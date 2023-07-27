одуле STX-IP465B с чувствительностью NETD ≤40 мК применяется микроболометрическая матрица с разрешением 400х300 пикс., интерполируемым до 704х576 пикс. при 25 к/с. Объектив, которым оснащены охранные тепловизоры , может иметь фокусное расстояние 8, 15, 25, 35 либо 50 мм. Сетевая камера снабжена 1/2.8” КМОП-матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей и моторизованным вариообъективом с 10-кратны

ляет о выпуске двух новых тепловизионных камер Axis Q1951-E и Axis Q1952-E. Они позволяют охранять периметр и обнаруживать объекты на большом расстоянии, круглосуточно передавая тепловые видеопотоки. Тепловизионные камеры могут работать в условиях непогоды и плохого освещения, поэтому подходят для видеонаблюдения в морских портах, аэропортах, логистических центрах, нефтехимических предприят

важно не потеряться в той массе информации, которой наполнен интернет, и иметь ввиду тот факт, что тепловизоры для эффективного и точного определения температуры — это сложное передовое технол

в корпусах Вятского государственного университета. На входах и выходах в учебные здания установлены тепловизоры , которые ведут контроль за состоянием здоровья студентов и сотрудников университе

ибочный контроль за допуском проходящих через КПП людей. Поэтому было принято решение взять за основу биометрическое решение Id-Guard от компании RecFaces и встроить его функциональность в российские тепловизоры . После создания интеграционного модуля, доступ на объект теперь разграничивается на две фазы верификации по разным признакам: температура тела, как признак состояния здоровья челове