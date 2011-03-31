Ростелеком

Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2010 г. по МСФО уменьшилась на 2% до 2 470 млн руб. Компания «Дальсвязь» – оператор телекоммуникационных услуг в Дальневосточном федеральном округе, объявила аудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарта

«Инфосистемы Джет» внедрили систему активации и обеспечения сервисов для «Дальсвязи» Компании «Дальсвязь» и «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по внедрению системы активации

Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров 7 марта во Владивостоке состоялось внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи». На собрании акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрали новый состав совета. В новый совет директоров вошли: Голубицкий Богдан Ив

Внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи» пройдет 17 марта «Дальневосточная компания электросвязи» («Дальсвязь») сообщила, что советом директоров 9 февраля 2011 г. принято решение созвать 17 мар

«Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД Оператор «Дальсвязь» (одна из межрегиональных компаний «Связьинвеста») подписал контракт с московским с

Гендиректор «Дальсвязи» назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома» Генеральный директор «Дальсвязи» Андрей Балаценко назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома». На э

Суд обязал «Дальсвязь» созвать внеочередное общее собрание акционеров 7 марта 2011 г. битражный суд Приморского края удовлетворил иск «Инвестиционной компании связи» («Связьинвеста») к «Дальневосточной компании электросвязи» («Дальсвязи») о понуждении к проведению внеочередного

Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов лин, допустил крупную утечку служебных данных. В открытый доступ на ftp-сервер местного филиал МРК «Дальсвязь» (которому и принадлежит оператор) попали документы, содержащие персональные данные

«Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов Компания «Дальсвязь» допустила крупную утечку данных своих текущих и бывших клиентов. Как сообщает анал

Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев по МСФО выросла на 11,3% Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные результаты деятельности по итогам 9 месяцев 2010 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за отчетный пе

«Дальсвязь» расширяет линейку безлимитных тарифных планов Fly С 19 ноября 2010 г. по 28 февраля 2011 г. «Дальсвязь» предлагает жителям городов Владивостока и Хабаровска, физическим лицам, подключить безлимитные тарифные планы Fly+ (услуга DISLY Интернет). Выбрав один из них, пользователи могут бес

«Дальсвязь» снижает стоимость социального тарифа на интернет для жителей Камчатского края, Амурской и Магаданской областей Компания «Дальсвязь» снизило абонентскую плату на тариф «Социальный» для услуги «DISLY Интернет». Акция проводится на территории Камчатского края, Амурской и Магаданской областей. В рамках акции для жите

Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 33,6% Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 20

Абоненты «Дальсвязи» получили возможность оплачивать услуги связи с помощью банковских карт Компания «Дальсвязь» предложила своим абонентам новую возможность оплаты услуг связи - с помощью карты Visa/MasterCard любого банка. Абоненты, которые используют карты Visa/MasterCard, могут оплатить усл

«Сахателеком» становится филиалом «Дальсвязи» ом» получает статус филиала «Дальсвязи», говорится в сообщении оператора. Ранее, 25 января 2007 г. «Дальсвязь» приобрела 51% обыкновенных акций «Сахателекома». А 20 октября прошлого года консол

Чистая прибыль «Дальсвязи» в первом полугодии составила 1,444 млрд руб. Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные результаты деятельности по итогам 6 месяцев 2010 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за отчетный пер

«Дальсвязь» выкупила акции у несогласных с реорганизацией акционеров «Дальсвязь» осуществила выкуп акций у акционеров, голосовавших на годовом общем собрании акцио

«Дальсвязь» снижает стоимость «социального» интернета Компания «Дальсвязь» снижает абонентскую плату на тарифном плане «Социальный» для услуги «DISLY Интернет». Акция проводится на территории Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной и Сахалинс

IBS Borlas построила для «Дальсвязи» систему формирования отчётности по РСБУ Специалисты компании IBS Borlas внедрили в телекоммуникационной компании «Дальсвязь» лицензированное решение «Система формирования бухгалтерской отчётности в соответст

Количество абонентов IP-TV «Дальсвязи» превысило 100 тыс. Количество абонентов «Интерактивного телевидения TVi» компании «Дальсвязь» превысило 100 тыс. Абонентская база пользователей данной услуги на конец 2008 г. с

«Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке Компания «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке в рамках услуги интерактивного телевидения TVi. Открытие российского канала Disney состоялось 10 августа 2010 г. Телеканал будет транс

