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СКБ Контур УЦ Удостоверяющий центр


Удостоверяющий центр Контура — один из крупнейших коммерческих УЦ страны. С 2003 года он выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями. Аккредитован Минцифры РФ. Входит в экосистему для бизнеса Контур.


24.12.2024 10 неожиданных профессий, которые используют электронную подпись 1
16.12.2024 В КЦР от «Контура» теперь можно работать с КЭП и МЧД в одном окне 1
12.12.2024 В ELMA365 упростили работу с электронными подписями благодаря решениям «Контура» 1
28.11.2024 «Контур»: штамп электронной подписи ставят на 10 тыс. документов в месяц 1
26.11.2024 Теперь выпустить сертификат КЭП в «Контуре» можно с помощью «Госключа» 2
15.10.2024 За два года популярность сертификатов НЭП выросла на 70% 2
18.09.2024 «Контур»: 35% работодателей не оплачивают сертификаты сотрудников 1
27.08.2024 Благодаря «Контуру» россияне смогут удаленно подписывать документы еще в трех странах ​ 1
22.08.2024 Электронные подписи сотрудников станут личными ​ 1
21.05.2024 Удостоверяющий центр «Контура» вновь продлил свою аккредитацию 2
16.04.2024 14% компаний не готовы к обязательному переходу на машиночитаемые доверенности 1
11.03.2024 Удостоверяющий центр «Контура» открыл представительства еще в четырех странах 1
26.02.2024 Пользователи проверяют подлинность электронной подписи около 7000 раз в день 1
06.02.2024 Корпоративный центр регистрации «Контура» и компания Directum упростили кадровый документооборот в компаниях 2
25.09.2023 Спрос на консультации по торгам в сфере гособоронзаказа ежегодно растет в два раза 2
19.09.2023 Пользователи «Контур.доверенности» выпустили через сервис больше 100 тыс. МЧД. Столько машиночитаемых доверенностей они создали за полтора года 1
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1
28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 1
22.03.2018 СКБ Контур заработал 10,9 миллиардов рублей в 2017 году 1
21.04.2017 Вместо 400 удостоверяющих центров планируют оставить два. Чем это грозит? 1
24.03.2014 Электронные торговые площадки переходят к использованию квалифицированных ЭЦП 1
26.03.2013 Власти задумали передел на рынке электронной подписи 1
06.09.2012 УЦ «СКБ Контур» начал продажу квалифицированных сертификатов ЭП 1
09.08.2012 УЦ «СКБ Контур» аккредитован Минкомсвязи РФ 1
02.07.2012 В России начался массовый выпуск сертификатов ЭЦП со встроенной лицензией на СКЗИ 1
16.11.2011 «СКБ Контур» выдает сертификаты электронной подписи для торгов по ускоренной схеме 1
22.03.2011 Физлицам открыли вход на госторги 1
15.02.2011 «СКБ Контур» в 2010 г. увеличил выручку на 27% 1

Публикаций - 28, упоминаний - 33

СКБ Контур УЦ и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 19
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
Цифра ГК 2426 1
Тензор 98 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 2 1
Directum - Директум 1090 1
Pantum - Пантум 55 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 23 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 11
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 9
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ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 2
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 122 1
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 3
Минстрой РФ - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 13 2
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 2
СКБ Контур - Контур.Доверенность 23 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 16 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
NVision Барьер 648 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
Linux OS 9937 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 45 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
СКБ Контур - Контур-Парк 3 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
CSoft Model Studio CS 15 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 26 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 10 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
CSoft Development - CADLib 2 1
ELMA 365 ECM 10 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 1
СКБ Контур - Контур.Крипто 2 1
Покрышкин Дмитрий 12 7
Баранов Никита 13 6
Мраморов Дмитрий 29 2
Полунин Максим 1 1
Михайлик Константин 24 1
Лашин Ренат 69 1
Щербаева Лилия 1 1
Кузнецов Артем 12 1
Беляев Алексей 32 1
Казаков Сергей 9 1
Пархоменко Дмитрий 7 1
Викторов Михаил 4 1
Ахкямов Раис 10 1
Гаевский Илья 1 1
Воробьев Степан 1 1
Швец Данил 1 1
Норхужаев Азиз 1 1
Лапшин Сергей 5 1
Быков Александр 9 1
Быков Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 2
Израиль 2730 2
Таиланд - Королевство 816 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Грузия 1240 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Венгрия 812 1
Испания - Королевство 3706 1
Таиланд - Бангкок 81 1
Италия - Лигурия - Генуя 14 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 7
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 7
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
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НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 112 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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