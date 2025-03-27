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Ланит Омни Rightway CRM программа лояльности

Линейка продуктов RightWay, разработанная компанией ЛАНИТ Омни, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №11036 от 12.07.2021), размещена в сертифицированном ФСТЭК и ФСБ ЦОДе на территории России.


27.03.2025 Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО 1
24.04.2024 «Норбит» объединил все аптеки «Фармаимпекс» общей программой лояльности 3
26.02.2024 Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла 1
12.09.2023 «Норбит» создал сервис цифрового обслуживания для «Бахетле» 2
23.03.2023 CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными 1
19.01.2023 «Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения 1
19.12.2022 «Норбит» выпустил мобильное приложение для Glenfield 1
19.12.2022 Юрий Востриков: Компании все активнее применяют data-driven-подход из-за высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке 3
26.09.2022 Решение «Норбит» и «Шахты» для классификации геоданных включено в реестр отечественного ПО 1
31.05.2022 «Ланит Омни» вступила в АРПП «Отечественный софт» 3
14.10.2021 «Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3
03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит» 2
18.02.2020 «Ланит омни» запустил платформу для работы с клиентскими данными Rightway DMP 1
30.01.2020 «Ланит омни» внедрил программу лояльности и BI-решение в сети ресторанов «Токио-City» 3
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
14.11.2019 Генеральный директор «Ланит омни» рассказал об управлении поведением покупателей онлайн на CNews Forum 2019 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
14.11.2018 «Ланит Омни» на CNews Forum 2018 представила решения для управления покупательским поведением 1
21.05.2018 Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики 1
02.03.2017 «Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay 1
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 1
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1

Публикаций - 24, упоминаний - 36

Ланит Омни и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 22
Ланит Омни 65 17
Ланит - Норбит - Norbit 373 10
Inventive Retail Group 76 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 177 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
8346 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 327 2
DTG - Digital Transformation Group 11 2
Ростелеком 9819 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Alibaba Group 429 1
Veeam Software 321 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
IBM - International Business Machines Corp 9457 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 962 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Telegram Group 2091 1
Naumen - Наумен 631 1
Эвотор - Evotor 186 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
NtechLab - НтехЛаб 131 1
Dynatrace 56 1
НПО Аналитика 24 1
Google LLC 11878 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
Samsung Electronics 10313 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 1
Sony 6560 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Loymax Solution - Лоймакс 12 1
Manzana Group - Манзана 24 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
SAP SE 5305 1
Цифра ГК 2451 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 1
Цифровые активы 127 1
LEGO 246 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 210 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 2
InCity - Модный континент 14 2
Glenfield - Гленфилд Холдинг Интернейшнл 2 2
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 2
РЖД - Российские железные дороги 1927 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Альфа-Банк 1785 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Airbnb 91 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Nike 187 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Zasport 4 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Цифроград 171 1
Лудинг - Luding 10 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 683 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5150 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7211 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 8
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5168 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4063 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 5
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8564 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4372 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3171 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3221 4
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 4
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 96 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3992 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1755 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1193 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1868 3
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 6
Microsoft Office 3777 3
Ланит Омни - Rightway Analytics 2 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
Ланит Омни - Rightway DMP - Rightway Data Management Platform 2 2
Rakuten Viber 630 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 270 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
OFD.RU Ferma 9 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
UCS R-Keeper 68 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Яндекс.Маркет 981 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
DTG Granum 2 1
Manzana Loyalty 12 1
Loymax Loyalty 3 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 656 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 35 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Ланит - Онланта - Onlanta Cloud Security System 3 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA CDP - CleverDATA Customer Data Platform 4 1
НКТ - Р7-Офис 394 1
Все Аптеки 18 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 1
Ланит - Норбит - Norbit SRM - Norbit Supplier Relationship Management 5 1
Ланит - Норбит - Norbit CDS 2 1
Захир Максим 22 12
Востриков Юрий 71 5
Цапок Михаил 4 4
Реймер Денис 54 2
Зеленко Дмитрий 3 2
Баров Алексей 30 1
Чаркин Евгений 297 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Садовенко Илья 65 1
Чехонин Антон 65 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Баринов Александр 44 1
Румянцев Антон 47 1
Путятинский Сергей 86 1
Беляев Владислав 86 1
Пермяков Артем 17 1
Свиридов Владимир 28 1
Платонов Михаил 42 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Марчева Ирина 4 1
Кукушкин Дмитрий 2 1
Бокучава Тариэл 21 1
Паныч Инга 7 1
Батюшенков Дмитрий 11 1
Спевак Сергей 12 1
Могилевский Михаил 33 1
Савельев Александр 39 1
Попов Александр 49 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Гегамов Николай 18 1
Клявин Владимир 49 1
Никеров Антон 2 1
Селихов Дмитрий 12 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Шалин Дмитрий 1 1
Порубов Виталий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 8
Беларусь - Белоруссия 5761 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1527 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 2
Россия - СФО - Новосибирск 4363 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Казахстан - Республика 5594 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 1
Европа Восточная 3106 1
Америка - Американский регион 2167 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Украина 7643 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1589 1
Грузия 1247 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 35 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 66 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Германия - Федеративная Республика 12739 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Азия - Азиатский регион 5578 1
Америка Латинская 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 722 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 614 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 362 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 127 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 16
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 5
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 617 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 4
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LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
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ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
ящик Пандоры 49 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 725 1
Экономический эффект 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 2
Gartner - Гартнер 3565 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 698 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1121 5
CNews AWARDS - награда 523 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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