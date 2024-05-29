Подтверждена совместимость операционной системы «Инферит» «МСВСфера» 9 и DLP-системы «Стахановец»

Российский вендор «Инферит» и отечественный разработчик системы мониторинга персонала и защиты данных «Стахановец» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с DLP-решением «Стахановец». Интеграция продуктов открывает дополнительные возможности для организаций, которые хотят обеспечить безопасность конфиденциальной информации и предотвратить утечки данных. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

«Инферит ОС» и «Стахановец» провели серию испытаний, во время которых проверили работоспособность программных комплексов «Стахановец 9» и «Стахановец 10» на ПК под управлением операционной системы «МСВСфера» 9. Тестирование затронуло весь функционал системы мониторинга и защиты данных: анализ активности персонала и расчет уровня рисков сотрудников, контроль использования и передачи информации, защиту конфиденциальных данных от утечек, выявление несанкционированных действий, расследование инцидентов и другие опции.

В ходе испытаний была подтверждена совместимость и корректность работы программных продуктов на российской операционной системе «МСВСфера» 9. Результат зафиксирован в двустороннем сертификате.

«Мы видим интерес компаний к отечественным операционным решениям, поэтому уделяем особое внимание совместимости нашего программного комплекса с российскими ОС. Стабильная работа «Стахановец» на ОС «МСВСфера» 9 позволит российским организациям обеспечить безопасность конфиденциальных данных и снизить риск утечки информации, а также повысить эффективность работы персонала», — сказал операционный директор «Стахановец» Александр Канатов.

«При переходе на отечественные ОС организациям важно иметь выбор совместимых прикладных решений, которые закрывают конкретные бизнес-задачи. Мы постоянно работаем над расширением пула таких решений, и я рад, что теперь в него входит DLP-система «Стахановец». Совместное использование наших продуктов даст клиентам новые возможности для защиты конфиденциальных данных», — отметил Дмитрий Баранов, директор продуктов «Инферит ОС».

***

ОС «МСВСфера» 9 – семейство операционных систем общего назначения на основе ядра GNU/Linux для серверов и рабочих станций, предназначенных для использования в государственных учреждениях и коммерческих организациях для задач импортозамещения и построения надежной ИТ-инфраструктуры. ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ОС «МСВСфера АРМ» 9 разрабатываются направлением «Инферит ОС» и входят в продуктовую экосистему ИТ-вендора «Инферит».

«Стахановец» — российский разработчик одноименного программного комплекса для защиты коммерческих данных и кадровой аналитики. Запатентованное ПО «Стахановец» предназначено для выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников на рабочем месте и анализатор рисков, включая решение кадровых задач. Продукт представлен на ИТ-рынке России с 2009 г., входит в реестр отечественного ПО, сертификация ФСТЭК IV уровня доверия.