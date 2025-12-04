Разделы

Романов Кирилл


СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Линза» и Servicepipe объявили о начале партнерства 1
31.10.2024 Эксперты «Линзы» получили сертификацию по ключевым продуктам Positive Technologies 1
27.10.2022 «Сиссофт» защитит ИТ-системы клиентов SIEM-системой отечественной разработки 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.07.2022 WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Романов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 27
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
МегаФон 9881 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 518 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 634 26
UIPath 108 26
Газинформсервис - ГИС 408 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 248 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Microsoft Corporation 25233 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 394 3
ESG - Enterprise Strategy Group 253 3
Amazon Inc - Amazon.com 3131 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
McKinsey & Company Int 269 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2472 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 231 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 873 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 33 1
DocsInBox - Доксинбокс 5 1
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Dell EMC 5090 1
Cisco Systems 5222 1
Intel Corporation 12533 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 178 1
ИКС 390 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
8968 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
РЖД - Российские железные дороги 2000 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 26
Транснефть 322 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 11
Лента - Сеть розничной торговли 2265 11
Абсолют Банк 240 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 10
Ингосстрах СПАО 451 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 557 10
Сургутнефтегаз - СНГ 278 10
Ингосстрах Инвестиции 21 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1789 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 9
МКБ - Московский кредитный банк 616 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 6
ПСБ - Промсвязьбанк 900 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 131 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
36,6 - аптечная сеть 91 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2993 3
Uber 337 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12827 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2811 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1999 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3422 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3523 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2721 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3245 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 43 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2154 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3113 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4786 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 390 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 2
МИК - Московский инновационный кластер 165 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5773 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1619 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5223 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Федеральное казначейство России 1877 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3452 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6264 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 9
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 27
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3678 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9768 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12250 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4683 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17127 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5856 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23002 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2461 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1591 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3402 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18042 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2234 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 738 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1367 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13326 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11967 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 616 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7397 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6891 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5888 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12329 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2811 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10116 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4895 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8162 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13313 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11440 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11305 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5666 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2348 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6143 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7588 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7268 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1162 4
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 26
НКТ - Р7-Офис 476 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5820 4
Google Android 14661 3
Apple iOS 8234 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2047 3
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1507 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
Microsoft Office 365 981 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:ERP Управление предприятием 709 2
Linux OS 10881 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1207 2
Microsoft Windows 16315 2
1С:Корпорация 54 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 2
Microsoft Planner 2 1
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 22 1
Odoo S. A. - Odoo ERP 3 1
NetApp Active IQ 2 1
CTI IoT Platform 3 1
NetApp ONTAP 68 1
Red Hat Ansible 125 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1405 1
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 796 1
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 28 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 32 26
Спиридонов Иван 26 26
Касаев Сергей 27 26
Натрусов Артем 312 26
Шадаев Максут 1142 26
Чаркин Евгений 314 26
Паршин Максим 321 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 46 26
Шпак Василий 262 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 183 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 75 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 34 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 149 26
Врацкий Андрей 164 26
Тутаев Михаил 55 26
Белоусов Максим 109 11
Сергеев Сергей 161 10
Аксаков Анатолий 159 10
Иванов Алексей 152 10
Ульянов Николай 161 10
Попов Андрей 115 10
Ермолаев Артем 379 10
Онищенко Владислав 98 10
Клепиков Алексей 120 10
Козырев Алексей 326 10
Россия - РФ - Российская федерация 156640 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 26
Европа 24628 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8104 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13565 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 75 1
Казахстан - Республика 5788 1
Беларусь - Белоруссия 6020 1
Украина 7788 1
Грузия 1282 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1688 1
Земля - планета Солнечной системы 10653 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1537 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18185 1
Испания - Королевство 3758 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 995 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 542 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1303 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 310 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8109 27
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 27
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2065 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6233 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11750 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 473 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6661 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5848 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3766 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10518 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8527 4
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6246 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 944 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 993 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4405 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3696 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6934 3
Аудит - аудиторский услуги 3101 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10731 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8236 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1044 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 658 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4243 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3375 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2951 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7264 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 924 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6352 2
Паспорт - Паспортные данные 2729 2
Комсомольская правда ИД 71 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11404 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2149 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3748 2
Gartner - Гартнер 3605 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 774 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 665 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 613 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1213 26
CNews AWARDS - награда 547 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2133 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404893, в очереди разбора - 733303.
Создано именных указателей - 186573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

