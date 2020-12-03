Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LWIR long-wave infrared cameras ИК-камера Тепловизор Тепловизионное наблюдение Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне
Публикаций - 114, упоминаний - 123
LWIR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
|CNews - ZOOM.CNews 1609 3
|CNews RND - R&D.CNews 2112 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Liliputing 33 1
|Neowin 45 1
|New Scientist 1447 1
|Phys.org 972 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1183272, в очереди разбора - 963020.
Создано именных указателей - 77471.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1183272, в очереди разбора - 963020.
Создано именных указателей - 77471.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru