Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Honor Shenzhen Zhixin New Information Technology

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology

Honor является частью группы компаний Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., которая была создана в 2020 году после отделения бренда от Huawei Technologies Co., Ltd. под давлением американских санкций. Компания специализируется на разработке и производстве спектра электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты, носимые устройства и аксессуары.В продуктовой линейке компании представлены различные серии устройств. Среди них можно отметить флагманские смартфоны линейки Magic, бюджетные серии X и X7, а также планшеты Pad V и X серии. Ноутбуки представлены моделями MagicBook различных размеров и конфигураций. Компания  внедряет современные технические решения, такие как AMOLED-экраны, технологии быстрой зарядки, системы защиты зрения и различные функции на базе искусственного интеллекта.

Технологический стек Honor включает использование процессоров MediaTek и Qualcomm, AMOLED/IPS дисплеев с высокими частотами обновления, многоступенчатые системы камер с ИИ-обработкой изображений, а также различные программные решения для оптимизации работы устройств.

Конкурентами Honor на рынке электроники являются:

Важно отметить, что несмотря на отделение от Huawei, Honor продолжает поддерживать экосистему устройств, совместимых с HMS (Huawei Mobile Services) и AppGallery, что отличает её от других производителей, ориентированных на Google Play и GMS.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.06.2026 В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей

В российских магазинах электроники начались продажи Honor MagicPad 4. Новинка оснащена батареей повышенной емкости, ярким OLED-экраном 165 Гц, клавиатурой с тачпадом, а также стилусом для выполнения широкого спектра задач. Устройство первым сред
29.05.2026 Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном

Очень много аккумулятора Компания Honor выпустила смартфон Win Turbo, заполучивший аккумулятор емкостью 10000 мАч. По меркам 20
29.05.2026 В «Ситилинке» стартуют продажи новых смартфонов серии Honor 600

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новых смартфонов среднего класса серии Honor 600. Новинки получили узнаваемый трендовый дизайн и впечатляющие характеристики для своей ценовой категории. Серия Honor 600 оснащена экраном 6,57 дюймов с пиковой яркостью до 8000
28.05.2026 T2 запускает продажи Honor 600 со встроенным ИИ

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о старте продаж нового смартфона Honor 600. Устройство уже доступно в интернет-магазине компании. Каждому покупателю Т2 дарит емкий внешний аккумулятор на 50000 мАч и три месяца бесплатной связи. Honor 600 – это смартфо
28.05.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600

МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Honor 600 с ИИ-камерой 200 Мп и функцией «Фото в видео 2.0» для создания коротких роликов из одной или нескольких фотографий с помощью ИИ. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине и роз
10.04.2026 В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с цельнометаллической рамкой и батареей 6520 мАч

В российских магазинах электроники и маркетплейсах начались продажи смартфона Honor 600 Lite. Новинка сочетает цельнометаллическую рамку, батарею 6520 мАч, AMOLED-экран и ИИ-кнопку для быстрого доступа к камере, ИИI-функциям и запуска любых приложений. Honor 600 L
02.03.2026 Honor и ARRI объявляют о стратегическом сотрудничестве по внедрению кинематографических технологий ARRI Image Science в Honor Robot Phone и другие потребительские устройства

Бренд Honor объявил о стратегическом техническом соглашении с ARRI, разработчиком и производителем профессиональной киносъемочной техники. Это партнерство знаменует важный шаг в переносе кинематограф
02.03.2026 Флагман HONOR Magic V6 устанавливает новый стандарт тонкости, прочности и автономности складных смартфонов, а батарея Honor Blade демонстрирует следующее поколение инноваций

Бренд Honor, мировой лидер в создании экосистемы устройств с искусственным интеллектом, представил флагманский смартфон Honor Magic V6. Новинка демонстрирует инженерные и технические инновации
02.03.2026 Honor представил новый класс смартфонов Robot Phone c возможностью физического взаимодействия искусственного интеллекта и пользователя

ne — смелую попытку создания нового класса смартфонов, который переосмысливает то, как устройства с ИИ смогут использовать движение и пространственное восприятие. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Robot Phone — это новый класс смартфонов, объединяющий визуальное взаимодействие с искусственным интеллектом и кинематографические возможности съемки. В дополнение к традици
02.03.2026 Honor представил прототип антропоморфного робота

Honor представил своего первого антропоморфного робота, использовав опыт в разработке мобильных технологий для создания роботов потребительского класса. Роботы Honor будут сосредоточены на трех основных сценариях: помощь в покупках, ассистирование на рабочих местах, а также общение. Об этом CNews сообщили представители Honor. В отличие от тради
02.03.2026 Honor представил самый тонкий в мире планшет MagicPad 4 и ультрапроизводительный ноутбук MagicBook Pro 14 на MWC 26

Бренд Honor представил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4, а также компактный ноутбук с высокой производительностью и автономностью Honor MagicBook Pro 14. Об этом CNews сообщили пре
17.02.2026 Флагманский смартфон Honor Magic 8 Pro для ультрачеткой ночной съемки с ИИ-технологиями поступил в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 8 Pro. Новинка устанавливает новый стандарт качества ночной съемки в различных сценариях и расширяет творческие возможности мобильных фотографов благодаря ИИ-алгоритмам и инструмент
02.02.2026 Начались продажи смартфона Honor X8d с батареей 7000 мАч и камерой 108 МП

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor X8d. Новинка дополняет серию доступных смартфонов с повышенной надежностью и отличается тонким корпусом, батареей 7000 мА и улучшенным ИИ-редактором. Об этом CNews сообщили представители

26.12.2025 О подзарядке можно забыть. Создан смартфон с огромной батареей от планшета. Он мощный и дешевый

Китайский «мини-планшет» Компания Honor из Китая анонсировала новый смартфон Win, работающий, несмотря на свое название, не на Windows, а на Android. Его главное конкурентное преимущество – это батарея емкостью 10000 мАч. Устро
02.12.2025 Honor выявил пять типов пользователей смартфонов

Новое исследование Honor показывает: пока одни россияне готовы пропустить важный звонок во время дождя, другие не боятся использовать смартфон вместо скалки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Опр
25.11.2025 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10

Бренд Honor представил новую серию смартфонов Honor 500, которая задает новые стандарты пользовательского опыта в среднем ценовом сегменте. Новинки предлагают портретную съемку уровня флагмано
17.11.2025 Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи наушников Honor Choice Headphones Lite. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы до 82 часов, улучшенными звуковыми характеристиками и эргономичным дизайном. Об этом CNews сообщили предс
13.11.2025 Honor: каждый третий россиянин швырял телефон в гневе, а каждый десятый топил его в кофе

Компания Honor опубликовала результаты исследования о том, как на самом деле живут и гибнут смартфоны россиян. Опрос проведен в октябре 2025 года. В нем приняло участие более 3500 россиян в возрасте от

30.10.2025 В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025

В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит всего 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core
30.10.2025 Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra
23.10.2025 Honor и BYD заключили стратегическое партнерство для развития умных автомобильных решений на базе ИИI

Компания Honor объявила о стратегическом партнерстве с BYD, одним из ведущих китайских производителей

13.10.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч. Новинка выдерживает падения с высоты до 2,5 метра, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительной конфигурацией и ИИ-инструментами. Honor

13.10.2025 Смартфон Honor X9d с батареей 8300 мАч поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с кремний-углеродной батареей емкостью 8300 мАч. Новинка c прочным корпусом выдерживает падения с высоты до 2,5 метров, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительн
01.10.2025 В Шэньчжэне открылся флагманский магазин Honor Alpha — глобальный хаб экосистемы ИИ-устройств

Бренд Honor открыл в Шэньчжэне флагманский магазин Honor Alpha. Новое пространство становитс
30.09.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей

В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей. Новинка объединяет высокий уровень защиты от воды и пыли, емкую батарею 6500 мА·ч, камеру 108 Мп и удобную кнопку для ИИ-функций. Об этом CNews сообщили представите
26.08.2025 Начались продажи 5G-версии планшета Honor Pad 10 с ярким экраном 12,1 дюйма и мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новой версии Honor Pad 10 5G с поддержкой мобильного интернета. Новинка отличается экраном 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3
20.08.2025 Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с бонусными рублями на связь и выгодой до 7000 рублей

льный товар — всё это доступно по цене одного устройства. В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung. Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой
18.08.2025 Доступный и компактный планшет Honor Pаd Х7 с экраном 8,7 дюйма и батареей 7020 мАч поступил в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor Pаd Х7 — компактного планшета по доступной цене. Толщина – 7,99 мм, вес – 365 г. Планшет выдержал 42 испытания прочности. Об этом CNews сообщили представители Honor. Благодаря акку
15.08.2025 Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новейших ноутбуков Honor. Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 для геймеров, креаторов и работы с ресурсоемкими проектами оснащен флагманским процессором Intel Core Ultra 9, дискретной графикой Nvidia RTX 50
12.08.2025 Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу

В российских магазинах электроники поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с интеллектуальным шумоподавлением, продолжительным временем автономной работы до 38 часов и эргономичным дизайном. Honor Choice Earbuds X7 Pro получили иннов
25.07.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи планшета Honor Pad 10

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшета Honor Pad 10. Новинка отличается дисплеем 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3, а также предлагает длительную рабо
18.07.2025 Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже

Дешево и очень хорошо Под брендом Honor вышел смартфон X70, в котором по цене очень бюджетной модели есть то, чего нет ни в одном нынешнем флагмане. Одна из его особенностей – батарея 8300 мАч при толщине корпуса всего 8 мм, ко
11.07.2025 В «Ситилинке» начались продажи доступного смартфона Honor X6c

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начал продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт. Смартфон отличается оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устой
11.07.2025 Начались продажи доступного смартфона Honor X6c с выносливой батареей, повышенной прочностью и кнопкой ИИ-ассистента

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт, оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устойчивостью к поврежден
08.07.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов линейки Honor 400 и 400 Pro

Смартфоны новой номерной серии Honor 400 и 400 Pro стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новинки сочетают инновационные возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики. Устройст
08.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфонов серии Honor 400

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж линейки смартфонов серии Honor 400. Смартфоны сочетают новые возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики: оба устройства оснащены системой камер 200 МП с поддержкой ИИ, об
02.07.2025 Исследование Honor: редактирование фотографий с помощью ИИ стало новой нормой для 65,4% россиян

Большинство россиян уже живут в эпоху ИИ-фотографии, даже не подозревая об этом. Новое исследование компании Honor показало: 65,4% пользователей смартфонов фактически не осознают, что каждый их снимок автоматически улучшается искусственным интеллектом. Парадокс в том, что многие не могут отличить фото
02.07.2025 Стартовал предзаказ новых смартфонов бюджетной линейки Honor 400 в «Ситилинке»

Обе модели оснащены камерой с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией и функциями ИИ. В линейку Honor 400 вошли два смартфона — Honor 400 и Honor 400 Pro. Флагман линейки работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Главной особенностью гаджета стала основная камера с
01.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов серии Honor 400

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа линейки смартфонов серии Honor 400. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 МП, OLED-экранами Honor Eye Comfort, батареями 6000 мАч и набором ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдора
01.07.2025 В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото

В России открыт предзаказ на смартфоны Honor 400 и HONOR 400 Pro. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 Мп, OLED-экранами Honor Eye Comfort, мощными батареями 6000 мА·ч и широким набором ИИ-инструментов. Смартфоны сер

Публикаций - 933, упоминаний - 982

Honor и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 550
Samsung Electronics 11064 362
Apple Inc 13154 345
Xiaomi - Сяоми 2231 344
Google LLC 12688 157
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 142
BBK OPPO Electronics 484 101
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 83
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 83
МегаФон 10742 67
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 63
Yandex - Яндекс 9216 61
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 61
Intel Corporation 12811 53
Lenovo Group 2446 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 51
BBK OnePlus 298 49
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 47
Qualcomm Technologies 1974 41
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 40
LG Electronics 3735 39
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 39
Acer Group - Acer Inc 2776 35
Sony 6739 35
Microsoft Corporation 25775 33
HP Inc. 5883 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
ZTE Corporation 800 29
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 29
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 27
EA - Electronic Arts 1317 27
Garmin - Гармин 233 26
Huawei Mobile Services 75 26
MediaTek - Ralink 595 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Nvidia Corp 4002 21
BBK Electronics Corp 332 20
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 189
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 43
TÜV Rheinland Group 181 41
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 32
Связной ГК 1401 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 9
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 9
Visa International 1993 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Евросеть 1421 7
Beko - Beko Electronics 83 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Геометрия НПО 165 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Альфа-Банк 1979 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Carl Zeiss AG 307 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
LEGO 260 4
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 4
Солидарность 0 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 3
Почта России ПАО 2370 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 3
Русский стандарт Банк 509 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 34
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 29
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по охране здоровья 4 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 27 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 717
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 311
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 301
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 265
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 217
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 207
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 205
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 183
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 180
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 179
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 151
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 142
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 140
Наушники - Headphones 4478 135
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 130
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 117
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 117
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 117
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 110
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 107
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 107
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 105
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 104
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 103
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 99
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 99
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 95
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 95
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 95
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 93
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 93
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 88
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 86
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 83
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 77
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 75
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 74
Google Android 15243 203
Honor - серия смартфонов 246 198
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 150
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 148
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 120
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 93
Honor SuperCharge 193 74
Samsung Galaxy 1035 72
Huawei Mate - серия смартфонов 453 71
Honor MagicBook - серия ноутбуков 90 69
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 68
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 63
Honor MagicOS 64 61
Honor Magic 76 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 58
Huawei AppGallery 353 54
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 54
Apple iOS 8583 52
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 48
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 47
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 48 45
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 43
Microsoft Windows 16882 41
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 40
Apple iPhone 11 290 40
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 38
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 38
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 37
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 36
Honor 10 - Смартфон 38 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 33
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 33
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 33
Honor 9 - Серия смартфонов 43 32
Honor 7 - Серия смартфонов 40 32
Honor Band - Фитнес-трекер 46 32
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 31
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 30
Honor FullView Display 30 30
Apple iPhone 12 243 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 38
Чайка Владимир 29 19
Помозов Алексей 88 19
Zhao George - Чжао Джордж 17 17
Борзилов Давид 77 13
Губанов Андрей 117 13
Ran Tony - Ран Тони 14 12
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 9
Агапов Андрей 22 9
Комаров Павел 32 8
Путин Владимир 3454 7
Гуцериев Михаил 114 7
Бабинина Ольга 7 7
Зарайский Сергей 24 6
Исаев Кирилл 15 6
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 6
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 6
Толпыгин Никита 35 5
Сурков Александр 17 5
Агапова Ольга 4 4
Голышев Денис 5 4
Иксанова Екатерина 22 4
Комков Михаил 14 4
Yu Richard - Ю Ричард 22 4
Резников Олег 20 4
Догадин Михаил 18 4
Тихвинский Никита 18 4
Осипова Анна 8 3
Баркова Дарья 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Ming Zhao - Мин Чжао 9 3
Иванова Дагмара 44 3
Сухоруков Сергей 24 3
Кусков Денис 221 3
Кашницкая Анна 21 3
Гуськов Антон 44 3
Уваров Сергей 48 3
Wong Jack - Вонг Джек 9 3
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 595
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 326
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 170
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 93
Южная Корея - Республика 7052 69
Европа 24964 60
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Индия - Bharat 5869 31
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 28
Китай - Тайвань 4245 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 25
Франция - Французская Республика 8177 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Украина 7928 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Испания - Королевство 3840 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 13
Африка - Африканский регион 3641 13
Турция - Турецкая республика 2620 13
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 13
Япония 13807 11
Ближний Восток 3154 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 9
Малайзия 922 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 252
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 104
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 98
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 94
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 53
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 48
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 39
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 35
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 35
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 34
Трейд-ин - Trade-in 233 33
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
Импортозамещение - параллельный импорт 618 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 20
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 17
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 17
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 16
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
CNews - ZOOM.CNews 1866 47
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 24
Ведомости 1466 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
GizmoChina 171 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
DxOMark - Издание 36 9
GizChina - Издание 84 8
Digital Chat Station 24 6
Bloomberg 1627 6
GSM Arena 78 6
Android Authority 62 6
The Verge - Издание 619 5
Forbes - Форбс 1002 5
VK - Mail.ru Новости 33 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
ITHome 46 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Tom’s Hardware 600 4
Android Headline 14 4
Huawei Central 19 4
РИА Новости 1033 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Известия ИД 770 3
FT - Financial Times 1296 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
N+1 - Издание 188 2
PhoneArena 75 2
9to5Google 60 2
The Information 83 2
TENAA 19 2
TechRadar 97 2
Xiaomishka 4 2
Nature 832 2
Tech Advisor 2 2
TechSpot 188 2
Newsweek 39 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
IDC - International Data Corporation 4975 38
Counterpoint Research 110 13
IDC Russia - IDC Россия 183 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
IDC EMEA 19 8
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 3
Мировой рынок смартфонов 19 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
INFOLine-Аналитика 78 2
TrendForce 187 2
SimilarWeb 62 2
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Display Supply Chain Consultants 3 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Cinebench 29 1
IDC CEMA 8 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ITResearch 123 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАН СО - Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе 13 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
Huawei Seeds for the Future 10 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
University of Mississippi - Университет Миссисипи - Миссисипский университет 4 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
РАН ДВО - ИАПУ - Институт автоматики и процессов управления 7 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
RNIB - Royal National Institute of Blind People - Национальным королевским институтом слепых Великобритании 2 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 28
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
Honor Cup 16 5
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 4
CeBIT 614 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
День знаний - 1 сентября 42 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще