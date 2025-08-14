Разделы

Profindustry Профиндустрия-Центр PRO Intellect Technology

Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology

УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Cloud4Y развернул хранилище данных для Profindustry 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 2
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 2
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 2
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 2
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 2
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 2
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 2
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 2
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 2
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 2
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 2
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 2
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 2
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 2
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 2
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 2
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 2
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 2
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 2
18.11.2021 Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS 3
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 2
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 2
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 2
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 2
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 2
15.12.2020 Moniron Cash Connect получила премию CNews «Инновация года» 3
15.12.2020 Как устроена система онлайн-инкассации 2
20.05.2019 Банк Зенит запустил сервис онлайн-инкассации для ритейла 1
27.06.2018 «Магнит» переходит на онлайн-инкассацию с использованием депозитных машин 1

Публикаций - 32, упоминаний - 63

Profindustry и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 475 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 575 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 26
Газинформсервис - ГИС 341 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 26
МегаФон 9495 26
UIPath 106 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 214 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Microsoft Corporation 25003 4
ESG - Enterprise Strategy Group 248 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 354 3
Amazon Inc - Amazon.com 3079 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2222 2
McKinsey & Company Int 256 2
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
8663 1
МойСклад - Логнекс 111 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 159 1
Крок - Croc 1789 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 939 1
Red Hat 1332 1
ИКС 353 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 1
Dell EMC 5058 1
Nvidia Corp 3631 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
Эвотор - Evotor 200 1
Biocad - Биокад 82 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 163 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
РЖД - Российские железные дороги 1955 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 533 26
Транснефть 316 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 128 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 11
Лента - Сеть розничной торговли 2200 11
Абсолют Банк 237 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 10
Ингосстрах СПАО 441 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 10
Сургутнефтегаз - СНГ 277 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 252 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 9
МКБ - Московский кредитный банк 600 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 6
ПСБ - Промсвязьбанк 878 6
Ренессанс Страхование 168 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 21 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 914 4
ГПБ - Газпромбанк 1133 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1954 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 301 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3220 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2638 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2076 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3029 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 356 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5068 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4686 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1250 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 2
МИК - Московский инновационный кластер 150 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4600 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6165 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 283 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1420 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1579 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 4 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 714 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11821 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3403 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4572 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5676 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2338 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 19
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1421 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2143 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13036 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12062 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 577 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7071 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11617 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5695 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5543 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2625 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13124 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7895 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9845 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7270 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5247 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12590 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2712 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6005 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2287 4
НКТ - Р7-Офис 433 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 182 26
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 10 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 319 4
Apple iOS 8045 3
Google Android 14422 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1901 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5591 3
1С:ERP Управление предприятием 659 2
Microsoft Office 365 965 2
Oracle Java - язык программирования 3267 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1409 2
Linux OS 10550 2
1С:Корпорация 49 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 91 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 2
Microsoft Windows 16072 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1262 1
NetApp ONTAP 66 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Microsoft Planner 2 1
Intel x86 - архитектура процессора 1938 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 753 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 109 1
Terrasoft Creatio 97 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Red Hat Ansible 119 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 84 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 52 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 31 1
Ланит DocsHouse 4 1
Барсуков Сергей 31 30
Соловьев Сергей 73 26
Тутаев Михаил 55 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Шпак Василий 248 26
Шадаев Максут 1089 26
Паршин Максим 320 26
Ушаков Анатолий 42 26
Смирнова Татьяна 33 26
Гваришвили Владимир 27 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 32 26
Спиридонов Иван 26 26
Урусов Виктор 134 26
Костин Сергей 36 26
Натрусов Артем 297 26
Бадалов Андрей 66 26
Чаркин Евгений 301 26
Казарин Станислав 175 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 178 26
Мацыгин Юрий 50 26
Носенко Артем 30 26
Врацкий Андрей 148 26
Белоусов Максим 109 11
Сергеев Сергей 156 10
Аксаков Анатолий 158 10
Иванов Алексей 146 10
Шипов Савва 102 10
Клепиков Алексей 119 10
Лигачев Глеб 102 10
Онищенко Владислав 98 10
Евраев Михаил 263 10
Россия - РФ - Российская федерация 151993 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7873 3
Европа 24476 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 428 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 2
Украина 7712 1
Беларусь - Белоруссия 5920 1
Грузия 1266 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Казахстан - Республика 5708 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1644 1
Земля - планета Солнечной системы 10524 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1476 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 862 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Россия - СФО - Омская область 711 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 479 1
Европа Континентальная 39 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11447 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7679 26
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 741 26
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2017 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5675 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19690 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10318 5
Финансовый сектор - Инкассация 40 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6478 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6104 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 962 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4315 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3071 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 609 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8363 3
Аудит - аудиторский услуги 2904 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8078 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 963 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 421 2
Экономический эффект 1148 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 846 2
Комсомольская правда ИД 67 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2042 1
Ведомости 1124 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 2
CNews Инновация года - награда 125 1
Gartner - Гартнер 3587 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 748 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 640 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 503 1
CNews AWARDS - награда 531 27
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
