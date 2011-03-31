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Ростелеком
Дальсвязь
Дальневосточная компания электросвязи



31.03.2011 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2010 г. по МСФО уменьшилась на 2% до 2 470 млн руб.
24.03.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему активации и обеспечения сервисов для «Дальсвязи»
09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров
10.02.2011 Внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи» пройдет 17 марта
25.01.2011 «Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД
27.12.2010 Гендиректор «Дальсвязи» назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома»
21.12.2010 Суд обязал «Дальсвязь» созвать внеочередное общее собрание акционеров 7 марта 2011 г.
09.12.2010 Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов
09.12.2010 «Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов
07.12.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев по МСФО выросла на 11,3%
19.11.2010 «Дальсвязь» расширяет линейку безлимитных тарифных планов Fly
29.10.2010 «Дальсвязь» снижает стоимость социального тарифа на интернет для жителей Камчатского края, Амурской и Магаданской областей
25.10.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 33,6%
04.10.2010 Абоненты «Дальсвязи» получили возможность оплачивать услуги связи с помощью банковских карт
21.09.2010 «Сахателеком» становится филиалом «Дальсвязи»
20.09.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» в первом полугодии составила 1,444 млрд руб.
17.09.2010 «Дальсвязь» выкупила акции у несогласных с реорганизацией акционеров
06.09.2010 «Дальсвязь» снижает стоимость «социального» интернета
02.09.2010 IBS Borlas построила для «Дальсвязи» систему формирования отчётности по РСБУ
27.08.2010 Количество абонентов IP-TV «Дальсвязи» превысило 100 тыс.
17.08.2010 «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке
11.08.2010 «Дальсвязь» продлевает акцию «Безлимитный край»
21.07.2010 «Дальсвязь» выплатила второй купонный доход по биржевым облигациям серии БО-05
15.07.2010 «Ростелеком» расширил пропускную способность магистральных каналов доступа в интернет для «Дальсвязи»
09.07.2010 «Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц
28.06.2010 Новое предложение «Дальсвязи» для абонентов «DISLY Интернета»: Wi-Fi + фиксированный ШПД
23.06.2010 «Дальсвязь» увеличила пропускную способность магистральных интернет-каналов
18.06.2010 «Дальсвязь» выбрала кредиторов
16.06.2010 «Евросеть» расширяет географию приема платежей «Дальсвязи»
08.06.2010 «Дальсвязь» осуществила выплаты в рамках оферты по облигациям серии Д2
25.05.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам 2009 г. увеличилась на 11,1%
19.05.2010 Иван Любушкин назначен директором по экономике и финансам «Дальсвязи»
14.05.2010 Совет директоров «Дальсвязи» включил в повестку дня годового собрания акционеров вопрос о присоединении к «Ростелекому»
29.04.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам первого квартала 2010 г. уменьшилась на 21,5%
09.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи»
29.03.2010 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2009 г. увеличилась на 25,1% до 2,17 млрд руб
09.03.2010 «Дальсвязь» не согласна с подозрениями ФАС по поводу установления монопольно высоких цен на интернет
05.03.2010 ФАС подозревает «Дальсвязь» в установлении монопольно высоких цен на услуги доступа в интернет
08.02.2010 «Дальсвязь» повысит тарифы на услуги местной телефонной связи в среднем на 10%
02.02.2010 «Дальсвязь» подписала партнерское соглашение с правительством Республики Саха

Публикаций - 459, упоминаний - 919

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1658 165
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 109
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 709 78
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 77
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 609 77
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 509 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 70
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 442 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7561 55
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 34
Ростелеком - Сахателеком 62 28
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 26
АФК Система ПАО 1633 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 21
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 0 20
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 17
Центел - Центральный телеграф 366 17
АКОС 60 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 15
СМАРТС Компания 508 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 13
Сумма Телеком - Sumtel 131 12
Синтерра - Synterra 772 12
Cisco Systems 4651 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 9
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 9
Ситроникс - Sitronics 882 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 663 8
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 7
Rambler Group - Рамблер ГК 763 7
Электросвязь 189 6
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 80 6
Рустелеком ТК 256 6
МегаФон - Мобиком 221 5
Siemens AG - Сименс Россия 2263 5
Oracle Corporation 5828 5
ИскраУралТел - Iskratel 80 5
Huawei 3025 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 49
РТС - Фондовая биржа 326 25
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 10
Гипросвязь ПАО 70 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 406 6
Почта России ПАО 1806 6
Marshall Capital Partners 65 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 118 5
Связь-банк 103 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 106 4
ГПБ - Газпромбанк 806 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 4
МДМ Банк 195 4
Walt Disney Company 497 3
Евросеть 1366 3
Интер РАО ПАО 269 3
Национальный банк Траст 115 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 234 3
Уралсиб Банк 453 3
Газпром ПАО 845 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 395 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Связной ГК 1101 2
Норникель - Норильский никель 264 2
Славянка ГК 22 2
IPOC 121 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 2
Runica Investments 10 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 2
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 1 2
Орион-Экспресс - Телекарта 134 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 90 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Родник здоровья - база отдыха 1 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1789 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2050 10
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 10
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 142 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 516 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 5
Президент Российской Федерации 2144 5
Правительство РФ 3966 5
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 61 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3718 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2449 3
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 160 3
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 34 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 2
Правительство Хабаровского края 18 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2851 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 446 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 245 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 298 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 105 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2059 1
Федеральное казначейство России 1035 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 989 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 128 1
Счётная палата РФ 566 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 21
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 17
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 18
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 638 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3740 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 8
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 7
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2321 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2869 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 743 5
QWERTY-клавиатура 634 5
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2888 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4052 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3079 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4186 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 92 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1150 2
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 98 2
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2566 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 644 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 918 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 399 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 669 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 80 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 171 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 3
Microsoft Office 3051 2
Oracle Hyperion 148 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 259 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Gilat SkyEdge VSAT 16 2
Ростелеком RTOpen 9 1
МТС Джинс 27 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 602 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Nokia Alcatel-Lucent UMA 2 1
HPE OpenView 162 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Google YouTube - Видеохостинг 2183 1
Ростелеком RTFree 8 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 391 1
Dr.Web AV-Desk 132 1
Cisco Aironet 28 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 418 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 132 1
Kaspersky Internet Security 347 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 914 1
Космодром Байконур 1004 1
Linux OS 7307 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5921 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 278 1
Юрченко Евгений 131 21
Колпаков Антон 55 17
Рейман Леонид 1002 16
Заболотный Игорь 40 16
Балаценко Андрей 30 14
Алексеев Антон 30 11
Максименка Николай 16 10
Щеголев Игорь 684 10
Фролов Сергей 33 9
Кобищанов Михаил 9 9
Приданцев Сергей 143 8
Брюквин Юрий 280 7
Путин Владимир 2452 7
Яшин Валерий 75 6
Репин Игорь 18 6
Малофеев Константин 104 6
Лещенко Михаил 32 6
Провоторов Александр 153 6
Кочетков Владислав 247 5
Киселев Александр 104 5
Греф Герман 344 5
Алексеев Михаил 28 5
Дегтярев Валерий 13 5
Саяпина Елена 39 4
Волошин Константин 8 4
Хасьянова Гульнара 116 4
Куликов Денис 25 4
Манасов Марлен 22 4
Бутрин Михаил 17 4
Родионов Иван 67 4
Медведев Дмитрий 1593 4
Филиппова Надежда 7 4
Васильева Екатерина 17 3
Вартанян Станислав 13 3
Шабанов Илья 57 3
Иванов Сергей 356 3
Люлин Владимир 18 3
Изосимов Александр 192 3
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 3
Слизень Виталий 237 3
Россия - Российская федерация - РФ 90449 126
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 829 94
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1959 88
Россия - ДФО - Сахалинская область 612 80
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 628 69
Россия - ДФО - Хабаровский край 614 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 53
Россия - ДФО - Амурская область 485 52
Россия - ДФО - Магаданская область 301 50
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 225 48
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1174 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11702 20
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 18
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 652 16
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 16
Россия - СФО - Иркутская область 746 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1859 13
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 66 13
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 224 12
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 273 11
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 165 11
Россия - Сибирь 1400 11
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 72 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 952 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 8
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 151 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 818 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1113 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика 390 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 6
Россия - СФО - Республика Алтай 897 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 135 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 332 6
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 579 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4344 5
Россия - ПФО - Оренбургская область 414 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 33
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 25
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 419 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 7
Абонентская база 298 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5098 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 179 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 638 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 4
Образование в России 956 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 457 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 837 3
Великая Отечественная война 199 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 404 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 56 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5089 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 319 1
Русский язык 2509 1
Психология 77 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 539 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 108 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 67 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 112 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Мошенничество 201 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 21 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 322 1
Человеческий фактор 360 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 439 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1529 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1365 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 120
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 11
Прайм - Агентство экономической информации 639 5
Thomson Reuters - Рейтер 5694 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 4
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
Стрим-ТВ - телекомпания 143 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
Bloomberg 982 1
Коммерсантъ - Издательский дом 802 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Финансовые известия 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 7
S&P - Standard and Poor’s 468 6
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 125 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 82 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 522 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 185 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 171 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 127 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 74 1
ТГУ - Томский государственный университет 85 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 62 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 22 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 70 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012864.
Создано именных указателей - 65742.
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