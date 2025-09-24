ВТБ подвел итоги хакатона MORE.Tech с призовым фондом в 1,5 млн рублей ном хакатоне MORE.Tech от ВТБ. Победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Хакатон проходил в период с 27 августа по 20 сентября 2025 года. В этом году задачи MORE.Tech

Стартовала регистрация на хакатон ВТБ MORE.Tech с призовым фондом 1,5 млн рублей ВТБ открыл регистрацию на ежегодный хакатон MORE.Tech. Участникам предстоит решить одну из трех актуальных задач от технологическ

ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России» держку. Участниками прошлогодних соревнований стали тысячи специалистов со всей России. MORE.Tech — хакатон, посвященный актуальным технологическим направлениям. В 2024 году участникам предлага

Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ м годом ранее, а победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,2 млн рублей. Архитектурный хакатон позволяет участникам соревноваться в решениях по совершенствованию ИТ-архитектуры. На

«Хакатоны.рус» перешли на платформу для разработки GitVerse от «СберТеха» Платформа для работы с исходным кодом GitVerse от «СберТеха» и платформа «Хакатоны.рус» объявили о технологическом партнерстве. Интеграция решений компаний направлена на популяризацию современных российских инструментов разработки и возможности использования широкого

В Москве пройдет хакатон ВТБ ARCHI.Tech с призовым фондом 1,2 млн рублей ВТБ проведет 19–25 мая 2025 года хакатон ARCHI.Tech для студентов и молодых специалистов в области ИТ-архитектуры. Соревновани

115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» ерами мероприятия — ВЦИОМ, Skillbox и Skillfactory, стаффинговой группой ANCOR, и системой оценки репутации «Скан-Интерфакс». Финал мероприятия включал торжественную церемонию награждения победителей хакатона и идеатона. В соревновании приняли участие более 200 команд. Начинающие «айтишники» представили свои решения реальных кейсов от партнеров форума: USETECH, IT_ONE, SENSE, FOGSTREAM, THE

ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей ВТБ провел четвертый ежегодный API-хакатон — более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд со всей России приняли участие

На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро Эффективный функционал для подбора кадров на основе карт Таро и космограммы разрабатывали участники хакатона NaimixCode, который прошел 15-17 ноября в онлайн-формате. Компания «Наймикс» при поддержке оператора научно-технологической деятельности российских ИНТЦ «Акселератор Возможностей» объе

ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов Школы естественных наук и математики Оклахомы (США). Студенты объединились в команды из 2-5 человек и работали над задачей, связанной с потребностью в оптимизации крупной гостиничной сети. Участники хакатона выясняли, можно ли на основе данных о бронировании, оплатах и отменах разработать новый банковский продукт, который поможет упростить организацию собственного отдыха. В течение двух дн

ВТБ проведет первый на российском рынке архитектурный ИТ-хакатон ВТБ первым на российском рынке проведет хакатон для ИТ-архитекторов. Призовой фонд в 1,2 млн рублей разделят между собой девять побед

Подведены итоги инженерного хакатона SoC Design Challenge й культуры. Поэтому для нас важно расширять поддержку нового поколения инженеров в разных форматах. Хакатон позволяет студентам проверить и себя, и навыки командной работы в решении задач, приб

Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья повысить качество жизни людей с особыми потребностями Как принять участие? Чтобы принять участие в хакатоне, нужно подготовить прототип будущего продукта в соответствие с техническим заданием

ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей ВТБ провел третий ежегодный API-хакатон — более 800 молодых специалистов в составе 200 команд со всей России зарегистрировало

ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона More.tech 5.0 ВТБ провел пятый ежегодный хакатон More.tech 5.0 для разработчиков, аналитиков и дизайнеров. В этом году было подано свыше 2,5 тыс. заявок. По результатам отбора в мероприятии с призовым фондом в 1,1 млн руб. приняли уча

Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей Успеть за 42 часа В хакатоне приняли участие более 1700 молодых разработчиков, специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, а также студентов и школьников. Самой юной участнице было 14 лет. Также в кейс

билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона «билайн engineering» ь за внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний. Специалисты билайна уже сейчас активно взаимодействуют со студентами вуза. Так, хакатон стал площадкой для практического обучения молодежи и приобретения актуальных навыков». Эксперты компании проанализировали полученные результаты и подвели итоги хакатона. Финалистами-поб

Стартует онлайн-хакатон с призовым фондом 1 млн рублей Подробности Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят хакатон уже в четвертый раз и с каждым годом охват участников онлайн-соревнования становится

Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей а Совкомбанк продолжает активное развитие и ищет таланты по всей России. Ставший уже регулярным наш хакатон, организованный совместно со "Сколково", в этот раз будет нацелен на решение практиче

На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков С 25 по 27 ноября в Южно-Сахалинске прошел хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22» по разработке цифровых сервисов для Правительства Сахалинской области. Технологическим партнером мероприятия выступила компания PRAVO TECH

Объявлены победители онлайн-хакатона с призовым фондом 800 тысяч рублей На пьедестале Завершился хакатон Sovcombank Team Challenge 2022. В рамках соревнования участники должны были сформиров

На Сахалине состоится состязание для программистов и аналитиков В Южно-Сахалинске с 25 по 27 ноября пройдет Хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22». Это второй конкурс по разработке серв

ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов ВТБ провел четвертый онлайн-хакатон More.Tech 4.0 для ИТ-разработчиков, аналитиков и дизайнеров, где участники решали актуальные задачи по веб-разработке и анализу данных. В 2022 г. было подано свыше 2000 заявок на участи

Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков ожение для проведения операций на торговых площадках, в частности на валютном рынке. Регистрация на хакатон индивидуальная, после нее специалисты могут создавать свои команды совместно с другим

ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей ВТБ начинает прием заявок на API-хакатон, который банк проводит второй год подряд. Его участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API в двух параллельных треках. В этом году

Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось ния хакатонов из госказны не планируется. Сколько соревнований уже провели Проект «Цифровой прорыв: хакатоны и чемпионаты ИИ» запустили в июне 2021 г. В рамках федерального проекта ИИ до 2024 г

ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина площать свои технологические решения в жизнь». *** «Практики будущего» – однодневные и многодневные хакатоны, проектные школы, соревнования и челленджи Кружкового движения НТИ, где школьники и

Yadro провела хакатон по проектированию процессоров Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсов. На протяжении двух дней в ре

Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон В столице стартовал набор участников на городской хакатон Moscow City Hack. Состязание пройдет с 10 по 13 июня 2022 г. в онлайн-формате, сообщи

Участники первого ВТБ API-хакатона разработали инновационные решения для банка ник управления реализации автоматизированных интерфейсов и руководитель ВТБ API-хакатона, отметил: «Хакатон показал, что API, которые ВТБ публикует, легко могут быть интегрированы в сторонние р

В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений Хакатон на футбольном поле В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта. Его участникам предстоит реш

Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс. отеки. Для реализации приложений возможно использование технологий: Kotlin, Swift или React Native. хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend Для кого: На SDV Digital Nomad Hiring Week приглашаю

Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» ов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в пятницу, 22 октября 2021 г. Хакатон посвящен цифровизации транспорта и логистики. Оператором конкурса выступает Российска

«Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения андартные идеи для развития собственного продукта «Т1 Консалтинг» – платформы «Т1 CRM». Кроме того, хакатон помог протестировать продуктовые гипотезы в формате MVP и познакомиться с интересными

Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг рынке внедрения CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей.

Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов Whoosh провел первый в России хакатон в сфере микромобильности. Его поддержал ЦОДД и Дептранс Москвы, представители этих ор

Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack к. «Лучшие мировые университеты поощряют студентов к участию в технологических конкурсах, таких как хакатон Whoosh, чтобы ребята получали опыт работы в конкретных проектах с передовыми индустри

Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack ту предпринимательства и инновационного развития. «Moscow City Hack наглядно продемонстрировал, что хакатоны Правительства Москвы — востребованный инструмент для коммуникации города, крупного б

На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России Завершен прием заявок на хакатон Moscow City Hack. Он пройдет с 11 по 14 июня 2021 г. в онлайн-формате. ИТ-соревновани