Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Hackathon Хакатон форум-соревнование для разработчиков

СОБЫТИЯ


24.09.2025 ВТБ подвел итоги хакатона MORE.Tech с призовым фондом в 1,5 млн рублей

ном хакатоне MORE.Tech от ВТБ. Победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Хакатон проходил в период с 27 августа по 20 сентября 2025 года. В этом году задачи MORE.Tech
11.08.2025 Стартовала регистрация на хакатон ВТБ MORE.Tech с призовым фондом 1,5 млн рублей

ВТБ открыл регистрацию на ежегодный хакатон MORE.Tech. Участникам предстоит решить одну из трех актуальных задач от технологическ
10.07.2025 ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России»

держку. Участниками прошлогодних соревнований стали тысячи специалистов со всей России. MORE.Tech — хакатон, посвященный актуальным технологическим направлениям. В 2024 году участникам предлага
27.05.2025 Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ

м годом ранее, а победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,2 млн рублей. Архитектурный хакатон позволяет участникам соревноваться в решениях по совершенствованию ИТ-архитектуры. На
30.04.2025 «Хакатоны.рус» перешли на платформу для разработки GitVerse от «СберТеха»

Платформа для работы с исходным кодом GitVerse от «СберТеха» и платформа «Хакатоны.рус» объявили о технологическом партнерстве. Интеграция решений компаний направлена на популяризацию современных российских инструментов разработки и возможности использования широкого
29.04.2025 В Москве пройдет хакатон ВТБ ARCHI.Tech с призовым фондом 1,2 млн рублей

ВТБ проведет 19–25 мая 2025 года хакатон ARCHI.Tech для студентов и молодых специалистов в области ИТ-архитектуры. Соревновани
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024»

ерами мероприятия — ВЦИОМ, Skillbox и Skillfactory, стаффинговой группой ANCOR, и системой оценки репутации «Скан-Интерфакс». Финал мероприятия включал торжественную церемонию награждения победителей хакатона и идеатона. В соревновании приняли участие более 200 команд. Начинающие «айтишники» представили свои решения реальных кейсов от партнеров форума: USETECH, IT_ONE, SENSE, FOGSTREAM, THE
27.11.2024 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей

ВТБ провел четвертый ежегодный API-хакатон — более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд со всей России приняли участие
19.11.2024 На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро

Эффективный функционал для подбора кадров на основе карт Таро и космограммы разрабатывали участники хакатона NaimixCode, который прошел 15-17 ноября в онлайн-формате. Компания «Наймикс» при поддержке оператора научно-технологической деятельности российских ИНТЦ «Акселератор Возможностей» объе
26.09.2024 ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов

Школы естественных наук и математики Оклахомы (США). Студенты объединились в команды из 2-5 человек и работали над задачей, связанной с потребностью в оптимизации крупной гостиничной сети. Участники хакатона выясняли, можно ли на основе данных о бронировании, оплатах и отменах разработать новый банковский продукт, который поможет упростить организацию собственного отдыха. В течение двух дн
05.06.2024 ВТБ проведет первый на российском рынке архитектурный ИТ-хакатон

ВТБ первым на российском рынке проведет хакатон для ИТ-архитекторов. Призовой фонд в 1,2 млн рублей разделят между собой девять побед
14.05.2024 Подведены итоги инженерного хакатона SoC Design Challenge

й культуры. Поэтому для нас важно расширять поддержку нового поколения инженеров в разных форматах. Хакатон позволяет студентам проверить и себя, и навыки командной работы в решении задач, приб
15.04.2024 Участники хакатона от МТС создадут решения для людей с ограниченными возможностями здоровья

повысить качество жизни людей с особыми потребностями Как принять участие? Чтобы принять участие в хакатоне, нужно подготовить прототип будущего продукта в соответствие с техническим заданием

25.10.2023 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей

ВТБ провел третий ежегодный API-хакатон — более 800 молодых специалистов в составе 200 команд со всей России зарегистрировало
19.10.2023 ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона More.tech 5.0

ВТБ провел пятый ежегодный хакатон More.tech 5.0 для разработчиков, аналитиков и дизайнеров. В этом году было подано свыше 2,5 тыс. заявок. По результатам отбора в мероприятии с призовым фондом в 1,1 млн руб. приняли уча
12.09.2023 Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей

Успеть за 42 часа В хакатоне приняли участие более 1700 молодых разработчиков, специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, а также студентов и школьников. Самой юной участнице было 14 лет. Также в кейс
19.06.2023 билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона «билайн engineering»

