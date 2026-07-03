Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск

Лето с быстрым 4G: «МегаФон» разогнал интернет-скорости в Южно-Сахалинске х базовых станций рефарминг провели на телеком-оборудовании, которое обслуживает участок автодороги Южно-Сахалинск — Оха в районе пгт Ноглики. Расширение зоны 4G за счет рефарминга позволило ув

Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в северной части Южно-Сахалинска. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE, скорость

В Южно-Сахалинске усилили сеть мобильного интернета «Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети в Сахалинской области - в этом году он затронул Южно-Сахалинск и Корсаков. Областной столице мы уделяем особое внимание - это большой город с

Более 8000 раз позвонили мошенники жителю Южно-Сахалинска бласти в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от 9,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса «Защитник» от МТС, одному из жителей Южно-Сахалинска злоумышленники пытались дозвониться более 8000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил островитянам более четырех лет, которые могли быть потрач

Новоселы ЖК «Горизонт» в Южно-Сахалинске получили высокоскоростной интернет МТС апуске высокоскоростного интернета стандарта LTE на территории нового жилого комплекса «Горизонт» в Южно-Сахалинске. Компания установила новое телеком-оборудование на территории ЖК общей площад

МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в центральной части Южно-Сахалинска. Благодаря установке нового телеком-оборудования в районе ТЦ «Славянский» обновленное качество сети стало доступно в крупных деловых и социальных учреждениях и жилых кварталах г

Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21» В Южно-Сахалинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, в которо

Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы Антидрон система в аэропорту Южно-Сахалинска Как выяснил CNews, в международном аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова внедрят аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летатель

«МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска Дачники в Южно-Сахалинске теперь могут передавать больше данных в сети 4G «МегаФона». К началу сезона садоводства оператор запустил дополнительные телеком-объекты, увеличив зону покрытия и скорость мобил

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX Компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX. 650 сотрудников предприятия работают в системе с договорами и официальной корреспонденцией, первичными учетными и организационно-распорядительным

Южно-Сахалинск продолжает цифровизацию работы муниципалитета РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») информирует, как развивается проект цифровой трансформации в Южно-Сахалинске. Проект «Комплексная подготовка муниципалитета к цифровой трансформации», реа

Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустило локальный сервер G-Core Labs в Южно-Сахалинске. Теперь абоненты смогут быстро и без задержек загружать самый разнообразный к

«КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске «КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске. Проект реализован по заказу ГКУ Сахалинской области «Центр региональной цифровой трансформации». Главная цель системы распознавания - обеспечение безопасности и предоставление

«Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot Компания Axelot выполнила проект по автоматизации кондитерского склада и процесса доставки для торговой компании «Сладомир» в Южно-Сахалинске. Благодаря внедрению «1С:WMS» на складе был обеспечен контроль сроков годности при отгрузке товаров по различным направлениям сбыта, а с помощью «Axelot: TMS» налажена бесперебо

«Билайн» оптимизировал сеть 4G в Южно-Сахалинске цы имени Горького, Украинская, Ленина, Холмское шоссе, проспекты Коммунистический и Мира и другие. «Южно-Сахалинск — важная для нас территория, и мы продолжаем развиваться на ней, — рассказал В

«Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска «Логика бизнеса» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию новой системы электронного документооборота в администрации Южно-Сахалинска. Как рассказали CNews в компании, вместо прежней СЭД на базе проприетарного ПО внедрена система «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Прежняя СЭД на платформе IBM Notes/Domino

«МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Южно-Сахалинске Третьим городом Дальнего Востока, в котором «МегаФон» запустил мобильную сеть LTE-Advanced, стал Южно-Сахалинск. Теперь абонентам оператора будут доступны услуги мобильного интернета на скор

«Билайн» запустил сеть 4G в Южно-Сахалинске объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию первой в Сахалинской области сети LTE. Развернутая в Южно-Сахалинске сеть также стала первой сетью «Билайн» 4G в Дальневосточном регионе, сообщили

ТТК выиграл конкурс администрации города Южно-Сахалинска на предоставление услуги доступа в интернет Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи администрации города Южно-Сахалинска. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Сахалин», региональное предприятие компании ТТК, предоставил администрации города Южно-С

ТТК расширила сеть ШПД в Южно-Сахалинске ический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии FTTB (оптика до здания) в Южно-Сахалинске на 5,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта по строительству оч

ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Южно-Сахалинске н», регионального предприятия компании ТТК. На сегодняшний день зона технического охвата сети ТТК в Южно-Сахалинске составляет около 15 тыс. домохозяйств. «ТТК-Сахалин» предлагает жителям Южно-

Дорогой интернет: россияне бастуют и пишут жалобу Медведеву ак уже писал CNews, ежемесячные платежи на острове более чем на порядок отличаются от московских. В Южно-Сахалинске подключение на скорости до 512 Кбит/c без ограничения трафика через провайдер

«Поликом Про» открыл офис в Южно-Сахалинске Петербургский системный интегратор «Поликом Про» открыл представительство в Южно-Сахалинске. Руководителем дальневосточного представительства «Поликом Про» назначен Кирилл Симоненко, ранее работавший руководителем ИТ-отдела одного из крупных местных провайдеров интерне

В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного по форме черепа и строению тела напоминает плеозавра (ящера, имеющего ласты). Как сообщает начальник управления культуры администрации Сахалинской области Владимир Беджисов, в понедельник вечером из Южно-Сахалинска в район обнаружения находки отправится научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея Александр Козин.

В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного по форме черепа и строению тела напоминает плеозавра (ящера, имеющего ласты). Как сообщает начальник управления культуры администрации Сахалинской области Владимир Беджисов, в понедельник вечером из Южно-Сахалинска в район обнаружения находки отправится научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея Александр Козин.

"Дальсвязь" расширяет телефонную сеть Южно-Сахалинска ОАО "Дальсвязь" завершило работы по расширению номерной ёмкости центральной городской станции типа EWSD в Южно-Сахалинске. Установленное оборудование компании "Искрател" позволило ввести в эксплуатацию 13480 номеров - 5000 номеров пойдёт на развитие, 8480 номеров на замену АТС-77 и АТС-3. Старые ст

"Дальсвязь" снизила стоимость интернет-карт в Южно-Сахалинске С 1 августа 2003 года компания ОАО "Дальсвязь" снизила на 5% стоимость интернет-карт, реализуемых в Южно-Сахалинске. Это очередное изменение тарифов, проводимое компанией в этом году, - с 1 июля текущего года "Дальсвязь" снизила на 20% тарифы на междугородную связь на дальние расстояния. Комп

Фирма "Светец" завершила очередной этап расширения платформы компьютерной телефонии в г. Южно-Сахалинске условили необходимость расширения платформы. По договору поставки, фирмой "Светец" установлено в г. Южно-Сахалинске дополнительное аппаратное и программное обеспечение в целях масштабирования п