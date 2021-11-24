Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hackathon Хакатон форум-соревнование для разработчиков
Публикаций - 84, упоминаний - 85
Hackathon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 232 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 202 1
|Князев Николай 4 2
|Святская Стелла 1 1
|Свинарчук Денис 1 1
|Бегтин Иван 50 1
|Фурсин Алексей 127 1
|Нуралиев Борис 244 1
|Комиссаров Дмитрий 189 1
|Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
|Аграфенин Денис 1 1
|Лемякина Анна 4 1
|Мещеряков Арсений 2 1
|Туполев Алексей 1 1
|Шохалевич Дмитрий 1 1
|Гогин Александр 1 1
|Забегаев Илья 1 1
|Булгаков Кирилл 47 1
|Должиков Денис 2 1
|Одинец Павел 1 1
|Атькина Анастасия 1 1
|Финк Виктор 4 1
|Сухамера Дмитрий 4 1
|Громов Иван 101 1
|Топоров Сергей 7 1
|Демидов Михаил 132 1
|Галов Александр 1 1
|Чуйко Дмитрий 3 1
|Черкашин Павел 36 1
|Драль Алексей 2 1
|Аршавский Анджей 28 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Скворцова Светлана 9 1
|Патока Андрей 108 1
|Алясов Андрей 1 1
|Алабин Владимир 1 1
|Мерзляков Антон 6 1
|Бугайченко Дмитрий 2 1
|Богданов Сергей 10 1
|Плесков Павел 1 1
|Жигулев Андрей 2 1
|Dral Emeli - Драль Эмили 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179253, в очереди разбора - 979583.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179253, в очереди разбора - 979583.
Создано именных указателей - 72833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru