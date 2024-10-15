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UCS R-Keeper
r_keeper - система управления заведениями ресторанной индустрии, состоит из модулей, которые позволяют автоматизировать процессы любого типа предприятия HoReCa, от dark kitchen и доставки до небольшого кафе и крупной сети ресторанов. Программное обеспечение r_keeper предлагает вариативность поставки ПО: облачное решение или локально на свои сервера (lifetime), дает возможность быстрой установки и обеспечивает интеграцию с ведущими агрегаторами, предоставляя в том числе white server для любых других решений.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.10.2024
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«Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО
ми в России, сообщает о подтверждении совместимости своих POS-терминалов с программным обеспечением r_keeper, системы для автоматизации предприятий общественного питания. Теперь автоматизироват
|23.09.2024
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Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с r_keeper Lite
Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с облачной программой для складского и финансового учета в кофейнях, ресторанах и фудтраках r_keeper Lite. Теперь предприниматели могут ускорить обслуживание клиентов и увеличить средний чек. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. Хореке нужна возможность следить за остатка
|11.03.2021
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Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов
Российский сервис доставки еды Delivery Club и платформа автоматизации r_keeper (обе компании входят в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) разработали
|27.01.2021
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«Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite
ИТ-компания «Эвотор» и разработчик цифровых решений для ресторанов FoodPlex интегрировали сервис r_keeper Lite со смарт-терминалами. Синергия двух участников экосистемы «Сбера» позволит авто
|09.10.2019
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Foodplex представила облачную систему автоматизации для ресторанов
Foodplex (входит в экосистему Сбербанка) разработала r_keeper Lite для автоматизации малого бизнеса в сегменте HoReCa: кофеен, бургерных, заведени
|30.05.2014
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«1С-Рарус» интегрировал свои решения с кассовой системой R-Keeper v.7
Компания «1С-Рарус» выпустила новое решение для обмена данными между продуктами линейки «1С-Рарус: Комбинат питания»/«1С-Рарус: Управление рестораном» и системой «R-Keeper v.7» от компании UCS. Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Так, продукт «1С-Рарус: Интеграция с R-Keeper v.7» позволяет загружать данные из кассовой системы в программы «1С-Рар
|10.08.2012
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«Елки-Палки» меняют R-Keeper на iiko
ивающий франшизу Sbarro, купил в начале года «Елки-Палки» и «Маленькую Японию» (сеть в сентябре также переведут на новую систему управления). Сейчас в недавно приобретенной сети установлена программа R-Keeper (разработка компании UCS). Корпоративным стандартом для ресторанного холдинга является iiko (проект Давида Яна и Максима Нальского) и осенью этого года в 64 точках произойдет замена ПО
|14.02.2007
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R-Keeper установили в «Боулинг-Сити»
Компания «ЮСИЭС СПб» (UCS SPb) установила информационно-управленческую систему R-Keeper в двух новых комплексах «Боулинг-Сити» — «Боулинг Сити Южный полюс» и «Боулинг Сити Июнь». В «Боулинг-Сити» входит три спортивно-развлекательных центра в разных районах Санкт-Петербург
|11.12.2006
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R-Keeper установили в клубе "Майна"
Компания UCS Spb автоматизировала петербургский клуб «Майна». В клубе, совмещающем клубный и ресторанный формат, специалисты «ЮСИЭС СПб» установили программно-аппаратный комплекс R-Keeper: 3 станции официанта, 2 станции кассира, интерфейс к «1С: Бухгалтерии». Программный комплекс R-Keeper разработан российской компанией UCS и предназначен для контроля зала клуба
|04.10.2006
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ЮСИЭС провела замену системы автоматизации в Greenwich PUB
я, спустя два месяца после открытия, в ресторане Greenwich PUB была проведена замена системы автоматизации. Сегодня обслуживание посетителей и управленческий учет в ресторане осуществляются с помощью R-Keeper. Разработчик R-Keeper — отечественная компания UCS (ЮСИЭС), российский лидер по количеству инсталляций информационно-управленческих систем в сфере HoReCa. По состоянию на н
UCS R-Keeper и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасис Лев 105 4
|Гуревич Григорий 3 3
|Ян Давид 69 3
|Павлов Александр 121 3
|Паршин Максим 323 3
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 3
|Романенко Андрей 94 3
|Панов Андрей 11 2
|Нальский Максим 53 2
|Сырцов Игорь 27 2
|Сирина Екатерина 10 2
|Шарова Ольга 10 2
|Саяпин Олег 3 2
|Смирнова Полина 2 2
|Сирый Владимир 2 2
|Елашвили Мераб 2 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Добродеев Борис 97 2
|Шевченко Владимир 153 1
|Козырев Алексей 328 1
|Ушаков Анатолий 47 1
|Салов Антон 38 1
|Васильев Евгений 132 1
|Предыбайло Вячеслав 28 1
|Шпак Василий 279 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Могилевский Михаил 33 1
|Родин Кирилл 8 1
|Малахов Евгений 2 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Воронин Алексей 19 1
|Колесников Алексей 26 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Янпольский Максим 4 1
|Козак Николай 209 1
|Шалин Дмитрий 1 1
|Колесников Олег 20 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Forbes - Форбс 1002 1
|Ведомости 1466 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
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|РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 2
|VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
|VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
|VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
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