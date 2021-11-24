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Hackathon Хакатон форум-соревнование для разработчиков



24.11.2021 В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений
03.08.2021 Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack
21.10.2020 РЖД, облако «Яндекса» и YellowRockets намерены подружить «Алису» с российскими поездами
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0
02.10.2018 «Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон
13.08.2018 Tele2 проведет хакатон по анализу и обработке естественного языка
17.04.2018 «Карма» запускает хакатон для крипто-анархистов
12.04.2016 Продолжается регистрация на студенческий хакатон Code4Piter
01.03.2016 Объявлен набор участников на Всероссийский студенческий хакатон Code4Piter
19.03.2015 На Skolkovo Robotics впервые в России будет представлен дизайн-хакатон
08.04.2013 18 мая в Москве откроется хакатон AngelHack

Публикаций - 84, упоминаний - 85

Hackathon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22352 6
Крок - Croc 1610 4
Yandex - Яндекс 4939 4
Google LLC 10115 4
Bitfury Group 25 3
VK - Mail.ru Group 3013 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8335 3
Meta Platforms - Facebook 4226 3
Cisco Systems 4709 2
Citrix Systems 741 2
SAP SE 4536 2
SAS Institute 834 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 2
Intel Corporation 11181 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 383 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8725 2
Инфосистемы Джет 862 2
Nvidia Corp 3099 1
Bellsoft - БеллСофт 33 1
5869 1
Leta Group 268 1
Dell EMC 4694 1
Нетология - Netology 33 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 46 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1996 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3862 1
Ростех - Ростехнологии 2501 1
Oracle Corporation 5982 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 1
Безопасный транспорт ИЦ 8 1
Цифровое пространство 82 1
ESG - Enterprise Strategy Group 138 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 15 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 275 1
Accenture - Аксенчер 803 1
Amazon Inc - Amazon.com 2628 1
Huawei 3144 1
Acer Group 2275 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 361 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 265 4
Газпром ПАО 964 3
Газпром нефть 420 3
Норникель - Норильский никель 294 3
Роснефть НК 428 2
Северсталь ПАО 299 2
РусГидро ПАО 203 2
Утконос 118 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 289 2
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 357 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 17 1
Открытие ФК 2457 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
X5 Group 691 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
Русагро Группа Компаний 181 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 17 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 258 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 80 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 536 1
Nestle - Нестле 100 1
Транснефть 225 1
РЖД - Российские железные дороги 1443 1
РВК - Российская венчурная компания 525 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 288 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5144 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 53 1
ФосАгро 73 1
МТС банк 284 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 764 1
Почта России ПАО 1844 1
ГПБ - Газпромбанк 833 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 175 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7894 6
Президент Российской Федерации 3495 5
Правительство РФ 7770 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1302 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11298 3
Россия-страна возможностей АНО 11 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 977 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2027 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1827 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2135 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1215 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2460 2
Правительство Москвы 1582 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 172 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2446 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 95 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2678 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 566 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 11 1
Правительство Пермского края 29 1
Правительство Амурской области 7 1
МФЦ Мои документы Югры 2 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 868 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 58 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 101 1
МИК - Московский инновационный кластер 70 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
Правительство Сахалинской области 22 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3188 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 29 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 13 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
АФТ - Ассоциация Финтех 232 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17179 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6226 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25355 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4772 9
Big Data - Большие данные 3262 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 283 7
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2306 6
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3006 5
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 646 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 378 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 98 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5106 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3478 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1624 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 881 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9917 3
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5G - Пятое поколение мобильной связи 2165 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7622 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1995 3
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 553 3
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ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 193 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2250 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2205 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2429 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9953 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40657 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 331 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 225 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 506 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 228 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 59 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9558 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 125 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 334 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 110 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8579 1
Apple iOS 6368 4
Google Android 11843 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 798 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2433 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 3
Microsoft Power BI 128 2
ВГТРК Смотрим 194 2
Oracle Java - язык программирования 2530 2
Microsoft Office 3220 2
Microsoft SQL Server 1411 2
Microsoft Azure HDInsight 22 2
Apache Hadoop 352 2
JavaScript - Язык программирования 952 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 723 1
1С:ERP Управление предприятием 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 183 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 7 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 139 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 406 1
Т1 CRM 1 1
Т1 TalentForce 10 1
SAS Data for Good 5 1
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 28 1
Правительство Москвы - Моя Москва 29 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 72 1
Т1 Watchman 3 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 297 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 137 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 44 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1179 1
Microsoft Azure 1261 1
Microsoft Windows Phone OS 1545 1
ЭОС Дело СЭД 3118 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
Microsoft Windows 10 11389 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 480 1
Князев Николай 4 2
Святская Стелла 1 1
Свинарчук Денис 1 1
Бегтин Иван 50 1
Фурсин Алексей 127 1
Нуралиев Борис 244 1
Комиссаров Дмитрий 189 1
Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
Аграфенин Денис 1 1
Лемякина Анна 4 1
Мещеряков Арсений 2 1
Туполев Алексей 1 1
Шохалевич Дмитрий 1 1
Гогин Александр 1 1
Забегаев Илья 1 1
Булгаков Кирилл 47 1
Должиков Денис 2 1
Одинец Павел 1 1
Атькина Анастасия 1 1
Финк Виктор 4 1
Сухамера Дмитрий 4 1
Громов Иван 101 1
Топоров Сергей 7 1
Демидов Михаил 132 1
Галов Александр 1 1
Чуйко Дмитрий 3 1
Черкашин Павел 36 1
Драль Алексей 2 1
Аршавский Анджей 28 1
Шатиров Георгий 7 1
Скворцова Светлана 9 1
Патока Андрей 108 1
Алясов Андрей 1 1
Алабин Владимир 1 1
Мерзляков Антон 6 1
Бугайченко Дмитрий 2 1
Богданов Сергей 10 1
Плесков Павел 1 1
Жигулев Андрей 2 1
Dral Emeli - Драль Эмили 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33211 24
Россия - Российская федерация - РФ 106159 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12257 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45311 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1343 3
Европа 11403 3
Россия - ПФО - Казань 2036 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12452 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11499 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 2
Украина 6081 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13316 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 701 2
Россия - СФО - Новосибирск 3233 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1420 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Америка Южная 678 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 383 1
Италия - Милан 143 1
Того - Тоголезская Республика 0 1
Беларусь - Белоруссия 3459 1
Саудовская Аравия - Королевство 491 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1004 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1327 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 342 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1183 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 452 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 368 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 972 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2145 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13123 1
Украина - Днепр - Днепропетровск 163 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 1
Европа Восточная 2904 1
Ближний Восток 2540 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 318 1
Россия - ДФО - Амурская область 498 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 851 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 521 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10353 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2667 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14397 7
Образование в России 373 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14623 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6152 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2137 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1700 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 615 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3733 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 1
Инвестиции венчурные 592 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 131 1
Слепые зоны 21 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 103 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2088 1
Федеральное законодательство 1707 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2276 1
BCG - Boston Consulting Group 83 1
ИТ-тренды 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1162 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 610 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 88 1
Skyeng - Образовательные технологии 59 1
SAS Academy 4 1
Школа новых технологий 19 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 23 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 16 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 588 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 72833.
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