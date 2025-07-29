О2О - Performance Group - Здоровая Еда

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Performance Group — производитель готовых рационов питания. Компания основана в 2015 году. Группа управляет четырьмя брендами питания с доставкой: Performance Food, Level Kitchen, My Food и Chef at Home. Сервисы компании представлены в 13 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Ярославле и др. Ассортимент блюд насчитывает порядка 9 тыс. позиций. В конце 2019 года Performance Group стала частью «О2О Холдинга», совместного предприятия между Сбербанком и Mail.ru Group в сфере цифровых технологий для рынков продуктов питания и транспорта.
