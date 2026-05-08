Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

Илья Муромец, Архитектор цифрового продукта , ТВЭЛ "Применение ИИ для решения задач управления производственными и корпоративными процессами в топливной компании" Конференция CNews 12.02.2026 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2026"