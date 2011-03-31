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Ростелеком Дальсвязь Дальневосточная компания электросвязи
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 88 дел, на cумму 563 378 354 ₽*
СОБЫТИЯ
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|31.03.2011
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Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2010 г. по МСФО уменьшилась на 2% до 2 470 млн руб.
Компания «Дальсвязь» – оператор телекоммуникационных услуг в Дальневосточном федеральном округе, объявила аудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарта
|24.03.2011
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«Инфосистемы Джет» внедрили систему активации и обеспечения сервисов для «Дальсвязи»
Компании «Дальсвязь» и «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по внедрению системы активации
|09.03.2011
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Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров
7 марта во Владивостоке состоялось внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи». На собрании акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрали новый состав совета. В новый совет директоров вошли: Голубицкий Богдан Ив
|10.02.2011
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Внеочередное общее собрание акционеров «Дальсвязи» пройдет 17 марта
«Дальневосточная компания электросвязи» («Дальсвязь») сообщила, что советом директоров 9 февраля 2011 г. принято решение созвать 17 мар
|25.01.2011
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«Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД
Оператор «Дальсвязь» (одна из межрегиональных компаний «Связьинвеста») подписал контракт с московским с
|27.12.2010
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Гендиректор «Дальсвязи» назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома»
Генеральный директор «Дальсвязи» Андрей Балаценко назначен по совместительству вице-президентом «Ростелекома». На э
|21.12.2010
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Суд обязал «Дальсвязь» созвать внеочередное общее собрание акционеров 7 марта 2011 г.
битражный суд Приморского края удовлетворил иск «Инвестиционной компании связи» («Связьинвеста») к «Дальневосточной компании электросвязи» («Дальсвязи») о понуждении к проведению внеочередного
|09.12.2010
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Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов
лин, допустил крупную утечку служебных данных. В открытый доступ на ftp-сервер местного филиал МРК «Дальсвязь» (которому и принадлежит оператор) попали документы, содержащие персональные данные
|09.12.2010
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«Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов
Компания «Дальсвязь» допустила крупную утечку данных своих текущих и бывших клиентов. Как сообщает анал
|07.12.2010
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Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев по МСФО выросла на 11,3%
Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные результаты деятельности по итогам 9 месяцев 2010 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за отчетный пе
|19.11.2010
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«Дальсвязь» расширяет линейку безлимитных тарифных планов Fly
С 19 ноября 2010 г. по 28 февраля 2011 г. «Дальсвязь» предлагает жителям городов Владивостока и Хабаровска, физическим лицам, подключить безлимитные тарифные планы Fly+ (услуга DISLY Интернет). Выбрав один из них, пользователи могут бес
|29.10.2010
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«Дальсвязь» снижает стоимость социального тарифа на интернет для жителей Камчатского края, Амурской и Магаданской областей
Компания «Дальсвязь» снизило абонентскую плату на тариф «Социальный» для услуги «DISLY Интернет». Акция проводится на территории Камчатского края, Амурской и Магаданской областей. В рамках акции для жите
|25.10.2010
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Чистая прибыль «Дальсвязи» за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 33,6%
Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 20
|04.10.2010
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Абоненты «Дальсвязи» получили возможность оплачивать услуги связи с помощью банковских карт
Компания «Дальсвязь» предложила своим абонентам новую возможность оплаты услуг связи - с помощью карты Visa/MasterCard любого банка. Абоненты, которые используют карты Visa/MasterCard, могут оплатить усл
|21.09.2010
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«Сахателеком» становится филиалом «Дальсвязи»
ом» получает статус филиала «Дальсвязи», говорится в сообщении оператора. Ранее, 25 января 2007 г. «Дальсвязь» приобрела 51% обыкновенных акций «Сахателекома». А 20 октября прошлого года консол
|20.09.2010
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Чистая прибыль «Дальсвязи» в первом полугодии составила 1,444 млрд руб.
Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные результаты деятельности по итогам 6 месяцев 2010 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за отчетный пер
|17.09.2010
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«Дальсвязь» выкупила акции у несогласных с реорганизацией акционеров
«Дальсвязь» осуществила выкуп акций у акционеров, голосовавших на годовом общем собрании акцио
|06.09.2010
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«Дальсвязь» снижает стоимость «социального» интернета
Компания «Дальсвязь» снижает абонентскую плату на тарифном плане «Социальный» для услуги «DISLY Интернет». Акция проводится на территории Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной и Сахалинс
|02.09.2010
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IBS Borlas построила для «Дальсвязи» систему формирования отчётности по РСБУ
Специалисты компании IBS Borlas внедрили в телекоммуникационной компании «Дальсвязь» лицензированное решение «Система формирования бухгалтерской отчётности в соответст
|27.08.2010
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Количество абонентов IP-TV «Дальсвязи» превысило 100 тыс.
Количество абонентов «Интерактивного телевидения TVi» компании «Дальсвязь» превысило 100 тыс. Абонентская база пользователей данной услуги на конец 2008 г. с
|17.08.2010
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«Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке
Компания «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке в рамках услуги интерактивного телевидения TVi. Открытие российского канала Disney состоялось 10 августа 2010 г. Телеканал будет транс
|11.08.2010
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«Дальсвязь» продлевает акцию «Безлимитный край»
«Дальсвязь» продлевает акцию «Безлимитный край» до 31 января 2011 г. В рамках данной акции компания предлагает своим абонентам, физическим лицам, выбравшим безлимитный тарифный план на услуги ме
|21.07.2010
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«Дальсвязь» выплатила второй купонный доход по биржевым облигациям серии БО-05
Компания «Дальсвязь» сообщила о том, что 20 июля в полном объеме выплачен второй купонный доход по выпу
|15.07.2010
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«Ростелеком» расширил пропускную способность магистральных каналов доступа в интернет для «Дальсвязи»
елеком» расширил пропускную способность магистральных каналов доступа в сеть интернет для компании «Дальсвязь» до 7,3 Гбит/с. Увеличение произведено в трех регионах Дальневосточного федеральног
|09.07.2010
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«Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц
С 1 июля 2010 г. справочная служба «Дальсвязи» расширяет спектр услуг для юридических лиц во всех филиалах компании (за исключением Сахалинской области). Теперь клиенты, размещающие информацию в справочной службе «Дальсвязи
|28.06.2010
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Новое предложение «Дальсвязи» для абонентов «DISLY Интернета»: Wi-Fi + фиксированный ШПД
Компания «Дальсвязь» предлагает новым абонентам «DISLY Интернета» воспользоваться комбинацией преимуществ Wi-Fi-технологии и фиксированного широкополосного доступа в интернет. С 1 июля 2010 г. для всех к
|23.06.2010
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«Дальсвязь» увеличила пропускную способность магистральных интернет-каналов
В июне 2010 г. компания «Дальсвязь» в очередной раз увеличила пропускную способность магистральных интернет-каналов. Т
|18.06.2010
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«Дальсвязь» выбрала кредиторов
16 июня 2010 г. компания «Дальсвязь» провела открытый аукцион по отбору финансовой организации для оказания финансовой услуги по открытию возобновляемых кредитных линий. На торги были выставлены два лота: лот № 1 – откр
|16.06.2010
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«Евросеть» расширяет географию приема платежей «Дальсвязи»
Компания «Евросеть» объявила о подписании соглашения о приеме платежей за услуги оператора «Дальсвязь» от абонентов Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. В рамках соглашения у абонентов «Дальсвязь» Хабаровского края, Амурской области и ЕАО появилась возможность оплачивать
|08.06.2010
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«Дальсвязь» осуществила выплаты в рамках оферты по облигациям серии Д2
Компания «Дальсвязь» сообщила что 4 июня 2010 г. в полном объеме осуществила выплаты инвесторам в рамках оферты по облигациям серии Д2 (государственный регистрационный номер 4-10-30166-F). К выкупу было
|25.05.2010
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Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам 2009 г. увеличилась на 11,1%
Компания «Дальсвязь» объявила аудированные результаты деятельности по итогам 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за 2009 г. выросла на 6,8%
|19.05.2010
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Иван Любушкин назначен директором по экономике и финансам «Дальсвязи»
10 г. на должность заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам компании «Дальсвязь» назначен Иван Любушкин. Предварительно кандидатура Любушкина была согласована реше
|14.05.2010
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Совет директоров «Дальсвязи» включил в повестку дня годового собрания акционеров вопрос о присоединении к «Ростелекому»
х акций «Дальсвязи» в обыкновенные именные бездокументарные акции «Ростелекома»). Совет директоров «Дальсвязь» утвердил цену выкупа акций компании, требования о выкупе которых могут быть предъя
|29.04.2010
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Чистая прибыль «Дальсвязи» по итогам первого квартала 2010 г. уменьшилась на 21,5%
Компания «Дальсвязь» объявила неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2010 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы компании за 1 квартал 2010
|09.04.2010
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КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи»
Компания «Дальсвязь» объявила об итогах конкурса на право заключения договора на проведение обязательно
|29.03.2010
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Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2009 г. увеличилась на 25,1% до 2,17 млрд руб
Компания «Дальсвязь» объявила аудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г. согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Доходы компании за 2009 г. увеличились на 9,5%
|09.03.2010
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«Дальсвязь» не согласна с подозрениями ФАС по поводу установления монопольно высоких цен на интернет
«Дальсвязь» опубликовала заявление в связи с возбуждением ФАС России дела против компании по п
|05.03.2010
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ФАС подозревает «Дальсвязь» в установлении монопольно высоких цен на услуги доступа в интернет
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело по признакам нарушения компанией «Дальсвязь» пунктов 1, 6 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в части
|08.02.2010
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«Дальсвязь» повысит тарифы на услуги местной телефонной связи в среднем на 10%
Компания «Дальсвязь» с 15 февраля 2010 г. изменяет тарифы на услуги местной телефонной связи. Стоимость
|02.02.2010
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«Дальсвязь» подписала партнерское соглашение с правительством Республики Саха
нных технологий и связи в Республике Саха (Якутия) между «Дальневосточной компанией электросвязи» («Дальсвязь») и Правительством Республики Саха (Якутия). В соответствии с документом, подписанн
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрченко Евгений 133 21
|Заболотный Игорь 45 20
|Колпаков Антон 57 19
|Рейман Леонид 1065 16
|Балаценко Андрей 32 15
|Алексеев Антон 37 13
|Щеголев Игорь 699 12
|Максименка Николай 17 10
|Кобищанов Михаил 10 10
|Приданцев Сергей 149 9
|Фролов Сергей 36 9
|Репин Игорь 23 9
|Шевчук Александр 17 9
|Путин Владимир 3454 8
|Феоктистова Наталия 8 7
|Малофеев Константин 118 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Провоторов Александр 158 7
|Яшин Валерий 80 6
|Дегтярев Валерий 16 6
|Лещенко Михаил 33 6
|Филиппова Надежда 11 6
|Волошин Константин 16 6
|Веретенников Николай 6 6
|Кочетков Владислав 248 6
|Алексеев Михаил 29 5
|Мамонтов Олег 11 5
|Греф Герман 485 5
|Киселев Александр 115 5
|Дудченко Владимир 22 4
|Саяпина Елена 46 4
|Куликов Денис 27 4
|Вартанян Станислав 16 4
|Бутрин Михаил 18 4
|Ряузов Никита 18 4
|Сун Андрей 8 4
|Статьин Владимир 10 4
|Гуркин Вячеслав 10 4
|Манасов Марлен 22 4
|Добровольский Виталий 4 4
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