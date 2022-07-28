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Лемана ПРО Ле Монлид Leroy Merlin Леруа Мерлен Восток

Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток

Leroy Merlin (в России «Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в г. Мытищи, МО.  В марте 2023 года Adeo, которая владеет брендом Leroy Merlin, передала сеть российскому менеджменту и ушла из страны.

В 2021 году 112 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 66 городах России предлагают своим покупателям ассортимент товаров и сервисов по ремонту и обустройству дома и сада, а также программы обучения, мастер-классы по ремонту, консультации экспертов и др. В «Леруа Мерлен» работает около 40 тысяч сотрудников.


28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую

ов складской и индустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп»
11.11.2021 Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau

Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой и
26.07.2021 «Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium

«Леруа Мерлен» решила качественно улучшить контроль за операциями с информацией во внутренних серверах управления базами данных (СУБД: ERP, платёжные данные, базы мастер-данных). Ручной монитори
13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен»

ы практически единогласно сходятся во мнении, что мобилизация сотрудников дает положительный эффект для всего бизнеса. Хорошим тому примером может послужить совместный проект Inventive Retail Group, «Леруа Мерлен» и Samsung, в рамках которой для одного из лидеров российского рынка стройматериалов была разработана универсальная мобильная инфраструктура. Фактически, удалось создать единое инф
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture

«Леруа Мерлен» внедрила RPA-систему Uipath для поиска расхождений в бухгалтерской отчетности с помощью специалистов IBS. Теперь программные роботы без участия человека обрабатывают около 90% док
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре

азвернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Про
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки

GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Соз
26.10.2020 «Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен»

«Айтеко» совместно с «Леруа Мерлен» реализовала проект по созданию телекоммуникационной инфраструктуры. Телефония н
12.10.2020 Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры

Varonis завершила проект по развертыванию систем для мониторинга файловых серверов и пользователей в компании «Леруа Мерлен», крупном международном ритейлере. Решения были внедрены в центральном офисе компании и двух крупнейших магазинах сети в Москве. Настройка и промышленное развертывание системы заня
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот

«Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными докумен
06.02.2020 «Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») разрабатывает систему управления доставкой (Customer Delivery System) в «Леруа Мерлен». В результате проекта процесс доставки товаров «Леруа Мерлен» стал прозрачным. Теперь контроль своевременности доставки покупателям (показатель On-time) осуществляется логи
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors

SAP и «Леруа Мерлен» объявили о старте облачного проекта HR-трансформации на базе SAP Successfactors. В компании будет внедрена новая платформа, на базе которой будут автоматизированы процессы обучени
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток»

GMCS разработала для контакт-центра «Леруа Мерлен Восток», российского подразделения международного ритейлера Leroy Merlin, систем
14.05.2019 «Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен»

ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменениями. Переход на bpm’online service enterprise занял около шести месяцев. Для удобства пол
12.03.2019 Сотрудникам «Леруа Мерлен» выдали 30 тысяч смартфонов

«Леруа Мерлен» выдала сотрудникам гипермаркетов 30 тысяч смартфонов. Теперь каждый из них технически оснащен и информирован для того, чтобы предоставить покупателю исчерпывающую консультацию пря
11.02.2019 Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен»

единение» (ИПРО) начинает поставки оборудования для системы «Умный дом» в розничную сеть магазинов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Аппаратура представляет собой комплект GSM-сигнализации, обеспе
21.05.2018 «Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть

«Леруа Мерлен Восток» — российское подразделение международного ритейлера Leroy Merlin, которы
28.03.2017 «Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков

оздании системы учета и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Как рассказали CNews в компании, используя собственные разработ
07.09.2016 LantaGroup построила систему видеоконференцсвязи для «Леруа Мерлен»

кт по внедрению системы видеоконференцсвязи нового поколения для ритейлера строительных материалов «Леруа Мерлен». В ходе проекта специалисты компании развернули систему ВКС, произвели настройк
19.04.2016 «Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects

Группа компаний «Корус Консалтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Розничная сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и с
21.12.2015 Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен»

Document Interchange — электронный обмен документами) поставщиков сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен Восток». Проект стартовал с обмена электронными сообщениями для заказа поставок

15.09.2014 Leroy Merlin внедрила QlikView

Компания Leroy Merlin (в России — «Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для стр
11.07.2014 Leroy Merlin управляет товародвижением в рознице с помощью решения Oracle

Компания Leroy Merlin, международный DIY-ритейлер, выбрала отраслевое решение Oracle Retail Merchandising для управления товародвижением в рознице. Как сообщили CNews в Oracle, выбор решений Oracle поло
30.05.2014 Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России

ершила масштабный проект по трансформации цепочки поставок и управлению запасами для DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» в России. Об этом CNews сообщили в Accenture. В ходе проекта специалисты Accent
25.10.2012 «Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен»

и информационных технологий — сообщила о создании системы бюджетного планирования в сети магазинов «Леруа Мерлен». «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, о
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase

и проекта по автоматизации системы бюджетирования и бюджетного контроля в розничной сети магазинов «Леруа Мерлен Восток». «Леруа Мерлен» является одной из самых быстрорастущих компаний с
08.08.2011 «Лаборатория Касперского» защитила «Леруа Мерлен» от киберугроз

«Лаборатория Касперского» объявила о поставке сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» 2546 лицензий решения для обеспечения безопасности корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Внедрение продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперског
24.06.2011 TrueConf создал систему корпоративной видеосвязи для сети гипермаркетов Leroy Merlin

ель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf организовал для сети гипермаркетов Leroy Merlin (ООО «Леруа Мерлен Восток»), расположенных в России и Китае, корпоративную сеть видеосвязи с возмож
31.07.2008 «Пилот» автоматизировал два новых гипермаркета Leroy Merlin

Компания «Пилот» выполнила проект автоматизации двух новых гипермаркетов сети Leroy Merlin, которые начали работать в Самаре и Санкт-Петербурге. Отметим, что «Пилот» сотрудничает с Leroy Merlin со времени выхода ритейлера на российский рынок, являясь основным инте

