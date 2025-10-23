Разделы

Honor и BYD заключили стратегическое партнерство для развития умных автомобильных решений на базе ИИI

Компания Honor объявила о стратегическом партнерстве с BYD, одним из ведущих китайских производителей электромобилей. Компании будут совместно развивать ИИ-технологии для автомобилей.

В рамках партнерства платформа Honor интегрируется с обновленной интеллектуальной системой подключения BYD DiLink. Это позволит внедрять функции, ориентированные на удобство и персонализацию: подключение смартфона к автомобилю, цифровые ключи, интеллектуальные сценарии управления.

На церемонии присутствовали CEO Honor Джеймс Ли и председатель правления BYD Ван Чуаньфу.

«Для нас это шаг к тому, чтобы автомобиль стал частью единой цифровой среды. Мы объединяем усилия с BYD, чтобы развивать удобные и понятные технологии на базе AI, которые сделают поездки безопаснее и комфортнее», — отметил Джеймс Ли, CEO Honor.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Сотрудничество направлено на внедрение искусственного интеллекта в технологии, которые отвечают за подключение, управление, безопасность и персонализацию автомобиля.

Совместные разработки Honor и BYD будут представлены 23 октября 2025 г.

