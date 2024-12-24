СКБ Контур УЦ Удостоверяющий центр
Удостоверяющий центр Контура — один из крупнейших коммерческих УЦ страны. С 2003 года он выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями. Аккредитован Минцифры РФ. Входит в экосистему для бизнеса Контур.
СКБ Контур УЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
|Покрышкин Дмитрий 12 7
|Баранов Никита 13 6
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Полунин Максим 1 1
|Михайлик Константин 24 1
|Лашин Ренат 69 1
|Щербаева Лилия 1 1
|Кузнецов Артем 12 1
|Беляев Алексей 32 1
|Казаков Сергей 9 1
|Пархоменко Дмитрий 7 1
|Викторов Михаил 4 1
|Ахкямов Раис 10 1
|Гаевский Илья 1 1
|Воробьев Степан 1 1
|Швец Данил 1 1
|Норхужаев Азиз 1 1
|Лапшин Сергей 5 1
|Быков Александр 9 1
|Быков Иван 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.