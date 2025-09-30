Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183821
ИКТ 14294
Организации 11098
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3513
Системы 26275
Персоны 78976
География 2963
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Цапок Михаил


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «Нижегородская областная фармация» перешла на RightWay 1
24.04.2024 «Норбит» объединил все аптеки «Фармаимпекс» общей программой лояльности 1
12.09.2023 «Норбит» создал сервис цифрового обслуживания для «Бахетле» 1
14.10.2021 «Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Цапок Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2209 4
Ланит - Норбит - Norbit 395 4
Ростелеком 10138 1
Veeam Software 322 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 489 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1077 1
VK - Mail.ru Group 3509 1
Naumen - Наумен 669 1
NtechLab - НтехЛаб 155 1
Dynatrace 58 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9069 1
Ланит Омни 65 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Цифровые активы 142 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 198 1
РЖД - Российские железные дороги 1973 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 1
Альфа-Банк 1833 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 229 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 484 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 218 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 317 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1752 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
МКБ - Московский кредитный банк 608 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12601 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2101 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 222 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7377 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33155 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5516 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12765 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5177 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7863 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30624 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1909 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7664 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1148 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 93 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2941 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5682 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22479 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7218 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1628 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16728 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6682 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11726 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 666 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16758 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31409 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13378 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1453 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25286 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4466 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 946 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1770 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7359 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3786 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 391 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4664 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11984 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 26 4
Microsoft Office 3899 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 288 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
НКТ - Р7-Офис 447 1
Чаркин Евгений 305 1
Поляков Сергей 74 1
Абакумов Евгений 215 1
Садовенко Илья 65 1
Баринов Александр 44 1
Путятинский Сергей 89 1
Платонов Михаил 42 1
Кириченко Игорь 50 1
Хомков Игорь 46 1
Савельев Александр 40 1
Попов Александр 53 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 51 1
Селихов Дмитрий 12 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 43 1
Кузин Вадим 36 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Мищенко Евгений 15 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Бондарик Александр 7 1
Ременникова Елена 10 1
Арефин Константин 1 1
Индрикова Надежда 1 1
Булгакова Виолетта 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45110 2
Казахстан - Республика 5744 1
Беларусь - Белоруссия 5966 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 1
Украина 7740 1
Грузия 1276 1
Россия - СФО - Новосибирск 4568 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3199 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3130 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 601 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 381 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 133 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25482 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6119 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5737 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54078 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4681 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1033 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6200 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 53 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5171 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14749 1
Экономический эффект 1169 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1391 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2687 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7215 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5804 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1497 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8126 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2681 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1022 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5951 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3121 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7873 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4861 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2874 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1177 1
CNews AWARDS - награда 535 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще