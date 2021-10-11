Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Публикаций - 160, упоминаний - 209
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патока Андрей 96 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Марченко Антон 12 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Попов Сергей 72 2
|Малышев Сергей 46 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Калугин Сергей 162 2
|Подбуцкий Георгий 26 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Лосев Сергей 43 2
|Путин Владимир 1840 1
|Орловский Виктор 229 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Краснов Александр 48 1
|Самойлов Юрий 58 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Борисов Юрий 91 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Иванов Сергей 179 1
|Горелкин Антон 34 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Егоров Игорь 40 1
|Слободин Михаил 55 1
|Морозов Сергей 48 1
|Мельников Александр 63 1
|Бобровников Борис 87 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Хала Илья 21 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Логинов Александр 34 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Паньков Борис 15 1
|Черногоров Андрей 62 1
|CNews Analytics 2006 3
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|Gartner 2230 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Frost & Sullivan 105 1
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru