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Ростелеком Дальсвязь Дальневосточная компания электросвязи

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 88 дел, на cумму 563 378 354 ₽*

Судебные дела (88) на сумму 563 378 354 ₽*
в качестве истца (48) на сумму 561 320 295 ₽*
в качестве ответчика (25) на сумму 1 865 660 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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31.03.2011 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2010 г. по МСФО уменьшилась на 2% до 2 470 млн руб.

Компания «Дальсвязь» – оператор телекоммуникационных услуг в Дальневосточном федеральном округе, объявила аудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарта
24.03.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему активации и обеспечения сервисов для «Дальсвязи»

Компании «Дальсвязь» и «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по внедрению системы активации

09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров

7 марта во Владивостоке состоялось внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи». На собрании акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрали новый состав совета. В новый совет директоров вошли: Голубицкий Богдан Ив
10.02.2011 Внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи» пройдет 17 марта

«Дальневосточная компания электросвязи» («Дальсвязь») сообщила, что советом директоров 9 февраля 2011 г. принято решение созвать 17 мар
25.01.2011 «Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД

Оператор «Дальсвязь» (одна из межрегиональных компаний «Связьинвеста») подписал контракт с московским с
27.12.2010 Гендиректор «Дальсвязи» назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома»

Генеральный директор «Дальсвязи» Андрей Балаценко назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома». На э
21.12.2010 Суд обязал «Дальсвязь» созвать внеочередное общее собрание акционеров 7 марта 2011 г.

битражный суд Приморского края удовлетворил иск «Инвестиционной компании связи» («Связьинвеста») к «Дальневосточной компании электросвязи» («Дальсвязи») о понуждении к проведению внеочередного

09.12.2010 Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов

лин, допустил крупную утечку служебных данных. В открытый доступ на ftp-сервер местного филиал МРК «Дальсвязь» (которому и принадлежит оператор) попали документы, содержащие персональные данные
09.12.2010 «Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов

Компания «Дальсвязь» допустила крупную утечку данных своих текущих и бывших клиентов. Как сообщает анал
07.12.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев по МСФО выросла на 11,3%

Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные результаты деятельности по итогам 9 месяцев 2010 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за отчетный пе
19.11.2010 «Дальсвязь» расширяет линейку безлимитных тарифных планов Fly

С 19 ноября 2010 г. по 28 февраля 2011 г. «Дальсвязь» предлагает жителям городов Владивостока и Хабаровска, физическим лицам, подключить безлимитные тарифные планы Fly+ (услуга DISLY Интернет). Выбрав один из них, пользователи могут бес
29.10.2010 «Дальсвязь» снижает стоимость социального тарифа на интернет для жителей Камчатского края, Амурской и Магаданской областей

Компания «Дальсвязь» снизило абонентскую плату на тариф «Социальный» для услуги «DISLY Интернет». Акция проводится на территории Камчатского края, Амурской и Магаданской областей. В рамках акции для жите
25.10.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 33,6%

Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 20
04.10.2010 Абоненты «Дальсвязи» получили возможность оплачивать услуги связи с помощью банковских карт

Компания «Дальсвязь» предложила своим абонентам новую возможность оплаты услуг связи - с помощью карты Visa/MasterCard любого банка. Абоненты, которые используют карты Visa/MasterCard, могут оплатить усл
21.09.2010 «Сахателеком» становится филиалом «Дальсвязи»

ом» получает статус филиала «Дальсвязи», говорится в сообщении оператора. Ранее, 25 января 2007 г. «Дальсвязь» приобрела 51% обыкновенных акций «Сахателекома». А 20 октября прошлого года консол
20.09.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» в первом полугодии составила 1,444 млрд руб.

Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные результаты деятельности по итогам 6 месяцев 2010 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за отчетный пер
17.09.2010 «Дальсвязь» выкупила акции у несогласных с реорганизацией акционеров

«Дальсвязь» осуществила выкуп акций у акционеров, голосовавших на годовом общем собрании акцио
06.09.2010 «Дальсвязь» снижает стоимость «социального» интернета

Компания «Дальсвязь» снижает абонентскую плату на тарифном плане «Социальный» для услуги «DISLY Интернет». Акция проводится на территории Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной и Сахалинс
02.09.2010 IBS Borlas построила для «Дальсвязи» систему формирования отчётности по РСБУ

Специалисты компании IBS Borlas внедрили в телекоммуникационной компании «Дальсвязь» лицензированное решение «Система формирования бухгалтерской отчётности в соответст
27.08.2010 Количество абонентов IP-TV «Дальсвязи» превысило 100 тыс.

Количество абонентов «Интерактивного телевидения TVi» компании «Дальсвязь» превысило 100 тыс. Абонентская база пользователей данной услуги на конец 2008 г. с
17.08.2010 «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке

Компания «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке в рамках услуги интерактивного телевидения TVi. Открытие российского канала Disney состоялось 10 августа 2010 г. Телеканал будет транс
11.08.2010 «Дальсвязь» продлевает акцию «Безлимитный край»

«Дальсвязь» продлевает акцию «Безлимитный край» до 31 января 2011 г. В рамках данной акции компания предлагает своим абонентам, физическим лицам, выбравшим безлимитный тарифный план на услуги ме
21.07.2010 «Дальсвязь» выплатила второй купонный доход по биржевым облигациям серии БО-05

Компания «Дальсвязь» сообщила о том, что 20 июля в полном объеме выплачен второй купонный доход по выпу
15.07.2010 «Ростелеком» расширил пропускную способность магистральных каналов доступа в интернет для «Дальсвязи»

елеком» расширил пропускную способность магистральных каналов доступа в сеть интернет для компании «Дальсвязь» до 7,3 Гбит/с. Увеличение произведено в трех регионах Дальневосточного федеральног
09.07.2010 «Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц

С 1 июля 2010 г. справочная служба «Дальсвязи» расширяет спектр услуг для юридических лиц во всех филиалах компании (за исключением Сахалинской области). Теперь клиенты, размещающие информацию в справочной службе «Дальсвязи

28.06.2010 Новое предложение «Дальсвязи» для абонентов «DISLY Интернета»: Wi-Fi + фиксированный ШПД

Компания «Дальсвязь» предлагает новым абонентам «DISLY Интернета» воспользоваться комбинацией преимуществ Wi-Fi-технологии и фиксированного широкополосного доступа в интернет. С 1 июля 2010 г. для всех к
23.06.2010 «Дальсвязь» увеличила пропускную способность магистральных интернет-каналов

В июне 2010 г. компания «Дальсвязь» в очередной раз увеличила пропускную способность магистральных интернет-каналов. Т
18.06.2010 «Дальсвязь» выбрала кредиторов

16 июня 2010 г. компания «Дальсвязь» провела открытый аукцион по отбору финансовой организации для оказания финансовой услуги по открытию возобновляемых кредитных линий. На торги были выставлены два лота: лот № 1 – откр
16.06.2010 «Евросеть» расширяет географию приема платежей «Дальсвязи»

Компания «Евросеть» объявила о подписании соглашения о приеме платежей за услуги оператора «Дальсвязь» от абонентов Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. В рамках соглашения у абонентов «Дальсвязь» Хабаровского края, Амурской области и ЕАО появилась возможность оплачивать

08.06.2010 «Дальсвязь» осуществила выплаты в рамках оферты по облигациям серии Д2

Компания «Дальсвязь» сообщила что 4 июня 2010 г. в полном объеме осуществила выплаты инвесторам в рамках оферты по облигациям серии Д2 (государственный регистрационный номер 4-10-30166-F). К выкупу было

25.05.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам 2009 г. увеличилась на 11,1%

Компания «Дальсвязь» объявила аудированные результаты деятельности по итогам 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за 2009 г. выросла на 6,8%

19.05.2010 Иван Любушкин назначен директором по экономике и финансам «Дальсвязи»

10 г. на должность заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам компании «Дальсвязь» назначен Иван Любушкин. Предварительно кандидатура Любушкина была согласована реше
14.05.2010 Совет директоров «Дальсвязи» включил в повестку дня годового собрания акционеров вопрос о присоединении к «Ростелекому»

х акций «Дальсвязи» в обыкновенные именные бездокументарные акции «Ростелекома»). Совет директоров «Дальсвязь» утвердил цену выкупа акций компании, требования о выкупе которых могут быть предъя
29.04.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам первого квартала 2010 г. уменьшилась на 21,5%

Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2010 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы компании за 1 квартал 2010

09.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи»

Компания «Дальсвязь» объявила об итогах конкурса на право заключения договора на проведение обязательно
29.03.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2009 г. увеличилась на 25,1% до 2,17 млрд руб

Компания «Дальсвязь» объявила аудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы компании за 2009 г. увеличились на 9,5%
09.03.2010 «Дальсвязь» не согласна с подозрениями ФАС по поводу установления монопольно высоких цен на интернет

«Дальсвязь» опубликовала заявление в связи с возбуждением ФАС России дела против компании по п
05.03.2010 ФАС подозревает «Дальсвязь» в установлении монопольно высоких цен на услуги доступа в интернет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело по признакам нарушения компанией «Дальсвязь» пунктов 1, 6 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в части

08.02.2010 «Дальсвязь» повысит тарифы на услуги местной телефонной связи в среднем на 10%

Компания «Дальсвязь» с 15 февраля 2010 г. изменяет тарифы на услуги местной телефонной связи. Стоимость
02.02.2010 «Дальсвязь» подписала партнерское соглашение с правительством Республики Саха

нных технологий и связи в Республике Саха (Якутия) между «Дальневосточной компанией электросвязи» («Дальсвязь») и Правительством Республики Саха (Якутия). В соответствии с документом, подписанн

Публикаций - 478, упоминаний - 978

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 175
Ростелеком 10948 124
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 81
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 80
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 76
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 74
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 70
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 61
МегаФон 10742 39
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 31
Ростелеком - Сахателеком 65 29
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 23
АКОС 68 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 21
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 20
МТС - Примтелефон 47 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 16
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 15
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 12
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 11
Электросвязь 268 11
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 10
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 10
Cisco Systems 5372 10
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 9
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 9
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 8
Oracle Corporation 7074 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Huawei 4677 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 52
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 26
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 7
ИК АВК - Инвестиционная компания АВК 11 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Почта России ПАО 2370 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
Корпорация ФНДС 5 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 4
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 3
EY - Эрнст энд Янг 81 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Евросеть 1421 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
Walt Disney Company 647 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 27
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 4
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 48
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 20
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 123
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 100
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 74
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 56
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 26
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
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Microsoft Office 4170 2
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Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
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Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
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CBOSS mis 1 1
CBOSS tmn 3 1
CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 1
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 9 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Юрченко Евгений 133 21
Заболотный Игорь 45 20
Колпаков Антон 57 19
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Алексеев Антон 37 13
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Максименка Николай 17 10
Кобищанов Михаил 10 10
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Фролов Сергей 36 9
Репин Игорь 23 9
Шевчук Александр 17 9
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Малофеев Константин 118 7
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Яшин Валерий 80 6
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Филиппова Надежда 11 6
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Россия - ДФО - Амурская область 954 56
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 18
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 15
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 80
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 61
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 55
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 37
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 26
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 22
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 20
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 17
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
Приватизация - форма преобразования собственности 543 14
Аудит - аудиторский услуги 1265 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Налогообложение - Налог на прибыль 222 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
Аренда 2687 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 121
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
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Bloomberg 1627 3
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Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Финансовые известия 33 1
Восток-Медиа 5 1
Walt Disney Channel 19 1
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Мобильные системы 118 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Рустелеком ТК 305 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
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ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ДВИФ - Дальневосточный интернет-форум 6 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Украина - Евромайдан 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
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