«Дальсвязь» продлевает акцию «Безлимитный край» «Дальсвязь» продлевает акцию «Безлимитный край» до 31 января 2011 г. В рамках данной акции компания предлагает своим абонентам, физическим лицам, выбравшим безлимитный тарифный план на услуги ме

«Дальсвязь» выплатила второй купонный доход по биржевым облигациям серии БО-05 Компания «Дальсвязь» сообщила о том, что 20 июля в полном объеме выплачен второй купонный доход по выпу

«Ростелеком» расширил пропускную способность магистральных каналов доступа в интернет для «Дальсвязи» елеком» расширил пропускную способность магистральных каналов доступа в сеть интернет для компании «Дальсвязь» до 7,3 Гбит/с. Увеличение произведено в трех регионах Дальневосточного федеральног

«Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц С 1 июля 2010 г. справочная служба «Дальсвязи» расширяет спектр услуг для юридических лиц во всех филиалах компании (за исключением Сахалинской области). Теперь клиенты, размещающие информацию в справочной службе «Дальсвязи

Новое предложение «Дальсвязи» для абонентов «DISLY Интернета»: Wi-Fi + фиксированный ШПД Компания «Дальсвязь» предлагает новым абонентам «DISLY Интернета» воспользоваться комбинацией преимуществ Wi-Fi-технологии и фиксированного широкополосного доступа в интернет. С 1 июля 2010 г. для всех к

«Дальсвязь» увеличила пропускную способность магистральных интернет-каналов В июне 2010 г. компания «Дальсвязь» в очередной раз увеличила пропускную способность магистральных интернет-каналов. Т

«Дальсвязь» выбрала кредиторов 16 июня 2010 г. компания «Дальсвязь» провела открытый аукцион по отбору финансовой организации для оказания финансовой услуги по открытию возобновляемых кредитных линий. На торги были выставлены два лота: лот № 1 – откр

«Евросеть» расширяет географию приема платежей «Дальсвязи» Компания «Евросеть» объявила о подписании соглашения о приеме платежей за услуги оператора «Дальсвязь» от абонентов Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. В рамках соглашения у абонентов «Дальсвязь» Хабаровского края, Амурской области и ЕАО появилась возможность оплачивать

«Дальсвязь» осуществила выплаты в рамках оферты по облигациям серии Д2 Компания «Дальсвязь» сообщила что 4 июня 2010 г. в полном объеме осуществила выплаты инвесторам в рамках оферты по облигациям серии Д2 (государственный регистрационный номер 4-10-30166-F). К выкупу было

Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам 2009 г. увеличилась на 11,1% Компания «Дальсвязь» объявила аудированные результаты деятельности по итогам 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за 2009 г. выросла на 6,8%

Иван Любушкин назначен директором по экономике и финансам «Дальсвязи» 10 г. на должность заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам компании «Дальсвязь» назначен Иван Любушкин. Предварительно кандидатура Любушкина была согласована реше

Совет директоров «Дальсвязи» включил в повестку дня годового собрания акционеров вопрос о присоединении к «Ростелекому» х акций «Дальсвязи» в обыкновенные именные бездокументарные акции «Ростелекома»). Совет директоров «Дальсвязь» утвердил цену выкупа акций компании, требования о выкупе которых могут быть предъя

Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам первого квартала 2010 г. уменьшилась на 21,5% Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2010 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы компании за 1 квартал 2010

КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи» Компания «Дальсвязь» объявила об итогах конкурса на право заключения договора на проведение обязательно

Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2009 г. увеличилась на 25,1% до 2,17 млрд руб Компания «Дальсвязь» объявила аудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы компании за 2009 г. увеличились на 9,5%

«Дальсвязь» не согласна с подозрениями ФАС по поводу установления монопольно высоких цен на интернет «Дальсвязь» опубликовала заявление в связи с возбуждением ФАС России дела против компании по п

ФАС подозревает «Дальсвязь» в установлении монопольно высоких цен на услуги доступа в интернет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело по признакам нарушения компанией «Дальсвязь» пунктов 1, 6 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в части

«Дальсвязь» повысит тарифы на услуги местной телефонной связи в среднем на 10% Компания «Дальсвязь» с 15 февраля 2010 г. изменяет тарифы на услуги местной телефонной связи. Стоимость