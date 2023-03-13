Индексная книга CNews*
HRM КЭДО Кадровый электронный документооборот HR document management кадровое делопроизводство
Публикаций - 209, упоминаний - 294
HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Махлин Дмитрий 45 36
|Пермяков Артем 14 8
|Нагорнов Иван 7 5
|Муллахметова Гузель 10 5
|Натрусов Артем 194 4
|Чеханков Кирилл 8 4
|Истомин Константин 34 4
|Молчанов Сергей 17 4
|Максимова Марина 8 3
|Меденцев Константин 58 3
|Хизова Ксения 3 3
|Украинцева Евгения 6 3
|Путин Владимир 2759 3
|Шадаев Максут 652 3
|Сотин Денис 146 3
|Фокин Валерий 30 2
|Котовский Денис 3 2
|Сулимко Андрей 3 2
|Глазков Александр 75 2
|Войтик Мария 8 2
|Овсянникова Ксения 3 2
|Ворсина Мария 2 2
|Кичко Дмитрий 49 2
|Ананьев Денис 6 2
|Гусев Михаил 13 2
|Ананьева Татьяна 10 2
|Андрианов Павел 63 2
|Воронин Павел 51 2
|Канафин Байжан 4 2
|Тараторин Александр 30 2
|Галкин Николай 47 2
|Гимранов Ринат 92 2
|Машурин Сергей 18 2
|Сергеев Сергей 94 2
|Цыбин Андрей 7 2
|Тер-Степанов Дмитрий 22 2
|Скляр Алексей 52 2
|Шинкарев Александр 16 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Цыганков Дмитрий 5 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11020 2
|Ведомости 578 2
|Forbes - Форбс 641 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 308 1
|91Mobiles 1708 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225156, в очереди разбора - 872744.
Создано именных указателей - 114005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225156, в очереди разбора - 872744.
Создано именных указателей - 114005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.