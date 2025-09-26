ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения

в космической и гибридной (наземной/космической) сети 5G, сообщил Фонд перспективных исследований ( ФПИ ) на своем сайте. Результаты тестирования разработки «Телеком-проекта-5» по заказу ФПИ<

еспилотная авиационная система сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», разработанная по заданию Фонда перспективных исследований , успешно совершила свой первый полет. По итогам испытаний БА

ественно личным присутствием) и использование гражданином своих биометрических данных». Предложения Фонда перспективных исследований и Национальной базы медзнаний Следующие два проекта в перечн