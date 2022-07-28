Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток

Leroy Merlin (в России «Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в г. Мытищи, МО. В марте 2023 года Adeo, которая владеет брендом Leroy Merlin, передала сеть российскому менеджменту и ушла из страны.

В 2021 году 112 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 66 городах России предлагают своим покупателям ассортимент товаров и сервисов по ремонту и обустройству дома и сада, а также программы обучения, мастер-классы по ремонту, консультации экспертов и др. В «Леруа Мерлен» работает около 40 тысяч сотрудников.