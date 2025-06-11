ТД «Тула-Сталь» перешел на кадровой электронный документооборот с помощью «Контур.КЭДО»

Торговый дом «Тула-Сталь», являющийся партнером «Промышленного металлургического холдинга», перешел на кадровой электронный документооборот с помощью сервиса «Контур.КЭДО». За три месяца — с января по март 2025 г. — все сотрудники компании перешли на электронные документы в кадрах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Основной причиной перехода послужил рост компании: численность сотрудников увеличилась с 40 человек в 2020 г. до 450 в 2023 г. Традиционный бумажный документооборот осложнял работу: увеличился риск потери документов, были сложности с их согласованием и поиском.

До внедрения КЭДО на подписание одного документа могли уходить две недели. Например, когда сотрудник писал заявление, а его должен был согласовать руководитель, который находился в отпуске или в командировке. Теперь любой документ можно подписать прямо с телефона, где бы человек ни находился. Сотрудники компании активно используют мобильную версию «Контур.КЭДО». В 2025 г. «Контур» анонсировал получение НЭП без «Госуслуг» через Удостоверяющий центр «Контура» с подтверждением личности через кадровика. Эту возможность ТД «Тула-Сталь» намерена использовать.

С внедрением сервиса «Контур.КЭДО» компания достигла следующих результатов: ускорила документооборот – раньше документ могли согласовывать неделями, а теперь на это уходит несколько минут; экономия на бумаге и расходниках на печати документов – в компании пока не рассчитали точную сумму экономии, но характеризуют ее как значительную; отказалась от курьерских и почтовых услуг для пересылке кадровых документов – это экономия не только средств, но и времени, больше нет походов в почтовые отделения и долгих ожиданий курьеров; высвободила рабочее время кадровых специалистов.

С внедрением КЭДО сотрудники стали редко посещать отдел кадров — приходят не чаще одного-двух раз в месяц. В остальное время кадровики могут спокойно работать, не отвлекаясь на вопросы коллег.