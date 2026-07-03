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Россия ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
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Лето с быстрым 4G: «МегаФон» разогнал интернет-скорости в Южно-Сахалинске
х базовых станций рефарминг провели на телеком-оборудовании, которое обслуживает участок автодороги Южно-Сахалинск — Оха в районе пгт Ноглики. Расширение зоны 4G за счет рефарминга позволило ув
|19.11.2025
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Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях
Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в северной части Южно-Сахалинска. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE, скорость
|24.09.2025
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В Южно-Сахалинске усилили сеть мобильного интернета
«Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети в Сахалинской области - в этом году он затронул Южно-Сахалинск и Корсаков. Областной столице мы уделяем особое внимание - это большой город с
|15.08.2025
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Более 8000 раз позвонили мошенники жителю Южно-Сахалинска
бласти в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от 9,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса «Защитник» от МТС, одному из жителей Южно-Сахалинска злоумышленники пытались дозвониться более 8000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил островитянам более четырех лет, которые могли быть потрач
|15.05.2025
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Новоселы ЖК «Горизонт» в Южно-Сахалинске получили высокоскоростной интернет МТС
апуске высокоскоростного интернета стандарта LTE на территории нового жилого комплекса «Горизонт» в Южно-Сахалинске. Компания установила новое телеком-оборудование на территории ЖК общей площад
|26.09.2024
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МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска
МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в центральной части Южно-Сахалинска. Благодаря установке нового телеком-оборудования в районе ТЦ «Славянский» обновленное качество сети стало доступно в крупных деловых и социальных учреждениях и жилых кварталах г
|03.09.2024
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Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»
В Южно-Сахалинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, в которо
|24.06.2024
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Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы
Антидрон система в аэропорту Южно-Сахалинска Как выяснил CNews, в международном аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова внедрят аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летатель
|16.05.2024
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«МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска
Дачники в Южно-Сахалинске теперь могут передавать больше данных в сети 4G «МегаФона». К началу сезона садоводства оператор запустил дополнительные телеком-объекты, увеличив зону покрытия и скорость мобил
|15.02.2024
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«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX
Компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX. 650 сотрудников предприятия работают в системе с договорами и официальной корреспонденцией, первичными учетными и организационно-распорядительным
|06.04.2022
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Южно-Сахалинск продолжает цифровизацию работы муниципалитета
РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») информирует, как развивается проект цифровой трансформации в Южно-Сахалинске. Проект «Комплексная подготовка муниципалитета к цифровой трансформации», реа
|15.12.2021
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Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске
ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустило локальный сервер G-Core Labs в Южно-Сахалинске. Теперь абоненты смогут быстро и без задержек загружать самый разнообразный к
|11.05.2021
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«КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске
«КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске. Проект реализован по заказу ГКУ Сахалинской области «Центр региональной цифровой трансформации». Главная цель системы распознавания - обеспечение безопасности и предоставление
|13.04.2017
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«Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot
Компания Axelot выполнила проект по автоматизации кондитерского склада и процесса доставки для торговой компании «Сладомир» в Южно-Сахалинске. Благодаря внедрению «1С:WMS» на складе был обеспечен контроль сроков годности при отгрузке товаров по различным направлениям сбыта, а с помощью «Axelot: TMS» налажена бесперебо
|07.11.2016
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«Билайн» оптимизировал сеть 4G в Южно-Сахалинске
цы имени Горького, Украинская, Ленина, Холмское шоссе, проспекты Коммунистический и Мира и другие. «Южно-Сахалинск — важная для нас территория, и мы продолжаем развиваться на ней, — рассказал В
|20.09.2016
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«Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска
«Логика бизнеса» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию новой системы электронного документооборота в администрации Южно-Сахалинска. Как рассказали CNews в компании, вместо прежней СЭД на базе проприетарного ПО внедрена система «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Прежняя СЭД на платформе IBM Notes/Domino
|22.03.2016
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«МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Южно-Сахалинске
Третьим городом Дальнего Востока, в котором «МегаФон» запустил мобильную сеть LTE-Advanced, стал Южно-Сахалинск. Теперь абонентам оператора будут доступны услуги мобильного интернета на скор
|22.05.2014
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«Билайн» запустил сеть 4G в Южно-Сахалинске
объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию первой в Сахалинской области сети LTE. Развернутая в Южно-Сахалинске сеть также стала первой сетью «Билайн» 4G в Дальневосточном регионе, сообщили
|15.01.2013
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ТТК выиграл конкурс администрации города Южно-Сахалинска на предоставление услуги доступа в интернет
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи администрации города Южно-Сахалинска. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Сахалин», региональное предприятие компании ТТК, предоставил администрации города Южно-С
|21.09.2011
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ТТК расширила сеть ШПД в Южно-Сахалинске
ический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии FTTB (оптика до здания) в Южно-Сахалинске на 5,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта по строительству оч
|26.07.2011
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ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Южно-Сахалинске
н», регионального предприятия компании ТТК. На сегодняшний день зона технического охвата сети ТТК в Южно-Сахалинске составляет около 15 тыс. домохозяйств. «ТТК-Сахалин» предлагает жителям Южно-
|14.09.2009
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Дорогой интернет: россияне бастуют и пишут жалобу Медведеву
ак уже писал CNews, ежемесячные платежи на острове более чем на порядок отличаются от московских. В Южно-Сахалинске подключение на скорости до 512 Кбит/c без ограничения трафика через провайдер
|06.09.2007
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«Поликом Про» открыл офис в Южно-Сахалинске
Петербургский системный интегратор «Поликом Про» открыл представительство в Южно-Сахалинске. Руководителем дальневосточного представительства «Поликом Про» назначен Кирилл Симоненко, ранее работавший руководителем ИТ-отдела одного из крупных местных провайдеров интерне
|14.08.2006
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В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного
по форме черепа и строению тела напоминает плеозавра (ящера, имеющего ласты). Как сообщает начальник управления культуры администрации Сахалинской области Владимир Беджисов, в понедельник вечером из Южно-Сахалинска в район обнаружения находки отправится научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея Александр Козин.
|14.08.2006
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В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного
по форме черепа и строению тела напоминает плеозавра (ящера, имеющего ласты). Как сообщает начальник управления культуры администрации Сахалинской области Владимир Беджисов, в понедельник вечером из Южно-Сахалинска в район обнаружения находки отправится научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея Александр Козин.
|02.12.2003
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"Дальсвязь" расширяет телефонную сеть Южно-Сахалинска
ОАО "Дальсвязь" завершило работы по расширению номерной ёмкости центральной городской станции типа EWSD в Южно-Сахалинске. Установленное оборудование компании "Искрател" позволило ввести в эксплуатацию 13480 номеров - 5000 номеров пойдёт на развитие, 8480 номеров на замену АТС-77 и АТС-3. Старые ст
|16.09.2003
|РБК СОФТ разработал сайт Администрации Южно-Сахалинска
|06.08.2003
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"Дальсвязь" снизила стоимость интернет-карт в Южно-Сахалинске
С 1 августа 2003 года компания ОАО "Дальсвязь" снизила на 5% стоимость интернет-карт, реализуемых в Южно-Сахалинске. Это очередное изменение тарифов, проводимое компанией в этом году, - с 1 июля текущего года "Дальсвязь" снизила на 20% тарифы на междугородную связь на дальние расстояния. Комп
|05.02.2002
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Фирма "Светец" завершила очередной этап расширения платформы компьютерной телефонии в г. Южно-Сахалинске
условили необходимость расширения платформы. По договору поставки, фирмой "Светец" установлено в г. Южно-Сахалинске дополнительное аппаратное и программное обеспечение в целях масштабирования п
|13.07.2000
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ОАО "Сахалинсвязь" открыло в Южно-Сахалинске сервисный центр компании.
ОАО "Сахалинсвязь" объявило об открытии в Южно-Сахалинске нового сервисного центра. Центр позволит вносить комплексную оплату за все предоставленные услуги связи, получать расшифровку междугородных переговоров, заказывать междугородные
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Чекмарев Шамиль 50 22
|Иваницкая Юлия 34 11
|Посполит Антон 7 6
|Патока Андрей 110 4
|Власов Иван 56 4
|Корячкин Олег 6 4
|Просвиркина Елена 5 4
|Чехов Антон 22 4
|Гончаренко Марина 35 4
|Хрулев Андрей 17 3
|Марченко Антон 12 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Анашкин Иван 10 3
|Мясников Олег 5 3
|Сидоренко Дмитрий 12 3
|Мезин Сергей 38 3
|Формальский Илья 6 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Калугин Сергей 169 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Аленьков Вячеслав 14 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Фадеев Андрей 31 2
|Васильев Дмитрий 76 2
|Майданский Олег 3 2
|Сысоева Евгения 129 2
|Colebourne Ian - Коулберн Иан 3 2
|Снегирев Александр 11 2
|Зайков Максим 30 2
|Линник Иван 55 2
|Лосев Сергей 46 2
|Лимаренко Валерий 19 2
|Губушкин Сергей 3 2
|Волошин Константин 16 2
|Орешин Михаил 7 2
|Копыл Владимир 8 2
|Калюжный Виктор 4 2
|Кузьменко Сергей 10 2
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