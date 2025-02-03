Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167544
ИКТ 13043
Организации 10227
Ведомства 1440
Ассоциации 968
Технологии 3390
Системы 25024
Персоны 71336
География 2731
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2554
Мероприятия 842

NPU Neural Processing Unit Нейрочип Нейронный процессор ИИ-ускоритель AI accelerator Нейроморфные вычисления


Специализированный класс микропроцессоров и сопроцессоров (часто являющихся специализированной интегральной схемой), используемый для аппаратного ускорения работы алгоритмов искусственных нейронных сетей, компьютерного зрения, распознавания по голосу, машинного обучения и других методов искусственного интеллекта.


03.02.2025 В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом 1
06.12.2024 У Intel колоссальные проблемы с освоением техпроцесса 2 нм. Процент брака зашкаливает, поставки новейших процессоров под угрозой срыва 1
02.12.2024 В России на 40% выросли инвестиции в производство ИИ-серверов 1
25.11.2024 США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов 1
28.10.2024 Крупнейший в мире производитель перестал отгружать чипы китайским клиентам, заподозрив их в порочной связи с Huawei 1
23.10.2024 Huawei почти перехитрила США с их санкциями, как вдруг законопослушная TSMC воткнула нож ей в спину 1
22.10.2024 Крупнейшему производителю чипов в мире не хватает мощностей для удовлетворения бешеного спроса. Он удвоит выпуск по передовой технологии, но этого недостаточно 1
17.10.2024 В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся 2
14.10.2024 Китай в капкане Nvidia. Пропагандируемый чиновниками отказ от ее «железа» грозит компаниям колоссальными тратами 2
08.10.2024 Эскалация торговой войны. Nvidia хотят выгнать из Китая – власти приказали местным компаниям отказаться от ее «железа» на радость Huawei 1
07.10.2024 Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics 2
01.10.2024 Сгорел крупный завод комплектующих для iPhone. Есть пострадавшие. Производство остановлено на неопределенный срок 1
25.09.2024 «Ситилинк» одним из первых среди российских ритейлеров открыл продажи iPhone 16 1
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы 3
04.09.2024 Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера 1
16.08.2024 Из-за неспособности Intel выпускать современные чипы в больших объемах денежный суперклиент вот-вот переметнется к конкурентам 1
08.07.2024 Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании 1
21.06.2024 Ученые МФТИ собирают первый искусственный нейрон 1
06.06.2024 Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость 1
05.06.2024 Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США 1
24.05.2024 Nvidia больше не тянет. Она вынуждена снижать цены на новейшие уникальные ускорители, чтобы поспеть за китайскими конкурентами 1
26.04.2024 Windows будет гнобить собственных пользователей. На экранах ПК без поддержки ИИ появится «клеймо позора», водяной знак, от которого не избавиться 1
17.04.2024 Дистрибутив Linux Gentoo ввел тотальный запрет на любые изменения, подготовленные с помощью ИИ 1
28.03.2024 Крупнейшие ИТ-компании мира создали альянс для борьбы с Nvidia 1
12.03.2024 Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество 1
06.03.2024 AMD выпустила «бракованный» антисанкционный чип для Китая, но его все равно нельзя туда ввезти 1
27.02.2024 Древнейший фоторедактор Paint перестанет корректно работать на большинстве ПК. Потребуется дорогостоящий апгрейд 1
26.01.2024 Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование 1
22.01.2024 Уход Nvidia открыл новые возможности для российского рынка серверов ИИ 3
12.01.2024 Индия бросилась скупать ИИ-ускорители Nvidia, которые запретили продавать в Китай 2
20.12.2023 В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций 2
14.11.2023 Nvidia всех уделала с невероятным отрывом. Опубликованы сравнительные тесты обучения нейросетей Google, Intel и других 1
30.10.2023 «Касперский» разработал «нейроморфные» чипы, моделирующие работу человеческого мозга 1
08.09.2023 Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки 2
30.06.2023 ИИ-стартап: как использовать «гигантов» и не стать их жертвой 1
19.06.2023 AMD выпустила спецпроцессор для ChatGPT, который свергнет доминирующую NVidia 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
04.04.2023 Создана сверхкомпактная модульная замена Mac mini без процессоров Intel и AMD 1
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1

