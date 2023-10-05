Логистика Логистические услуги Logistics services Управление перевозками Грузоперевозки Грузовые терминалы Доставка Перевозка выделенным транспортом FTL, Full Truck Load

На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме вумя столицами еженедельно. Об этом CNews сообщили представители StarLine. Высокоавтоматизированный грузовик двигался по маршрутному заданию, используя технологии в областях беспилотного вожден

Мария Гавичус, Major Cargo Service: Рынок транспортной логистики меняется так быстро, что без онлайн-коммуникации не обойтись тся транспортной логистикой как в международном, так и во внутрироссийском сообщении. Мы отправляем грузы всеми видами транспорта в любую точку мира, занимаемся их таможенным оформлением и пред

Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» тного внесения и откроет больше гибких настроек. Кроме того, теперь предложения с самой оперативной доставкой помечаются значком «Быстрее доставка». Он отображается в карточках «Поиска», которы

Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» тного внесения и откроет больше гибких настроек. Кроме того, теперь предложения с самой оперативной доставкой помечаются значком «Быстрее доставка». Он отображается в карточках «Поиска», которы

«Яндекс маркет» поможет продавцам сэкономить на доставке товаров покупателям в регионах России зывает, какие товары из ассортимента магазина чаще всего заказывают в разных федеральных округах страны. Благодаря этому продавец может переместить партию продукции ближе к покупателю и сэкономить на доставке. Это стоит дешевле, чем транспортировка товаров поштучно каждый раз, когда их заказывают покупатели. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета». В «Географии продаж» можно п

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер ого режима (ЭПР). В этой программе «Магнит» выступает в качестве заказчика перевозок, предоставляет грузы в своих полуприцепах, а также делится с участниками проекта собственной экспертизой. Ци

Исследование Life Pay: основные требования и ориентиры бизнеса в выборе интернет и мобильного эквайринга ия эквайринга предпринимателям стоит уже на начальном этапе. Life Pay провел исследование, чтобы выяснить, какие критерии и дополнительные возможности влияют на выбор интернет эквайринга и оплате при доставке товаров в разных сегментах торговли. Об этом CNews сообщили представители Life Pay. Основные критерии выбора интернет эквайринга Для предпринимателей, развивающих бизнес в онлайне, осн

В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки сразу же оформить возврат. Это работает как для предоплаченных заказов, так и для заказов с оплатой при покупке. По данным «Яндекс доставки», более половины междугородних и внутригородских заказов с доставкой на следующий день получатели забирают из ПВЗ. Возможность примерки и частичного выкупа сделает этот типа доставки более привлекательным. Новая услуга будет особенно полезна продавцам

Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики Цифровая платформа Monopoly.Online (ГК «Монополия») объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозки, от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и при

Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики ь магазинов низких фиксированных цен, совместно с российским разработчиком систем управления складом, транспортом и производством ГК LogistiX внедрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновленной системы LEAD WMS. Реализация проекта дает возможность централизованного мониторинга, контроля и управления изменениями на распределительных центрах (РЦ) сети, пл

Wildberries тестирует беспилотные грузоперевозки в Подмосковье и звуковыми датчиками, спутниковой навигацией, видеокамерами. Также на случай экстренной остановки грузовик дополнительно контролируется оператором - один специалист может отслеживать работу д

Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда ия в которых составит более 1 млн кв м. По данным IBC Real Estate, общий объем качественного складского предложения в Республике Татарстан чуть более 1 млн кв. м., а доля свободных площадей менее 1%. Логистический центр в Свияжске Приобретаемый логистический центр открылся в 2023 г. на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) под Казанью (ст

«Почта России» и «Автодор» будут вместе развивать цифровизацию логистики фровых платформ в логистике. В компании действует система МРПЛ (моделирование региональной почтовой логистики), которая на базе математических алгоритмов строит прогнозную модель на месяцы впер

ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo их площадках. Первый эксперимент компания запустила в 2020 г. Автономная платформа EVO-1 доставляла грузы между складами ПЭК. Эксперимент показал снижение числа простоев и нулевую аварийность,

Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия? Внутренняя логистика: задачи и бизнес-цели На корпоративном рынке оптимизация внутренней логистики стала драйвером снижения затрат, повышения производительности и создания конкурентн

Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника ппа «Русагро» занимается производством масложировой продукции, сахара, свиноводством, растениеводством и реализует продукцию в 60 странах мира и 80 городах России. Для построения системного подхода в логистике и оптимального использования элеваторных мощностей в масложировом бизнес-юните компания оцифровала процесс управления цепями поставок сырья. Ранее в компании использовали традиционный

Анонсирован новый сервис управления доставкой последней мили от «1С-БСЛ» Состоялась презентация сервиса «Курьерика» для управления собственной доставкой последней мили. Сервис разрабатывается совместным предприятием фирмы «1С» и ИТ компании BSL, предназначен для автоматизации собственной курьерской службы и интеграции внешних исполнит

ВСК и «Байкал-сервис» займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике уги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты. Также сотрудничество подразумевает обмен с компанией «Байкал-сервис» опытом в области цифровых страховых решений для транспортной логистики, оказание консультационной и информационной поддержки в сфере страхования, повышение уровня качества и скорости обслуживания грузоотправителей и рост лояльности к услугам компании. AP

Россияне остаются без постаматов. Закрывается гигантская сеть PickPoint t входила и компания «Авито», развивающая одноименный сервис объявлений. Пользователи «Авито» могли заказать доставку нужного им товара через сервис «Авито доставка» и в качестве пункта выдачи

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы» ATI.SU. Пользователям доступны обновленный вид карточки груза, улучшенный интерфейс разделов «Ваши грузы», «Заказы от вас» и «Отчёты», возможность указать время бронирования и другие индивидуа

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис мониторинга средних ставок на грузоперевозки зоперевозок по тысячам направлений, выставлять оптимальные цены, регулировать затраты на логистику. Перевозчикам анализ средних ставок помогает выбирать выгодные для работы направления и аргуме

Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта Мировой рынок цифровой логистики Мировой рынок цифровой логистики, включающий в себя системы управления складом, трудовыми ресурсами и транспортом, в 2021 г. оценивается в $18,1 млрд, а к 2030 г. он вырастет д

«Сбер» и «Сибур» протестировали робота для промышленной логистики о проекта решено развивать технологию и задействовать таких роботов на других предприятиях. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наши разработки для промышленной логистики отлично зарекомендовали себя, поэтому мы будем расширять спектр их применения. С каждым годом промышленные роботы берут на себя всё больше задач — это кардинально повышает эффективнос

СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок м (Воронеж, Ростов, Краснодар, Волгоград, Казань, Урал, Екатеринбург, Новосибирск и другие регионы) грузы уезжают напрямую из Санкт-Петербурга, минуя Москву. Фуры движутся с двумя водителями бе

В США спецназ по наводке iPhone взял штурмом дом старушки в поисках грузовика с оружием йся в транспортном средстве iPhone посредством функции «Локатор». Иных доказательств у полицейских не было. Сотрудник местной полиции Гэри Стааб (Gary Staab), которому было поручено возглавить поиски грузовика, по всей видимости, даже не усомнившись в достоверности и точности полученных от потерпевшего данных, сразу же занялся получением ордера на обыск жилища Джонсон и, преуспев в этом, сп

Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов Danone совместно с GlowByte завершила проект по внедрению технологии RPA (Robotic Process Automation) в бизнес-процессы. Это позволило оптимизировать операционную деятельность логистики, а также проверки контрагентов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил операционный директор практики RPA GlowByte Александр Трофимчук. По сло

«Сбермегамаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в 64 регионах России бербанка. «Сбер еаптека» стала первым продавцом, чей ассортимент безрецептурных лекарств доступен с доставкой на «Сбермегамаркете» – в 64 регионах присутствия «Сбер еаптеки» от Калининграда до

В «Яндекс картах» появились маршруты для грузовиков лее безопасной и уменьшит вероятность получить штраф. Чтобы настроить навигацию в «Картах» под свой грузовик, водителю достаточно построить любой автомаршрут и открыть его параметры. Далее нужн

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика тродвигатель. В этой статье мы рассказываем не только об электрокарах с разным типом кузова, но и о грузовом, коммерческом и даже сельскохозяйственном транспорте.Полноразмерные легковые авто: х

ИТ-решение для оптимизации логистики Loginet запустило новый тип торга с рейтингом ставок прерывания торга с соответствующий предупреждением для всех участников. Получив эффективную ставку, грузовладельцы могут остановить торг и распределить перевозку на выбранного участника. Для по

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила мобильное приложение «АТИ грузы и транспорт». Обновление расширяет возможности грузоперевозчиков, упрощает работу с зак

Биржа ATI.SU запустила сервис мониторинга средних ставок на грузоперевозки т для объективного мониторинга рынка поможет грузовладельцам оптимизировать бюджеты на логистику, а перевозчикам — выполнять заказы по рыночным ценам и выбирать наиболее выгодные направления дл

Число спортивных магазинов с экспресс-доставкой на «Яндекс маркете» выросло за полгода в 2,5 раза За первые шесть месяцев этого года количество магазинов, которые продают с экспресс-доставкой спортивные товары на «Яндекс маркете», увеличилось в 2,5 раза. В результате категория спорттоваров стала одной из лидирующих на сервисе по росту числа продавцов с экспресс-доставко

«Яндекс маркет» сократил выбросы своей службы доставки с помощью автоматического планирования маршрутов ю пробега оценили по данным о поездках транспорта крупных компаний-клиентов «Маршрутизации» из сфер логистики, ритейла и электронной коммерции, осуществляющих доставку продуктов питания и непро

В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн» трассе М-11 в беспилотном режиме», – отметил руководитель отдела разработок «Старлайн». Беспилотный грузовик StarLine В данный момент инженеры «Старлайн» проводят испытания беспилотного грузови

МТТ запустил голосового робота для службы доставки пиццы церий «Микаfood» в Магнитогорске, который позволил сократить расходы на коммуникацию с клиентами на 60% в месяц. Цифровой помощник обрабатывает более 200 заказов в день, заменяя собой трех операторов службы доставки, которые раньше вручную подтверждали и корректировали детали оставленного на сайте заказа. В «Микаfood» отмечают, что после внедрения голосового робота скорость подтверждения за

Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой ). Это выяснила «Лаборатория Касперского», проанализировав данные, собранные с помощью симулятора фишинга, встроенного в решение Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Проблема с физической доставкой неких документов или товаров оказалась цепким крючком, привлекающим внимание многих. Это неудивительно, ведь сегодня люди активно пользуются доставкой, поэтому в большинстве сл

Интернет-магазин «Окраина» внедрил динамические маршруты в доставке представители интернет-магазин «Окраина». При отмене или переносе заказов, которые уже находятся в доставке, курьер или логист может по клику оптимизировать уже построенный маршрут. Это эконом

Группа компаний «Формула» разработала решение «Международная логистика: автоматизация расчетов» снизить трудозатраты логистов и менеджеров по ВЭД на оформление учетного процесса по международной логистике и сделать его прозрачным с помощью фиксирования в ИТ-системе всех необходимых данны