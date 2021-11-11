Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО

9 ноября 2021 г. на CNews FORUM 2021 состоялся открытый диалог министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева с представителями ИКТ-отрасли. В течение недели до форума читатели CNews присылали в редакцию свои вопросы главе Минцифры, в день мероприятия участники задавали их сразу в чате. Министр ответил на вопросы в прямом эфире в беседе с главным редактором CNews Aлександрой Кирьяновой.

«Я принес персональные извинения 300 тысячам пользователей»

CNews: Вчерашняя история с QR-кодами на портале госуслуг — что это было? (Прим. CNews: 8 ноября на портале госуслуг срок действия QR-кода привитым от COVID-19 пользователям сократился с 12 до 6 месяцев, а у тех, кто привился более полугода назад, он аннулировался).

Максут Шадаев: Ситуация была связана с тем, что на портале госуслуг в быстром, экстренном порядке вместо двух сертификатов — переболевшего и вакцинированного — вводили единую форму. Такое решение было принято Минздравом. У переболевших QR-код действует полгода, у вакцинированных — год. При переходе к единой форме возникла техническая ошибка. Проблема была устранена за четыре часа.

Максут Шадаев: Хотим, чтобы все инфраструктурные поставщики облачных сервисов могли иметь доступ к рынку госзаказа

Вчера я принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и понимая чувствительность всей этой истории, взял ситуацию на дополнительный контроль. Это связано, безусловно, с очень сжатыми сроками. К сожалению, нам не всегда удается отстоять разумные сроки вывода новых сервисов, которые позволяют гарантировать необходимое качество их запуска. Сейчас мы создаем дополнительный контур тестирования. Еще раз приношу извинения.

Краткая биография Максут Игоревич Шадаев Родился в 1979 г.

С 1999 по 2004 г. — работал на руководящих позициях в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В 2004 г. назначен советником министра, а затем директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Минсвязи РФ.

В 2008 г. назначен помощником руководителя Администрации Президента РФ, отвечал за организацию работы совета при Президенте России по развитию информационного общества.

В 2012 г. назначен советником председателя Государственной Думы РФ.

В 2014–2018 гг. — министр государственного управления, информационных технологий и связи, а затем заместитель председателя правительства Московской области.

В сентябре 2018 г. назначен вице-президентом «Ростелеком» по цифровым платформам.

С 21 января 2020 г. — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Задача платформы, которую мы запускаем, — ускорить и упростить процесс разработки»

CNews: Пандемия диктует новые сроки ускоренной цифровизации. Многие на рынке сталкиваются с такими проблемами. Очень много вопросов, которые поступили в редакцию, касалось темы «Гостеха». Как госорганизациям и ИТ-компаниям подготовиться к переходу на «Гостех»? Эксперимент заканчивается в мае предстоящего года. Как обстоит дело с образовательными курсами, с сертификацией? Что вы рекомендуете начать делать уже сейчас?

Максут Шадаев: Весь мир идет по пути ускорения разработки, и мы здесь не уникальны. Жизнь диктует новые сроки вывода новых сервисов. Понятно, что в традиционном формате многие разработки уже, к сожалению, невозможны.

Сервисы, которые будут размещаться на платформе «Гостех», станут доступны госорганам, госкомпаниям, госорганизациям без необходимости проведения торгов — аукционов, конкурсов и так далее

Задача платформы, которую мы запускаем, — ускорить и упростить процесс разработки, сделать так, чтобы уже созданные сервисы можно было переиспользовать. Мы хотим упростить доступ компаний-разработчиков к рынку госзаказа. Те сервисы, которые будут размещаться на платформе «Гостех», будут доступны госорганам, госкомпаниям, госорганизациям без необходимости проведения торгов — аукционов, конкурсов и так далее. Я считаю, что это должно мотивировать ИТ-компании приходить и «запиливать» свои сервисы.

