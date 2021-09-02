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Росатом ТВЭЛ Топливный дивизион госкорпорации Росатом

Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.


02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion
19.08.2014 ТВЭЛ внедряет систему защиты мобильного доступа вместе с Digital Design и «Крипто-Про»
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM
15.02.2011 «Астерос» создал единую телекоммуникационную инфраструктуру для предприятий топливной компании ТВЭЛ
31.05.2010 «ТВЭЛ» внедрила новую систему мониторинга исполнения документов
22.03.2010 «Астерос» защитил информацию ТВЭЛ
29.01.2010 «Крок» автоматизировал ИТ-деятельность ТВЭЛ
13.02.2009 Московский завод полиметаллов вошел в состав корпорации "ТВЭЛ"
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года
19.06.2006 В ТВЭЛ реализована система Portlet CompanyMedia
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию
26.04.2006 ИКТ начала внедрять КИС на "Машиностроительном заводе" ТВЭЛ
15.11.2005 РБК СОФТ разработала сайт для ТВЭЛ
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г.

Публикаций - 94, упоминаний - 124

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 13
Schneider Electric 493 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 13
Cinimex - Синимекс 170 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 13
Merlion Citilink - Ситилинк 259 13
Rimini Street 42 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 13
Schneider Electric Secure Power 48 13
Такском - Taxcom 201 13
Центр2М - Center2М 50 13
Ситилабс 28 13
SAP SE 4595 10
Naumen - Наумен 461 5
Robin - Робин 38 5
Астерос - Asteros 624 5
Veeam Software 282 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Крок - Croc 1616 4
GMCS 341 4
6072 3
Аплана Группа компаний 156 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Dynatrace 55 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Microsoft Corporation 22497 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
Westinghouse Electric 37 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 2
Diasoft - Диасофт 534 2
SAP CIS - САП СНГ 821 2
Visiology - Визиолоджи 37 2
Merlion - Мерлион 383 2
Intel Corporation 11262 2
Cisco Systems 4720 2
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Инфосистемы Джет 865 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 18
ПГК - Первая грузовая компания 117 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 16
X5 Group 709 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
Аэрофлот 648 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 13
Траско - Trasko 29 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 13
МТС банк 290 13
OKS Group 35 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 13
Segezha Group - Сегежа Групп 96 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Ингосстрах СПАО 301 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 13
ГПБ - Газпромбанк 842 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 13
Societe Generale - Росбанк 438 13
МКБ - Московский кредитный банк 333 11
Газпром нефть 439 8
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
Альфа-Банк 1476 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 7
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 6
Сургутнефтегаз - СНГ 193 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 5
Совкомбанк ПАО 171 4
Русагро Группа Компаний 182 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 13
Правительство РФ 8292 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Президент Российской Федерации 3770 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
Правительство Москвы 1640 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области 23 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 33
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 27
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Big Data - Большие данные 3520 14
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 13
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 11
ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением 59 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 7
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 5
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ЦУР - муниципальный центр управления регионом 38 2
Legacy-системы - унаследованная система 100 2
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления 431 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 217 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 13
1С:ERP Управление предприятием 268 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 13
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 7 2
Robin RPA 8 2
Росатом Атомбот.Закупки 4 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 2
Microsoft Office Excel 818 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 2
Terrasoft Creatio 77 1
Сбер - SberCloud AI Cloud 20 1
Depositphotos - фотобанк 385 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 76 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer - mySAP Advanced Planner and Optimizer 9 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 65 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 1
Infor ERP LN 180 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 101 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 194 1
Сбер - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 31 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 20 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 18 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
HPE Service Manager 36 1
IBM InfoSphere 37 1
Сбер - SberCloud LAMA 5 1
Veritas - Symantec Altiris 58 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 1
Apple iOS 6422 1
Linux OS 7669 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
Гаранин Евгений 23 21
Сирота Юрий 43 16
Абакумов Евгений 110 15
Дьяченко Валерий 70 14
Вахнин Павел 52 13
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Слышкин Василий 66 13
Егоров Владимир 64 13
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Карпов Иван 46 13
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Семенихин Игорь 40 13
Нестеров Алексей 84 13
Степченков Максим 42 13
Сыкулев Андрей 67 13
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Чаркин Евгений 203 13
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 62
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Украина 6212 13
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Казахстан - Республика 4467 5
Болгария - Республика 657 5
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 75 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
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Беларусь - Белоруссия 3525 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Индия - Республика 4263 2
Казахстан - Алматы 483 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 2
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Армения - Республика 1112 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Китай - Шанхай 621 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
Россия - ЦФО - Калужская область 767 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 1
Польша - Республика 1559 1
Мальта - Республика 109 1
Словакия - Словацкая Республика 354 1
Ливия 111 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 654 1
Литва - Литовская Республика 541 1
Турция - Стамбул 130 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 627 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
Экономический эффект 694 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
Мошенничество - Махинации 2142 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Черкизон - Черкизовский рынок 125 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
VAD - Value Added Distribution 50 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 193 1
МТР - Материально-технические ресурсы 41 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
Ведомости 375 1
Intelligent Enterprise 27 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 4
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 13
CNews AWARDS - награда 347 13
CNews Баттл 39 13
SAP Quality Awards 6 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182428, в очереди разбора - 964089.
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Как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома: 10 советов

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Наука

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
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