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На Сахалине состоится состязание для программистов и аналитиков

В Южно-Сахалинске с 25 по 27 ноября пройдет Хакатон «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22». Это второй конкурс по разработке сервисов для Правительства Сахалинской области. В программе мероприятия: образовательный трек от компании-амбассадора и хакатон по разработке цифровых сервисов. Технологическим партнером выступает компания PRAVO TECH.

Приглашаем программистов и аналитиков, а также всех, кто интересуется информационными технологиями, принять участие в хакатоне, который пройдет в очном формате с 25 ноября по 27 ноября.

Для работы командам предоставят круглосуточный доступ в ИT-парк «Сахалин» в течение 48 часов. Участников ждет нон-стоп марафон по работе над проектами по пяти трекам:

В ходе интеллектуальных состязаний будут созданы цифровые услуги и онлайн сервисы, способные изменить острова к лучшему. Подобные хакатоны помогают программистам совершенствовать свои навыки в решении реальных задач и способствуют увеличению числа специалистов, вовлеченных в создание инструментов для улучшения качества жизни и развития островного региона.

В рамках хакатона «Digital Острова.65 Сахалинская область 11/22» участники смогут пройти обучение на базе единой платформы для управления бизнес-процессами Manage.one.

Победителей ждут ценные призы — фонд составляет 250000 рублей. Подведение итогов состоится 27 ноября.

В число экспертов хакатона вошли представители Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области: министр Александр Сегирев, заместители министра Роман Чужинов и Сергей Коцуконь, директор департамента цифровых проектов Дмитрий Евдокимов; эксперты компании PRAVO TECH — технологического партнера — коммерческий директор Бари Муртазин и архитектор бизнес-решений Михаил Леонов; заместитель генерального директора GS GROUP Елена Ханбикова и директор по прикладным проектам сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Владислав Гениатов.

Организаторами и партнерами мероприятия выступают: Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области, ИТ-парк, PRAVO TECH, GS GROUP, Ростелеком, Барс ГРУПП.

Даты/время проведения: с 17:00 часов 25 ноября до 21:00 часов 27 ноября.

Место проведения: ИТ-парк, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 25.

Для участия команде в составе от 1 до 5 человек необходимо пройти предварительную регистрацию. Заявку на участие может подать капитан команды по ссылке.

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