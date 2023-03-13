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HRM КЭДО Кадровый электронный документооборот HR document management кадровое делопроизводство

HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство


13.03.2023 Fix Price упростила обмен кадровыми документами с сотрудниками
03.03.2023 «СКБ Контур» поддержал переход на формализованные документы
28.02.2023 ГК «Руст» переходит на кадровый электронный документооборот
13.02.2023 «Сберкорус» добавил в сервис кадрового ЭДО новые функции по запросам пользователей
23.01.2023 «МТС банк» перешел на ЭКДО HRlink
29.12.2022 HRlink: 2023 г. будет определяющим для рынка кадрового ЭДО
16.12.2022 «Петрович» перешел на онлайн-оформление кадровых документов
14.12.2022 «Скандинавия» оцифровала кадровый документооборот
09.12.2022 Артем Пермяков -

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации
07.12.2022 Сервис кадрового ЭДО «Сберкорус» включен в реестр российского программного обеспечения
29.11.2022 Directum HR Pro — одна из первых систем, в которой кадровые документы подписываются «Госключом» на практике
29.11.2022 VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот
16.11.2022 ИТ-компания edna подключилась к сервису КЭДО HRlink
03.11.2022 «Сбер еаптека» внедрила безбумажный кадровый документооборот HRlink
11.10.2022 Квартальная выручка HRlink выросла в 11,5 раз
14.09.2022 CorpSoft24 переводит сотрудников на кадровый электронный документооборот
05.09.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ
16.08.2022 Современный кадровый документооборот на базе Directum в компании Mediascope
01.08.2022 Directum HR Pro и «Госключ» делают КЭДО доступнее
20.07.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в электротехнической компании «Эlevel»
01.07.2022 «Буферная бухта» отказывается от бумаги в HR
29.06.2022 VOXYS и HRlink оцифровали кадровый документооборот для более чем 7000 сотрудников
28.06.2022 «Сберкорус» представил обновленную версию кадрового ЭДО
24.06.2022 «Тинькофф бизнес» запустил систему кадрового электронного документооборота для компаний
21.06.2022 Новое решение КЭДО для автоматизации кадрового делопроизводства и HR-процессов от ELMA
20.05.2022 От бумаги − к цифре: компании стали в четыре раза чаще переходить на кадровый электронный документооборот
12.05.2022 «Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО
04.04.2022 «СберКорус» создал возможность нанимать на работу нерезидентов России через электронный документооборот
29.03.2022 Directum на 40% снижает цены на КЭДО
22.03.2022 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» перешла на электронный кадровый документооборот
21.03.2022 Артём Пермяков -

«КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса»
18.03.2022 Санкции ускорили внедрение безбумажного HR в российских компаниях
03.03.2022 ЛАНИТ расскажет о правильном переходе на КЭДО 10 марта на конференции CNews «Цифрофизация HR 2022»
27.12.2021 Сервис Grow Food перешел на безбумажный кадровый документооборот
23.12.2021 Прогноз: рынок кадрового электронного документооборота в 2022 году вырастет в 10 раз
20.12.2021 «Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер
17.12.2021 Выручка разработчика платформы КЭДО HRlink выросла в 15 раз в 2021 году
07.12.2021 «Сберкорус» завершил перевод Essity на электронный кадровый документооборот
30.11.2021 Semrush перешел на электронный кадровый документооборот на платформе HRlink
18.11.2021 HRlink оцифровала кадровый документооборот в «Сбермаркете»

Публикаций - 209, упоминаний - 294

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7076 45
HRlink - Инновации в управлении кадрами 57 43
1С-ИжТиСи 6391 41
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 26
Directum - Директум 919 24
SAP SE 4916 15
Сбер - Цифровая Платформа 1 14
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 132 13
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 152 13
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 915 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 8
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 72 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1825 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 7
IBM - International Business Machines Corp 9218 6
Корус Консалтинг ГК 1078 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 230 6
Konica Minolta 384 6
Офис-док - Office Doc 58 5
OpenText 197 5
Docsvision - ДоксВижн 972 5
Telegram Group 1099 5
Konica Minolta Business Solutions 51 4
Meta Platforms - Facebook 4347 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 156 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 4
Microsoft Corporation 23602 4
Oracle Corporation 6338 4
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 21 4
InterTrust - ИнтерТраст 324 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 258 4
1С-Рарус 807 4
1С-Битрикс - Bitrix 504 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 655 3
Borlas - Эдит Про - Edit Pro 56 3
ММК Информсервис 47 3
Yandex - Яндекс 5779 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 12
Эркафарм - Erkapharm 17 7
ВкусВилл - Избёнка 102 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 397 6
X5 Group 832 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 4
РЖД - Российские железные дороги 1639 4
HeadHunter Group - HH Group 293 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 4
Essity - Эссити 5 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 70 4
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 58 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 61 3
Газпром нефть 505 3
Комус 64 3
Ренессанс Страхование 124 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 126 3
Сургутнефтегаз - СНГ 229 3
НСПК - Национальная система платежных карт 620 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 46 2
Газпром ПАО 1164 2
Виктория - Сеть супермаркетов 176 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 2
Почта России ПАО 2013 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 61 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 248 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 362 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 902 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 16 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 203 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 59 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 169 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 2
Unilever - Юнилевер Русь 114 2
А101 Группа Компаний 43 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 394 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 45
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 282 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 13
Президент Российской Федерации 3754 9
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 6
Администрация Президента РФ 984 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 151 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 4
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1566 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 87 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 3
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 118 2
Правительство Москвы 2011 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 150 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 201 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 2
Правительство Камчатского края 26 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 2
Фонд капитального ремонта 25 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 966 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 705 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 44 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Единая Россия - Политическая партия 268 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 127
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8075 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 36
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 405 16
Минцифры РФ - Госключ 54 14
ЭОС Дело-web 204 12
ЭОС Дело СЭД 202 12
Microsoft Office 3465 10
БОСС Кадровик HRMS 228 10
OpenText Documentum 360 9
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1069 7
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 146 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 7
Сбер - Сберкорус Сфера EDI 21 7
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ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 6
Apple iPhone 6 6208 5
Microsoft SharePoint Server 687 5
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 119 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 137 5
1С:Бухгалтерия 854 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 807 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 391 4
Ланит LanDocs 70 4
1С:Документооборот - 1С:ДО 183 4
InterTrust - CompanyMedia 150 4
Google Android 12673 4
Microsoft Windows 2000 12721 4
ЭОС АРМ руководителя 74 4
Abbyy FlexiCapture 144 4
Microsoft Teams - MS Teams 384 4
WhatsApp Messenger 873 4
Fog Creek Software - Trello 42 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 4
НКТ - Р7-Офис 208 4
Apple iPad 3750 4
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