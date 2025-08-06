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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лобов Иван


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Контур.КЭДО» расширил возможности для онлайн-приема на работу ​ 1
14.04.2025 В «Контур.КЭДО» теперь можно оформлять НЭП сотрудникам без обращения к «Госуслугам» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лобов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1173 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 39 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13011 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 827 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4045 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 935 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5578 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 314 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 420 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 926 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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