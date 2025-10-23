Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже

«СТ-Интеграция» «пошла войной» против властей Липецкой области после отклонения ее заявки на поставку оборудования для создания суперкомпьютера. Компания собиралась создавать кластер на основе вычислителей под китайским брендом Gooxi, а теперь жалуется в ФАС и подает иск в суд. Липецкая область недавно объявила ИИ своим приоритетом и стала интересным рынком сбыта.

Удалили с торгов

ООО «СТ-Интеграция» не получило доступ к торгам на создание суперкомпьютера для властей Липецкой области и пожаловалось в ФАС, а также подало иск в суд. Компания по заказу властей собиралась создать в Липецкой области интегрированный вычислительный кластер виртуализированного доступа к задачам GPU-ускоренных вычислений, но ее заявку сняли с торгов. Компания предлагала решение на основе серверов под китайским брендом Gooxi.

К торгам допускались поставщики иностранного оборудования, так как аналогов российского производства в реестрах российских властей нет. Начальная стоимость работ 85,93 млн руб. Сроки работ — до конца 2025 г. Компания предложила цену на 1% ниже начальной, а ее конкурент — на 0,5%. Но в итоге заявку «СТ-Интеграции» отклонили, так как нашли в ней «недостоверную информацию». Победителем признан поставщик с более дорогим предложением, но его название не раскрывается до подписания контракта.

Кластер будут создавать в «Информационно-техническом центре» в Липецке. Согласно документации, компьютер должен иметь не менее двух процессоров с как минимум 64 ядрами на каждом и с тактовой частотой от 3,2 ГГц, а также 3 Тб оперативной памяти и шесть жестких дисков емкостью 2–8 Тб. Гарантийный срок техники составляет 12 месяцев. По информации «Коммерсант», речь идет о суперкомпьютере, который «способен изучать ИИ».

Жалоба в ФАС, иск в суд

Жалоба из 27 пунктов на действия аукционной комиссии поступила в Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в октябре 2025 г. В «СТ-Интеграции» на запрос CNews ответили, что надо дождаться решения антимонопольной службы, разбирательства назначены на 24 октября 2025 г.

Заявка поставщика была снята с торгов из-за отсутствия указания на торговую марку кластера. Как поясняется в жалобе в ФАС, с которой ознакомился CNews, поставщику было необходимо «декларировать торговую марку» кластера. Но компания указала, что у кластера она отсутствует, а вот входящие в его состав вычислители — это Gooxi (китайский производитель). В материалах жалобы также указано, что страна происхождения самого кластера — Россия.

Сайт Gooxi.com Китайская Gooxi демонстрирует решения для работы с ИИ

«Аукционная комиссия ошибочно посчитала представленные заявителем сведения о товарном знаке недостоверными. Причина отклонения отражена в протоколе подведения итогов: в отношении товарного знака заявитель продекларировал значение «Отсутствует/Gooxi». Предоставленная в таком виде информация является взаимоисключающей и не позволяет достоверно определить отсутствие товарного знака у предлагаемого к поставке товара», — говорится в жалобе. При этом в компании поясняли, что бренд отсутствовал у уже готового кластера, а вот его составные части — это Gooxi. В компании посчитали, что сделанные ошибочные выводы лишили их контракта.

«Победитель закупки должен будет поставить заказчику два вычислителя (сервера) и программное обеспечение к ним. Два вычислителя сами по себе не являются составной вещью. Это отдельные объекты, самостоятельные вещи, обращающиеся в гражданском обороте раздельно. Эти вычислители станут составной вещью лишь после проведения определенных работ по их установке и интеграции в информационную систему заказчика», — говорится в жалобе. Таким образом, бренд у кластера действительно отсутствует. При этом в закупочной документации содержалось требование обязательного декларирования товарного знака.

«СТ-Интеграция» потребовала провести выбор победителя закупки снова, так как считает, что победа должна быть присуждена ей.

«СТ-Интеграция» также подала иск в суд с требованием признать ненормативные правовые акты недействительным. Ответчиками выступили организаторы торгов. Компания также потребовала ввести обеспечительные меры — запретить заключать контракт с победителем. Суд отказал в принятии обеспечительных мер, но в настоящее время определение поставщика остановлено по жалобе.

Санкции как шанс для Gooxi

Сооснователь ИИ-интегратора Metalab Сергей Батулин указывает, что проекты платформа китайской Gooxi — это довольно распространенное решение в нижнем ценовом сегменте. Они не предназначены для создания настоящих суперкомпьютеров, но хорошо подходят для сборки и использования отдельных компонентов.