Публикаций - 207, упоминаний - 253

Лемана ПРО и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 317 27
Yandex - Яндекс 6782 25
Ростелеком 9369 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11515 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 17
МегаФон 8214 16
SAP SE 5176 16
Microsoft Corporation 24299 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 15
Citrix Systems 806 15
7884 15
Oracle Corporation 6582 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
IBM - International Business Machines Corp 9385 12
Instabank - Инстабанк 23 12
Webmoney 532 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 12
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 395 11
VK - Mail.ru Group 3311 11
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
НИТ - Национальные информационные технологии 33 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 283 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 415 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 9
Цифра ГК 2335 9
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 8
Samsung Electronics 10082 8
Inventive Retail Group 72 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 643 8
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 62 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 92 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ланит - Консист Бизнес Групп 139 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 668 7
Naumen - Наумен 592 7
Максима ГК - GMCS 357 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2139 47
Спортмастер - Sportmaster 173 33
ГПБ - Газпромбанк 1047 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6871 31
РЖД - Российские железные дороги 1833 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 23
Новард УК - Novard 72 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 22
Альфа-Банк 1706 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1202 20
Auchan Holding - Ашан Ритейл 273 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 419 20
Mary Kay - Мэри Кэй 104 19
ПСБ - Промсвязьбанк 816 19
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 17
Почта России ПАО 2057 17
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 117 17
ВкусВилл - Избёнка 140 16
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 252 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 105 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 621 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 181 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 231 15
АльфаСтрахование СГ 301 14
Газпром нефть 579 14
Visa International 1937 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 14
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 13
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 185 13
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 263 13
Пробизнесбанк АКБ 134 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 897 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 423 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 164 12
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1799 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2936 17
Федеральное казначейство России 1699 16
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 752 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5670 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10952 14
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4820 11
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 923 16
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1752 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1955 15
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 213 9
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 407 8
Google Android 13635 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1091 5
Apple iOS 7496 5
Яндекс.Маркет 840 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 894 5
Oracle Hyperion 234 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4812 4
Rakuten Viber 602 4
Microsoft Office 3616 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 51 4
1С:ERP Управление предприятием 489 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 566 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 115 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 949 4
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Warehouse 59 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 543 4
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 3
Microsoft Dynamics 1170 3
Microsoft Azure 1381 3
Microsoft Windows 15276 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 3
Яндекс.Маршрутизация 34 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 541 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1492 3
Yandex DataLens 32 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 151 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 153 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 181 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 372 3
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Microsoft SQL Server 1551 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 2
Docker - Платформа распределённых приложений 292 2
Apache Hadoop 417 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 727 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 976 2
Асратян Петр 36 34
Шевченко Владимир 145 27
Левиков Антон 68 22
Соколовский Александр 40 22
Садовенко Илья 65 15
Натрусов Артем 268 15
Коротнев Константин 34 15
Плешков Алексей 67 14
Рыстенко Михаил 62 14
Муравлев Александр 15 13
Сафронов Юрий 67 13
Хрусталев Александр 33 13
Дегтярев Алексей 57 13
Прохоров Фёдор 83 13
Халяпин Сергей 82 13
Патрин Максим 31 12
Кравченко Денис 25 12
Леушев Андрей 72 12
Мухин Максим 18 12
Потёмкин Роман 21 12
Грибанов Юрий 30 12
Подкопаев Олег 30 12
Леоничев Алексей 14 12
Соловьев Владимир 105 12
Пиляр Елена 21 12
Шестаков Александр 37 12
Тищенко Юрий 15 12
Базалей Наталья 15 12
Скородумов Олег 17 12
Гуральников Сергей 164 12
Михалев Павел 20 12
Свердлов Михаил 33 12
Чекель Павел 15 12
Козлов Михаил 172 11
Фридман Илья 42 11
Гаттаров Руслан 144 10
Разгуляев Валерий 18 10
Пшиченко Дмитрий 46 9
Калюжный Игорь 27 9
Лысенко Эдуард 298 9
Россия - РФ - Российская федерация 137637 180
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41755 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16748 27
Казахстан - Республика 5393 25
Европа 21529 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51389 19
Россия - ЦФО - Ярославская область 811 14
Европа Восточная 3051 12
Франция - Французская Республика 7737 12
Россия - УФО - Челябинская область 1131 11
Россия - ЦФО - Калужская область 938 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16420 9
Украина 7502 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2713 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14019 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2604 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1445 7
Беларусь - Белоруссия 5456 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7088 6
Германия - Федеративная Республика 12518 5
Россия - СФО - Новосибирск 4117 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 863 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 571 3
Азия - Азиатский регион 5368 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2331 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13187 2
Япония 13176 2
Нидерланды 3450 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1424 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1274 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2131 2
Россия - ПФО - Самарская область 1246 2
Бразилия - Федеративная Республика 2312 2
Испания - Королевство 3684 2
Африка - Африканский регион 3411 2
Ближний Восток 2884 2
Италия - Итальянская Республика 4298 2
Турция - Турецкая республика 2283 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 851 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22982 92
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5428 79
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48891 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12633 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6451 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7628 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17473 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10551 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13170 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2797 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4547 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27550 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4658 17
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3567 13
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7145 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6673 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1290 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2608 10
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Ведомости 866 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1669 2
Известия ИД 584 2
FT - Financial Times 1201 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 936 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Vc.ru - Виси.ру 35 1
InfoWorld 55 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7868 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2983 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 302 7
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 111 6
Gartner - Гартнер 3526 5
IDC - International Data Corporation 4891 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Forrester Research 819 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 108 1
Aberdeen Group 48 1
CNews Мишень 163 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
INFOLine-Аналитика 50 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 223 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 918 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 510 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 60 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 3
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1442 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 770 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 149 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 165 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 40 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 1
Pearson VUE 51 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 70 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 41 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 189 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 343 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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