Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про

«Стахановец» — это программный комплекс для автоматической регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Предназначен для учета рабочего времени, анализа эффективности и вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, предотвращения утечек информации (DLP). Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 года, находится в реестре российского ПО и имеет сертификацию ФСТЭК России

СОБЫТИЯ

09.07.2025 «СберТех» и «Стахановец» обеспечат бизнесу надежную защиту коммерческих данных

Российские разработчики «СберТех» и «Стахановец» объявили об успешном тестировании своих решений — системы управления базами данны
04.06.2025 «Т1 Интеграция» и «Стахановец» будут совместно работать над ИБ-решениями

«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Стахановец» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании объединят опыт для продвижения зрелых решений в областях промышленной автоматизации и информационной безопасности кру
30.04.2025 «Стахановец» получил лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и повышения эффективности персонала, получила бессрочную лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конф
24.04.2025 RuSIEM и «Стахановец» заявили об интеграции продуктов

ями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры на основе анализа данных в реальном времени, и «Стахановец», разработчик DLP-решения, объявили о завершении интеграции своих продуктов. Об эт
22.04.2025 Подтверждена совместимость отечественной ОС «ОСнова» и DLP-системы «Стахановец»

АО «НППКТ» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов: операционной системы «ОСнова» и комплекса для защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец» десятого поколения. Об эт
14.03.2025 «Тантор Лабс» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов для импортозамещения  

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала, объявили о

04.02.2025 DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Узбекистана  

Система для защиты данных от утечек и мониторинга персонала (DLP) резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) «Стахановец» получила одобрение Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия подтверждает, что ПО соответствует требованиям национальных стандартов и может ис
23.12.2024 DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM  

«Стахановец», российский разработчик системы защиты данных от утечек, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации, объявляют о совместимости DLP-системы «Стаханове
18.11.2024 Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость

Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние ис
23.10.2024 Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎»

и инфраструктурных решений, и разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной сис
16.07.2024 Российская DLP-система «Стахановец‎» вышла на рынок Белоруссии  

Система защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎» получила сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец‎». Заключение подтвердило, что комп
09.07.2024 Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними

Система защиты данных от утечки «Стахановец» и платформа по безопасности цифровых активов «Шард» заявили об успешной интеграции своих продуктов. Благодаря этому теперь пользователям «Стахановец» стала доступна опция про
18.06.2024 В России разработали технологию, которая распознает использование криптокошелька на рабочем месте

Разработчики российской DLP-системы «Стахановец» представили функцию, которая отслеживает использование сотрудниками адресов криптокошельков. Алгоритм выявляет последовательность символов как номер криптокошелька и оповещает служб
29.05.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец»

сийский вендор «Инферит» и отечественный разработчик системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с DLP-р
13.02.2024 ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант»  

темы «Атлант», и российские разработчики одноименной системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» подтвердили успешную совместимость продуктов. Об этом CNews сообщили представител
25.01.2024 «Группа Астра» подтвердила совместимость клиентской части программного комплекса «Стахановец» с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и «Стахановец» провели испытания, подтвердив корректную работу клиентской части программных комп
14.12.2023 Postgres Professional подтвердила совместимость программного комплекса «Стахановец» с СУБД Postgres Pro

В целях развития технологического сотрудничества российские разработчики Postgres Professional и «Стахановец» подтвердили совместимость СУБД Postgres Pro с программным комплексом для защиты к
21.11.2023 Компания «Стахановец» представила решение, которое определяет предполагаемый уровень риска сотрудников

Компания «Стахановец» представила решение, которое рассчитывает, какую потенциальную опасность для работодателя представляют действия каждого специалиста. В его основе лежит интеллектуальная система, кот
01.11.2023 Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции

Российская DLP-система разворачивает деятельность на турецком рынке Российская ИТ-компания «Стахановец» начала продвигать свое одноименное DLP-решение в Турции. Это ПО регистрирует и оц
13.06.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец»

Группа компаний «АЛМИ» и ООО «Стахановец» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики пр
05.05.2023 Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж»

Скрыться не получится Российская компания «Стахановец» сообщила CNews о запуске новейшего программного комплекса, способного отслеживать
30.01.2023 Программный комплекс «Стахановец» и мессенджер eXpress успешно прошли испытания на совместимость

В рамках стратегического сотрудничества разработчики ПО «Стахановец» и eXpress провели испытания на совместимость продуктов. Результатом стал выпуск д
24.01.2023 Компания «Стахановец» запустила сервис для защиты от махинаций с закупками

Компания «Стахановец» разработала сервис, который защищает организации от махинаций с закупками. Решение выявляет недобросовестных сотрудников и уведомляет работодателя, если замечает подозрительное или

31.05.2022 Merlion и «Стахановец» подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Стахановец», отечественным разработчиком сертифицированных программных продуктов. Соглашение

17.06.2019 «Стахановец» выпускает новый продукт для Linux

Компания «Стахановец», российский разработчик системы мониторинга активности персонала, портфельный про
12.12.2018 Cloud4Y запусти аренду и хостинг DLP-системы «Стахановец» в облаке

Cloud4Y запустил новую услугу — аренда и хостинг в облаке Cloud4Y DLP-системы «Стахановец», которая предоставляет компаниям возможности полного контроля действий сотруднико
12.03.2018 «Стахановец 7»: масштабные обновления комплекса для принятия управленческих решений

«Стахановец» (портфельная компания Softline Venture Partners) сообщила о выпуске новой версии

16.02.2016 Axoft пополнила свой продуктовый портфель системой контроля сотрудников «Стахановец»

пания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, подписала соглашение с компанией «Стахановец». Как сообщили CNews в Axoft, к продуктовому портфелю компании добавился еще один

25.08.2014 Softline Seed Fund инвестировал 8 млн руб. в проект «Стахановец»

ure Partners совместно с фондом посевных инвестиций РВК, объявил о приобретении 45% доли в проекте «Стахановец» за i8 млн. Инвестиции, полученные проектом, пойдут на дальнейшую оптимизацию прод

Публикаций - 108, упоминаний - 150