ь за внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний. Специалисты билайна уже сейчас активно взаимодействуют со студентами вуза. Так, хакатон стал площадкой для практического обучения молодежи и приобретения актуальных навыков». Эксперты компании проанализировали полученные результаты и подвели итоги хакатона. Финалистами-поб
11.05.2023 Стартует онлайн-хакатон с призовым фондом 1 млн рублей

Подробности Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят хакатон уже в четвертый раз и с каждым годом охват участников онлайн-соревнования становится

13.04.2023 Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей

а Совкомбанк продолжает активное развитие и ищет таланты по всей России. Ставший уже регулярным наш хакатон, организованный совместно со "Сколково", в этот раз будет нацелен на решение практиче
29.11.2022 На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков

С 25 по 27 ноября в Южно-Сахалинске прошел хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22» по разработке цифровых сервисов для Правительства Сахалинской области. Технологическим партнером мероприятия выступила компания PRAVO TECH
28.11.2022 Объявлены победители онлайн-хакатона с призовым фондом 800 тысяч рублей

На пьедестале Завершился хакатон Sovcombank Team Challenge 2022. В рамках соревнования участники должны были сформиров
08.11.2022 На Сахалине состоится состязание для программистов и аналитиков

В Южно-Сахалинске с 25 по 27 ноября пройдет Хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22». Это второй конкурс по разработке серв
14.10.2022 ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов

ВТБ провел четвертый онлайн-хакатон More.Tech 4.0 для ИТ-разработчиков, аналитиков и дизайнеров, где участники решали актуальные задачи по веб-разработке и анализу данных. В 2022 г. было подано свыше 2000 заявок на участи
06.10.2022 Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков

ожение для проведения операций на торговых площадках, в частности на валютном рынке. Регистрация на хакатон индивидуальная, после нее специалисты могут создавать свои команды совместно с другим
24.08.2022 ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей

ВТБ начинает прием заявок на API-хакатон, который банк проводит второй год подряд. Его участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API в двух параллельных треках. В этом году

12.08.2022 Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось

ния хакатонов из госказны не планируется. Сколько соревнований уже провели Проект «Цифровой прорыв: хакатоны и чемпионаты ИИ» запустили в июне 2021 г. В рамках федерального проекта ИИ до 2024 г
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина

площать свои технологические решения в жизнь». *** «Практики будущего» – однодневные и многодневные хакатоны, проектные школы, соревнования и челленджи Кружкового движения НТИ, где школьники и

19.05.2022 Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсов. На протяжении двух дней в ре
06.05.2022 Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон

В столице стартовал набор участников на городской хакатон Moscow City Hack. Состязание пройдет с 10 по 13 июня 2022 г. в онлайн-формате, сообщи
16.12.2021 Участники первого ВТБ API-хакатона разработали инновационные решения для банка

ник управления реализации автоматизированных интерфейсов и руководитель ВТБ API-хакатона, отметил: «Хакатон показал, что API, которые ВТБ публикует, легко могут быть интегрированы в сторонние р
24.11.2021 В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений

Хакатон на футбольном поле В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта. Его участникам предстоит реш
12.11.2021 Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс.

отеки. Для реализации приложений возможно использование технологий: Kotlin, Swift или React Native. хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend Для кого: На SDV Digital Nomad Hiring Week приглашаю
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика»

ов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в пятницу, 22 октября 2021 г. Хакатон посвящен цифровизации транспорта и логистики. Оператором конкурса выступает Российска
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения

андартные идеи для развития собственного продукта «Т1 Консалтинг» – платформы «Т1 CRM». Кроме того, хакатон помог протестировать продуктовые гипотезы в формате MVP и познакомиться с интересными
03.08.2021 Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг

рынке внедрения CRM-решений для Enterprise-сегмента принимает до 5 августа заявки на первый офлайн-хакатон CRM Hack. Хакатон пройдет 21-22 августа в Москве. Призовой фонд 500000 рублей.
02.08.2021 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов

Whoosh провел первый в России хакатон в сфере микромобильности. Его поддержал ЦОДД и Дептранс Москвы, представители этих ор
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack

к. «Лучшие мировые университеты поощряют студентов к участию в технологических конкурсах, таких как хакатон Whoosh, чтобы ребята получали опыт работы в конкретных проектах с передовыми индустри
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack

ту предпринимательства и инновационного развития. «Moscow City Hack наглядно продемонстрировал, что хакатоны Правительства Москвы — востребованный инструмент для коммуникации города, крупного б
11.06.2021 На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России

Завершен прием заявок на хакатон Moscow City Hack. Он пройдет с 11 по 14 июня 2021 г. в онлайн-формате. ИТ-соревновани
11.06.2021 «Лента» оптимизирует промо с помощью стартапа

