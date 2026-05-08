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Росатом ТВЭЛ Топливный дивизион госкорпорации Росатом

Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

 

Илья Муромец, Архитектор цифрового продукта , ТВЭЛ "Применение ИИ для решения задач управления производственными и корпоративными процессами в топливной компании" Конференция CNews 12.02.2026 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2026"

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08.05.2026 Топливный дивизион «Росатома» и «Индастри софт солюшнс» заключили соглашение о развитии промышленной ИИ-платформы «АтомМайнд»

АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») и ИТ-разработчик «Индастри софт

12.11.2025 В Топливном дивизионе «Росатома» завершилась цифровизация технического обслуживания и ремонта оборудования

В Топливном дивизиона «Росатома» (управляющая компания АО «ТВЭЛ») на всех ключевых производственных предприятиях введена в промышленную эксплуатацию сис
06.06.2024 «Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и белорусская ИТ-компания ЗАО «Международный деловой альянс» подписали дорожную карту с
12.10.2022 «Т-КОМ» запускает сервисные услуги поддержки телеком-оборудования и сетей передачи данных

й производитель телеком-оборудования ООО «Т-КОМ» (входит в структуру топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ») объявляет о запуске расширенных пакетов сервисных услуг. Они призваны обеспечить высок
14.07.2022 В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях

В топливной компании Росатома ТВЭЛ запустили в эксплуатацию единую систему управления данными об изделиях дивизиона – PDM Т
18.04.2022 Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта

В Топливной компании «Росатома» ТВЭЛ стартовал проект по созданию автоматизированной системы интеллектуальной проверки технич
04.04.2022 ООО «Т-Ком» запустило производство телекоммуникационного оборудования в Москве

ООО «Т-Ком» (предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ») запустило на площадке Московского завода полиметаллов цех крупноузловой сборки телеком
17.12.2021 Российский производитель ядерного топлива закупает «Мой офис» на 156 миллионов

«Мой офис» для «Росатома» Как выяснил CNews, входящая в «Росатом» топливная компания ТВЭЛ определила поставщика российского офисного пакета «Мой офис» для дочерних предприятий го
02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Т-ком» (совместное предприятие ТВЭЛ и D-Link Corporation) и Merlion подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии дистрибуции оборудования «Т-ком» на территории России. «Подписание соглашения с Merlion – ва
12.11.2020 X-Com завершила проект развития информационной системы ТВЭЛ

X-Com завершила проект развития информационной системы топливной компании «Росатома» ТВЭЛ – одного из крупнейших мировых производителей ядерного топлива. Расширение штата потребо
19.08.2014 ТВЭЛ внедряет систему защиты мобильного доступа вместе с Digital Design и «Крипто-Про»

ым органом по организации закупочной деятельности предприятий, входящих в состав топливной компании ТВЭЛ — российского производителя ядерного топлива, входящего в состав топливного дивизиона го
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM

системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM на двух предприятиях топливной компании Росатома ТВЭЛ. Проект по внедрению системы на предприятиях Новосибирска и Ангарска стартовал в сентябр
15.02.2011 «Астерос» создал единую телекоммуникационную инфраструктуру для предприятий топливной компании ТВЭЛ

ую телекоммуникационную инфраструктуру для пяти крупнейших предприятий в составе топливной компании ТВЭЛ. Современная система связи повысила качество коммуникаций между региональными предприяти
31.05.2010 «ТВЭЛ» внедрила новую систему мониторинга исполнения документов

Компания «ТВЭЛ» объявила о внедрении эффективной электронной системы, которая позволяет в реальном режиме времени контролировать сроки исполнения документов на разных уровнях - от первых вице-президентов
22.03.2010 «Астерос» защитил информацию ТВЭЛ

Группа «Астерос» завершила создание системы защиты информации топливной компании ТВЭЛ, которая успешно прошла аттестацию на соответствие требованиям безопасности информации п
04.03.2010 В структуре "ТВЭЛ" создается Научно-технический центр

Как сообщает пресс-служба Росатома,в структуре формируемой на базе ОАО «ТВЭЛ» Топливной компании создается Научно-технический центр (НТЦ). Центру отводится одно из п
29.01.2010 «Крок» автоматизировал ИТ-деятельность ТВЭЛ

по построению процессов управления ИТ и внедрению системы автоматизации ИТ-деятельности в компании ТВЭЛ, входящей в состав интегрированной компании «Атомэнергопром». Результатом проекта стало

01.06.2009 Корпорация "ТВЭЛ" успешно развивает сотрудничество с европейскими партнерами

Предприятие «Машиностроительный завод» корпорации «ТВЭЛ» изготовило 2000-ую тепловыделяющую сборку (ТВС) в рамках контракта с европейской фирмой
13.02.2009 Московский завод полиметаллов вошел в состав корпорации "ТВЭЛ"

Как сообщает пресс-служба Росатома, в состав российского производителя ядерного топлива корпорации "ТВЭЛ" вошло одно из ведущих предприятий отечественной атомной промышленности - ОАО "Московский завод полиметаллов" (ОАО "МЗП"). Предприятие специализируется на производстве поглощающих стержней
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года

Компания "ТВЭЛ" рассчитывает до конца года завершить восстановительные работы на венгерской АЭС "Пакш".
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года

Компания "ТВЭЛ" рассчитывает до конца года завершить восстановительные работы на венгерской АЭС "Пакш".
19.06.2006 В ТВЭЛ реализована система Portlet CompanyMedia

В апреле 2006 года в рамках реализации проекта создания корпоративного портала для ТВЭЛ специалисты компании «ИнтерТраст» приступили к разработке системы «Portlet CompanyMedia» портала инструмента просмотра данных, хранящихся в Автоматизированной системе электронного документ
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию

Чешская энергетическая компания ЧЭЗ и российская корпорация ТВЭЛ подписали контракт на поставку российского топлива для атомных реакторов для двух энерго
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию

Чешская энергетическая компания ЧЭЗ и российская корпорация ТВЭЛ подписали контракт на поставку российского топлива для атомных реакторов для двух энерго
26.04.2006 ИКТ начала внедрять КИС на "Машиностроительном заводе" ТВЭЛ

2006 года компания ИКТ приступила к внедрению корпоративной информационной системы (КИС) на ОАО «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») — одном из ведущих производственных предприятий корпорации ТВЭЛ — российского производителя и поставщика ядерного топлива на АЭС России и мира. Данный проект осуществляется в рамках создания единой корпоративной информационной системы между управл
15.11.2005 РБК СОФТ разработала сайт для ТВЭЛ

Компания «РБК СОФТ», входящая в состав "РБК Информационные Системы", разработала корпоративный сайт для российского производителя ядерного топлива - корпорации ТВЭЛ. ТВЭЛ осуществляет управление дочерними обществами – предприятиями ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) России. В состав корпорации входят крупные российские предприятия, специализирующиес
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г.

компания «ИКТ-Консалт» завершила предварительный этап реализации проекта внедрения КИС в корпорации ТВЭЛ на базе mySAP Business Suite, а также объявила о завершении проекта создания АИС НСИ МТО
29.11.2002 FTS Russia внедряет решение по управлению поставками в "ТВЭЛ-Инвест"

FTS Russia заключила соглашение с компанией ЗАО "ТВЭЛ-Инвест", основного поставщика производственных предприятий в ведении Минатома России, на поставку и внедрение интегрированного решения в области учета и управления поставками и закупками,


Публикаций - 182, упоминаний - 317

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Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
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ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
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