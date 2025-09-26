Разделы

ФПИ Фонд перспективных исследований Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения

ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения

СОБЫТИЯ


26.09.2025 «Корпорация роботов» и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Корпорация Роботов» Александр Алексеев и генеральный директор Фонд перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель соглашения — совмес
02.06.2025 В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

в космической и гибридной (наземной/космической) сети 5G, сообщил Фонд перспективных исследований (ФПИ) на своем сайте. Результаты тестирования разработки «Телеком-проекта-5» по заказу ФПИ<
21.02.2024 По итогам испытаний тяжелого беспилотника «Партизан» подписано соглашение между «Консорциумом БАС», Фондом перспективных исследований и СибНИА

еспилотная авиационная система сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», разработанная по заданию Фонда перспективных исследований, успешно совершила свой первый полет. По итогам испытаний БА
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона

ественно личным присутствием) и использование гражданином своих биометрических данных». Предложения Фонда перспективных исследований и Национальной базы медзнаний Следующие два проекта в перечн
18.06.2019 «Инфосистемы Джет» построила нейросеть, выявляющую сетевые атаки для Фонда перспективных исследований

казывали об их перспективах и траектории развития группе жюри, в составе которых были представители ФПИ и Фонда Сколково. Победители конкурса выступят в качестве соисполнителей проекта ФПИ

01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров

Российский квантовый компьютер получил зеленый свет Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) одобрил проект «Оптические системы квантовых вычислени
16.02.2017 ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ

«Фонд перспективных исследований» и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве, ко
19.01.2017 В Фонде перспективных исследований подвели итоги проекта «Гербарий»

Фонд перспективных исследований (ФПИ) подвел итоги проекта «Гербарий», направленного на создание независимой среды разработки отечественного инженерного программного обеспечения. Как рассказали CNews в фонде, «Гербарий» станет
07.06.2016 ФПИ и ОПК запустили открытое тестирование «программного конструктора» для российских инженеров

инструментарий для создания новых решений и продуктов, - говорит заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук. – Набор готовых модулей даст возможность поль
03.06.2015 «Топ Системы» участвуют в проекте «Гербарий» ФПИ по созданию инженерной программной платформы

Компания «Топ Системы» принимает участие в проекте «Гербарий» Фонда перспективных исследований: совместно с ИТ-компаниями ФПИ создал лабораторию по разрабо
26.09.2014 Фонд перспективных исследований подвел итоги конкурса распознавания изображений

С 29 ноября 2013 г. по 30 сентября 2014 г. Фонд перспективных исследований (ФПИ) проводит открытый конкурс на лучший прототип технологии распознавания изображений. Одна

05.05.2014 Минкомсвязь и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве по поиску и поддержке технологических проектов

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев подписали соглашение о сотрудничестве по поиску и поддержке перспективных технологических проектов. Они также обсудили направления работы фонда
25.03.2014 ФПИ РВК совместно с DI-Group инвестирует 18,5 млн руб. в проект iMotion

Фонд посевных инвестиций (ФПИ) РВК совместно с компанией DI-Group намерен вложить 18,5 млн руб. в проект ручного контроллера iMotion. Инвестиции планируется использовать для расширения возможностей прибора, в частности,
11.03.2013 Портфельная компания ФПИ РВК приступила к поставкам беспроводной системы контроля микроклимата на комбинаты Росрезерва

«Анрон», портфельная компания Фонда посевных инвестиций РВК (ФПИ РВК), выиграла ряд тендеров Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва) и начала осуществлять поставки беспроводной системы контроля параметров температурно-влажностного
01.02.2013 Андрей Григорьев назначен гендиректором Фонда перспективных исследований

Владимир Путин подписал указ «О генеральном директоре Фонда перспективных исследований». Согласно документу, генеральным директором фонда назначен Андрей Григорьев. Он также включен в состав попечительского совета фонда. Указ вступает в силу со дн

