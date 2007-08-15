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Intel Pentium D Серия микропроцессоров
СОБЫТИЯ
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|15.08.2007
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Intel прощается с одноядерными Pentium
В соответствии с официальными документами, рассылаемыми компанией Intel своим партнерам, последние модели одноядерных процессоров семейства Pentium 4 и последние двухъядерные процессоры Pentium D вскоре будут сняты с производства и их продажи прекратятся. В частности, будет остановлен выпуск моделей Pentium 4 661, 641 и 631, а также Pentium D 945, 935, 925 и 915, основа
|15.08.2007
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Процессоры Pentium 4 и Pentium D снимают с производства
В соответствии с официальными документами, рассылаемыми компанией Intel, одноядерные процессоры семейства Pentium 4 и двухъядерные семейства Pentium D вскоре будут сняты с производства и их продажи прекратятся. В частности, будет остановлен выпуск моделей чипов Pentium 4 661, 641 и 631, а также Pentium D 945, 935, 925 и 915.
|14.08.2006
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Intel объявил об окончании выпуска Pentium D
Компания Intel планирует завершить производство четырех моделей процессоров серии Pentium D. К концу 2006 года модели 830, 840, 930 и 940 покинут ряды чипов Intel, сообщает издание DigiTimes. Заказы на поставки процессоров компания будет принимать до 15 декабря 2006 года, а
|13.07.2005
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Intel Pentium D для серверов выйдет на этой неделе
Intel объявит на этой неделе о начале продаж двухъядерных процессоров Pentium D с чипсетами Intel E7230 для серверов начального уровня — первых серверных двуяхъдерных процессоров. Получивший имя Mukilteo, этот чипсет — следующий после Copper River. Он с
|08.06.2005
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"Эксимер ДМ" представила новый ПК на базе Pentium D
инии компьютеров «Эксимер Home» и «Эксимер Work», в рамках официальной презентации нового процессора Intel в России. Новая модель компьютера Эксимер создана на базе новейшего двухъядерного процессора Pentium D и набора микросхем семейства Intel 945 Express. В ходе презентации компания продемонстрировала возможности новейшей модели ПК, которая позволяет пользователям работать с ресурсоемкими
|01.06.2005
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Desten выпустила новый ПК на базе Pentium D
временно с мировой премьерой новейших платформ Intel для ПК анонсировала новую модель высокопроизводительного домашнего компьютера Desten eStudio 900P на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и набора микросхем семейства Intel 945 Express. В новом процессоре Intel Pentium D используется двухъядерная архитектура, позволяющая интегрировать в одном корпусе два исполнит
|30.05.2005
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"Эксимер ДМ" выпустил ПК на базе Intel Pentium D
Компания «Эксимер ДМ» выпустила ПК на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и новейших платформ Intel, дополняя тем самым модельную линию компьютеров «Эксимер Home» и «Эксимер Work». Выпуск новых моделей ПК реализуется в рамках стратегического сотрудничества
|30.05.2005
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"К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D
ре объявила о начале производства новой модели персональных компьютеров Irbis Ci на базе новейшей платформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Express и двухъядерный процессор Intel Pentium D. Компьютер Irbis Ci создан на базе чипсета семейства Intel 945 Express и двухъядерного процессора Intel Pentium D 820. Двухъядерный процессор Intel Pentium D предоставля
|27.05.2005
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Intel выпустил двуядерный процессор Pentium D
Компания Intel анонсировала выпуск двуядерных процессоров Pentium D, ориентированных на домашние ПК, сообщает AP. Представители компании ожидают, что к концу года им удастся реализовать миллионы новинок. В этом же квартале корпорация выпустит 100 тыс.
Intel Pentium D и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1334 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 1
|FT - Financial Times 1312 1
|The Register - The Register Hardware 1810 1
|TG Daily 98 1
|IDC - International Data Corporation 5005 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1758 2
|РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН 3 1
|LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 206 1
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