Публикаций - 77, упоминаний - 92

NPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3498 26
Huawei 3941 23
Intel Corporation 12202 22
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 18
AMD - Advanced Micro Devices 4234 18
Apple Inc 12111 12
Qualcomm Technologies 1824 11
Microsoft Corporation 24642 10
Samsung Electronics 10272 10
Google LLC 11791 8
Amazon Inc - Amazon.com 3001 6
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 6
OpenAI 222 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 4
Alibaba Group 422 4
Tencent 158 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 3
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 3
Xiaomi 1739 3
Leica Camera 261 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 702 2
Технологии Будущего 149 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Mali 36 2
Meta AI - Facebook AI Research 8 2
Yandex - Яндекс 7372 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
MediaTek - Ralink 528 2
GlobalFoundries - GF 88 2
Alphabet 130 2
LG Electronics 3616 2
GitHub 824 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 78 2
Unsplash 790 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 3
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 13 2
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 9 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 376 1
Tesla Motors 397 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Advance Capital - Адванс Капитал 2 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Татнефть 226 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Carl Zeiss AG 303 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
SoftBank Group 259 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Tallwood Venture Capital 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1521 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1211 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 3
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 553 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 639 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 58
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 47
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 40
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 30
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3013 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5020 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4173 12
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 66 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8187 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2191 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10145 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6054 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 6
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 551 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5308 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 789 11
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 9
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 261 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 466 9
Linux OS 9972 8
Intel x86 - архитектура процессора 1858 8
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 8
Huawei Mate - серия смартфонов 353 7
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 6
OpenAI ChatGPT 347 6
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 5
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 5
Microsoft Windows 15686 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 4
FreePik 1003 4
Microsoft Windows 11 543 4
Google Android 14016 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 236 4
Google Android 8 - Android Oreo 194 4
Apple iPhone 6 4861 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 3
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 69 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 354 3
Microsoft Windows 10 1763 3
Microsoft 365 Copilot 117 3
Apple iPhone 15 128 3
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 12 3
Google TensorFlow 87 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 2
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 2
Baidu 283 2
Qualcomm Snapdragon X 87 2
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 64 2
Axus Yotta 6 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 7
Biden Joe - Байден Джо 131 5
Biden Joseph - Джозеф Байден 59 5
Ю Ричард - Yu Richard 20 4
Духвалов Андрей 25 3
Путин Владимир 3180 2
Мишустин Михаил 680 2
Ведяхин Александр 131 2
Сергеев Александр 30 2
Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 2
Liu Mark - Лью Марк 11 2
Jospeh Biden - Байден Джозеф 10 2
Водясов Алексей 222 2
Гвоздев Дмитрий 128 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 442 2
Кулешов Денис 14 1
Семенов Александр 145 1
Никифоров Алексей 16 1
Чуприк Анастасия 1 1
Саркисов Руслан 5 1
Панченко Константин 1 1
Канглер Валерий 2 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
Шубаев Артур 2 1
Катомин Михаил 1 1
Вайно Антон 25 1
Голикова Татьяна 55 1
Новиков Дмитрий 39 1
Красников Геннадий 71 1
Садовничий Виктор 60 1
Лаврентьев Андрей 4 1
Маркович Дмитрий 1 1
Меламед-Екель Ари 1 1
Лебедев Михаил 52 1
Сысоев Александр 41 1
Чепусов Евгений 1 1
Федорцов Александр 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Ханас Антон 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 33
Россия - РФ - Российская федерация 144674 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 28
Китай - Тайвань 3990 10
Южная Корея - Республика 6654 8
Индия - Bharat 5456 6
Япония 13294 5
Европа 21780 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 4
США - Колумбия - Вашингтон 1391 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 4
Израиль 2733 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 3
Германия - Бавария - Мюнхен 469 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 2
Германия - Федеративная Республика 12692 2
Азия - Азиатский регион 5541 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 2
Канада 4887 2
Россия - СФО - Новосибирск 4307 2
Нидерланды 3521 2
Китай - Шанхай 787 2
США - Аризона 516 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 67 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 158 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1668 1
Сатурн - Титан (спутник) 470 1
Америка - Американский регион 2163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 1
Земля - планета Солнечной системы 10383 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 15
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1227 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3422 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1577 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 4
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 177 4
Зоология - наука о животных 2611 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 4
Blacklist - Чёрный список 618 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 885 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 3
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 190 2
Физика - Physics - область естествознания 2648 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4369 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1253 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 2
Металлы - Платина - Platinum 467 2
Энергетика - Energy - Energetically 5094 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9966 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3130 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 9
Tom’s Hardware 397 8
Bloomberg 1290 7
FT - Financial Times 1224 6
The Register - The Register Hardware 1558 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 3
The Information 60 3
LiveScience 154 2
DigiTimes - Издание 1310 2
Phoronix 41 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Liliputing 61 2
TechSpot 115 2
South China Morning Post 58 2
CNX Software 17 2
Times 624 2
РИА Новости 919 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
Inquirer 463 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
Yahoo! Finance 120 1
ACS Applied Materials & Interfaces 10 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
CNMO 1 1
Neowin 141 1
Ведомости 1008 1
Forbes - Форбс 822 1
GizmoChina 135 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Counterpoint Research 89 2
TechInsights 14 2
CNews Мишень 166 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
TrendForce 113 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
Samsung Research 18 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 5
РАН - Российская академия наук 1876 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1053 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 201 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 63 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 332 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 7 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
Open University of Israel - Открытый университет Израиля в Раанане - NBEL - Neuro-Biomorphic Engineering Lab - Нейро-биоморфная инженерная лаборатория Открытого университета Израиля 4 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 11 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338362, в очереди разбора - 771180.
Создано именных указателей - 167544.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще