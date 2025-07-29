Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180114
ИКТ 13999
Организации 10877
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25993
Персоны 77544
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2683
Мероприятия 863

О2О Performance Group Здоровая Еда

О2О - Performance Group - Здоровая Еда

Performance Group —  производитель готовых рационов питания. Компания основана в 2015 году. Группа управляет четырьмя брендами питания с доставкой: Performance Food, Level Kitchen, My Food и Chef at Home. Сервисы компании представлены в 13 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Ярославле и др. Ассортимент блюд насчитывает порядка 9 тыс. позиций. В конце 2019 года Performance Group стала частью «О2О Холдинга», совместного предприятия между Сбербанком и Mail.ru Group в сфере цифровых технологий для рынков продуктов питания и транспорта.

 

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
12.05.2025 Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 1
24.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 1
19.08.2020 Совместное O2O-предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получило 12 миллиардов на развитие бизнеса 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 1
19.11.2019 Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество в сфере транспорта и фудтеха 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

О2О и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3498 6
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 6
МегаФон 9479 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3270 3
МФ технологии - МФТ 37 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 938 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 325 2
Alibaba Group 442 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1815 1
Tencent 168 1
Yandex - Яндекс 7976 1
Merlion - Мерлион 861 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4289 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 666 1
Цифровые активы 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7818 6
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 101 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 6
Ситимобил - Служба такси 162 6
DC Daily 5 4
ГПБ - Газпромбанк 1132 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 3
О2О Холдинг 58 3
GHP Group 5 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
NanduQ - Qiwi 1000 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
Naspers 83 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2577 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1516 1
Сбер - СберЛогистика 66 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 170 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
ПИК Инвестпроект 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7027 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 4
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5235 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7842 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1440 2
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 104 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15975 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5484 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7722 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12595 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2613 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10990 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 879 1
Сбер - СберФуд - SberFood 19 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 4
Сбер - SberX Экосистема 26 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 95 2
UCS R-Keeper 68 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 859 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1070 1
Сбер - СберПрайм 52 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 123 1
Добродеев Борис 95 4
Хасис Лев 105 3
Кирсанова Светлана 70 2
Артамонова Анна 183 2
Ванин Андрей 9 2
Аракелян Арам 9 2
Габриелян Владимир 28 2
Солонин Сергей 106 1
Греф Герман 455 1
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 21 1
Козырев Алексей 326 1
Родин Кирилл 8 1
Колесников Алексей 24 1
Янпольский Максим 4 1
Тынкован Александр 51 1
Мельников Павел 3 1
Оганесян Левон 5 1
Козырев Олег 5 1
Колесников Олег 20 1
Лозин Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17712 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19648 6
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 331 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 740 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16950 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 428 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49940 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7593 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5251 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11436 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3727 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25180 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6470 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7680 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1685 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1669 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53489 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 955 1
Аудит - аудиторский услуги 2899 1
Forbes - Форбс 877 2
Ведомости 1124 1
FT - Financial Times 1240 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376817, в очереди разбора - 745730.
Создано именных указателей - 180114.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще