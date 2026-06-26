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Honor Shenzhen Zhixin New Information Technology
Honor является частью группы компаний Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., которая была создана в 2020 году после отделения бренда от Huawei Technologies Co., Ltd. под давлением американских санкций. Компания специализируется на разработке и производстве спектра электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты, носимые устройства и аксессуары.В продуктовой линейке компании представлены различные серии устройств. Среди них можно отметить флагманские смартфоны линейки Magic, бюджетные серии X и X7, а также планшеты Pad V и X серии. Ноутбуки представлены моделями MagicBook различных размеров и конфигураций. Компания внедряет современные технические решения, такие как AMOLED-экраны, технологии быстрой зарядки, системы защиты зрения и различные функции на базе искусственного интеллекта.
Технологический стек Honor включает использование процессоров MediaTek и Qualcomm, AMOLED/IPS дисплеев с высокими частотами обновления, многоступенчатые системы камер с ИИ-обработкой изображений, а также различные программные решения для оптимизации работы устройств.
Конкурентами Honor на рынке электроники являются:
Важно отметить, что несмотря на отделение от Huawei, Honor продолжает поддерживать экосистему устройств, совместимых с HMS (Huawei Mobile Services) и AppGallery, что отличает её от других производителей, ориентированных на Google Play и GMS.
СОБЫТИЯ
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|26.06.2026
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В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей
В российских магазинах электроники начались продажи Honor MagicPad 4. Новинка оснащена батареей повышенной емкости, ярким OLED-экраном 165 Гц, клавиатурой с тачпадом, а также стилусом для выполнения широкого спектра задач. Устройство первым сред
|29.05.2026
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Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном
Очень много аккумулятора Компания Honor выпустила смартфон Win Turbo, заполучивший аккумулятор емкостью 10000 мАч. По меркам 20
|29.05.2026
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В «Ситилинке» стартуют продажи новых смартфонов серии Honor 600
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новых смартфонов среднего класса серии Honor 600. Новинки получили узнаваемый трендовый дизайн и впечатляющие характеристики для своей ценовой категории. Серия Honor 600 оснащена экраном 6,57 дюймов с пиковой яркостью до 8000
|28.05.2026
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T2 запускает продажи Honor 600 со встроенным ИИ
Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о старте продаж нового смартфона Honor 600. Устройство уже доступно в интернет-магазине компании. Каждому покупателю Т2 дарит емкий внешний аккумулятор на 50000 мАч и три месяца бесплатной связи. Honor 600 – это смартфо
|28.05.2026
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МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600
МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600 с ИИ-камерой 200 Мп и функцией «Фото в видео 2.0» для создания коротких роликов из одной или нескольких фотографий с помощью ИИ. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине и роз
|10.04.2026
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В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с цельнометаллической рамкой и батареей 6520 мАч
В российских магазинах электроники и маркетплейсах начались продажи смартфона Honor 600 Lite. Новинка сочетает цельнометаллическую рамку, батарею 6520 мАч, AMOLED-экран и ИИ-кнопку для быстрого доступа к камере, ИИI-функциям и запуска любых приложений. Honor 600 L
|02.03.2026
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Honor и ARRI объявляют о стратегическом сотрудничестве по внедрению кинематографических технологий ARRI Image Science в Honor Robot Phone и другие потребительские устройства
Бренд Honor объявил о стратегическом техническом соглашении с ARRI, разработчиком и производителем профессиональной киносъемочной техники. Это партнерство знаменует важный шаг в переносе кинематограф
|02.03.2026
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Флагман HONOR Magic V6 устанавливает новый стандарт тонкости, прочности и автономности складных смартфонов, а батарея Honor Blade демонстрирует следующее поколение инноваций
Бренд Honor, мировой лидер в создании экосистемы устройств с искусственным интеллектом, представил флагманский смартфон Honor Magic V6. Новинка демонстрирует инженерные и технические инновации
|02.03.2026
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Honor представил новый класс смартфонов Robot Phone c возможностью физического взаимодействия искусственного интеллекта и пользователя
ne — смелую попытку создания нового класса смартфонов, который переосмысливает то, как устройства с ИИ смогут использовать движение и пространственное восприятие. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Robot Phone — это новый класс смартфонов, объединяющий визуальное взаимодействие с искусственным интеллектом и кинематографические возможности съемки. В дополнение к традици
|02.03.2026
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Honor представил прототип антропоморфного робота
Honor представил своего первого антропоморфного робота, использовав опыт в разработке мобильных технологий для создания роботов потребительского класса. Роботы Honor будут сосредоточены на трех основных сценариях: помощь в покупках, ассистирование на рабочих местах, а также общение. Об этом CNews сообщили представители Honor. В отличие от тради
|02.03.2026
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Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26
Бренд Honor представил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4, а также компактный ноутбук с высокой производительностью и автономностью Honor MagicBook Pro 14. Об этом CNews сообщили пре
|17.02.2026
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Флагманский смартфон Honor Magic 8 Pro для ультрачеткой ночной съемки с ИИ-технологиями поступил в продажу
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 8 Pro. Новинка устанавливает новый стандарт качества ночной съемки в различных сценариях и расширяет творческие возможности мобильных фотографов благодаря ИИ-алгоритмам и инструмент
|02.02.2026
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Начались продажи смартфона Honor X8d с батареей 7000 мАч и камерой 108 МП
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor X8d. Новинка дополняет серию доступных смартфонов с повышенной надежностью и отличается тонким корпусом, батареей 7000 мА и улучшенным ИИ-редактором. Об этом CNews сообщили представители
|26.12.2025
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О подзарядке можно забыть. Создан смартфон с огромной батареей от планшета. Он мощный и дешевый
Китайский «мини-планшет» Компания Honor из Китая анонсировала новый смартфон Win, работающий, несмотря на свое название, не на Windows, а на Android. Его главное конкурентное преимущество – это батарея емкостью 10000 мАч. Устро
|02.12.2025
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Honor выявил пять типов пользователей смартфонов
Новое исследование Honor показывает: пока одни россияне готовы пропустить важный звонок во время дождя, другие не боятся использовать смартфон вместо скалки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Опр
|25.11.2025
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Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10
Бренд Honor представил новую серию смартфонов Honor 500, которая задает новые стандарты пользовательского опыта в среднем ценовом сегменте. Новинки предлагают портретную съемку уровня флагмано
|17.11.2025
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Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи наушников Honor Choice Headphones Lite. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы до 82 часов, улучшенными звуковыми характеристиками и эргономичным дизайном. Об этом CNews сообщили предс
|13.11.2025
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Honor: каждый третий россиянин швырял телефон в гневе, а каждый десятый топил его в кофе
Компания Honor опубликовала результаты исследования о том, как на самом деле живут и гибнут смартфоны россиян. Опрос проведен в октябре 2025 года. В нем приняло участие более 3500 россиян в возрасте от
|30.10.2025
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В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025
В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит всего 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core
|30.10.2025
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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra
|23.10.2025
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Honor и BYD заключили стратегическое партнерство для развития умных автомобильных решений на базе ИИI
Компания Honor объявила о стратегическом партнерстве с BYD, одним из ведущих китайских производителей
|13.10.2025
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В «Ситилинке» стартовали продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч
В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч. Новинка выдерживает падения с высоты до 2,5 метра, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительной конфигурацией и ИИ-инструментами. Honor
|13.10.2025
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Смартфон Honor X9d с батареей 8300 мАч поступил в продажу в России
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с кремний-углеродной батареей емкостью 8300 мАч. Новинка c прочным корпусом выдерживает падения с высоты до 2,5 метров, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительн
|01.10.2025
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В Шэньчжэне открылся флагманский магазин Honor Alpha — глобальный хаб экосистемы ИИ-устройств
Бренд Honor открыл в Шэньчжэне флагманский магазин Honor Alpha. Новое пространство становитс
|30.09.2025
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В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей
В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей. Новинка объединяет высокий уровень защиты от воды и пыли, емкую батарею 6500 мА·ч, камеру 108 Мп и удобную кнопку для ИИ-функций. Об этом CNews сообщили представите
|26.08.2025
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Начались продажи 5G-версии планшета Honor Pad 10 с ярким экраном 12,1 дюйма и мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новой версии Honor Pad 10 5G с поддержкой мобильного интернета. Новинка отличается экраном 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3
|20.08.2025
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Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с бонусными рублями на связь и выгодой до 7000 рублей
льный товар — всё это доступно по цене одного устройства. В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung. Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой
|18.08.2025
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Доступный и компактный планшет Honor Pаd Х7 с экраном 8,7 дюйма и батареей 7020 мАч поступил в продажу
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor Pаd Х7 — компактного планшета по доступной цене. Толщина – 7,99 мм, вес – 365 г. Планшет выдержал 42 испытания прочности. Об этом CNews сообщили представители Honor. Благодаря акку
|15.08.2025
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Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новейших ноутбуков Honor. Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 для геймеров, креаторов и работы с ресурсоемкими проектами оснащен флагманским процессором Intel Core Ultra 9, дискретной графикой Nvidia RTX 50
|12.08.2025
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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу
В российских магазинах электроники поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с интеллектуальным шумоподавлением, продолжительным временем автономной работы до 38 часов и эргономичным дизайном. Honor Choice Earbuds X7 Pro получили иннов
|25.07.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи планшета Honor Pad 10
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшета Honor Pad 10. Новинка отличается дисплеем 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3, а также предлагает длительную рабо
|18.07.2025
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Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже
Дешево и очень хорошо Под брендом Honor вышел смартфон X70, в котором по цене очень бюджетной модели есть то, чего нет ни в одном нынешнем флагмане. Одна из его особенностей – батарея 8300 мАч при толщине корпуса всего 8 мм, ко
|11.07.2025
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В «Ситилинке» начались продажи доступного смартфона Honor X6c
Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начал продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт. Смартфон отличается оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устой
|11.07.2025
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Начались продажи доступного смартфона Honor X6c с выносливой батареей, повышенной прочностью и кнопкой ИИ-ассистента
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт, оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устойчивостью к поврежден
|08.07.2025
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В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов линейки Honor 400 и 400 Pro
Смартфоны новой номерной серии Honor 400 и 400 Pro стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новинки сочетают инновационные возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики. Устройст
|08.07.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфонов серии Honor 400
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж линейки смартфонов серии Honor 400. Смартфоны сочетают новые возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики: оба устройства оснащены системой камер 200 МП с поддержкой ИИ, об
|02.07.2025
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Исследование Honor: редактирование фотографий с помощью ИИ стало новой нормой для 65,4% россиян
Большинство россиян уже живут в эпоху ИИ-фотографии, даже не подозревая об этом. Новое исследование компании Honor показало: 65,4% пользователей смартфонов фактически не осознают, что каждый их снимок автоматически улучшается искусственным интеллектом. Парадокс в том, что многие не могут отличить фото
|02.07.2025
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Стартовал предзаказ новых смартфонов бюджетной линейки Honor 400 в «Ситилинке»
Обе модели оснащены камерой с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией и функциями ИИ. В линейку Honor 400 вошли два смартфона — Honor 400 и Honor 400 Pro. Флагман линейки работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Главной особенностью гаджета стала основная камера с
|01.07.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов серии Honor 400
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа линейки смартфонов серии Honor 400. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 МП, OLED-экранами Honor Eye Comfort, батареями 6000 мАч и набором ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдора
|01.07.2025
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В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото
В России открыт предзаказ на смартфоны Honor 400 и HONOR 400 Pro. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 Мп, OLED-экранами Honor Eye Comfort, мощными батареями 6000 мА·ч и широким набором ИИ-инструментов. Смартфоны сер
Honor и организации, системы, технологии, персоны:
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 38
|Чайка Владимир 29 19
|Помозов Алексей 88 19
|Zhao George - Чжао Джордж 17 17
|Борзилов Давид 77 13
|Губанов Андрей 117 13
|Ran Tony - Ран Тони 14 12
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 9
|Агапов Андрей 22 9
|Комаров Павел 32 8
|Путин Владимир 3454 7
|Гуцериев Михаил 114 7
|Бабинина Ольга 7 7
|Зарайский Сергей 24 6
|Исаев Кирилл 15 6
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 6
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 6
|Толпыгин Никита 35 5
|Сурков Александр 17 5
|Агапова Ольга 4 4
|Голышев Денис 5 4
|Иксанова Екатерина 22 4
|Комков Михаил 14 4
|Yu Richard - Ю Ричард 22 4
|Резников Олег 20 4
|Догадин Михаил 18 4
|Тихвинский Никита 18 4
|Осипова Анна 8 3
|Баркова Дарья 3 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Ming Zhao - Мин Чжао 9 3
|Иванова Дагмара 44 3
|Сухоруков Сергей 24 3
|Кусков Денис 221 3
|Кашницкая Анна 21 3
|Гуськов Антон 44 3
|Уваров Сергей 48 3
|Wong Jack - Вонг Джек 9 3
|Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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