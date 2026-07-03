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Россия ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Лето с быстрым 4G: «МегаФон» разогнал интернет-скорости в Южно-Сахалинске

х базовых станций рефарминг провели на телеком-оборудовании, которое обслуживает участок автодороги Южно-Сахалинск — Оха в районе пгт Ноглики. Расширение зоны 4G за счет рефарминга позволило ув
19.11.2025 Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в северной части Южно-Сахалинска. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE, скорость

24.09.2025 В Южно-Сахалинске усилили сеть мобильного интернета

«Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети в Сахалинской области - в этом году он затронул Южно-Сахалинск и Корсаков. Областной столице мы уделяем особое внимание - это большой город с
15.08.2025 Более 8000 раз позвонили мошенники жителю Южно-Сахалинска

бласти в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от 9,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса «Защитник» от МТС, одному из жителей Южно-Сахалинска злоумышленники пытались дозвониться более 8000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил островитянам более четырех лет, которые могли быть потрач
15.05.2025 Новоселы ЖК «Горизонт» в Южно-Сахалинске получили высокоскоростной интернет МТС

апуске высокоскоростного интернета стандарта LTE на территории нового жилого комплекса «Горизонт» в Южно-Сахалинске. Компания установила новое телеком-оборудование на территории ЖК общей площад
26.09.2024 МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска

МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в центральной части Южно-Сахалинска. Благодаря установке нового телеком-оборудования в районе ТЦ «Славянский» обновленное качество сети стало доступно в крупных деловых и социальных учреждениях и жилых кварталах г
03.09.2024 Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»

В Южно-Сахалинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, в которо
24.06.2024 Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы

Антидрон система в аэропорту Южно-Сахалинска Как выяснил CNews, в международном аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова внедрят аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летатель
16.05.2024 «МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска

Дачники в Южно-Сахалинске теперь могут передавать больше данных в сети 4G «МегаФона». К началу сезона садоводства оператор запустил дополнительные телеком-объекты, увеличив зону покрытия и скорость мобил
15.02.2024 «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX

Компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX. 650 сотрудников предприятия работают в системе с договорами и официальной корреспонденцией, первичными учетными и организационно-распорядительным
06.04.2022 Южно-Сахалинск продолжает цифровизацию работы муниципалитета

РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») информирует, как развивается проект цифровой трансформации в Южно-Сахалинске. Проект «Комплексная подготовка муниципалитета к цифровой трансформации», реа
15.12.2021 Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустило локальный сервер G-Core Labs в Южно-Сахалинске. Теперь абоненты смогут быстро и без задержек загружать самый разнообразный к
11.05.2021 «КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске

«КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске. Проект реализован по заказу ГКУ Сахалинской области «Центр региональной цифровой трансформации». Главная цель системы распознавания - обеспечение безопасности и предоставление

13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot

Компания Axelot выполнила проект по автоматизации кондитерского склада и процесса доставки для торговой компании «Сладомир» в Южно-Сахалинске. Благодаря внедрению «1С:WMS» на складе был обеспечен контроль сроков годности при отгрузке товаров по различным направлениям сбыта, а с помощью «Axelot: TMS» налажена бесперебо
07.11.2016 «Билайн» оптимизировал сеть 4G в Южно-Сахалинске

цы имени Горького, Украинская, Ленина, Холмское шоссе, проспекты Коммунистический и Мира и другие. «Южно-Сахалинск — важная для нас территория, и мы продолжаем развиваться на ней, — рассказал В
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска

«Логика бизнеса» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию новой системы электронного документооборота в администрации Южно-Сахалинска. Как рассказали CNews в компании, вместо прежней СЭД на базе проприетарного ПО внедрена система «Логика СЭД» на СПО-платформе Alfresco. Прежняя СЭД на платформе IBM Notes/Domino
22.03.2016 «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Южно-Сахалинске

Третьим городом Дальнего Востока, в котором «МегаФон» запустил мобильную сеть LTE-Advanced, стал Южно-Сахалинск. Теперь абонентам оператора будут доступны услуги мобильного интернета на скор
22.05.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Южно-Сахалинске

объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию первой в Сахалинской области сети LTE. Развернутая в Южно-Сахалинске сеть также стала первой сетью «Билайн» 4G в Дальневосточном регионе, сообщили
15.01.2013 ТТК выиграл конкурс администрации города Южно-Сахалинска на предоставление услуги доступа в интернет

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи администрации города Южно-Сахалинска. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Сахалин», региональное предприятие компании ТТК, предоставил администрации города Южно-С
21.09.2011 ТТК расширила сеть ШПД в Южно-Сахалинске

ический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии FTTB (оптика до здания) в Южно-Сахалинске на 5,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта по строительству оч
26.07.2011 ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Южно-Сахалинске

н», регионального предприятия компании ТТК. На сегодняшний день зона технического охвата сети ТТК в Южно-Сахалинске составляет около 15 тыс. домохозяйств. «ТТК-Сахалин» предлагает жителям Южно-
14.09.2009 Дорогой интернет: россияне бастуют и пишут жалобу Медведеву

ак уже писал CNews, ежемесячные платежи на острове более чем на порядок отличаются от московских. В Южно-Сахалинске подключение на скорости до 512 Кбит/c без ограничения трафика через провайдер
06.09.2007 «Поликом Про» открыл офис в Южно-Сахалинске

Петербургский системный интегратор «Поликом Про» открыл представительство в Южно-Сахалинске. Руководителем дальневосточного представительства «Поликом Про» назначен Кирилл Симоненко, ранее работавший руководителем ИТ-отдела одного из крупных местных провайдеров интерне
14.08.2006 В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного

по форме черепа и строению тела напоминает плеозавра (ящера, имеющего ласты). Как сообщает начальник управления культуры администрации Сахалинской области Владимир Беджисов, в понедельник вечером из Южно-Сахалинска в район обнаружения находки отправится научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея Александр Козин.
14.08.2006 В Южно-Сахалинске найдены останки неизвестного животного

по форме черепа и строению тела напоминает плеозавра (ящера, имеющего ласты). Как сообщает начальник управления культуры администрации Сахалинской области Владимир Беджисов, в понедельник вечером из Южно-Сахалинска в район обнаружения находки отправится научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея Александр Козин.
02.12.2003 "Дальсвязь" расширяет телефонную сеть Южно-Сахалинска

ОАО "Дальсвязь" завершило работы по расширению номерной ёмкости центральной городской станции типа EWSD в Южно-Сахалинске. Установленное оборудование компании "Искрател" позволило ввести в эксплуатацию 13480 номеров - 5000 номеров пойдёт на развитие, 8480 номеров на замену АТС-77 и АТС-3. Старые ст
16.09.2003 РБК СОФТ разработал сайт Администрации Южно-Сахалинска
06.08.2003 "Дальсвязь" снизила стоимость интернет-карт в Южно-Сахалинске

С 1 августа 2003 года компания ОАО "Дальсвязь" снизила на 5% стоимость интернет-карт, реализуемых в Южно-Сахалинске. Это очередное изменение тарифов, проводимое компанией в этом году, - с 1 июля текущего года "Дальсвязь" снизила на 20% тарифы на междугородную связь на дальние расстояния. Комп
05.02.2002 Фирма "Светец" завершила очередной этап расширения платформы компьютерной телефонии в г. Южно-Сахалинске

условили необходимость расширения платформы. По договору поставки, фирмой "Светец" установлено в г. Южно-Сахалинске дополнительное аппаратное и программное обеспечение в целях масштабирования п
13.07.2000 ОАО "Сахалинсвязь" открыло в Южно-Сахалинске сервисный центр компании.

ОАО "Сахалинсвязь" объявило об открытии в Южно-Сахалинске нового сервисного центра. Центр позволит вносить комплексную оплату за все предоставленные услуги связи, получать расшифровку междугородных переговоров, заказывать междугородные

Публикаций - 401, упоминаний - 476

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 72
МегаФон 10742 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
Ростелеком 10948 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 20
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
9594 15
Microsoft Corporation 25775 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Крок - Croc 1964 9
Telegram Group 2940 8
Huawei 4676 7
Directum - Директум 1268 7
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 6
Cisco Systems 5372 6
HP Inc. 5883 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 6
АйТи 1519 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 5
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 5
Сахалинсвязь 5 5
Apple Inc 13154 5
Oracle Corporation 7074 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 4
Alfresco Software 156 4
Поликом Про 39 4
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 4
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 4
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 4
Философт - Philosoft 96 4
Samsung Electronics 11064 4
Intel Corporation 12811 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
МТС Трэвел - MTS Travel 292 12
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 9
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Газпром ПАО 1493 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 4
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 11 4
Почта России ПАО 2370 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 3
РЖД строй 10 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Связной ГК 1401 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 2
Снежная Королева - СК Трейд 62 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Бристоль - сеть магазинов 32 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 67
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