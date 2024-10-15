UCS R-Keeper

ми в России, сообщает о подтверждении совместимости своих POS-терминалов с программным обеспечением r_keeper , системы для автоматизации предприятий общественного питания. Теперь автоматизироват

Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с облачной программой для складского и финансового учета в кофейнях, ресторанах и фудтраках r_keeper Lite . Теперь предприниматели могут ускорить обслуживание клиентов и увеличить средний чек. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. Хореке нужна возможность следить за остатка

Компания «1С-Рарус» выпустила новое решение для обмена данными между продуктами линейки «1С-Рарус: Комбинат питания»/«1С-Рарус: Управление рестораном» и системой « R-Keeper v.7» от компании UCS. Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Так, продукт «1С-Рарус: Интеграция с R-Keeper v.7» позволяет загружать данные из кассовой системы в программы «1С-Рар