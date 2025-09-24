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Hackathon Хакатон форум-соревнование для разработчиков
СОБЫТИЯ
|24.09.2025
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ВТБ подвел итоги хакатона MORE.Tech с призовым фондом в 1,5 млн рублей
ном хакатоне MORE.Tech от ВТБ. Победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Хакатон проходил в период с 27 августа по 20 сентября 2025 года. В этом году задачи MORE.Tech
|11.08.2025
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Стартовала регистрация на хакатон ВТБ MORE.Tech с призовым фондом 1,5 млн рублей
ВТБ открыл регистрацию на ежегодный хакатон MORE.Tech. Участникам предстоит решить одну из трех актуальных задач от технологическ
|10.07.2025
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ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России»
держку. Участниками прошлогодних соревнований стали тысячи специалистов со всей России. MORE.Tech — хакатон, посвященный актуальным технологическим направлениям. В 2024 году участникам предлага
|27.05.2025
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Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ
м годом ранее, а победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,2 млн рублей. Архитектурный хакатон позволяет участникам соревноваться в решениях по совершенствованию ИТ-архитектуры. На
|30.04.2025
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«Хакатоны.рус» перешли на платформу для разработки GitVerse от «СберТеха»
Платформа для работы с исходным кодом GitVerse от «СберТеха» и платформа «Хакатоны.рус» объявили о технологическом партнерстве. Интеграция решений компаний направлена на популяризацию современных российских инструментов разработки и возможности использования широкого
|29.04.2025
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В Москве пройдет хакатон ВТБ ARCHI.Tech с призовым фондом 1,2 млн рублей
ВТБ проведет 19–25 мая 2025 года хакатон ARCHI.Tech для студентов и молодых специалистов в области ИТ-архитектуры. Соревновани
|11.12.2024
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115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024»
ерами мероприятия — ВЦИОМ, Skillbox и Skillfactory, стаффинговой группой ANCOR, и системой оценки репутации «Скан-Интерфакс». Финал мероприятия включал торжественную церемонию награждения победителей хакатона и идеатона. В соревновании приняли участие более 200 команд. Начинающие «айтишники» представили свои решения реальных кейсов от партнеров форума: USETECH, IT_ONE, SENSE, FOGSTREAM, THE
|27.11.2024
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ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей
ВТБ провел четвертый ежегодный API-хакатон — более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд со всей России приняли участие
|19.11.2024
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На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро
Эффективный функционал для подбора кадров на основе карт Таро и космограммы разрабатывали участники хакатона NaimixCode, который прошел 15-17 ноября в онлайн-формате. Компания «Наймикс» при поддержке оператора научно-технологической деятельности российских ИНТЦ «Акселератор Возможностей» объе
|26.09.2024
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ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов
Школы естественных наук и математики Оклахомы (США). Студенты объединились в команды из 2-5 человек и работали над задачей, связанной с потребностью в оптимизации крупной гостиничной сети. Участники хакатона выясняли, можно ли на основе данных о бронировании, оплатах и отменах разработать новый банковский продукт, который поможет упростить организацию собственного отдыха. В течение двух дн
|05.06.2024
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ВТБ проведет первый на российском рынке архитектурный ИТ-хакатон
ВТБ первым на российском рынке проведет хакатон для ИТ-архитекторов. Призовой фонд в 1,2 млн рублей разделят между собой девять побед
|14.05.2024
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Подведены итоги инженерного хакатона SoC Design Challenge
й культуры. Поэтому для нас важно расширять поддержку нового поколения инженеров в разных форматах. Хакатон позволяет студентам проверить и себя, и навыки командной работы в решении задач, приб
|15.04.2024
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Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья
повысить качество жизни людей с особыми потребностями Как принять участие? Чтобы принять участие в хакатоне, нужно подготовить прототип будущего продукта в соответствие с техническим заданием
|25.10.2023
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ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей
ВТБ провел третий ежегодный API-хакатон — более 800 молодых специалистов в составе 200 команд со всей России зарегистрировало
|19.10.2023
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ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона More.tech 5.0
ВТБ провел пятый ежегодный хакатон More.tech 5.0 для разработчиков, аналитиков и дизайнеров. В этом году было подано свыше 2,5 тыс. заявок. По результатам отбора в мероприятии с призовым фондом в 1,1 млн руб. приняли уча
|12.09.2023
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Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей
Успеть за 42 часа В хакатоне приняли участие более 1700 молодых разработчиков, специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, а также студентов и школьников. Самой юной участнице было 14 лет. Также в кейс
|19.06.2023
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билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона «билайн engineering»
ь за внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний. Специалисты билайна уже сейчас активно взаимодействуют со студентами вуза. Так, хакатон стал площадкой для практического обучения молодежи и приобретения актуальных навыков». Эксперты компании проанализировали полученные результаты и подвели итоги хакатона. Финалистами-поб
|11.05.2023
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Стартует онлайн-хакатон с призовым фондом 1 млн рублей
Подробности Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят хакатон уже в четвертый раз и с каждым годом охват участников онлайн-соревнования становится
|13.04.2023
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Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей
а Совкомбанк продолжает активное развитие и ищет таланты по всей России. Ставший уже регулярным наш хакатон, организованный совместно со "Сколково", в этот раз будет нацелен на решение практиче
|29.11.2022
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На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков
С 25 по 27 ноября в Южно-Сахалинске прошел хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22» по разработке цифровых сервисов для Правительства Сахалинской области. Технологическим партнером мероприятия выступила компания PRAVO TECH
|28.11.2022
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Объявлены победители онлайн-хакатона с призовым фондом 800 тысяч рублей
На пьедестале Завершился хакатон Sovcombank Team Challenge 2022. В рамках соревнования участники должны были сформиров
|08.11.2022
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На Сахалине состоится состязание для программистов и аналитиков
В Южно-Сахалинске с 25 по 27 ноября пройдет Хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22». Это второй конкурс по разработке серв
|14.10.2022
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ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов
ВТБ провел четвертый онлайн-хакатон More.Tech 4.0 для ИТ-разработчиков, аналитиков и дизайнеров, где участники решали актуальные задачи по веб-разработке и анализу данных. В 2022 г. было подано свыше 2000 заявок на участи
|06.10.2022
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Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков
ожение для проведения операций на торговых площадках, в частности на валютном рынке. Регистрация на хакатон индивидуальная, после нее специалисты могут создавать свои команды совместно с другим
|24.08.2022
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ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей
ВТБ начинает прием заявок на API-хакатон, который банк проводит второй год подряд. Его участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API в двух параллельных треках. В этом году
|12.08.2022
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Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось
ния хакатонов из госказны не планируется. Сколько соревнований уже провели Проект «Цифровой прорыв: хакатоны и чемпионаты ИИ» запустили в июне 2021 г. В рамках федерального проекта ИИ до 2024 г
|30.05.2022
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ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина
площать свои технологические решения в жизнь». *** «Практики будущего» – однодневные и многодневные хакатоны, проектные школы, соревнования и челленджи Кружкового движения НТИ, где школьники и
|19.05.2022
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Yadro провела хакатон по проектированию процессоров
Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсов. На протяжении двух дней в ре
|06.05.2022
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Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон
В столице стартовал набор участников на городской хакатон Moscow City Hack. Состязание пройдет с 10 по 13 июня 2022 г. в онлайн-формате, сообщи
|16.12.2021
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Участники первого ВТБ API-хакатона разработали инновационные решения для банка
ник управления реализации автоматизированных интерфейсов и руководитель ВТБ API-хакатона, отметил: «Хакатон показал, что API, которые ВТБ публикует, легко могут быть интегрированы в сторонние р
|24.11.2021
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В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений
Хакатон на футбольном поле В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта. Его участникам предстоит реш
|12.11.2021
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Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс.
отеки. Для реализации приложений возможно использование технологий: Kotlin, Swift или React Native. хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend Для кого: На SDV Digital Nomad Hiring Week приглашаю
|22.10.2021
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Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика»
ов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в пятницу, 22 октября 2021 г. Хакатон посвящен цифровизации транспорта и логистики. Оператором конкурса выступает Российска
|30.08.2021
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«Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения
андартные идеи для развития собственного продукта «Т1 Консалтинг» – платформы «Т1 CRM». Кроме того, хакатон помог протестировать продуктовые гипотезы в формате MVP и познакомиться с интересными
|03.08.2021
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Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг
рынке внедрения CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей.
|02.08.2021
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Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов
Whoosh провел первый в России хакатон в сфере микромобильности. Его поддержал ЦОДД и Дептранс Москвы, представители этих ор
|28.07.2021
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Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack
к. «Лучшие мировые университеты поощряют студентов к участию в технологических конкурсах, таких как хакатон Whoosh, чтобы ребята получали опыт работы в конкретных проектах с передовыми индустри
|08.07.2021
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Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack
ту предпринимательства и инновационного развития. «Moscow City Hack наглядно продемонстрировал, что хакатоны Правительства Москвы — востребованный инструмент для коммуникации города, крупного б
|11.06.2021
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На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России
Завершен прием заявок на хакатон Moscow City Hack. Он пройдет с 11 по 14 июня 2021 г. в онлайн-формате. ИТ-соревновани
|11.06.2021
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«Лента» оптимизирует промо с помощью стартапа
«Лента» в партнёрстве с Microsoft провела второй онлайн-хакатон по машинному обучению Hack.Promo. В хакатоне приняли участие 76 человек. Участники ра
Hackathon и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 10
|Фурсин Алексей 158 10
|Шадаев Максут 1210 9
|Чернышенко Дмитрий 581 9
|Безбогов Сергей 69 9
|Путин Владимир 3454 8
|Новиков Павел 113 8
|Борис Альберт 24 7
|Греф Герман 485 5
|Марданов Сергей 18 5
|Ефимов Альберт 43 5
|Переверзев Алексей 8 4
|Власов Максим 24 4
|Коваль Игорь 31 4
|Тятюшев Максим 215 4
|Натрусов Артем 313 4
|Парабучев Алексей 17 4
|Николаев Айсен 57 4
|Лемякина Анна 17 3
|Громов Иван 102 3
|Бессчастный Игорь 8 3
|Максимов Евгений 18 3
|Колесникова Екатерина 24 3
|Хлебунов Михаил 48 3
|Петров Михаил 139 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Сергеев Сергей 179 3
|Ведяхин Александр 180 3
|Парменова Наталия 63 3
|Плуготаренко Сергей 89 3
|Комиссаров Алексей 26 3
|Ливанов Дмитрий 62 3
|Горынин Дмитрий 16 3
|Воронин Павел 196 3
|Черникова Алевтина 51 3
|Булгаков Кирилл 133 3
|Рудычева Наталья 95 2
|Верисов Михаил 25 2
|Денисов Степан 2 2
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