«Лента» в партнёрстве с Microsoft провела второй онлайн-хакатон по машинному обучению Hack.Promo. В хакатоне приняли участие 76 человек. Участники ра

Публикаций - 399, упоминаний - 519

Hackathon и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 40
Microsoft Corporation 25775 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 28
Google LLC 12688 21
VK - Mail.ru Group 3602 19
Ростелеком 10948 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
SAP SE 5601 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
9594 13
Telegram Group 2940 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Accenture plc 719 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Oracle Corporation 7074 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 6
МегаФон 10742 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Apple Inc 13154 6
ИКС 538 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
SAS Institute 1082 6
SAP CIS - САП СНГ 868 6
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 5
Samsung Electronics 11064 5
Huawei 4676 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
Selectel - Селектел 544 5
PayPal 671 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Альфа-Банк 1979 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Газпром нефть 725 10
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Совкомбанк ПАО 316 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Газпром ПАО 1493 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
Почта России ПАО 2370 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
ФосАгро 176 4
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 20
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Россия-страна возможностей АНО 24 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 6
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 6
МИК - Московский инновационный кластер 185 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
WIT - Women in Tech 4 1
IYRC - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация молодежной робототехники 1 1
4CIO 20 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
Гильдия маркетологов 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 137
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 116
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 70
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 68
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 42
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 34
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 32
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 32
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 29
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 26
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 24
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 21
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 21
DevOps - Development и Operations 1240 20
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Google Android 15243 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Apple iOS 8583 11
OpenAI - ChatGPT 719 10
Microsoft Office 4170 10
Microsoft Windows 16882 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
Microsoft Azure 1526 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
ВТБ API Платформа 12 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Linux OS 11533 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 6
Apple - App Store 3109 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 4
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 4
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 4
Яндекс.Лицей 31 4
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 4
C/C++ - Язык программирования 894 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Atlassian - Confluence 183 4
Сергунина Наталья 375 10
Фурсин Алексей 158 10
Шадаев Максут 1210 9
Чернышенко Дмитрий 581 9
Безбогов Сергей 69 9
Путин Владимир 3454 8
Новиков Павел 113 8
Борис Альберт 24 7
Греф Герман 485 5
Марданов Сергей 18 5
Ефимов Альберт 43 5
Переверзев Алексей 8 4
Власов Максим 24 4
Коваль Игорь 31 4
Тятюшев Максим 215 4
Натрусов Артем 313 4
Парабучев Алексей 17 4
Николаев Айсен 57 4
Лемякина Анна 17 3
Громов Иван 102 3
Бессчастный Игорь 8 3
Максимов Евгений 18 3
Колесникова Екатерина 24 3
Хлебунов Михаил 48 3
Петров Михаил 139 3
Мишустин Михаил 787 3
Лысенко Эдуард 317 3
Сергеев Сергей 179 3
Ведяхин Александр 180 3
Парменова Наталия 63 3
Плуготаренко Сергей 89 3
Комиссаров Алексей 26 3
Ливанов Дмитрий 62 3
Горынин Дмитрий 16 3
Воронин Павел 196 3
Черникова Алевтина 51 3
Булгаков Кирилл 133 3
Рудычева Наталья 95 2
Верисов Михаил 25 2
Денисов Степан 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 156
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Европа 24964 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Казахстан - Республика 6048 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Индия - Bharat 5869 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Украина 7928 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Израиль 2856 9
Ближний Восток 3154 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Япония 13807 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Канада 5081 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Испания - Королевство 3840 6
Беларусь - Минск 706 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Сингапур - Республика 1953 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 216
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 134
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 134
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 98
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 72
Образование в России 2893 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 50
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 42
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 20
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 17
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 16
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 16
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 14
Английский язык 7030 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
9to5Mac 70 2
RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
DB-Engines 8 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
9to5Google 60 2
Bitcoin News 1 1
Bitcoinme.ru 1 1
Царьград - телеканал 29 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
Google Play Community - Google Apps community 1 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Gartner - Гартнер 3658 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
CNews Инновация года - награда 155 3
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
S&P 500 565 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Frost & Sullivan 207 1
ТИАР-Центр 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 33
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 14
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 6
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 5
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 5
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 5
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 4
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 3
МГУ Бизнес-инкубатор 6 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
День молодёжи - 27 июня 1087 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Skolkovo Robotics Forum 12 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 4
Microsoft Imagine Cup 60 3
VK All Cups 18 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 3
BudgetApps - Открытые государственные финансовые данные - конкурс 5 3
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
CNews AWARDS - награда 571 3
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 2
PayPal Battle Hacks 2 2
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 2
Ramax - Ramaximization 2 2
Российская креативная неделя 6 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
VK Cup - чемпионат по программированию 7 2
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще