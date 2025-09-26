Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФПИ Фонд перспективных исследований Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения
|26.09.2025
|
«Корпорация роботов» и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве
АО «Корпорация Роботов» Александр Алексеев и генеральный директор Фонд перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель соглашения — совмес
|02.06.2025
|
В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА
в космической и гибридной (наземной/космической) сети 5G, сообщил Фонд перспективных исследований (ФПИ) на своем сайте. Результаты тестирования разработки «Телеком-проекта-5» по заказу ФПИ<
|21.02.2024
|
По итогам испытаний тяжелого беспилотника «Партизан» подписано соглашение между «Консорциумом БАС», Фондом перспективных исследований и СибНИА
еспилотная авиационная система сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», разработанная по заданию Фонда перспективных исследований, успешно совершила свой первый полет. По итогам испытаний БА
|16.03.2021
|
МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона
ественно личным присутствием) и использование гражданином своих биометрических данных». Предложения Фонда перспективных исследований и Национальной базы медзнаний Следующие два проекта в перечн
|18.06.2019
|
«Инфосистемы Джет» построила нейросеть, выявляющую сетевые атаки для Фонда перспективных исследований
казывали об их перспективах и траектории развития группе жюри, в составе которых были представители ФПИ и Фонда Сколково. Победители конкурса выступят в качестве соисполнителей проекта ФПИ
|01.06.2018
|
Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров
Российский квантовый компьютер получил зеленый свет Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) одобрил проект «Оптические системы квантовых вычислени
|16.02.2017
|
ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ
«Фонд перспективных исследований» и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве, ко
|19.01.2017
|
В Фонде перспективных исследований подвели итоги проекта «Гербарий»
Фонд перспективных исследований (ФПИ) подвел итоги проекта «Гербарий», направленного на создание независимой среды разработки отечественного инженерного программного обеспечения. Как рассказали CNews в фонде, «Гербарий» станет
|07.06.2016
|
ФПИ и ОПК запустили открытое тестирование «программного конструктора» для российских инженеров
инструментарий для создания новых решений и продуктов, - говорит заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук. – Набор готовых модулей даст возможность поль
|03.06.2015
|
«Топ Системы» участвуют в проекте «Гербарий» ФПИ по созданию инженерной программной платформы
Компания «Топ Системы» принимает участие в проекте «Гербарий» Фонда перспективных исследований: совместно с ИТ-компаниями ФПИ создал лабораторию по разрабо
|26.09.2014
|
Фонд перспективных исследований подвел итоги конкурса распознавания изображений
С 29 ноября 2013 г. по 30 сентября 2014 г. Фонд перспективных исследований (ФПИ) проводит открытый конкурс на лучший прототип технологии распознавания изображений. Одна
|05.05.2014
|
Минкомсвязь и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве по поиску и поддержке технологических проектов
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев подписали соглашение о сотрудничестве по поиску и поддержке перспективных технологических проектов. Они также обсудили направления работы фонда
|25.03.2014
|
ФПИ РВК совместно с DI-Group инвестирует 18,5 млн руб. в проект iMotion
Фонд посевных инвестиций (ФПИ) РВК совместно с компанией DI-Group намерен вложить 18,5 млн руб. в проект ручного контроллера iMotion. Инвестиции планируется использовать для расширения возможностей прибора, в частности,
|11.03.2013
|
Портфельная компания ФПИ РВК приступила к поставкам беспроводной системы контроля микроклимата на комбинаты Росрезерва
«Анрон», портфельная компания Фонда посевных инвестиций РВК (ФПИ РВК), выиграла ряд тендеров Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва) и начала осуществлять поставки беспроводной системы контроля параметров температурно-влажностного
|01.02.2013
|
Андрей Григорьев назначен гендиректором Фонда перспективных исследований
Владимир Путин подписал указ «О генеральном директоре Фонда перспективных исследований». Согласно документу, генеральным директором фонда назначен Андрей Григорьев. Он также включен в состав попечительского совета фонда. Указ вступает в силу со дн
