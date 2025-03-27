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Ланит Омни Rightway CRM программа лояльности
Линейка продуктов RightWay, разработанная компанией ЛАНИТ Омни, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №11036 от 12.07.2021), размещена в сертифицированном ФСТЭК и ФСБ ЦОДе на территории России.
Ланит Омни и организации, системы, технологии, персоны:
|Захир Максим 22 12
|Востриков Юрий 71 5
|Цапок Михаил 4 4
|Реймер Денис 54 2
|Зеленко Дмитрий 3 2
|Баров Алексей 30 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Садовенко Илья 65 1
|Чехонин Антон 65 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Баринов Александр 44 1
|Румянцев Антон 47 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Беляев Владислав 86 1
|Пермяков Артем 17 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Платонов Михаил 42 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Марчева Ирина 4 1
|Кукушкин Дмитрий 2 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Паныч Инга 7 1
|Батюшенков Дмитрий 11 1
|Спевак Сергей 12 1
|Могилевский Михаил 33 1
|Савельев Александр 39 1
|Попов Александр 49 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Гегамов Николай 18 1
|Клявин Владимир 49 1
|Никеров Антон 2 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Шалин Дмитрий 1 1
|Порубов Виталий 6 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
|ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
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