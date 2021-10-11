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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ДФО
Сахалинская область
Южно-Сахалинск

Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск


11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 1
11.05.2021 «КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 2
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 2
27.11.2020 Сахалинский робот спрогнозировал популяцию амурских тигров к 2025 году 2
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 3
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж 1
13.11.2018 Банк «Открытие» внедрит многофункциональную систему геолокации отделений 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
22.03.2018 КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области 1
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
06.10.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2017 г. 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
08.09.2017 Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 4
18.07.2017 «Мегафон» удвоил LTE-трафик в Сахалинской области 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
24.05.2017 «БАРС Груп» совершенствует электронное здравоохранение на Сахалине 1
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 1
14.04.2017 Grotem представила курьерское приложение с поддержкой печати чека в момент расчета 1
13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot 2

Публикаций - 160, упоминаний - 209

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 10
Ростелеком Дальсвязь 228 7
3934 5
Крок 1230 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Логика Бизнеса 141 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Microsoft Corporation 11628 3
Huawei 2750 3
IBM 3677 2
Samsung Electronics 5878 2
Abbyy 815 2
HP Inc. 3043 2
Синтерра - Synterra 602 2
Check Point Software Technologies 456 2
Polycom - Поликом Раша 304 2
Panasonic 1222 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 2
АйТи 771 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 2
Oracle Corporation 3466 2
МегаФон Дальневосточный филиал 25 2
Летограф - Letograf 75 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
ТТК Сахалин 4 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 1
Ericsson 899 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
ВТБ24 587 4
Роснефть НК 372 4
Почта России ПАО 1586 4
Газпром ПАО 538 3
Альфа-Банк 1135 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
РЖД строй 7 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Аэрофлот 496 2
Castorama - Касторама 17 1
Бинбанк 184 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 1
Сургутнефтегаз - СНГ 124 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Деловые Линии ГК 36 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Снежная Королева 38 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company 5 1
Байкал Сервис 4 1
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
Visa International 1358 1
HeadHunter Group - HH Group 339 1
Открытие ФК 542 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
Правительство Сахалинской области 19 3
Президент Российской Федерации 1447 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Правительство РФ 2226 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Мосгортранс ГУП 71 1
Правительство Вологодской области 18 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 1 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 45 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 1
Правительство Москвы 660 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 296 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 26
3G - Стандарт мобильной связи 3835 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
Безопасный город 348 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ИТ-аутсорсинг 685 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 2
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 978 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
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