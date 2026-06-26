Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology

В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей В российских магазинах электроники начались продажи Honor MagicPad 4. Новинка оснащена батареей повышенной емкости, ярким OLED-экраном 165 Гц, клавиатурой с тачпадом, а также стилусом для выполнения широкого спектра задач. Устройство первым сред

Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном Очень много аккумулятора Компания Honor выпустила смартфон Win Turbo, заполучивший аккумулятор емкостью 10000 мАч. По меркам 20

В «Ситилинке» стартуют продажи новых смартфонов серии Honor 600 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новых смартфонов среднего класса серии Honor 600. Новинки получили узнаваемый трендовый дизайн и впечатляющие характеристики для своей ценовой категории. Серия Honor 600 оснащена экраном 6,57 дюймов с пиковой яркостью до 8000

T2 запускает продажи Honor 600 со встроенным ИИ Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о старте продаж нового смартфона Honor 600. Устройство уже доступно в интернет-магазине компании. Каждому покупателю Т2 дарит емкий внешний аккумулятор на 50000 мАч и три месяца бесплатной связи. Honor 600 – это смартфо

МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600 МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600 с ИИ-камерой 200 Мп и функцией «Фото в видео 2.0» для создания коротких роликов из одной или нескольких фотографий с помощью ИИ. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине и роз

В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с цельнометаллической рамкой и батареей 6520 мАч В российских магазинах электроники и маркетплейсах начались продажи смартфона Honor 600 Lite. Новинка сочетает цельнометаллическую рамку, батарею 6520 мАч, AMOLED-экран и ИИ-кнопку для быстрого доступа к камере, ИИI-функциям и запуска любых приложений. Honor 600 L

Honor и ARRI объявляют о стратегическом сотрудничестве по внедрению кинематографических технологий ARRI Image Science в Honor Robot Phone и другие потребительские устройства Бренд Honor объявил о стратегическом техническом соглашении с ARRI, разработчиком и производителем профессиональной киносъемочной техники. Это партнерство знаменует важный шаг в переносе кинематограф

Флагман HONOR Magic V6 устанавливает новый стандарт тонкости, прочности и автономности складных смартфонов, а батарея Honor Blade демонстрирует следующее поколение инноваций Бренд Honor, мировой лидер в создании экосистемы устройств с искусственным интеллектом, представил флагманский смартфон Honor Magic V6. Новинка демонстрирует инженерные и технические инновации

Honor представил новый класс смартфонов Robot Phone c возможностью физического взаимодействия искусственного интеллекта и пользователя ne — смелую попытку создания нового класса смартфонов, который переосмысливает то, как устройства с ИИ смогут использовать движение и пространственное восприятие. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Robot Phone — это новый класс смартфонов, объединяющий визуальное взаимодействие с искусственным интеллектом и кинематографические возможности съемки. В дополнение к традици

Honor представил прототип антропоморфного робота Honor представил своего первого антропоморфного робота, использовав опыт в разработке мобильных технологий для создания роботов потребительского класса. Роботы Honor будут сосредоточены на трех основных сценариях: помощь в покупках, ассистирование на рабочих местах, а также общение. Об этом CNews сообщили представители Honor. В отличие от тради

Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26 Бренд Honor представил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4, а также компактный ноутбук с высокой производительностью и автономностью Honor MagicBook Pro 14. Об этом CNews сообщили пре

Флагманский смартфон Honor Magic 8 Pro для ультрачеткой ночной съемки с ИИ-технологиями поступил в продажу В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 8 Pro. Новинка устанавливает новый стандарт качества ночной съемки в различных сценариях и расширяет творческие возможности мобильных фотографов благодаря ИИ-алгоритмам и инструмент

Начались продажи смартфона Honor X8d с батареей 7000 мАч и камерой 108 МП В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor X8d. Новинка дополняет серию доступных смартфонов с повышенной надежностью и отличается тонким корпусом, батареей 7000 мА и улучшенным ИИ-редактором. Об этом CNews сообщили представители

О подзарядке можно забыть. Создан смартфон с огромной батареей от планшета. Он мощный и дешевый Китайский «мини-планшет» Компания Honor из Китая анонсировала новый смартфон Win, работающий, несмотря на свое название, не на Windows, а на Android. Его главное конкурентное преимущество – это батарея емкостью 10000 мАч. Устро

Honor выявил пять типов пользователей смартфонов Новое исследование Honor показывает: пока одни россияне готовы пропустить важный звонок во время дождя, другие не боятся использовать смартфон вместо скалки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Опр

Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10 Бренд Honor представил новую серию смартфонов Honor 500, которая задает новые стандарты пользовательского опыта в среднем ценовом сегменте. Новинки предлагают портретную съемку уровня флагмано

Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи наушников Honor Choice Headphones Lite. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы до 82 часов, улучшенными звуковыми характеристиками и эргономичным дизайном. Об этом CNews сообщили предс

Honor: каждый третий россиянин швырял телефон в гневе, а каждый десятый топил его в кофе Компания Honor опубликовала результаты исследования о том, как на самом деле живут и гибнут смартфоны россиян. Опрос проведен в октябре 2025 года. В нем приняло участие более 3500 россиян в возрасте от

В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025 В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит всего 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core

Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra

Honor и BYD заключили стратегическое партнерство для развития умных автомобильных решений на базе ИИI Компания Honor объявила о стратегическом партнерстве с BYD, одним из ведущих китайских производителей

В «Ситилинке» стартовали продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч. Новинка выдерживает падения с высоты до 2,5 метра, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительной конфигурацией и ИИ-инструментами. Honor

Смартфон Honor X9d с батареей 8300 мАч поступил в продажу в России В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с кремний-углеродной батареей емкостью 8300 мАч. Новинка c прочным корпусом выдерживает падения с высоты до 2,5 метров, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительн

В Шэньчжэне открылся флагманский магазин Honor Alpha — глобальный хаб экосистемы ИИ-устройств Бренд Honor открыл в Шэньчжэне флагманский магазин Honor Alpha. Новое пространство становитс

В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей. Новинка объединяет высокий уровень защиты от воды и пыли, емкую батарею 6500 мА·ч, камеру 108 Мп и удобную кнопку для ИИ-функций. Об этом CNews сообщили представите

Начались продажи 5G-версии планшета Honor Pad 10 с ярким экраном 12,1 дюйма и мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3 В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новой версии Honor Pad 10 5G с поддержкой мобильного интернета. Новинка отличается экраном 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3

Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с бонусными рублями на связь и выгодой до 7000 рублей льный товар — всё это доступно по цене одного устройства. В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung. Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой

Доступный и компактный планшет Honor Pаd Х7 с экраном 8,7 дюйма и батареей 7020 мАч поступил в продажу В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor Pаd Х7 — компактного планшета по доступной цене. Толщина – 7,99 мм, вес – 365 г. Планшет выдержал 42 испытания прочности. Об этом CNews сообщили представители Honor. Благодаря акку

Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новейших ноутбуков Honor. Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 для геймеров, креаторов и работы с ресурсоемкими проектами оснащен флагманским процессором Intel Core Ultra 9, дискретной графикой Nvidia RTX 50

Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу В российских магазинах электроники поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с интеллектуальным шумоподавлением, продолжительным временем автономной работы до 38 часов и эргономичным дизайном. Honor Choice Earbuds X7 Pro получили иннов

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи планшета Honor Pad 10 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшета Honor Pad 10. Новинка отличается дисплеем 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3, а также предлагает длительную рабо

Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже Дешево и очень хорошо Под брендом Honor вышел смартфон X70, в котором по цене очень бюджетной модели есть то, чего нет ни в одном нынешнем флагмане. Одна из его особенностей – батарея 8300 мАч при толщине корпуса всего 8 мм, ко

В «Ситилинке» начались продажи доступного смартфона Honor X6c Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начал продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт. Смартфон отличается оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устой

Начались продажи доступного смартфона Honor X6c с выносливой батареей, повышенной прочностью и кнопкой ИИ-ассистента В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт, оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устойчивостью к поврежден

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов линейки Honor 400 и 400 Pro Смартфоны новой номерной серии Honor 400 и 400 Pro стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новинки сочетают инновационные возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики. Устройст

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфонов серии Honor 400 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж линейки смартфонов серии Honor 400. Смартфоны сочетают новые возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики: оба устройства оснащены системой камер 200 МП с поддержкой ИИ, об

Исследование Honor: редактирование фотографий с помощью ИИ стало новой нормой для 65,4% россиян Большинство россиян уже живут в эпоху ИИ-фотографии, даже не подозревая об этом. Новое исследование компании Honor показало: 65,4% пользователей смартфонов фактически не осознают, что каждый их снимок автоматически улучшается искусственным интеллектом. Парадокс в том, что многие не могут отличить фото

Стартовал предзаказ новых смартфонов бюджетной линейки Honor 400 в «Ситилинке» Обе модели оснащены камерой с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией и функциями ИИ. В линейку Honor 400 вошли два смартфона — Honor 400 и Honor 400 Pro. Флагман линейки работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Главной особенностью гаджета стала основная камера с

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов серии Honor 400 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа линейки смартфонов серии Honor 400. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 МП, OLED-экранами Honor Eye Comfort, батареями 6000 мАч и набором ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдора