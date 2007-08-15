Intel Pentium D

В соответствии с официальными документами, рассылаемыми компанией Intel своим партнерам, последние модели одноядерных процессоров семейства Pentium 4 и последние двухъядерные процессоры Pentium D вскоре будут сняты с производства и их продажи прекратятся. В частности, будет остановлен выпуск моделей Pentium 4 661, 641 и 631, а также Pentium D 945, 935, 925 и 915, основа

Процессоры Pentium 4 и Pentium D снимают с производства В соответствии с официальными документами, рассылаемыми компанией Intel, одноядерные процессоры семейства Pentium 4 и двухъядерные семейства Pentium D вскоре будут сняты с производства и их продажи прекратятся. В частности, будет остановлен выпуск моделей чипов Pentium 4 661, 641 и 631, а также Pentium D 945, 935, 925 и 915.