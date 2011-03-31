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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Дальсвязь
Дальневосточная компания электросвязи
Публикаций - 459, упоминаний - 919
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 131 21
|Колпаков Антон 55 17
|Рейман Леонид 1002 16
|Заболотный Игорь 40 16
|Балаценко Андрей 30 14
|Алексеев Антон 30 11
|Максименка Николай 16 10
|Щеголев Игорь 684 10
|Фролов Сергей 33 9
|Кобищанов Михаил 9 9
|Приданцев Сергей 143 8
|Брюквин Юрий 280 7
|Путин Владимир 2452 7
|Яшин Валерий 75 6
|Репин Игорь 18 6
|Малофеев Константин 104 6
|Лещенко Михаил 32 6
|Провоторов Александр 153 6
|Кочетков Владислав 247 5
|Киселев Александр 104 5
|Греф Герман 344 5
|Алексеев Михаил 28 5
|Дегтярев Валерий 13 5
|Саяпина Елена 39 4
|Волошин Константин 8 4
|Хасьянова Гульнара 116 4
|Куликов Денис 25 4
|Манасов Марлен 22 4
|Бутрин Михаил 17 4
|Родионов Иван 67 4
|Медведев Дмитрий 1593 4
|Филиппова Надежда 7 4
|Васильева Екатерина 17 3
|Вартанян Станислав 13 3
|Шабанов Илья 57 3
|Иванов Сергей 356 3
|Люлин Владимир 18 3
|Изосимов Александр 192 3
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 3
|Слизень Виталий 237 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012864.
Создано именных указателей - 65742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012864.
Создано именных указателей - 65742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru