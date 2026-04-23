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HRM КЭДО Кадровый электронный документооборот HR document management кадровое делопроизводство

HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство

 

 

Обзор Кадровый электронный документооборот (КЭДО) на CNewsMarket

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23.04.2026 «Валента Фарм» перевела на КЭДО от «Контур.Диадока» почти 1300 сотрудников

Российская инновационная фармацевтическая компания «Валента Фарм» перевела 97% сотрудников на КЭДО от «Контур.Диадока» и сократила срок подписания кадровых документов с нескольких месяцев
22.04.2026 Экосистема Directum HR Pro с ИИ-супераппом: от КЭДО до обучения и кадровых услуг

Directum HR Pro вышла за рамки «системы КЭДО» на уровень экосистемы для комплексного управления персоналом. В дополнение к классическ
07.04.2026 Федеральная компания перевела 95% сотрудников на КЭДО за 2 месяца

кадровый архив и главный офис расположены в Туле. До внедрения КЭДО компания использовала бумажный кадровый документооборот: документы печатались в филиалах, подписывались на местах и возвраща
01.04.2026 Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech

Анастасия Бобкова, директор по персоналу «Столото». «За полгода “Столото” удалось перевести в цифру кадровый документооборот для 6,5 тыс. сотрудников. Высокая вовлеченность с первых этапов подт
31.03.2026 Сеть «Самбери» перевела 10 тыс. сотрудников на КЭДО с помощью Saby

ть «Самбери», дальневосточная розничная сеть и часть группы компаний «Магнит», полностью оцифровала кадровый документооборот и ускорила работу HR с помощью Saby Staff. В компании работает около
30.03.2026 МИА ускорило наем линейного персонала с HRlink

очки зрения соотношения цены и качества, а также получил хорошие отзывы на рынке. Процесс внедрения КЭДО начался в феврале 2025 г. с пилотной группы из 40 человек. На этапе знакомства с решение
26.03.2026 Крупный портовый оператор перевел сотрудников на КЭДО от VK Tech

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край), автоматизировала кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. К КЭДО уже подкл
23.03.2026 Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM

» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст возможность перейти на полноценный КЭДО. Модуль интеграции создается силами «Лаб СП» на базе ее продукта — «Управление КЭДО для SAP». Об этом CNews сообщил представитель Directum. Решение будет поддерживать двусторонний о
12.03.2026 Спрос на кадровиков со знанием КЭДО за два года вырос вдвое

число компаний, которые упоминают эту технологию в описаниях вакансий, посчитали аналитики «Контур.КЭДО». Об этом CNews сообщили представители «Контура». В 2025 г. 1140 компаний размещали объя
06.03.2026 ГК «Силтэк» переходит на кадровый электронный документооборот HRlink

изирует управленческие контуры и готова менять привычные процессы. Наша задача — сделать так, чтобы кадровый документооборот перестал отвлекать людей от стратегических задач. И для работников з
12.02.2026 Федеральный девелопер Dogma перевел 1,1 тыс. сотрудников на КЭДО VK Tech

ила кадровый электронный документооборот VK HR Tek. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. На КЭДО переведены 1,1 тыс. сотрудников из пяти регионов, в планах компании подключить 3 тыс. че
10.02.2026 «Платформа А» вдвое снизила трудозатраты на обработку кадровых документов благодаря КЭДО на базе Docsvision

В компании «Платформа А» внедрено комплексное решение для кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанное на базе СЭД/ECM-платформы Docsvision. Особенностью проекта стали инфокиоски, которые служат точкой входа в новую систему для сотрудников рабочих специальностей. Об этом CNe
29.01.2026 «Холдинг Эрсо» ускорила кадровый документооборот и рекрутинг с помощью Saby

тавляющие оборудование для объектов энергетики и промышленности в России и ближнем зарубежье, ведут КЭДО полностью в цифровом формате. В единой системе работают две производственные площадки в

29.01.2026 Платформа Pyrus запустила систему кадрового документооборота с бесплатной электронной подписью

Компания Pyrus объявила о запуске решения для кадрового электронного документооборота (КЭДО) с использованием государственной электронной подписи. «Pyrus КЭДО» работает на б
КЭДО 2025

менении персональных данных и др.;Уведомления: о премиях, изменениях условий труда и др. Переход на электронный кадровый документооборот позволил не только существенно ускорить процессы оформле
23.01.2026 Производитель упаковки Novaroll автоматизировал кадровый ЭДО с помощью HRlink

сосредоточено основное количество иностранных сотрудников. Специалисты по кадрам провели персональные тренинги на производственных площадках компании, в рамках которых объясняли основные преимущества КЭДО. Кроме того, специалисты проработали вопрос подключения к системе с теми сотрудниками, кто не использует смартфоны в повседневной жизни – работодатель организовал на производственной площа
19.01.2026 Внедряем КЭДО: как убедить сотрудников и не утонуть в интеграциях

ся к экосистемным решениям: по некоторым оценкам к 2030 году рынок может вырасти до 39 млрд руб., а электронный кадровый документооборот станет нормой для большинства компаний. Следующим этапом
19.01.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских систем КЭДО

зменении персональных данных и др.;Уведомления о премиях, изменениях условий труда и др. Переход на электронный кадровый документооборот позволил не только существенно ускорить процессы оформле
15.01.2026 HRlink: в 2025 году рынок кадрового ЭДО вырос на 80%, превысив 5 млрд рублей

полностью или частично перешло более 20% крупных, средних и малых предприятий. В перспективе трех лет рынок будет расти в среднем на 50-60% ежегодно, в 2028 г. его объем превысит 15 млрд руб. Сервисы КЭДО становятся базовым продуктом в рамках HR-экосистем для управления сотрудниками. Рынок кадрового ЭДО в России начал формироваться в 2020 г. Возможность удаленно подписывать кадровые докумен
12.01.2026 «Первый Бит» внедрил КЭДО для 2,5 тыс. сотрудников франчайзинговой сети «Сицилия»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по переводу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) во франчайзинговой сети ресторанов «Сицилия» с 2,
23.12.2025 Российский производитель инженерных продуктов Utech перевел сотрудников на КЭДО VK Tech

Российский производитель инженерных продуктов Utech автоматизировал кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek компании VK Tech. На КЭДО переведены все сотрудники компании — более 700 человек по всей России. Переход позволил практически полностью отказаться от использования бумажных кадровых документов, ускорить подписание

22.12.2025 Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ

в приема, перевода и увольнения сотрудников. Ранее отдельные этапы оформления документов проходили через разрозненные системы, что создавало фрагментированность и нагрузку на команды. Решение ELMA365 КЭДО позволило объединить процессы в едином цифровом контуре и обеспечить бесшовное взаимодействие между работодателем и сотрудниками. Центральным результатом стала реализация сквозного процесс
15.12.2025 «Ростикс» подключила к «Контур.КЭДО» 2 тыс. сотрудников по всей России

Дальнего Востока, а многие сотрудники перешли на удаленную работу. Опыт работы в «Диадоке» подсказал логичное решение: организовать работу с кадровыми документами онлайн. На внедрение сервиса «Контур.КЭДО» отвели год. Около двух месяцев ушло на сбор согласий и выпуск электронных подписей. Кадровые специалисты разъясняли всем сотрудникам преимущества и порядок работы в КЭДО. Проект св
10.12.2025 «Контур» запустил интеграцию КЭДО и «Экстерна»

окументооборот. Теперь организации могут приглашать сотрудников из справочника «Экстерна» в «Контур.КЭДО». Функциональность появилась у пользователей с доступом к спискам в обоих сервисах. Об э
05.12.2025 «АГР Холдинг» перевела кадровый документооборот в цифру с помощью Saby Staff

Компания «АГР Холдинг», российский автомобильный холдинг, автоматизировала кадровый документооборот с помощью платформы Saby Staff и перевела на КЭДО около 900 сотрудни
18.11.2025 Saby Staff помог «Красцветмету» перевести 3 400 сотрудников на КЭДО

ом и возможность мотивированного отказа обеспечивают юридическую точность процессов. «При внедрении КЭДО для производителя драгметаллов “Красцветмет” нам пришлось интегрировать Saby сразу и с "
21.10.2025 «Магнит Маркет» переводит кадровый документооборот в КЭДО VK HR Tek от VK Tech

«Магнит Маркет» автоматизирует кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek. На КЭДО уже перешли более о
09.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI внедрила системы СЭД и КЭДО собственной разработки «Цитрос»

SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) завершила ввод в эксплуатацию «Цитрос СЭД» и «Цитрос КЭДО» в ходе консолидации бизнес-процессов компании. Проект позволил создать единое цифровое пространство документооборота для 15 юридических лиц, унифицировать разрозненные процессы и обеспечи
Кадровый электронный документооборот 2025

dth: auto; width: 100%; } } Подготовлено Партнер 14.08.2025 Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру Российский рынок КЭДО находится на подъеме. Опрошенные CNews
Кадровый электронный документооборот 2024

Кадровый электронный документооборот 2024 Решения КЭДО становятся все более распространенным цифровым инструментом в различных компаниях. Однак
Market.CNews. Кадровый электронный документооборот 2024

авление о вендорах и их решениях, аналитики Market.CNews подготовили первый в России рейтинг систем КЭДО 2024, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовлено 29.08.2024 Market.CNews: Р
Рынок HR Tech

гулятора, подталкивающего игроков рынка к внедрению систем электронного кадрового документооборота (КЭДО).  Подготовлено 31.01.2024 Российских рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса На

Кадровый электронный документооборот 2023

огрн: 7605016030/1027600787994 Ссылка на сайт:  https://sbis.ru/ Государство стимулирует переход на электронный кадровый документооборот Цифровизация охватила многие сферы бизнеса за последнее

