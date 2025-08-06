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Лобов Иван
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|«Контур.КЭДО» расширил возможности для онлайн-приема на работу 1
|14.04.2025
|В «Контур.КЭДО» теперь можно оформлять НЭП сотрудникам без обращения к «Госуслугам» 1
Лобов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5578 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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