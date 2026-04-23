HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство

«Валента Фарм» перевела на КЭДО от «Контур.Диадока» почти 1300 сотрудников Российская инновационная фармацевтическая компания «Валента Фарм» перевела 97% сотрудников на КЭДО от «Контур.Диадока» и сократила срок подписания кадровых документов с нескольких месяцев

Экосистема Directum HR Pro с ИИ-супераппом: от КЭДО до обучения и кадровых услуг Directum HR Pro вышла за рамки «системы КЭДО» на уровень экосистемы для комплексного управления персоналом. В дополнение к классическ

Федеральная компания перевела 95% сотрудников на КЭДО за 2 месяца кадровый архив и главный офис расположены в Туле. До внедрения КЭДО компания использовала бумажный кадровый документооборот: документы печатались в филиалах, подписывались на местах и возвраща

Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech Анастасия Бобкова, директор по персоналу «Столото». «За полгода “Столото” удалось перевести в цифру кадровый документооборот для 6,5 тыс. сотрудников. Высокая вовлеченность с первых этапов подт

Сеть «Самбери» перевела 10 тыс. сотрудников на КЭДО с помощью Saby ть «Самбери», дальневосточная розничная сеть и часть группы компаний «Магнит», полностью оцифровала кадровый документооборот и ускорила работу HR с помощью Saby Staff. В компании работает около

МИА ускорило наем линейного персонала с HRlink очки зрения соотношения цены и качества, а также получил хорошие отзывы на рынке. Процесс внедрения КЭДО начался в феврале 2025 г. с пилотной группы из 40 человек. На этапе знакомства с решение

Крупный портовый оператор перевел сотрудников на КЭДО от VK Tech Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край), автоматизировала кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. К КЭДО уже подкл

Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM » разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст возможность перейти на полноценный КЭДО. Модуль интеграции создается силами «Лаб СП» на базе ее продукта — «Управление КЭДО для SAP». Об этом CNews сообщил представитель Directum. Решение будет поддерживать двусторонний о

Спрос на кадровиков со знанием КЭДО за два года вырос вдвое число компаний, которые упоминают эту технологию в описаниях вакансий, посчитали аналитики «Контур.КЭДО». Об этом CNews сообщили представители «Контура». В 2025 г. 1140 компаний размещали объя

ГК «Силтэк» переходит на кадровый электронный документооборот HRlink изирует управленческие контуры и готова менять привычные процессы. Наша задача — сделать так, чтобы кадровый документооборот перестал отвлекать людей от стратегических задач. И для работников з

Федеральный девелопер Dogma перевел 1,1 тыс. сотрудников на КЭДО VK Tech ила кадровый электронный документооборот VK HR Tek. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. На КЭДО переведены 1,1 тыс. сотрудников из пяти регионов, в планах компании подключить 3 тыс. че

«Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision В компании «Платформа А» внедрено комплексное решение для кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанное на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision. Особенностью проекта стали инфокиоски, которые служат точкой входа в новую систему для сотрудников рабочих специальностей. Об этом CNe

«Холдинг Эрсо» ускорила кадровый документооборот и рекрутинг с помощью Saby тавляющие оборудование для объектов энергетики и промышленности в России и ближнем зарубежье, ведут КЭДО полностью в цифровом формате. В единой системе работают две производственные площадки в

Платформа Pyrus запустила систему кадрового документооборота с бесплатной электронной подписью Компания Pyrus объявила о запуске решения для кадрового электронного документооборота (КЭДО) с использованием государственной электронной подписи. «Pyrus КЭДО» работает на б

КЭДО 2025 менении персональных данных и др.;Уведомления: о премиях, изменениях условий труда и др. Переход на электронный кадровый документооборот позволил не только существенно ускорить процессы оформле

Производитель упаковки Novaroll автоматизировал кадровый ЭДО с помощью HRlink сосредоточено основное количество иностранных сотрудников. Специалисты по кадрам провели персональные тренинги на производственных площадках компании, в рамках которых объясняли основные преимущества КЭДО. Кроме того, специалисты проработали вопрос подключения к системе с теми сотрудниками, кто не использует смартфоны в повседневной жизни – работодатель организовал на производственной площа

Внедряем КЭДО: как убедить сотрудников и не утонуть в интеграциях ся к экосистемным решениям: по некоторым оценкам к 2030 году рынок может вырасти до 39 млрд руб., а электронный кадровый документооборот станет нормой для большинства компаний. Следующим этапом

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских систем КЭДО зменении персональных данных и др.;Уведомления о премиях, изменениях условий труда и др. Переход на электронный кадровый документооборот позволил не только существенно ускорить процессы оформле

HRlink: в 2025 году рынок кадрового ЭДО вырос на 80%, превысив 5 млрд рублей полностью или частично перешло более 20% крупных, средних и малых предприятий. В перспективе трех лет рынок будет расти в среднем на 50-60% ежегодно, в 2028 г. его объем превысит 15 млрд руб. Сервисы КЭДО становятся базовым продуктом в рамках HR-экосистем для управления сотрудниками. Рынок кадрового ЭДО в России начал формироваться в 2020 г. Возможность удаленно подписывать кадровые докумен

«Первый Бит» внедрил КЭДО для 2,5 тыс. сотрудников франчайзинговой сети «Сицилия» Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по переводу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) во франчайзинговой сети ресторанов «Сицилия» с 2,

