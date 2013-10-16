Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48308
ИКТ 4704
Организации 3195
Ведомства 1139
Ассоциации 332
Технологии 2055
Системы 11148
Персоны 15611
Местоположение 996
Статьи 677
Пресса 487
ИАА 401
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 643
Мероприятия 562

Intel Pentium D
Серия микропроцессоров



16.10.2013 Symantec провела операцию по захвату одного из крупнейших ботнетов 1
05.05.2011 Системные требования DiRT 3 1
13.11.2010 Tom Clancy's H.A.W.X. 2 для РС в продаже 1
06.11.2010 Tom Clancy's H.A.W.X. 2. Системные требования 1
22.10.2010 World of Warcraft: Cataclysm. Системные требования 1
25.09.2010 Medal of Honor. Системные требования 1
24.06.2009 FUEL: Системные требования 1
28.05.2009 Call of Juarez: Bound in Blood. Системные требования 1
11.11.2008 Prince of Persia: Системные требования 1
22.09.2008 Системные требования Brothers in Arms: Hell's Highway 1
15.09.2008 Grand Theft Auto IV: Системные требования 1
08.08.2008 Far Cry 2: Системные требования 1
19.06.2008 Biostar начинает выпуск системных плат 4-й серии для России 1
17.01.2008 Assassin’s Creed: Системные требования 1
01.10.2007 Систему мониторинга веб-трафика InfoWatch положили «под лупу» 1
24.09.2007 Intel: новое поколение плат Executive уже в России 1
27.08.2007 Кольская ЦРБ закупает компьютеры 1
15.08.2007 Intel прощается с одноядерными Pentium 3
15.08.2007 Процессоры Pentium 4 и Pentium D снимают с производства 2
09.07.2007 КарНЦ РАН закупает компьютеры 2
25.04.2007 Новые процессоры Intel резко подешевели 1
25.04.2007 Intel: 2-ядерные процессоры подешевели до 40% 1
18.04.2007 12,1-дюймовые ноутбуки Clevo на чипсете SiSM671 1
14.03.2007 ГУВД Петербурга закупает компьютеры 2
06.02.2007 Администрация Североморска закупает оргтехнику 1
29.01.2007 «Фронт ПК» начал продажи многофункциональных компьютеров 1
17.01.2007 AMD ударила по прибыли Intel 1
18.12.2006 В Татарстане реализуется программа "ПК – каждому учителю" 1
24.11.2006 Московским судебным приставам требуется поставщик оборудования 1
13.11.2006 Мир мобильных процессоров: справка пользователя. Часть 1 1
16.10.2006 Acer представил новую линейку мультимедийных ПК 2
06.10.2006 AOpen выпустила новый ПК серии XC Cube 1
01.09.2006 "Инфорсер" начал производство серверов на базе платформ ASUSTeK Computer 1
14.08.2006 Intel объявил об окончании выпуска Pentium D 3
04.08.2006 "Фронт ПК" начал производство компьютеров на базе Intel Core 2 Duo 1
01.08.2006 Fujitsu Siemens выпустил рабочие станции на базе двухядерной архитектуры Intel 2
28.07.2006 Pentium и Celeron подешевели 1
24.07.2006 AMD снизил цены на процессоры на 47% 2
12.07.2006 Intel объявил дату выпуска Core 2 Duo 2
28.06.2006 Kraftway разработал суперкомпьютер для саровского технопарка 1

Публикаций - 73, упоминаний - 95

Intel Pentium D упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10381 63
AMD - Advanced Micro Devices 3372 16
Nvidia Corp 2824 12
AMD Graphics Product Group - ATI 835 9
Microsoft Corporation 20288 6
Ubisoft 702 6
Acer Group 2082 4
HP Inc. 4843 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 3
Dell EMC 4360 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 3
MSI - Micro-Star International 452 2
IBM 8247 2
Gigabyte Technology 303 2
AMT Group - АМТ-Груп 210 2
Codemasters 232 2
Sony 5126 2
Kingston Technology 141 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 1
Акелла 838 1
Transmeta 182 1
Новый диск 614 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 1
Rockstar Games 229 1
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 153 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 161 1
Biostar 25 1
Techland 82 1
K-Systems - К-Системс 76 1
EA DICE 151 1
Руссобит-М 244 1
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 1
SAS Institute 763 1
Oracle Sun Microsystems 2063 1
Lenovo Group 1872 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 1
InfoWatch - Инфовотч 805 1
4771 1
Oracle Corporation 5638 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 1
DDR - Double data rate 1954 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 930 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 7
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 314 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 545 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 572 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 227 4
Gigabit Ethernet 802 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 519 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 706 2
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 82 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 418 2
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 129 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 182 2
JBOD - just a bunch of disks 66 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 2
ТВ-тюнер - TV tuner 386 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 530 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 609 2
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 78 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 281 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 390 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1897 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 61 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 118 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
MIB - Management Information Base - база управляющей информации 12 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 285 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 632 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 64 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 41 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2712 1
SFF - Small Form Factor 64 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 30
Intel Core 2 Duo 525 16
Nvidia GeForce GTX 2864 12
Intel Celeron - Серия процессоров 879 9
Microsoft Windows XP 2171 8
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 529 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 5
Microsoft DirectX 566 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1048 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 5
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 4
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 271 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 351 4
Intel AMT - Intel Active Management Technology 50 3
Intel Itanium 573 3
Fujitsu Esprimo 15 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 2
Toshiba SmartMEDIA 92 2
Olympus xD-Picture Card 69 2
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 69 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3150 2
Intel Core - Семейство процессоров 921 2
Microsoft Windows 7 1666 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 248 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 10 1
Microsoft DirectX Direct3D 27 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 46 1
AMD AMD64 71 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 39 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 51 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 1
Cyberlink PowerDVD 37 1
SUN UltraSPARC 106 1
Intel PRO - серия адаптеров 75 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 1
Adobe Acrobat Reader 254 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 158 1
Ксенин Алекс 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 3
Казахстан - Республика 3735 2
Европа 6447 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Россия - СФО - Новосибирская область 1017 2
Арктика 171 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1038 1
Турция - Турецкая республика 1305 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 944 1
Северная Америка 2350 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 771 1
Россия - УФО - Челябинская область 821 1
Россия - СФО - Красноярский край 841 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 123 1
США - Невада 133 1
Китай - Тайвань 1382 1
Россия - СФО - Новосибирск 2783 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 1
Ближний Восток 2299 1
Африка - Африканский регион 2321 1
Германия - Федеративная Республика 6766 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 1
Польша - Республика 1287 1
Россия - УФО - Свердловская область 985 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1946 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 135 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 55 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
FT - Financial Times 1050 1
The Register 1198 1
DigiTimes - Издание 1185 1
TG Daily 98 1
IDC - International Data Corporation 4388 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021