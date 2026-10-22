Российский школьник создал мессенджер, который невозможно заблокировать. Он работает без интернета и шифрует сообщения

Российский школьник создал мессенджер, для работы которого не нужен интернет. Он устанавливает связь между двумя ПК и передает сообщения в зашифрованном виде. Приложение написано на Python – самом популярном языке программирования в мире.

Не заблокировать и не взломать

В России разработан мессенджер «МЫС», для работы которому не требуется доступ в интернет, сообщили CNews представители РТУ МИРЭА. Проект позволяет обмениваться текстовыми сообщениями даже при полном отсутствии связи с внешним миром – ему достаточно, чтобы два ПК были в одной сети. Иначе говоря, «МЫС» – это децентрализованный мессенджер.

Автор разработки – выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученик девятого класса московской школы № 1329 Андрей Деуленко.

Особенность утилиты в том, что вся переписка не только не передается на сторонние серверы, но даже на локальные ПК собеседников доставляется в зашифрованном виде. «Такой подход дает пользователям не иллюзию приватности, а реальный контроль над собственными данными: нет центрального хранилища, нет посредников, нет единой точки отказа», – сказали CNews представители РТУ МИРЭА.

пресс-служба РТУ МИРЭА Интерфейс мессенджера

Способность мессенджера работать без интернета позволяет ему не бояться блокировок. Напомним, в России по воле властей частично или полностью недоступны многие популярные мессенджеры – это не только Telegram, Apple Facetime, Viber, Discord и Snapchat, но и Signal, считающийся одним из самых защищенных мессенджеров во всем мире.

Как все устроено

Приложение «МЫС» написано на Python. Этот язык программирования в октябре 2021 г. возглавил рейтинг самых популярных языков в мире по версии компании Tiobe, и за минувшие пять лет ни разу не уступил первенство. В октябре 2026 г. он по-прежнему удерживал «золото».

За шифрование беседы в «МЫС» отвечает «надежный защищенный протокол удаленного доступа», отметили в РТУ МИРЭА. Как сообщил CNews научный руководитель проекта Артем Борисов, разработчик «использовал проверенный временем защищенный протокол удаленного доступа». Его название он не раскрыл.

пресс-служба РТУ МИРЭА Основные возможности мессенджера

Меж тем, в распоряжении CNews есть снимки с презентации «МЫС». На них видно, что передача сообщений осуществляется по сетевому протоколу SSH – (Secure Shell – «безопасная оболочка»).

Существует множество примеров, когда разработчики при помощи ИИ создавали выдающиеся приложения одновременно для всех самых востребованных настольных ОС и архитектур процессоров. Это, к примеру, аналоги редакторов Adobe и приложений Microsoft Office, появившиеся в октябре 2026 г. Их исходный код размещен на GitHub, и там же можно скачать дистрибутивы под требуемую операционную систему.

Все по-взрослому

Судя по скриншотам интерфейса, мессенджер Андрея Деуленко располагает списком контактов, как в других сервисах мгновенного общения. В РТУ МИРЭА добавили, что в «МЫС» есть функция хранения истории переписки.

пресс-служба РТУ МИРЭА Разработчик проекта

О возможности отправки файлов, будь то документы или медиаконтент, разработчики и представители вуза не упоминают, да и в интерфейсе нет соответствующей кнопки. В то же время разработчик добавил поддержку темной темы.

Децентрализация – общая цель

Создать мессенджер, способный работать без интернета и не подверженный блокировкам, стремятся не только россияне. Летом 2025 г. схожий по своим возможностям проект под названием BitChat представил создатель заблокированной в России соцсети Х (ранее – Twitter) Джек Дорси (Jack Dorsey).

Как и «МЫС» творение Дорси работает полностью офлайн. Для передачи сообщений он использует технологию Bluetooth, точнее, сетевой стандарт Bluetooth Mesh, который подразумевает, что один и тот же гаджет в сети Bluetooth является одновременно и приемником, и передатчиком.

По задумке Дорси, одно устройство с включенным модулем Bluetooth может пересылать сообщение другому, выступая посредником, и так до тех пор, пока оно не дойдет до адресата. Эта схема полностью исключает необходимость создания централизованной инфраструктуры, то есть серверов, и подключения интернету. Дорси утверждает, что его мессенджер полностью исключает возможность слежки за счет нескольких уровней приватности и механизмов шифрования сообщений в личных и групповых чатах, а также в публичных каналах.

Комментарий разработчика

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Андрея Деуленко, разработчика мессенджера.

На вопрос CNews о сроках разработки и об использовании нейросетей Андрей ответил: «Разработка компьютерной версии шла шесть месяцев, веб версии около двух. Так как проект начал разрабатываться когда нейросети еще не были настолько умными и популярными, первые версии и ядро были спроектированы вручную, но позже к процессу подключился Claude от Antropic, он помогал с дизайном и некоторыми техническими вопросами».

Также Андрей сообщил редакции, что «готовый «МЫС Desktop» есть только на Linux, но исходный код опубликован, поэтому технически его можно запустить и на Mac и Windows, Web версия работает в любом современном браузере на всех ОС».

На вопрос CNews, поддерживается ли только работа на двух ПК, или можно организовать групповой чат на нескольких машинах, Андрей Деуленко ответил: «Конкретно сейчас P2P режим работает только на компьютерах, но в этом месяце (в октябре 2026 г. - прим. CNews) я начал разработку мобильного приложения, там будет поддержка совместимости с ПК. Браузерная версия работает везде, сайт в том числе адаптирован под мобильные устройства и планшеты».