLV 13 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Skymec - Небесная Механика 13 2
Puma - Пума 50 1
Банк24.ру 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
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Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
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LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 11
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Солнечная система - Solar system 2569 18
Европа 24964 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Япония 13807 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 8
Индия - Bharat 5869 7
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 6
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 6
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Калифорния 4829 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 6
Чили - Республика 494 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Ирак - Республика 709 6
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Швеция - Королевство 3782 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Земля - Северное полушарие 152 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Израиль 2856 4
Ближний Восток 3154 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Пенсильвания 372 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
США - Нью-Мексико 249 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 62
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 11
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 11
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 9
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 7
Зоология - наука о животных 2887 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Phys.org 972 2
PhysicsWeb 184 2
e4 Engineering 107 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
New Scientist 1448 1
NotebookCheck 18 1
Мобильные системы 118 1
Space Daily 528 1
Newsbytes News Network 379 1
Electronic News 60 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Liliputing 76 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Neowin 217 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Gartner - Гартнер 3658 2
Allied Market Research 22 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Fortune Business Insights 32 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CCS Insight 22 1
Grand View Research 25 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
JKU Linz - Johannes Kepler University Linz - Линцский университет Иоганна Кеплера 8 1
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 9 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 1
Boğaziçi University - Bosphorus University - Босфорский университет 2 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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MIPS Securika 10 1
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