Публикаций - 77, упоминаний - 124

ФПИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 13
Google LLC 12341 7
Ростелеком 10412 7
Top Systems - Топ Системы 79 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 6
IBM - International Business Machines Corp 9566 6
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 4
Microsoft Corporation 25336 4
Intel Corporation 12579 4
ИКС 411 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 3
МегаФон 10093 3
Yandex - Яндекс 8606 3
Softline - Софтлайн 3327 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 670 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 3
Рексофт - Reksoft 437 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
МТС - Иртея 83 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов 17 2
Ростех - Автоматика Концерн 1750 2
X Corp - Twitter 2913 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1601 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 166 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Data Matrix - Дата Матрикс 85 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 2
DataPro - ДатаПро 95 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
3DiVi - Тридиви 14 1
Онлайн патент - Online Patent 21 1
РВК - Российская венчурная компания 558 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 8
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 24 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 4
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 97 3
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 16 2
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2020 2
Ростех - Вертолеты России 176 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 50 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 172 1
Новатэк Новафининвест 58 1
ЯКласс 68 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
Lego Education 12 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 84 1
Гранит 54 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Phystech Ventures 14 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 113 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
766 УПТК - Конструкторское бюро 1 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Спектр ОКБ ФГУП 2 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3516 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6346 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13039 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1485 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 2
РНФ - Российский научный фонд 155 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 14 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 464 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1051 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6930 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 11
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18733 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 10
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 8
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8394 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2384 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1376 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 3
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 10
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 4
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 8 4
Linux OS 11021 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 3
C/C++ - Язык программирования 855 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 87 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 2
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 34 2
FreePik 1505 2
Google Android 14820 2
Microsoft Windows 16437 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1431 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 762 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 576 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 81 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 66 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Microsoft Kinect 200 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Top Systems - T-Flex PLM 26 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
766 УПТК - Уран-9 - Боевой беспилотный многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу 1 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 208 1
OpenAI - ChatGPT 580 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Top Systems - RGK Гетрическое ядро - Russian Geometric Kernel 2 1
Pexels 83 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 1
Путин Владимир 3384 8
Гарбук Сергей 18 7
Рогозин Дмитрий 102 6
Телешев Алексей 7 5
Вакштейн Максим 4 4
Никифоров Николай 1137 4
Григорьев Андрей 19 3
Шадаев Максут 1160 3
Карамов Сергей 2 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Юнусов Руслан 20 2
Ефимов Альберт 43 2
Булатов Кирилл 18 2
Шмулевич Марк 88 2
Плясунов Юрий 10 2
Грош Кирилл 4 2
Чернышенко Дмитрий 576 2
Калинин Александр 179 2
Бровко Василий 57 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 420 2
Шойгу Сергей 91 1
Наквасин Сергей 20 1
Осоченко Евгений 7 1
Тарасов Арсений 44 1
Козлов Сергей 43 1
Волотовская Елена 43 1
Дерипаска Олег 39 1
Шмелева Елена 11 1
Кулешов Александр 29 1
Алексеев Александр 29 1
Дуб Алексей 1 1
Кутепов Андрей 8 1
Масалович Андрей 22 1
Ковальчук Михаил 23 1
Колесов Николай 23 1
Златопольский Антон 21 1
Вайно Антон 25 1
Рязанов Валерий 5 1
Григоренко Дмитрий 205 1
Алексеев Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 17
Земля - планета Солнечной системы 10693 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 4
Европа 24684 3
Япония 13568 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 3
Канада 4997 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 3
Россия - СФО - Новосибирск 4706 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3261 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 2
Азия - Азиатский регион 5765 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3426 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2996 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1568 2
Европа Западная 1492 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 895 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 255 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 350 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 50 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5354 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9691 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 10
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 3
Кибернетика - Cybernetics 248 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 3
Философия - Philosophy 501 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 3
Образование в России 2567 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10449 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2210 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1092 4
Российская газета 279 3
Ведомости 1297 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 1
Mashable 372 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
9to5Mac 70 1
Nature Nanotechnology 24 1
The Sun 27 1
FT - Financial Times 1264 1
РИА Новости 1002 1
9to5Google 58 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
CNews Мишень 173 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8424 1
РАН - Российская академия наук 2035 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 404 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 3
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 3
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 3
ТГУ - Томский государственный университет 214 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 2
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 55 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 39 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 141 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Tohoku University - Университет Тохоку 25 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
Robotics Action Time 1 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
Земля из космоса 50 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

