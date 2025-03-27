Линейка продуктов RightWay, разработанная компанией ЛАНИТ Омни, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №11036 от 12.07.2021), размещена в сертифицированном ФСТЭК и ФСБ ЦОДе на территории России.