Удостоверяющий центр Контура — один из крупнейших коммерческих УЦ страны. С 2003 года он выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями. Аккредитован Минцифры РФ. Входит в экосистему для бизнеса Контур.