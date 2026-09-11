Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202241
ИКТ 15679
Организации 11881
Ведомства 1509
Ассоциации 1129
Технологии 3597
Системы 27089
Персоны 88288
География 3147
Статьи 1589
Пресса 1340
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Ростех Швабе Астрон ОКБ Астрон Оптико-механическое конструкторское бюро

Ростех - Швабе - Астрон ОКБ - Астрон Оптико-механическое конструкторское бюро

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.09.2026 Раскрыт покупатель первого российского серийного литографа. Поставка до конца 2026 года 1
11.02.2026 В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды 2
26.03.2025 «Швабе» разрабатывает улучшенные сенсоры для тепловизоров 3
18.04.2024 «Ростех» представил разведывательный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой для поиска объектов 3
26.10.2020 Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией 3

Публикаций - 5, упоминаний - 12

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 236 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 246 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 1
Планар НПО 30 1
Маппер 4 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1712 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4014 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 82 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 1
РНФ - Российский научный фонд 216 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 267 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2633 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26347 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3754 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4859 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14885 2
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 198 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 404 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8897 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13593 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 211 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1865 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 212 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2514 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 936 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 299 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2859 1
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1418 1
Оповещение и уведомление - Notification 6117 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1442 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5358 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 160 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 414 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11634 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10295 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10041 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2919 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3831 1
RFaces - Id-Guard 12 1
RFaces - Id-Me - Биометрическая платформа 4 1
Бойко Алексей 144 1
Попов Владимир 25 1
Морозова Тамара 19 1
Калюгин Вадим 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 168300 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19358 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55064 1
Беларусь - Белоруссия 6353 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8681 1
Израиль 2871 1
Германия - Федеративная Республика 13296 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34269 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1805 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 335 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10533 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9157 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 243 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5051 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58401 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11483 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 737 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6221 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6861 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2470 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476470, в очереди разбора - 723964.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще