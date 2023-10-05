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Логистика Логистические услуги Logistics services Управление перевозками Грузоперевозки Грузовые терминалы Доставка Перевозка выделенным транспортом FTL, Full Truck Load

Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load


05.10.2023 На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме

вумя столицами еженедельно. Об этом CNews сообщили представители StarLine. Высокоавтоматизированный грузовик двигался по маршрутному заданию, используя технологии в областях беспилотного вожден
11.09.2023 Мария Гавичус, Major Cargo Service: Рынок транспортной логистики меняется так быстро, что без онлайн-коммуникации не обойтись

тся транспортной логистикой как в международном, так и во внутрироссийском сообщении. Мы отправляем грузы всеми видами транспорта в любую точку мира, занимаемся их таможенным оформлением и пред
30.08.2023 Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса»

тного внесения и откроет больше гибких настроек. Кроме того, теперь предложения с самой оперативной доставкой помечаются значком «Быстрее доставка». Он отображается в карточках «Поиска», которы
30.08.2023 Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса»

тного внесения и откроет больше гибких настроек. Кроме того, теперь предложения с самой оперативной доставкой помечаются значком «Быстрее доставка». Он отображается в карточках «Поиска», которы
17.08.2023 «Яндекс маркет» поможет продавцам сэкономить на доставке товаров покупателям в регионах России

зывает, какие товары из ассортимента магазина чаще всего заказывают в разных федеральных округах страны. Благодаря этому продавец может переместить партию продукции ближе к покупателю и сэкономить на доставке. Это стоит дешевле, чем транспортировка товаров поштучно каждый раз, когда их заказывают покупатели. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета». В «Географии продаж» можно п
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

ого режима (ЭПР). В этой программе «Магнит» выступает в качестве заказчика перевозок, предоставляет грузы в своих полуприцепах, а также делится с участниками проекта собственной экспертизой. Ци
10.08.2023 Исследование Life Pay: основные требования и ориентиры бизнеса в выборе интернет и мобильного эквайринга

ия эквайринга предпринимателям стоит уже на начальном этапе. Life Pay провел исследование, чтобы выяснить, какие критерии и дополнительные возможности влияют на выбор интернет эквайринга и оплате при доставке товаров в разных сегментах торговли. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. Основные критерии выбора интернет эквайринга Для предпринимателей, развивающих бизнес в онлайне, осн
05.07.2023 В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки

сразу же оформить возврат. Это работает как для предоплаченных заказов, так и для заказов с оплатой при покупке. По данным «Яндекс доставки», более половины междугородних и внутригородских заказов с доставкой на следующий день получатели забирают из ПВЗ. Возможность примерки и частичного выкупа сделает этот типа доставки более привлекательным. Новая услуга будет особенно полезна продавцам

20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики

Цифровая платформа Monopoly.Online (ГК «Монополия») объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозки, от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и при
03.07.2023 Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики

ь магазинов низких фиксированных цен, совместно с российским разработчиком систем управления складом, транспортом и производством ГК LogistiX внедрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновленной системы LEAD WMS. Реализация проекта дает возможность централизованного мониторинга, контроля и управления изменениями на распределительных центрах (РЦ) сети, пл
21.06.2023 Wildberries тестирует беспилотные грузоперевозки в Подмосковье

и звуковыми датчиками, спутниковой навигацией, видеокамерами. Также на случай экстренной остановки грузовик дополнительно контролируется оператором - один специалист может отслеживать работу д
16.06.2023 Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда

ия в которых составит более 1 млн кв м. По данным IBC Real Estate, общий объем качественного складского предложения в Республике Татарстан чуть более 1 млн кв. м., а доля свободных площадей менее 1%. Логистический центр в Свияжске Приобретаемый логистический центр открылся в 2023 г. на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) под Казанью (ст
15.06.2023 «Почта России» и «Автодор» будут вместе развивать цифровизацию логистики

фровых платформ в логистике. В компании действует система МРПЛ (моделирование региональной почтовой логистики), которая на базе математических алгоритмов строит прогнозную модель на месяцы впер
15.06.2023 ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo

их площадках. Первый эксперимент компания запустила в 2020 г. Автономная платформа EVO-1 доставляла грузы между складами ПЭК. Эксперимент показал снижение числа простоев и нулевую аварийность,

23.05.2023 Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия?

Внутренняя логистика: задачи и бизнес-цели На корпоративном рынке оптимизация внутренней логистики стала драйвером снижения затрат, повышения производительности и создания конкурентн
15.05.2023 Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника

ппа «Русагро» занимается производством масложировой продукции, сахара, свиноводством, растениеводством и реализует продукцию в 60 странах мира и 80 городах России. Для построения системного подхода в логистике и оптимального использования элеваторных мощностей в масложировом бизнес-юните компания оцифровала процесс управления цепями поставок сырья. Ранее в компании использовали традиционный
24.04.2023 Анонсирован новый сервис управления доставкой последней мили от «1С-БСЛ»

Состоялась презентация сервиса «Курьерика» для управления собственной доставкой последней мили. Сервис разрабатывается совместным предприятием фирмы «1С» и ИТ компании BSL, предназначен для автоматизации собственной курьерской службы и интеграции внешних исполнит
17.04.2023 ВСК и «Байкал-сервис» займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике

уги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты. Также сотрудничество подразумевает обмен с компанией «Байкал-сервис» опытом в области цифровых страховых решений для транспортной логистики, оказание консультационной и информационной поддержки в сфере страхования, повышение уровня качества и скорости обслуживания грузоотправителей и рост лояльности к услугам компании. AP
05.04.2023 Россияне остаются без постаматов. Закрывается гигантская сеть PickPoint

t входила и компания «Авито», развивающая одноименный сервис объявлений. Пользователи «Авито» могли заказать доставку нужного им товара через сервис «Авито доставка» и в качестве пункта выдачи

27.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы»

ATI.SU. Пользователям доступны обновленный вид карточки груза, улучшенный интерфейс разделов «Ваши грузы», «Заказы от вас» и «Отчёты», возможность указать время бронирования и другие индивидуа
28.02.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис мониторинга средних ставок на грузоперевозки

зоперевозок по тысячам направлений, выставлять оптимальные цены, регулировать затраты на логистику. Перевозчикам анализ средних ставок помогает выбирать выгодные для работы направления и аргуме
24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта

Мировой рынок цифровой логистики Мировой рынок цифровой логистики, включающий в себя системы управления складом, трудовыми ресурсами и транспортом, в 2021 г. оценивается в $18,1 млрд, а к 2030 г. он вырастет д
30.12.2022 «Сбер» и «Сибур» протестировали робота для промышленной логистики

о проекта решено развивать технологию и задействовать таких роботов на других предприятиях. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наши разработки для промышленной логистики отлично зарекомендовали себя, поэтому мы будем расширять спектр их применения. С каждым годом промышленные роботы берут на себя всё больше задач — это кардинально повышает эффективнос
13.12.2022 СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок

м (Воронеж, Ростов, Краснодар, Волгоград, Казань, Урал, Екатеринбург, Новосибирск и другие регионы) грузы уезжают напрямую из Санкт-Петербурга, минуя Москву. Фуры движутся с двумя водителями бе
06.12.2022 В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием

йся в транспортном средстве iPhone посредством функции «Локатор». Иных доказательств у полицейских не было. Сотрудник местной полиции Гэри Стааб (Gary Staab), которому было поручено возглавить поиски грузовика, по всей видимости, даже не усомнившись в достоверности и точности полученных от потерпевшего данных, сразу же занялся получением ордера на обыск жилища Джонсон и, преуспев в этом, сп
18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

Danone совместно с GlowByte завершила проект по внедрению технологии RPA (Robotic Process Automation) в бизнес-процессы. Это позволило оптимизировать операционную деятельность логистики, а также проверки контрагентов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил операционный директор практики RPA GlowByte Александр Трофимчук. По сло
27.10.2022 «Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России

бербанка. «Сбер еаптека» стала первым продавцом, чей ассортимент безрецептурных лекарств доступен с доставкой на «Сбермегамаркете» – в 64 регионах присутствия «Сбер еаптеки» от Калининграда до

26.10.2022 В «Яндекс картах» появились маршруты для грузовиков

лее безопасной и уменьшит вероятность получить штраф. Чтобы настроить навигацию в «Картах» под свой грузовик, водителю достаточно построить любой автомаршрут и открыть его параметры. Далее нужн
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

тродвигатель. В этой статье мы рассказываем не только об электрокарах с разным типом кузова, но и о грузовом, коммерческом и даже сельскохозяйственном транспорте.Полноразмерные легковые авто: х
05.10.2022 ИТ-решение для оптимизации логистики Loginet запустило новый тип торга с рейтингом ставок

прерывания торга с соответствующий предупреждением для всех участников. Получив эффективную ставку, грузовладельцы могут остановить торг и распределить перевозку на выбранного участника. Для по
05.09.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт». Обновление расширяет возможности грузоперевозчиков, упрощает работу с зак
16.08.2022 Биржа ATI.SU запустила сервис мониторинга средних ставок на грузоперевозки

т для объективного мониторинга рынка поможет грузовладельцам оптимизировать бюджеты на логистику, а перевозчикам — выполнять заказы по рыночным ценам и выбирать наиболее выгодные направления дл
09.08.2022 Число спортивных магазинов с экспресс-доставкой на «Яндекс маркете» выросло за полгода в 2,5 раза

За первые шесть месяцев этого года количество магазинов, которые продают с экспресс-доставкой спортивные товары на «Яндекс маркете», увеличилось в 2,5 раза. В результате категория спорттоваров стала одной из лидирующих на сервисе по росту числа продавцов с экспресс-доставко
05.08.2022 «Яндекс маркет» сократил выбросы своей службы доставки с помощью автоматического планирования маршрутов

ю пробега оценили по данным о поездках транспорта крупных компаний-клиентов «Маршрутизации» из сфер логистики, ритейла и электронной коммерции, осуществляющих доставку продуктов питания и непро
26.07.2022 В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн»

трассе М-11 в беспилотном режиме», – отметил руководитель отдела разработок «Старлайн». Беспилотный грузовик StarLine В данный момент инженеры «Старлайн» проводят испытания беспилотного грузови
20.07.2022 МТТ запустил голосового робота для службы доставки пиццы

церий «Микаfood» в Магнитогорске, который позволил сократить расходы на коммуникацию с клиентами на 60% в месяц. Цифровой помощник обрабатывает более 200 заказов в день, заменяя собой трех операторов службы доставки, которые раньше вручную подтверждали и корректировали детали оставленного на сайте заказа. В «Микаfood» отмечают, что после внедрения голосового робота скорость подтверждения за
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой

). Это выяснила «Лаборатория Касперского», проанализировав данные, собранные с помощью симулятора фишинга, встроенного в решение Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Проблема с физической доставкой неких документов или товаров оказалась цепким крючком, привлекающим внимание многих. Это неудивительно, ведь сегодня люди активно пользуются доставкой, поэтому в большинстве сл
30.06.2022 Интернет-магазин «Окраина» внедрил динамические маршруты в доставке

представители интернет-магазин «Окраина». При отмене или переносе заказов, которые уже находятся в доставке, курьер или логист может по клику оптимизировать уже построенный маршрут. Это эконом
30.05.2022 Группа компаний «Формула» разработала решение «Международная логистика: автоматизация расчетов»

снизить трудозатраты логистов и менеджеров по ВЭД на оформление учетного процесса по международной логистике и сделать его прозрачным с помощью фиксирования в ИТ-системе всех необходимых данны
24.05.2022 «Яндекс доставка» предложила предпринимателям платформу для организации магистральных перевозок

ентованный, рефрижераторный, изотермический и другие. Пользователи платформы также могут объединить грузы разных грузоотправителей, если кузов грузовика оказался неполным (LTL-перевозки). Это п

Публикаций - 5868, упоминаний - 6804

Логистика замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Yandex - Яндекс 6208 407
7440 396
Microsoft Corporation 23943 346
SAP SE 5040 310
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 211
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 179
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 176
IBM - International Business Machines Corp 9295 167
Oracle Corporation 6450 159
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 146
Apple Inc 11502 141
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 124
Samsung Electronics 9894 122
Amazon Inc - Amazon.com 2860 116
Google LLC 11255 113
VK - Mail.ru Group 3265 113
Корус Консалтинг ГК 1129 111
Крок - Croc 1751 87
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2972 84
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 82
Cisco Systems 4968 82
Huawei 3638 81
HP Inc. 5601 74
Intel Corporation 11815 74
5nine Software 1879 73
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 71
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1388 69
Softline - Софтлайн 2272 65
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 65
Dell EMC 4969 64
Цифра ГК 2228 64
SAP CIS - САП СНГ 840 62
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2630 60
Прогноз 1561 60
1С-Рарус 831 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 52
Meta Platforms - Facebook 4361 52
РТИ Микрон - Micron 1320 47
Citrix Systems 793 46
Почта России ПАО 1966 287
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 259
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 182
РЖД - Российские железные дороги 1720 122
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 121
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 115
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 107
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 104
Лента - Сеть розничной торговли 1831 101
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 87
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 87
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 410 86
Магнит - Тандер - сеть магазинов 713 85
Открытие ФК - Банк Открытие 520 85
Связной ГК 1354 81
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 80
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 188 73
Россети Ленэнерго 2334 64
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 434 64
Альфа-Банк 1650 58
Uber 316 57
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 54
Газпром нефть 534 53
Visa International 1899 53
eBay Inc 1604 52
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 380 49
X5 Group - Перекрёсток 475 48
Газпром ПАО 1201 47
Евросеть 1402 47
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 47
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 46
Boeing 991 46
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 375 45
ПГК - Первая грузовая компания 174 44
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 40
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 102 39
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 365 39
Транснефть 279 38
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 101 38
НСПК - Национальная система платежных карт 666 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 234
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 148
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 134
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 123
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 103
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 98
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 97
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 93
Президент Российской Федерации 3962 92
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 90
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 89
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 88
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 81
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 77
Правительство Москвы 2142 76
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 66
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 64
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 62
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 58
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 58
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 52
Федеральное казначейство России 1628 50
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 856 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 37
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 146 37
Судебная власть - Judicial power 2172 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1238 33
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 32
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 348 30
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 89 28
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 169 25
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 57
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 23
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 104 19
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 32 16
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 15
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 236 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 9
4CIO 754 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 175 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 7
Единая Россия - Политическая партия 277 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 5
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 4
АФТ - Ассоциация Финтех 78 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
Linux Foundation 176 3
ЛДПР 100 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 100 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
8K Association - Ассоциация 8K 168 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 1920
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 1403
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 1312
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10533 771
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 672
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 625
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 549
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10680 546
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Apple iPhone - серия смартфонов 6785 95
Linux OS 8791 80
Microsoft Dynamics 1178 80
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Apple - App Store 2718 72
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 48
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