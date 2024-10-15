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UCS R-Keeper

UCS R-Keeper

r_keeper - система управления заведениями ресторанной индустрии, состоит из модулей, которые позволяют автоматизировать процессы любого типа предприятия HoReCa, от dark kitchen и доставки до небольшого кафе и крупной сети ресторанов.  Программное обеспечение r_keeper предлагает вариативность поставки ПО: облачное решение или локально на свои сервера (lifetime), дает возможность быстрой установки и обеспечивает интеграцию с ведущими агрегаторами, предоставляя в том числе white server для любых других решений.

СОБЫТИЯ

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15.10.2024 «Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО

ми в России, сообщает о подтверждении совместимости своих POS-терминалов с программным обеспечением r_keeper, системы для автоматизации предприятий общественного питания. Теперь автоматизироват
23.09.2024 Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с r_keeper Lite

Модульбанк обновил интеграцию «Модулькассы» с облачной программой для складского и финансового учета в кофейнях, ресторанах и фудтраках r_keeper Lite. Теперь предприниматели могут ускорить обслуживание клиентов и увеличить средний чек. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. Хореке нужна возможность следить за остатка
11.03.2021 Delivery Club и r_keeper запустили программу поддержки для открывающихся в 2021 году ресторанов

Российский сервис доставки еды Delivery Club и платформа автоматизации r_keeper (обе компании входят в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка) разработали
27.01.2021 «Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite

ИТ-компания «Эвотор» и разработчик цифровых решений для ресторанов FoodPlex интегрировали сервис r_keeper Lite со смарт-терминалами. Синергия двух участников экосистемы «Сбера» позволит авто
09.10.2019 Foodplex представила облачную систему автоматизации для ресторанов

Foodplex (входит в экосистему Сбербанка) разработала r_keeper Lite для автоматизации малого бизнеса в сегменте HoReCa: кофеен, бургерных, заведени
30.05.2014 «1С-Рарус» интегрировал свои решения с кассовой системой R-Keeper v.7

Компания «1С-Рарус» выпустила новое решение для обмена данными между продуктами линейки «1С-Рарус: Комбинат питания»/«1С-Рарус: Управление рестораном» и системой «R-Keeper v.7» от компании UCS. Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Так, продукт «1С-Рарус: Интеграция с R-Keeper v.7» позволяет загружать данные из кассовой системы в программы «1С-Рар
10.08.2012 «Елки-Палки» меняют R-Keeper на iiko

ивающий франшизу Sbarro, купил в начале года «Елки-Палки» и «Маленькую Японию» (сеть в сентябре также переведут на новую систему управления). Сейчас в недавно приобретенной сети установлена программа R-Keeper (разработка компании UCS). Корпоративным стандартом для ресторанного холдинга является iiko (проект Давида Яна и Максима Нальского) и осенью этого года в 64 точках произойдет замена ПО
14.02.2007 R-Keeper установили в «Боулинг-Сити»

Компания «ЮСИЭС СПб» (UCS SPb) установила информационно-управленческую систему R-Keeper в двух новых комплексах «Боулинг-Сити» — «Боулинг Сити Южный полюс» и «Боулинг Сити Июнь». В «Боулинг-Сити» входит три спортивно-развлекательных центра в разных районах Санкт-Петербург
11.12.2006 R-Keeper установили в клубе "Майна"

Компания UCS Spb автоматизировала петербургский клуб «Майна». В клубе, совмещающем клубный и ресторанный формат, специалисты «ЮСИЭС СПб» установили программно-аппаратный комплекс R-Keeper: 3 станции официанта, 2 станции кассира, интерфейс к «1С: Бухгалтерии». Программный комплекс R-Keeper разработан российской компанией UCS и предназначен для контроля зала клуба

04.10.2006 ЮСИЭС провела замену системы автоматизации в Greenwich PUB

я, спустя два месяца после открытия, в ресторане Greenwich PUB была проведена замена системы автоматизации. Сегодня обслуживание посетителей и управленческий учет в ресторане осуществляются с помощью R-Keeper. Разработчик R-Keeper — отечественная компания UCS (ЮСИЭС), российский лидер по количеству инсталляций информационно-управленческих систем в сфере HoReCa. По состоянию на н

Публикаций - 73, упоминаний - 81

UCS R-Keeper и организации, системы, технологии, персоны:

9594 30
iiko - айко 62 20
UCS - ЮСИЭС - ЮСИЭС СПб - UCS SPb 21 18
Эвотор - Evotor 231 13
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 8
1С-Рарус 982 7
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 7
Ростелеком - Астор ВЦ 113 4
Tillypad - Тиллипад 9 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
МойСклад - Логнекс 124 3
Quick Resto - Квик Ресто 7 3
РСТъ 5 3
Microsoft Corporation 25775 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 3
Штрих-М НТЦ 65 3
Сервис Плюс 187 2
ФинГрад - FinGrad 48 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 18 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
Тензор 173 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Atlex - Окей-Телеком 8 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 6
О2О Холдинг 61 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
Планета Суши 11 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 2
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 2
IL Патио - Эль Патио 15 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
Starbucks 91 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - ecom.tech - ЭКОМТЕХ - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 9 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Papa John’s - Папа Джонс 19 1
Кейтеринбург 1 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 1
Дата капитал 1 1
Американский Бар и Гриль 4 1
Vasilchuki Restaurant Group - Vasilchuki Chaihona №1 - Чайхона №1 братьев Васильчуков - Пайлтех 7 1
на_полке 12 1
Пан Барабан 1 1
Sodexo - Содэксо 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
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UCS Game-Keeper 5 4
Google Android 15244 4
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Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 3
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Ростелеком - Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 28 3
Linux OS 11533 3
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Apple iOS 8583 2
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1С:ERP Управление предприятием 841 2
Qlik Qlikview 120 2
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Microsoft Dynamics 1197 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 177 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 160 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 3
Пищевая промышленность - Фастфуд 65 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Экономический эффект 1342 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Forbes - Форбс 1002 1
Ведомости 1466 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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