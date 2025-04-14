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В «Контур.КЭДО» теперь можно оформлять НЭП сотрудникам без обращения к «Госуслугам»

Теперь в сервисе «Контур.КЭДО» подтвердить личность для получения сертификата неквалифицированной электронной подписи (НЭП) можно без обращения на сайт «Госуслуг». Удостоверять личность получателя сертификата сможет уполномоченный работник организации. Это удобно для работы с теми сотрудниками, у которых по каким-либо причинам возникают сложности с регистрацией на «Госуслугах».

Статус доверенного лица удостоверяющего центра (УЦ) «Контура» позволяет наделить сотрудников компании полномочиями удостоверять личность работников или кандидатов при выпуске и отзыве НЭП. Доверенное лицо обязано идентифицировать получателя НЭП при его личном присутствии (ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Это позволяет отказаться от использования «Госуслуг» (ЕСИА) для удостоверения личности.

«Контур.КЭДО» — сервис, который позволяет вести документооборот с сотрудниками онлайн, экономить время и ресурсы на печать, отправку и ожидание документов. Теперь организации, которые применяют «Контур.КЭДО», могут назначить лиц внутри своей компании, уполномоченных на работу с УЦ «Контура» — именно они смогут очно удостоверять личность других сотрудников. Для этого нужно будет отправить в поддержку Контура официальное письмо от организации со списком таких лиц.

После получения письма специалисты «Контур.КЭДО» настроят сервис так, что: указанные в нем сотрудники появятся в списке уполномоченных УЦ на вкладке «Заявки на сертификат»; при создании заявки на НЭП появится выбор между доступными способами удостоверения личности.

Иван Лобов, руководитель проекта «Контур.КЭДО», сказал: «Мы рады представить новое решение в «Контур.КЭДО», которое позволяет компаниям самим удостоверять личность сотрудников при получении сертификатов НЭП, без обращения к «Госуслугам». Мы понимаем, что во многих организациях у сотрудников могут возникать сложности с регистрацией на портале по разным причинам, и наша задача — сделать получение НЭП проще и удобнее. Надеемся, наше новое решение станет надежным помощником и сэкономит время не только кадровиков, но и рядовых сотрудников организаций».

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