08.09.2025 HRlink автоматизировал синхронизацию обновлений графиков отпусков с «1С»

тпусков. Теперь модуль интеграции с «1С» автоматизирует обновление отпускного графика сотрудников в КЭДО, исключив необходимость вручную переносить скорректированные даты в течение года из сист
02.09.2025 «1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар»

системы за счет регулярных автоматических обновлений, включающих как улучшение функционала, так и актуализацию отчетных форм в соответствии с изменениями законодательства. Благодаря этому подготовка кадровой регламентированной отчетности ускорилась в пять раз. Система оперативно адаптируется к изменениям нормативной базы. Минимизированы риски штрафов и претензий со стороны контролирующих о
26.08.2025 «Контур.КЭДО» поддержал типовой договор о материальной ответственности ​

расторгать договоры, а также подавать заявления о вступлении или выходе из состава бригады. «Контур.КЭДО» уже поддерживает заключение договоров о полной материальной ответственности и упрощает

22.08.2025 Сеть ресторанов «Сицилия» на 50% ускорила кадровый документооборот с сотрудниками с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника»

та снижен на 35%. Ранее подход к работе с кадровыми документами в разных компаниях сети различался. Кадровый документооборот не был автоматизирован. Управляющие ресторанов собирали документы от
14.08.2025 Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics

ия документов со стороны сотрудников сократилось на 90–95%. «В среднем один наш строитель тратил на кадровый документооборот около 30 часов в год. Строители трудятся на площадках далеко от офис
14.08.2025 Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека

в и интеграторов решений. CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие игроки рынка КЭДО». По итогам 2024 г. аналитики представили исследование, проведенное по иной методике, —

14.08.2025 Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру

Обязательный КЭДО: когда и как? Регулятор всячески подталкивает как государственный, так и корпоративный с

Публикаций - 1151, упоминаний - 1766

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

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HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 142
SAP SE 5601 85
Directum - Директум 1268 84
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 69
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 53
Ростелеком 10948 44
Microsoft Corporation 25775 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 36
Softline - Софтлайн 3743 35
Oracle Corporation 7074 35
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 33
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 29
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 28
Diasoft - Диасофт 1144 28
Тензор 173 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Telegram Group 2940 27
Docsvision - ДоксВижн 1060 27
1С-Рарус 982 26
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 26
Системы документооборота 522 25
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 25
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 25
1С-Битрикс - Bitrix 675 24
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Google LLC 12688 20
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 16
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 16
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 16
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 35
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 33
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 22
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 21
Почта России ПАО 2370 19
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 19
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 18
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 18
Superjob - Суперджоб 858 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 17
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 17
Альфа-Банк 1979 16
Кофемания 85 15
Русагро Группа Компаний 379 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Газпром нефть 725 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Газпром ПАО 1493 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 9
Связной ГК 1401 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 132
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 64
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 59
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 37
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 27
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 26
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 18
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 16
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 11
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 9
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Ассоциация менеджеров 107 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГосИнформСистемы 160 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 652
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 508
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 483
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 470
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 403
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 276
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 247
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 238
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 236
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 207
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 169
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 138
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 135
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 133
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 124
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 115
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 112
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 109
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 106
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 104
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 103
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 102
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 100
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 99
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 96
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 93
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 91
Электронный документ - Electronic document 1579 90
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 85
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 84
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 83
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 82
Оцифровка - Digitization 5185 80
Оповещение и уведомление - Notification 5943 76
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 75
HRM - Расчет отпуска 873 71
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 67
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 66
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 99
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 88
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 55
VK HR Tek 65 50
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 43
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 38
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 37
Linux OS 11533 36
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 31
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 30
Microsoft Office 4170 29
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 28
1С:ERP Управление предприятием 841 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 26
Новые облачные технологии - МойОфис 958 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 23
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 23
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 22
Microsoft Windows 16882 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 22
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 20
Тензор - СБИС ЭДО SABY 63 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 18
ELMA 365 Low-code BPM 184 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 17
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 17
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 17
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 17
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 16
HeadHunter Group - HRlink - Start Link 25 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 15
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 15
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 15
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 14
Махлин Дмитрий 123 101
Шадаев Максут 1210 27
Глазков Александр 151 21
Юрьев Михаил 24 20
Панченко Иван 197 19
Кирьянова Александра 169 19
Шустрова Наталья 18 18
Суровец Дмитрий 115 18
Сибгатуллин Айрат 21 17
Желтухин Вадим 72 17
Мельникова Алиса 100 17
Галкин Николай 140 17
Цыганков Дмитрий 38 17
Слободин Виталий 28 16
Анпилов Антон 23 16
Нестеров Алексей 175 16
Козырев Алексей 328 16
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Кубарев Алексей 59 16
Агеев Денис 38 16
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Богдашов Валерий 31 15
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Шарак Андрей 67 15
Урусов Виктор 157 15
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Глухов Иван 35 15
Семенов Михаил 41 15
Масляный Константин 20 15
Путин Владимир 3454 12
Морогин Данила 21 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 784
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 176
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Future Workplace 4 1
Mercury Research 73 1
TAdviser 100 5 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
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Mordor Intelligence 35 1
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
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