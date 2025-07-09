Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про

«СберТех» и «Стахановец» обеспечат бизнесу надежную защиту коммерческих данных Российские разработчики «СберТех» и «Стахановец» объявили об успешном тестировании своих решений — системы управления базами данны

«Т1 Интеграция» и «Стахановец» будут совместно работать над ИБ-решениями «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Стахановец» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании объединят опыт для продвижения зрелых решений в областях промышленной автоматизации и информационной безопасности кру

«Стахановец» получил лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации Компания «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и повышения эффективности персонала, получила бессрочную лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конф

RuSIEM и «Стахановец» заявили об интеграции продуктов ями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры на основе анализа данных в реальном времени, и «Стахановец», разработчик DLP-решения, объявили о завершении интеграции своих продуктов. Об эт

Подтверждена совместимость отечественной ОС «ОСнова» и DLP-системы «Стахановец» АО «НППКТ» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов: операционной системы «ОСнова» и комплекса для защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец» десятого поколения. Об эт

«Тантор Лабс» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов для импортозамещения Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала, объявили о

DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Узбекистана Система для защиты данных от утечек и мониторинга персонала (DLP) резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) «Стахановец» получила одобрение Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия подтверждает, что ПО соответствует требованиям национальных стандартов и может ис

DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM «Стахановец», российский разработчик системы защиты данных от утечек, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации, объявляют о совместимости DLP-системы «Стаханове

Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние ис

Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎» и инфраструктурных решений, и разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной сис

Российская DLP-система «Стахановец‎» вышла на рынок Белоруссии Система защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎» получила сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец‎». Заключение подтвердило, что комп

Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними Система защиты данных от утечки «Стахановец» и платформа по безопасности цифровых активов «Шард» заявили об успешной интеграции своих продуктов. Благодаря этому теперь пользователям «Стахановец» стала доступна опция про

В России разработали технологию, которая распознает использование криптокошелька на рабочем месте Разработчики российской DLP-системы «Стахановец» представили функцию, которая отслеживает использование сотрудниками адресов криптокошельков. Алгоритм выявляет последовательность символов как номер криптокошелька и оповещает служб

Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец» сийский вендор «Инферит» и отечественный разработчик системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с DLP-р

ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант» темы «Атлант», и российские разработчики одноименной системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» подтвердили успешную совместимость продуктов. Об этом CNews сообщили представител

«Группа Астра» подтвердила совместимость клиентской части программного комплекса «Стахановец» с ОС Astra Linux «Группа Астра» и «Стахановец» провели испытания, подтвердив корректную работу клиентской части программных комп

Postgres Professional подтвердила совместимость программного комплекса «Стахановец» с СУБД Postgres Pro В целях развития технологического сотрудничества российские разработчики Postgres Professional и «Стахановец» подтвердили совместимость СУБД Postgres Pro с программным комплексом для защиты к

Компания «Стахановец» представила решение, которое определяет предполагаемый уровень риска сотрудников Компания «Стахановец» представила решение, которое рассчитывает, какую потенциальную опасность для работодателя представляют действия каждого специалиста. В его основе лежит интеллектуальная система, кот

Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции Российская DLP-система разворачивает деятельность на турецком рынке Российская ИТ-компания «Стахановец» начала продвигать свое одноименное DLP-решение в Турции. Это ПО регистрирует и оц

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец» Группа компаний «АЛМИ» и ООО «Стахановец» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики пр

Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж» Скрыться не получится Российская компания «Стахановец» сообщила CNews о запуске новейшего программного комплекса, способного отслеживать

Программный комплекс «Стахановец» и мессенджер eXpress успешно прошли испытания на совместимость В рамках стратегического сотрудничества разработчики ПО «Стахановец» и eXpress провели испытания на совместимость продуктов. Результатом стал выпуск д

Компания «Стахановец» запустила сервис для защиты от махинаций с закупками Компания «Стахановец» разработала сервис, который защищает организации от махинаций с закупками. Решение выявляет недобросовестных сотрудников и уведомляет работодателя, если замечает подозрительное или

Merlion и «Стахановец» подписали дистрибьюторское соглашение Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Стахановец», отечественным разработчиком сертифицированных программных продуктов. Соглашение

«Стахановец» выпускает новый продукт для Linux Компания «Стахановец», российский разработчик системы мониторинга активности персонала, портфельный про

Cloud4Y запусти аренду и хостинг DLP-системы «Стахановец» в облаке Cloud4Y запустил новую услугу — аренда и хостинг в облаке Cloud4Y DLP-системы «Стахановец», которая предоставляет компаниям возможности полного контроля действий сотруднико

«Стахановец 7»: масштабные обновления комплекса для принятия управленческих решений «Стахановец» (портфельная компания Softline Venture Partners) сообщила о выпуске новой версии

Axoft пополнила свой продуктовый портфель системой контроля сотрудников «Стахановец» пания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, подписала соглашение с компанией «Стахановец». Как сообщили CNews в Axoft, к продуктовому портфелю компании добавился еще один