«Многие российские вендоры используют такие платформы для создания своих систем, которые затем попадают в реестры как "российские" благодаря локальной сборке», — говорит Батулин.

Управляющий партнер и руководитель B2G-направления университета Zerocoder Сергей Бражник считает, что причина текущей ситуации — это влияние санкций, которые серьезно ограничили возможность закупки современного оборудования, базирующегося на американских технологиях или производимого в США.

«Как государственные ведомства, так и частные компании активно ищут альтернативы, и основной выбор здесь — в пользу китайских решений. Китай занимает второе место после США по развитию электроники и компьютерной техники», — говорит эксперт.

По словам Сергея Бражника, создать аналогичную систему на российских компонентах сейчас не получится: закупка, интеграция и обслуживание китайских решений выгоднее.

При этом схема параллельного импорта тоже работает: некоторым учреждениям удается приобрести, например, топовые западные видеокарты и серверы для ИИ-разработок через особые схемы, даже при сложной бюрократической процедуре закупок, добавил эксперт.

«В целом, российские платформы, такие как "Ядро", "Аквариус" или "Нерпа", часто основываются на комплектующих от IBM или других мировых брендов. На них устанавливаются российские материнские платы, осуществляется собственная сборка и разработка программного обеспечения», — добавил Сергей Батулин.

«Пока в России собрать суперкомпьютер мирового уровня исключительно на отечественной элементной базе невозможно: российские процессоры "Эльбрус" работают весьма ограниченно и не дают необходимого уровня производительности. Их интеграция с современным программным обеспечением тоже осложнена, если не сказать “невозможна”. Поэтому поиск решений объективно сведен к двум вариантам: технологии из Китая или параллельный импорт. Именно поэтому китайское оборудование становится главным вариантом для тех, кто хочет реализовать крупные цифровые проекты или заниматься деятельностью в ИИ-сфере», — указывает Бражник.

Суперкомпьютер ради пиара

Цель приобретения суперкомпьютера властями не раскрывается. В липецком «ИТР» на запрос CNews не ответили. Но в целом в регионе декларируют курс на масштабное внедрение возможностей ИИ. Как сообщало РБК 22 октября 2025 г., внедрение искусственного интеллекта стало одним из стратегических приоритетов развития региона.

«Мы начали с трансформации правительства и планируем предоставить эти инструменты и нашим предприятиям, — рассказал вице-губернатор Сергей Курбатов. — Например, разработан продукт для детекции видеопотока с целью контроля соблюдения норм безопасности на производстве (наличие каски, запрет на курение и т.д.). Эта нейронная сеть уже обучена и тестируется на одном из промышленных предприятий региона».

По мнению экспертов, кластер в Липецкой области — это пока не настоящий суперкомпьютер, а его часть. Возможно, идея с суперкомпьютером в Липецкой области заключается в очередной демонстрации возможностей: показать, что регион, или страна в целом, активно занимается импортозамещением и идет в ногу со временем, считает сооснователь ИИ-интегратора Metalab Сергей Батулин.

«Это вполне рабочая модель с точки зрения пиара. Однако принесет ли это серьезную отдачу в долгосрочной перспективе – вызывает сомнения», — говорит эксперт.

В России сегодня существует три настоящих суперкомпьютера, принадлежащих «Яндексу», Сбербанку, а также МГУ. В мировых рейтингах такие системы чаще всего являются результатом научных разработок, сравнимых с исследованиями в области квантовых технологий, с отдаленной перспективой коммерциализации или внедрения отдельных научных наработок.

В сентябре 2022 г. AMD и Nvidia столкнулись с новыми ограничениями на поставки в Россию. Власти США запретили им отгружать ускорители для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта и поддерживать уже имеющихся клиентов, писал CNews. Они посчитали, что устройства могут использоваться в военных целях.

Китай и США, в свою очередь, также обмениваются взаимными запретами на поставку оборудования для вычислений. Китайский интернет-регулятор ввел запрет на закупку ИИ-ускорителей американской Nvidia и аннулировал все текущие заказы в августе 2025 г. Как писал Financial Times, запреты, касающиеся ускорителей Nvidia, связаны со стремлением властей КНР подтолкнуть китайские компании к отказу от чипов Nvidia в пользу собственных решений.