Российский производитель инженерных продуктов Utech перевел сотрудников на КЭДО VK Tech Российский производитель инженерных продуктов Utech автоматизировал кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek компании VK Tech. На КЭДО переведены все сотрудники компании — более 700 человек по всей России. Переход позволил практически полностью отказаться от использования бумажных кадровых документов, ускорить подписание

Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ в приема, перевода и увольнения сотрудников. Ранее отдельные этапы оформления документов проходили через разрозненные системы, что создавало фрагментированность и нагрузку на команды. Решение ELMA365 КЭДО позволило объединить процессы в едином цифровом контуре и обеспечить бесшовное взаимодействие между работодателем и сотрудниками. Центральным результатом стала реализация сквозного процесс

«Ростикс» подключила к «Контур.КЭДО» 2 тыс. сотрудников по всей России Дальнего Востока, а многие сотрудники перешли на удаленную работу. Опыт работы в «Диадоке» подсказал логичное решение: организовать работу с кадровыми документами онлайн. На внедрение сервиса «Контур.КЭДО» отвели год. Около двух месяцев ушло на сбор согласий и выпуск электронных подписей. Кадровые специалисты разъясняли всем сотрудникам преимущества и порядок работы в КЭДО. Проект св

«Контур» запустил интеграцию КЭДО и «Экстерна» окументооборот. Теперь организации могут приглашать сотрудников из справочника «Экстерна» в «Контур.КЭДО». Функциональность появилась у пользователей с доступом к спискам в обоих сервисах. Об э

«АГР Холдинг» перевела кадровый документооборот в цифру с помощью Saby Staff Компания «АГР Холдинг», российский автомобильный холдинг, автоматизировала кадровый документооборот с помощью платформы Saby Staff и перевела на КЭДО около 900 сотрудни

Saby Staff помог «Красцветмету» перевести 3 400 сотрудников на КЭДО ом и возможность мотивированного отказа обеспечивают юридическую точность процессов. «При внедрении КЭДО для производителя драгметаллов “Красцветмет” нам пришлось интегрировать Saby сразу и с "

«Магнит Маркет» переводит кадровый документооборот в КЭДО VK HR Tek от VK Tech «Магнит Маркет» автоматизирует кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek. На КЭДО уже перешли более о

SL Soft FabricaONE.AI внедрила системы СЭД и КЭДО собственной разработки «Цитрос» SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) завершила ввод в эксплуатацию «Цитрос СЭД» и «Цитрос КЭДО» в ходе консолидации бизнес-процессов компании. Проект позволил создать единое цифровое пространство документооборота для 15 юридических лиц, унифицировать разрозненные процессы и обеспечи

Кадровый электронный документооборот 2025 dth: auto; width: 100%; } } Подготовлено Партнер 14.08.2025 Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру Российский рынок КЭДО находится на подъеме. Опрошенные CNews

Кадровый электронный документооборот 2024 Кадровый электронный документооборот 2024 Решения КЭДО становятся все более распространенным цифровым инструментом в различных компаниях. Однак

Market.CNews. Кадровый электронный документооборот 2024 авление о вендорах и их решениях, аналитики Market.CNews подготовили первый в России рейтинг систем КЭДО 2024, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовлено 29.08.2024 Market.CNews: Р

Рынок HR Tech гулятора, подталкивающего игроков рынка к внедрению систем электронного кадрового документооборота (КЭДО). Подготовлено 31.01.2024 Российских рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса На

Кадровый электронный документооборот 2023 огрн: 7605016030/1027600787994 Ссылка на сайт: https://sbis.ru/ Государство стимулирует переход на электронный кадровый документооборот Цифровизация охватила многие сферы бизнеса за последнее

HRlink автоматизировал синхронизацию обновлений графиков отпусков с «1С» тпусков. Теперь модуль интеграции с «1С» автоматизирует обновление отпускного графика сотрудников в КЭДО, исключив необходимость вручную переносить скорректированные даты в течение года из сист

«1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар» системы за счет регулярных автоматических обновлений, включающих как улучшение функционала, так и актуализацию отчетных форм в соответствии с изменениями законодательства. Благодаря этому подготовка кадровой регламентированной отчетности ускорилась в пять раз. Система оперативно адаптируется к изменениям нормативной базы. Минимизированы риски штрафов и претензий со стороны контролирующих о

«Контур.КЭДО» поддержал типовой договор о материальной ответственности ​ расторгать договоры, а также подавать заявления о вступлении или выходе из состава бригады. «Контур.КЭДО» уже поддерживает заключение договоров о полной материальной ответственности и упрощает

Сеть ресторанов «Сицилия» на 50% ускорила кадровый документооборот с сотрудниками с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» та снижен на 35%. Ранее подход к работе с кадровыми документами в разных компаниях сети различался. Кадровый документооборот не был автоматизирован. Управляющие ресторанов собирали документы от

Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics ия документов со стороны сотрудников сократилось на 90–95%. «В среднем один наш строитель тратил на кадровый документооборот около 30 часов в год. Строители трудятся на площадках далеко от офис

Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека в и интеграторов решений. CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие игроки рынка КЭДО». По итогам 2024 г. аналитики представили исследование, проведенное по иной методике, —