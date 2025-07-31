Трамп заваливает Китай дырявыми ИИ-ускорителями с функциями отслеживания и удаленной блокировки

Китай всего одним действием помешал планам властей США по недопущению КНР к господству на мировом рынке ИИ-ускорителей. Главное оружие в лице ускорителей Nvidia не сработало – Китай нашел в них многочисленные системы отслеживания и видит в них потенциальную угрозу национальной безопасности.

Щелчок по носу

Эксперты Управления по вопросам киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China (CAC) заявили, что ИИ-ускорители Nvidia H20 имеют огромные проблемы с безопасностью – якобы в них встроены технологии отслеживания и даже удаленного выключения, пишет Neowin, Иными словами, КНР подозревает, что США могут определять, в какой стране работает тот или иной экземпляр H20 и при необходимости удаленно отключать его.

Ранее у американских властей созрел план по лишению Китая возможности доминирования на мировом рынке ИИ-ускорителей. Как сообщал CNews, он заключался в снятии запрета на поставку в КНР ускорителей H20, который был введен в начале 2025 г., чтобы китайская Huawei переманила клиентов при помощи собственных ускорителей. Идея властей США была реализована – запрет действительно отменен, карты H20 действительно отгружаются в КНР в больших количествах. Но тут в игру вступили власти Китая в CAC.

Как пишет Neowin, заявления CAC создают серьезное препятствие для Nvidia на рынке Китая. И озвучены они были именно в тот момент, когда продажи H20 должны были возобновиться после того, как США отменили запрет на экспорт этих ускорителей.

Mathew Schwartz / Unsplash Китай уверенно противостоит нападкам США

CAC связалось с Nvidia в связи с предполагаемыми уязвимостями безопасности в чипах H20. Neowin пишет, что если подобные бэкдоры уже встроены в отгруженные в КНР ускорители или будут встроенный в них в будущем, Китай будет рассматривать их как угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных.



Причина опасений

Опасения CAC – это следствие недавних призывов американских законодателей по обязательному внедрению технологий отслеживания во все современные американские чипы, идущие на экспорт. Об этом говорится в американском законопроекте «О безопасности чипов» (Chip Security Act).

Американские законодатели со своей стороны пытаются убедить всех, что предлагаемые к внедрению в каждый экспортируемый чипа возможности отслеживания необходимы для предотвращения контрабанды чипов и обеспечения соблюдения правил экспортного контроля. Эти правила, важно отметить, действуют и в отношении Китая.

Nvidia под ударом

Эксперты CAC склонны полагать, что бэкдоры уже встраиваются в американские ускорители искусственного интеллекта. Основные последствия новых опасений Китая придутся на компанию Nvidia как крупнейшего в мире поставщика таких решений.

Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) побывал в Пекине (Китай) с целью продемонстрировать открытость компании китайскому рынку и объявить о возобновлении продаж H20. Но новые подозрения САС относительно технологий отслеживания в составе H20 и других ускорителей могут сорвать планы Nvidia и вынудить ее искать новые способы управления экспортной политикой США и сохранения своей выручки на рынке Поднебесной, пишет Neowin.

Также важно отметить, что запасы ускорителя H20, созданного специально для Китая, на складах Nvidia не безграничны и уже постепенно заканчиваются. CNews сообщал об этом в конце июля 2025 г.

Neowin пишет, что Nvidia, предположительно, заказала производство 300 тыс. чипов H20 для удовлетворения спроса на китайском рынке, однако сама Nvidia это пока не подтверждает. TSMC, крупнейший в мире контрактный вендор микросхем, тоже не торопится раскрывать информацию о договоренностях с одним из крупнейших своих клиентов.

Также есть информация, что место H20 займет новый чип B30 на архитектуре Blackwell – с меньшей производительностью, но при этом гораздо более доступный. По предварительным данным, B30 окажется на 10-20% слабее H20 и на 30-40% дешевле.