Мы выделяем два основных типа пользователей платформы. Первый — это крупные ведомства, которым нужны большие промышленные решения, современная методология разработки, управляемость, микросервисная архитектура. Второй тип — регионы, муниципальные образования и муниципальные организации, которым нужны готовые сервисы, к которым можно просто и быстро подключиться и использовать при минимальной доработке. То есть решения low-code и no-code.

Максут Шадаев: Мы заинтересованы в том, чтобы в «Госмаркете» было максимальное количество готовых приложений

Пока использование платформы не обязательно — это опция. Мы смотрим на результаты эксперимента. Я доволен тем, как все продвигается. Возможно, с 2024 года сделаем использование «Гостех» обязательным. Пока это возможность, предоставленная ведомствам, заказчикам и ИТ-компаниям, для реализации собственных решений.

На ближайшее время запланирована большая конференция для разработчиков. Уже существует оператор платформы ФКУ «Гостех», на его сайте выложена вся документация. Надеюсь, что до конца этого года будут запущены песочницы — дадим возможность попробовать имеющиеся компоненты. Очень важно, что платформа совершенно открытая. То есть ведущие ИТ-компании могут переносить туда свои технологические компоненты, которые будут востребованы и ведомствами, и разработчиками.

CNews: Как будет организован доступ к «Госмаркету» для поставщиков ИТ-решений? Должны ли разработчики проходить обучение, сертификацию? К чему вы рекомендовали бы готовиться уже сейчас?

Максут Шадаев: Правила участия мы сейчас формируем, постараемся сделать их максимально необременительными. Мы заинтересованы в том, чтобы в «Госмаркете» было максимальное количество готовых приложений, которые ведомства любого уровня смогут получить без серьезных обременений. В этом смысле «Госмаркет» может устранить барьеры между заказчиками и разработчиками.

Как мы понимаем, доступ на рынок госпроектов во многих случаях затруднен. У ведомств зачастую нет денег на новые разработки, а у разработчиков нет возможности, минуя очень крупных интеграторов с большим опытом работы на госрынке, попасть к заказчику. А «Госмаркет» — максимально открытая система. Будут утверждены правила— мы уже готовим законопроект, по которому все, кто туда придет, получат возможность предоставлять свои сервисы без конкурентных закупок.

CNews: Коснется ли переход на «Гостех» компаний с госучастием?

Максут Шадаев: На первом этапе это тоже опционально. Дальше посмотрим. Мы считаем, что, если мы сделаем хорошую платформу, и там будут востребованные сервисы, они сами пробьют себе дорогу, в том числе, в госкомпании.

CNews: Не видите ли вы опасность в консолидации? Ведь уязвимость в едином платформенном решении может распространиться на всю страну. Как будут решаться вопросы безопасности?

Максут Шадаев: Безопасность — это отдельный большой вопрос. Мы обсуждаем создание отдельного SOC для «Гостеха» и «Госмаркета», вместе с регуляторами вырабатываем общие требования к инфраструктуре, которая позволит обеспечить предоставление этих сервисов.

Если говорить об опасности консолидации, то мы, наоборот, считаем, что благодаря «Гостеху» будет развиваться конкуренция — все получат равные возможности присутствия на платформе, и заказчику будет удобно выбирать и использовать те или иные решения. То есть здесь никакой закрытости не будет, все конкурентные востребованные решения получат возможность добавлять их в «Гостех».

CNews: «Гостех» — это платформенный слой, PaaS. На каком инфраструктурном слое будет работать это платформенное решение? Дмитрий Чернышенко в интервью CNews поставил «Гостех» в один ряд с Amazon Web Services, Microsoft Azure. Как будет организован доступ? Насколько он будет активен для коммерческих поставщиков инфраструктурных сервисов?

Максут Шадаев: Это развилка, на которой мы сейчас находимся. С одной стороны, обсуждается вопрос создания единого государственного ЦОДа. По этому пути, например, шла ФНС, сейчас идут МВД, правительство Москвы. С другой стороны, мы понимаем, что, даже если мы пойдем по этому пути, все равно останутся потребности, которые мы не сможем оперативно удовлетворять без привлечения внешних поставщиков. Поэтому, скорее всего, будет сбалансированная мультиоблачная модель. То есть, мы хотим, чтобы все инфраструктурные поставщики облачных сервисов, облачной инфраструктуры могли иметь доступ к рынку госзаказа.

«Сети нового поколения — это жизненная необходимость»

CNews: И еще один инфраструктурный вопрос, немного в стороне от «Гостеха», но тоже важный. Как идет запуск 5G в России? С какими проблемами сталкивается рынок? Как планируется их решать?

Максут Шадаев: 5G — очень сложный вопрос. 5G признана Советом безопасности критической технологией, поэтому принято решение в обязательном порядке обеспечить производство собственного оборудования для построения сетей 5G. Процесс уже запущен. И я верю, что к 2024 году у нас будет производство. В этот процесс вовлекаются крупные международные вендоры, в завершающей стадии находится обсуждение создания совместных предприятий, локализации производства и так далее. Это очень позитивная история. Я верю, что мы выйдем на отечественное производство оборудования для 5G на основе ведущих, в том числе, международных решений.

Максут Шадаев отвечает на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 2021

Еще другая проблема — это частоты. У нас существуют ограничения по использованию так называемого «золотого диапазона», принятого во всем мире для 5G. У нас он используется для других целей, его мы задействовать не можем. Мы рассматриваем другие диапазоны, но они являются более сложными и дорогими для построения сетей 5G. Мы рассматриваем диапазоны 4,8 ГГц и нижний 694–790 МГц, там и там нужно проводить конверсию. Активно этим занимаемся, и, надеюсь, к 2024 году, когда надо будет запустить 5G на отечественном оборудовании в мегаполисах, эти работы завершатся.

Более того, я четко понимаю, как стремительно, в том числе на фоне пандемии, растет нагрузка на сети связи — трафик растет на 40–50% в год. Честно говоря, без запуска сетей 5G будет физически тяжело справиться с таким ростом трафика в мегаполисах. Поэтому сети нового поколения — это жизненная необходимость.

CNews: Нет ли у вас опасений, что без доступа к «золотому диапазону» есть риск отстать от мировых темпов запуска 5G?

Максут Шадаев: С одной стороны, мы видим победные рапорты о том, что в мире уже развернуто около полутора миллионов базовых станций. С другой стороны, я как министр получаю огромное количество запросов от граждан с просьбой обеспечить LTE не в городах. Да, в России есть спрос на 5G, и одновременно остается огромное количество населенных пунктов, где нет нормального мобильного интернета 4G. Эта временная задержка, возможно, позволит нам все-таки не наращивать объем присутствия современных сервисов в крупных агломерациях-миллионниках, а обеспечить инвестиции операторов в создание инфраструктуры в небольших населенных пунктах, тем самым ликвидируя диспропорцию в доступности услуг связи.

Я четко понимаю, что, если бы «золотой диапазон» 5G был сейчас доступен, операторы строили бы сети в крупных городах. И их основные инвест-программы, capex в основном пошли бы в сети 5G. В этом смысле сейчас, условно, неплохой момент, потому что, не имея возможности инвестировать в 5G, компании спокойно отстраивают современные сети в небольших населенных пунктах, тем самым сглаживая цифровое неравенство, которое есть в стране. И в этом смысле вынужденная передышка идет на пользу в части доступности современных услуг связи для всего населения, независимо от того, где оно проживает.

«Наша задача — втащить в импортозамещение по-хорошему»

CNews: Еще один большой блок вопросов, который поступил в редакцию, касается импортозамещения. На уровне Минцифры и Минпромторга не первый месяц ведутся разговоры о целесообразности интеграции реестров российского ПО и железа, которые курируют эти министерства. Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются, но пока не носят радикального характера. Следует ли в ближайшее время ожидать требования об обязательной совместимости ПО с железом для его попадания в реестр Минцифры, и совместимости железа с ПО для его попадания в реестр Минпромторга?

Что будет, если в СДХ убрать семь из восьми контроллеров? Инфраструктура

Максут Шадаев: Это положительный тренд: сейчас происходит взаимное проникновение двух министерств. Например, мы создали департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию. Минпромторг отвечает за формирование производственной базы, а задача Минцифры — гарантировать спрос на нее там, где у российских решений есть шанс импортозаместить зарубежные продукты. Поэтому у нас в этом смысле с коллегами идет очень хорошая кооперативная работа.

Конечно, требования по совместимости будут, и будут в ближайшее время. Ведь отечественный софт должен работать на отечественном железе. Тем более, что теперь Минцифра отвечает и за спрос на оборудование в телекоме, датчики, умный дом. Мы должны создать систему экономического стимулирования, которое бы побуждало крупные компании покупать российское оборудование. При этом мы понимаем, что на первом этапе оно дороже, чем зарубежные аналоги. А значит, надо создать систему снижения ценовой разницы, обеспечить российскому оборудованию ценовое преимущество.

Если компании готовы в течение 10 лет закупать российское оборудование, то государство готово выделять субсидии как производителю, чтобы он переходил на отечественные электронные решения, так и заказчику, чтобы покупка российского для него была не дороже, чем иностранного

С другой стороны, понятно, что будут вводиться определенные ограничения. Например, при продлении разрешений на мобильную связь четвертого поколения с 2023 года на сети связи можно будет ставить только российские базовые станции LTE. Это, кстати, очень подстегнуло крупных международных вендоров договариваться, в том числе, о локализации 5G. То есть мы пытаемся комбинировать и кнут, и пряник.

CNews: Рынок с воодушевлением ждет сквозных проектов. Как будет организовано их экономическое стимулирование — ведь многие компании опасаются субсидий?

Максут Шадаев: Наша задача — втащить в импортозамещение по-хорошему крупных якорных заказчиков, которые обеспечивают массовый спрос в своих отраслях. Понятно, что это не всегда госкомпании, а значит они могут быть не готовы работать с бюджетными деньгами. Для них мотивация очень простая: если они готовы в 10-летнем периоде подтвердить внятные объемы закупки российского оборудования, то государство готово выделять субсидии на то, чтобы доля российских компонентов в этом оборудовании увеличивалась. Мы готовы давать субсидию как производителю, чтобы он переходил на отечественные микроэлектронные решения, так и заказчику, чтобы покупка российского для него была не дороже, чем иностранного.

Максут Шадаев: Временная задержка с развертыванием 5G позволит обеспечить инвестиции операторов в создание инфраструктуры в небольших населенных пунктах

Многие говорят, что лучше субсидировать производителя. Такая схема тоже возможна. Но мы пытаемся идти от заказчика, делая так, как ему удобно. Во многих случаях эта субсидия будет уходить производителю. Он будет гарантировать поставку продукции по цене на 15–20% ниже цены иностранных конкурентных решений.

«Доля компов, которые используют открытый софт, в школах будет расти»

CNews: Еще такой вопрос прислали в редакцию. В школах и вузах используется вычислительная техника на операционной системе Windows. При этом разрабатываемые в России процессоры работают на Linux. Когда планируется организовать переход на Linux?

Максут Шадаев: Вообще, я с этим немного не согласен. По моим оценкам, сейчас не менее 50% школьных компьютеров работает на Linux. Это очень высокий показатель. Это исторически было связано с тем, что в свое время в конце 2010-х годов Microsoft лицензировали один раз, а потом была большая программа по продвижению open source в школах.

Сейчас мы обсуждаем, какие барьеры стоят на пути open source в школах. Во-первых, система ЕГЭ достаточно жестко завязана на Windows-платформу, но это касается только пунктов приема экзаменов, а не обычных школ. Во-вторых, есть электронные учебники, которые работают только в Windows-среде. Мы с Рособрнадзором начинаем модернизацию системы ЕГЭ для того, чтобы убрать зависимость от Microsoft. И обсуждаем с Минпросветом требования к электронным учебникам — они должны быть мультиплатформенными, то есть запускаться в том числе и на Linux.

Мы убираем барьеры, которые мешают развитию open source. Хотя в тех регионах, где я работал, и в Московской области, Linux в школах очень много. Школа — это то место, естественная среда, где можно научить детей работать на нескольких платформах, чтобы избежать суперзависимости от Windows.

Мы с Рособрнадзором начинаем модернизацию системы ЕГЭ для того, чтобы убрать зависимость от Microsoft. И обсуждаем с Минпросветом требования к электронным учебникам — они должны быть мультиплатформенными, то есть запускаться в том числе и на Linux

Кроме того, у школ не так много денег, чтобы лицензировать Windows, и ограничение на закупки на них тоже распространяется. Доля компов, которые используют открытый софт, в школах точно будет расти.

Мы видим пример Бауманки, для которой Microsoft в один момент ввел ограничения на поставку своих решений. Бауманка вся сидела на Microsoft, практически на всем стеке продуктов, и сейчас в спешном порядке коллеги переходят на весь набор продуктов open source. Понятно, есть элемент привыкания, но переход на open source не остановил внутренние процессы.

CNews: Пионеры импортозамещения.

Максут Шадаев: Да — вынужденные.

«Мы намерены развивать использование биометрии»

CNews: Вопрос из чата форума: как обстоит ситуация с единым цифровым профилем?

Максут Шадаев: В моем понимании, единый цифровой профиль — это единый ID, который позволяет пользователю идентифицироваться в цифровых каналах. У нас больше 80 миллионов пользователей с подтвержденной учеткой госуслуг. Она позволяет делать очень много. Сейчас мы запускаем «Госключ» — это возможность получения неквалифицированной подписи в приложении. Я надеюсь, до конца года мы сможем выдавать и усиленную квалифицированную подпись в мобильном приложении, которая будет приравниваться к собственноручной.

Мы надеемся, что удастся снять последние разногласия по запуску электронного паспорта

Мы сейчас будем делать большой разворот по внедрению биометрии. Я надеюсь, что нам удастся уже скоро согласовать с регуляторами в сфере информационной безопасности возможность биометрической идентификации при авторизации на госуслугах. Это будет второй фактор, который позволит гарантировать большую безопасность учетных записей. Кроме того, цифровой профиль дает пользователю возможность получить доступ к большому набору данных о нем, которые содержатся в разных информационных системах. И самое главное, он сможет их не только посмотреть, но и поделиться. Это очень важно. Например, при заполнении заявления на получение кредита на сайте банка уже сейчас можно авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг и получить доступ к сведениям, которые автоматически вставляются в заявление. Банк получает проверенные данные с подписью ведомств, тратит меньше времени на заполнение форм. Это активно развивается.

И конечно, мы надеемся, что удастся снять последние разногласия по запуску электронного паспорта.

CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?

CNews: Какие уже решения в госуправлении уже принимаются при участии алгоритмов искусственного интеллекта?

Максут Шадаев: Полностью автоматически решения пока не принимаются. Наша задача сделать так, чтобы чиновник, нажимая кнопочку «сгенерить решение», получал предзаполненный чек-лист, где были бы отмечены все основания для принятия решения. Но пока кнопочку все-таки нажимает человек. Пока автоматическое принятие решений нигде полностью не реализовано, но мы к этому стремимся. Зато чиновник уже не может повлиять на решение, например, о начислении каких-то льгот. Весь ИТ-шный трек уже полностью оцифрован, и другого варианта нет. Другое решение он принять не может, только то, которое предлагает ему машина.

CNews: Максут Игоревич, спасибо большое, что нашли время принять участие в форуме. Вопросы продолжают поступать, мы передадим их в министерство и вскоре опубликуем.