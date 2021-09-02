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Росатом ТВЭЛ Топливный дивизион госкорпорации Росатом
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики.
Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.
Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
|АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
|Гаранин Евгений 23 21
|Сирота Юрий 43 16
|Абакумов Евгений 110 15
|Дьяченко Валерий 70 14
|Вахнин Павел 52 13
|Сотин Денис 106 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Слышкин Василий 66 13
|Егоров Владимир 64 13
|Портной Михаил 26 13
|Карпов Иван 46 13
|Бурилов Андрей 26 13
|Семенихин Игорь 40 13
|Нестеров Алексей 84 13
|Степченков Максим 42 13
|Сыкулев Андрей 67 13
|Генкина Екатерина 27 13
|Мискевич Евгений 32 13
|Путятинский Сергей 59 13
|Рубин Адар 31 13
|Лебедев Антон 35 13
|Васильев Владислав 42 13
|Халматов Максим 48 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Трофимова Людмила 34 13
|Каюмов Шамиль 37 13
|Прохорова Алла 48 13
|Ямщиков Владимир 35 13
|Чаркин Евгений 203 13
|Богданов Кирилл 110 13
|Хасин Михаил 26 13
|Соловьев Алексей 67 13
|Шевченко Владимир 138 13
|Емелин Александр 29 13
|Шадура Максим 17 13
|Смык Виталий 30 13
|Платонов Михаил 42 13
|Урьяс Вадим 82 13
|Клепиков Алексей 80 13
|Антонов Александр 75 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|Ведомости 375 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
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|Gartner - Гартнер 3301 1
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