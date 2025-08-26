Разделы

«Контур.КЭДО» поддержал типовой договор о материальной ответственности ​

С 1 сентября 2025 г. в России начнут действовать новые формы договоров о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности. Они позволят в электронном виде заключать, изменять и расторгать договоры, а также подавать заявления о вступлении или выходе из состава бригады.

«Контур.КЭДО» уже поддерживает заключение договоров о полной материальной ответственности и упрощает работу с распределенными командами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В сервисе можно: по соглашению сторон заключать, изменять или расторгать договоры о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности; подавать и подписывать заявления о вступлении в состав коллектива (бригады) или выходе из него при коллективном договоре, если он был заключен в электронной форме.

Типовые договоры утверждены приказом Минтруда России от 16 апреля 2025 г. N 251н в рамках обновления трудового законодательства и внедрения кадрового электронного документооборота. Изменения затронут предприятия, где труд связан с обслуживанием или использованием материальных ценностей, в том числе торговые сети, склады и производственные бригады.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Иван Лобов, руководитель проекта «Контур.КЭДО»: «Электронное подписание таких договоров особенно удобно для компаний с распределенными командами и филиалами, например в производстве, добыче сырья, логистике. Это экономит время, исключает пересылку бумажных оригиналов, защищает данные сертификатом электронной подписи и дает мгновенный доступ к документу, где бы ни находились сотрудники. Такие изменения — часть общей тенденции постепенного перехода бизнеса на кадровый электронный документооборот. Законодательство развивается вместе с технологиями, и это делает КЭДО все более востребованным среди организаций в России».

Изменения касаются новых договоров о полной материальной ответственности: текущие перезаключать не нужно. До вступления новых правил в силу с 1 сентября 2025 г. продолжат действовать документы, утвержденные постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. № 85. Новые формы будут действовать до 1 сентября 2031 г.

