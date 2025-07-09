Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Стахановец» — это программный комплекс для автоматической регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Предназначен для учета рабочего времени, анализа эффективности и вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, предотвращения утечек информации (DLP). Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 года, находится в реестре российского ПО и имеет сертификацию ФСТЭК России.
СОБЫТИЯ
|09.07.2025
|
«СберТех» и «Стахановец» обеспечат бизнесу надежную защиту коммерческих данных
Российские разработчики «СберТех» и «Стахановец» объявили об успешном тестировании своих решений — системы управления базами данны
|04.06.2025
|
«Т1 Интеграция» и «Стахановец» будут совместно работать над ИБ-решениями
«Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Стахановец» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании объединят опыт для продвижения зрелых решений в областях промышленной автоматизации и информационной безопасности кру
|30.04.2025
|
«Стахановец» получил лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации
Компания «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и повышения эффективности персонала, получила бессрочную лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конф
|24.04.2025
|
RuSIEM и «Стахановец» заявили об интеграции продуктов
ями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры на основе анализа данных в реальном времени, и «Стахановец», разработчик DLP-решения, объявили о завершении интеграции своих продуктов. Об эт
|22.04.2025
|
Подтверждена совместимость отечественной ОС «ОСнова» и DLP-системы «Стахановец»
АО «НППКТ» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов: операционной системы «ОСнова» и комплекса для защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец» десятого поколения. Об эт
|14.03.2025
|
«Тантор Лабс» и «Стахановец» объявили о совместимости своих продуктов для импортозамещения
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «Стахановец», разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала, объявили о
|04.02.2025
|
DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Узбекистана
Система для защиты данных от утечек и мониторинга персонала (DLP) резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) «Стахановец» получила одобрение Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия подтверждает, что ПО соответствует требованиям национальных стандартов и может ис
|23.12.2024
|
DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM
«Стахановец», российский разработчик системы защиты данных от утечек, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации, объявляют о совместимости DLP-системы «Стаханове
|18.11.2024
|
Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость
Компании «Газинформсервис» и «Стахановец» завершили серию технических испытаний на совместимость СУБД Jatoba и системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец». Специалисты провели всесторонние ис
|23.10.2024
|
Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец»
и инфраструктурных решений, и разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной сис
|16.07.2024
|
Российская DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Белоруссии
Система защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец» получила сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец». Заключение подтвердило, что комп
|09.07.2024
|
Российские компании смогут выявлять подозрительные криптокошельки и предупреждать незаконные действия с ними
Система защиты данных от утечки «Стахановец» и платформа по безопасности цифровых активов «Шард» заявили об успешной интеграции своих продуктов. Благодаря этому теперь пользователям «Стахановец» стала доступна опция про
|18.06.2024
|
В России разработали технологию, которая распознает использование криптокошелька на рабочем месте
Разработчики российской DLP-системы «Стахановец» представили функцию, которая отслеживает использование сотрудниками адресов криптокошельков. Алгоритм выявляет последовательность символов как номер криптокошелька и оповещает служб
|29.05.2024
|
Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец»
сийский вендор «Инферит» и отечественный разработчик системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с DLP-р
|13.02.2024
|
ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант»
темы «Атлант», и российские разработчики одноименной системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» подтвердили успешную совместимость продуктов. Об этом CNews сообщили представител
|25.01.2024
|
«Группа Астра» подтвердила совместимость клиентской части программного комплекса «Стахановец» с ОС Astra Linux
«Группа Астра» и «Стахановец» провели испытания, подтвердив корректную работу клиентской части программных комп
|14.12.2023
|
Postgres Professional подтвердила совместимость программного комплекса «Стахановец» с СУБД Postgres Pro
В целях развития технологического сотрудничества российские разработчики Postgres Professional и «Стахановец» подтвердили совместимость СУБД Postgres Pro с программным комплексом для защиты к
|21.11.2023
|
Компания «Стахановец» представила решение, которое определяет предполагаемый уровень риска сотрудников
Компания «Стахановец» представила решение, которое рассчитывает, какую потенциальную опасность для работодателя представляют действия каждого специалиста. В его основе лежит интеллектуальная система, кот
|01.11.2023
|
Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции
Российская DLP-система разворачивает деятельность на турецком рынке Российская ИТ-компания «Стахановец» начала продвигать свое одноименное DLP-решение в Турции. Это ПО регистрирует и оц
|13.06.2023
|
Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец»
Группа компаний «АЛМИ» и ООО «Стахановец» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики пр
|05.05.2023
|
Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж»
Скрыться не получится Российская компания «Стахановец» сообщила CNews о запуске новейшего программного комплекса, способного отслеживать
|30.01.2023
|
Программный комплекс «Стахановец» и мессенджер eXpress успешно прошли испытания на совместимость
В рамках стратегического сотрудничества разработчики ПО «Стахановец» и eXpress провели испытания на совместимость продуктов. Результатом стал выпуск д
|24.01.2023
|
Компания «Стахановец» запустила сервис для защиты от махинаций с закупками
Компания «Стахановец» разработала сервис, который защищает организации от махинаций с закупками. Решение выявляет недобросовестных сотрудников и уведомляет работодателя, если замечает подозрительное или
|31.05.2022
|
Merlion и «Стахановец» подписали дистрибьюторское соглашение
Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Стахановец», отечественным разработчиком сертифицированных программных продуктов. Соглашение
|17.06.2019
|
«Стахановец» выпускает новый продукт для Linux
Компания «Стахановец», российский разработчик системы мониторинга активности персонала, портфельный про
|12.12.2018
|
Cloud4Y запусти аренду и хостинг DLP-системы «Стахановец» в облаке
Cloud4Y запустил новую услугу — аренда и хостинг в облаке Cloud4Y DLP-системы «Стахановец», которая предоставляет компаниям возможности полного контроля действий сотруднико
|12.03.2018
|
«Стахановец 7»: масштабные обновления комплекса для принятия управленческих решений
«Стахановец» (портфельная компания Softline Venture Partners) сообщила о выпуске новой версии
|16.02.2016
|
Axoft пополнила свой продуктовый портфель системой контроля сотрудников «Стахановец»
пания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, подписала соглашение с компанией «Стахановец». Как сообщили CNews в Axoft, к продуктовому портфелю компании добавился еще один
|25.08.2014
|
Softline Seed Fund инвестировал 8 млн руб. в проект «Стахановец»
ure Partners совместно с фондом посевных инвестиций РВК, объявил о приобретении 45% доли в проекте «Стахановец» за i8 млн. Инвестиции, полученные проектом, пойдут на дальнейшую оптимизацию прод
