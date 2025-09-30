Разделы

«Нижегородская областная фармация» перешла на RightWay

Компания «Норбит» запустила для «Нижегородской областной фармации» единую программу лояльности на базе собственного решения для цифровизации маркетинга RightWay. Это увеличило средний чек на 19%, а конверсия в повторные покупки выросла на 27% уже в первые три месяца после старта.

До начала проекта «Нижегородская областная фармация» (ГП НО «НОФ»), включающая в себя крупнейшую в регионе аптечную сеть «Госаптека», не использовала программу лояльности. Это затрудняло работу порядка 250 розничных точек. Общая система была необходима для удержания постоянных покупателей, повышения скорости реакции на изменения спроса, а также учета требований регулятора. Для реализации остановились на решении RightWay, разработанном на базе отечественной low-code-платформы BPMSoft. Решающими факторами при выборе стали компетенции команды, опыт в работе с госпредприятиями, готовые механики для фармотрасли, а также технологическая зрелость самого продукта.

Эксперты «Норбит» подключили модули CRM, процессинга программы лояльности, аналитики и блок коммуникаций для SMS-рассылок. В системе автоматически формируется профиль клиента 360° с историей покупок и взаимодействий без дублей.

Теперь маркетологи ГП НО «НОФ» могут точно сегментировать клиентскую базу по ряду признаков и формировать персонализированные предложения. Также им стала доступна расширенная аналитика по кампаниям и детальная отчетность по ключевым показателям. Её они отслеживают на дашбордах в режиме реального времени. Процессинг лояльности RightWay обеспечивает автоматическое начисление и списание баллов согласно установленным правилам программы. Клиенты сети «Госаптека», а их в базе более 240 тыс., теперь могут использовать накопленные баллы для оплаты покупок в любой из аптек сети.

Особое внимание команда внедрения уделила интеграции в существующий ИТ-контур. Все компоненты системы были объединены в общий технологический ландшафт. Это обеспечило сквозную работу с данными и позволило перейти от массовых маркетинговых коммуникаций к персонализированному взаимодействию с различными сегментами покупателей. Еще одним фокусом стала безопасность хранения информации — RightWay полностью соответствует требованиям 152-ФЗ о защите персональных данных.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Через полгода после внедрения видны значительные улучшения по ключевым метрикам: коэффициент LTV (lifetime value, жизненный цикл клиента) составил 12,6%, а ROMI (Return on Marketing Investment, окупаемость затрат на маркетинг) по кампаниям — 120%.

Нэля Кокорева, начальник управления маркетинга и закупок розничной сети ГП НО «Нижегородская областная фармация», сказала: «Программа лояльности вышла далеко за рамки маркетингового инструмента и стала полноценной частью нашего клиентского сервиса. Результаты внедрения превзошли все ожидания: рост среднего чека на 19% за первые три месяца — это серьезный показатель для государственной сети аптек. Платформа RightWay позволила нам найти правильный баланс между коммерческой эффективностью и социальной миссией».

Михаил Цапок, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «Такой проект для аптеки — сложная задача из-за особенностей законодательного регулирования, покупательского поведения, сезонного изменения спроса. Однако именно симбиоз технологий и экспертного понимания фармрынка позволяет проектировать по-настоящему эффективные системы для управления маркетинговыми кампаниями и клиентскими данными. Кроме того, конечно, очень ценно, что весь этот комплексный механизм создан на базе нашего собственного решения».

